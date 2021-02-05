УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12340 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
18 100 46
Білорусь (5971) Лукашенко (2309)

Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про необхідність посилити роботу з молоддю для запобігання в майбутньому серйознішої внутрішньополітичної кризи.

Лукашенко висловив упевненість у тому, що якщо не переламати ситуацію в країні, вона підійде до війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

"Післявиборчі події показали, що нам серйозніше треба ставитися до навчання нашої молоді, в іншому випадку ми отримаємо дуже великі проблеми в перспективі. Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки", - заявив Лукашенко.

При цьому він побоюється, що в ситуацію в країні можуть втрутитися і зовнішні гравці.

"Боюся, що в умовах геополітичного розлому ми не зможемо втриматися в рамках внутрішнього роздраю і якоїсь громадянської війни: обов'язково втрутяться інші гравці. Я часто натякаю: дивіться, щоб наша Білорусь не стала полем битви, полем війни, де будуть вирішуватися не наші питання", - додав Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко: "Я у своїй країні абсолютно нікого не боюся"

Він також навів як приклад ситуацію в Сирії та Іраку.

"Вибухи гримлять, гинуть люди, а нафту качають", - зазначив він.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке , с кем? Уточняй уже, старый поц!
показати весь коментар
05.02.2021 16:21
+22
ничего не будет, момент утерян, выходить будет всё меньше на протесты и у ментов, будет больше сил, паковать и сажать, точечно, каждого.

Это всё, диктатора не победить хороводами и цветами для омона, как бы там сябры не обижались ...
показати весь коментар
05.02.2021 16:24
+8
Хана белорусскому морфлоту. ФФФсе. Лука мудищев совсем с катушек слетел.
показати весь коментар
05.02.2021 16:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке , с кем? Уточняй уже, старый поц!
показати весь коментар
05.02.2021 16:21 Відповісти
если там придет к войнушке, украине придется взять под опеку берестейщину, пинщину и мозырь с нпз...до лучших времен
показати весь коментар
05.02.2021 16:30 Відповісти
Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1895
показати весь коментар
05.02.2021 16:46 Відповісти
полесье - наш
показати весь коментар
05.02.2021 16:48 Відповісти
А без маячні не можна?
показати весь коментар
05.02.2021 18:36 Відповісти
Він не сказав "будемо воювати",він сказав "підійдемо до войнушкі"...Точнічінько як ми підійшли,вірніше,як нас підігнали...До "войнушки" Росіі з Заходом на своїй територіі...Так що старому поцу тут не потрібно уточнювати,він висловився цілком зрозуміло...
показати весь коментар
05.02.2021 17:28 Відповісти
ничего не будет, момент утерян, выходить будет всё меньше на протесты и у ментов, будет больше сил, паковать и сажать, точечно, каждого.

Это всё, диктатора не победить хороводами и цветами для омона, как бы там сябры не обижались ...
показати весь коментар
05.02.2021 16:24 Відповісти
Чіполіно набудує фанерних Рейхстагів і почне виховувати.
показати весь коментар
05.02.2021 18:03 Відповісти
Достатньо було б одного - двох тижнів загальнонаціонального страйку. Але білоруси і на це не хочуть йти. Можливо, поки що.
показати весь коментар
05.02.2021 19:59 Відповісти
Коли люди вважають, що Майдан то зло і "ми не майдануті", "ми протестуємо по своєму", як вони казали, то свободу вони не отримають. Вони вважають що свобода, це рукькій мир, але без Луки, мені шкода цих людей.
показати весь коментар
05.02.2021 21:39 Відповісти
Читаем между строк, если я останусь будет войнушка.
показати весь коментар
05.02.2021 16:24 Відповісти
Що, попруть іхтамнети "ваівать с бульбофошизмом" та будувать Вітебську наротну ріспупліку? Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2096
показати весь коментар
05.02.2021 16:25 Відповісти
...уссатый боится, что у него начнуть "качать" белорусских креветок и красную рыбу? Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5809
показати весь коментар
05.02.2021 16:25 Відповісти
Хана белорусскому морфлоту. ФФФсе. Лука мудищев совсем с катушек слетел.
показати весь коментар
05.02.2021 16:30 Відповісти
А чего он предлагает в пионеры и октябрята принимать с детства молодежь, значки вручать со своим вечным изображением, как в СССР и внушать им генеральную линию партии?
показати весь коментар
05.02.2021 16:25 Відповісти
Иначе им у власти не удержаться, кроме как через вождизм. Млять 21 век на дворе.
показати весь коментар
05.02.2021 17:26 Відповісти
Будут срать в мозг молодым людям ...
показати весь коментар
05.02.2021 16:26 Відповісти
Фуле, те выйдет
У кого мозг есть - тот уже все понял и его не переубедить
У кого нету - у того только спинной и туда насрать не получится
Тем более Польша беглых белорусов принимает с тихой радостью.
показати весь коментар
05.02.2021 16:31 Відповісти
Когда читал новости из Беларуси, казалось, что сильнее работать с молодежью уже нереально. Но нет, всё ж таки не вся молодёжь ещё познакомилась с дубинками, надо внедрять любовь к Родине шире...
показати весь коментар
05.02.2021 16:26 Відповісти
Мля... А как он ситуацию менят будет?
Весь молодняк превентивно посадит?
Сделает поголовную лоботомию?
Отправит всех служить в кацапскую армию?
И вааще дебилизм высшей пробы: зачем мостить свою задницу к парашке, которая не скрывает планов захватнических войн?
Дебил бл....дь (с)
показати весь коментар
05.02.2021 16:29 Відповісти
если говорит о войне, то, да - молодняк служить в армии и на границе, а на родителей - налог, чтобы содержать всю эту армию
показати весь коментар
05.02.2021 16:52 Відповісти
хитрожопый усач говорит, что боиться того, что сам начал... Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9642
показати весь коментар
05.02.2021 16:29 Відповісти
ватный таракан, да кому вы нужны то?
высрал за нефть - А за кальмаров и бананы забыл?(Белорашка оказывается выращивает бананы и прочее - маде ин беларусь - на банке с деликатесом частенько россияне видят, но делают вид что так и надо)
показати весь коментар
05.02.2021 16:30 Відповісти
Диктаторы, похоже не вписались в текущую информационно-технологическую революцию. Мыслят категориями политинформаций, преданности делу партии, защиты неизвестно каких "моральных" устоев. Говоря словами классика: "еще никогда они не были так далеки от народа".
показати весь коментар
05.02.2021 16:31 Відповісти
А як це він Україну не згадав? На кацапсячому маілСру вже інша тактика. Зявились ********* ніби то з України і попереджають в комментах кацапів де йдеться нєдовольство про низькі заробітки та високі ціни на продукти та ЖКХ, в такій гумористичній формі, що мовляв не доводьте ситуацію так як в Україні. Загалом, щоб довго не розповідати, все зводиться до (любіть ***** і буде вам щастя) Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2655
показати весь коментар
05.02.2021 16:34 Відповісти
Касаемо "внешних игроков". Польше сейчас не до этого.

Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8947
показати весь коментар
05.02.2021 16:34 Відповісти
Сейчас поляки бунтуют только против запрета на аборты а на остальное им пох, в том числе и на кацапов. У нихсвои проблемы.
показати весь коментар
05.02.2021 16:40 Відповісти
Кина не будет! Штаб Навального отказался от дальнейших проведения акций протеста!
показати весь коментар
05.02.2021 16:35 Відповісти
С кем воевать, со своим народом ради трона? Урод.
показати весь коментар
05.02.2021 16:36 Відповісти
Лука сознательно говорит о том, что отношения между странами и между людьми его обыватель -ватник должен понимать исключительно через призму тюремно-казарменной иерархии: есть паханы, а есть шестерки и опущенные. Его ватный обыватель не должен понимать истинные причины событий и подводит их к тому, что любые обстоятельства могут быть поняты через теорию заговоров и происки мировой закулисы.
показати весь коментар
05.02.2021 16:42 Відповісти
"Взрывы гремят, гибнут люди, Источник: https://censor.net/ru/n3246272 ...а бульбу копаем...
показати весь коментар
05.02.2021 16:44 Відповісти
Проблема Білорусів - не доведення справи до кінця.
показати весь коментар
05.02.2021 16:49 Відповісти
Если не переломим ситуацию, мы подойдем к психушке, - Лукашенко
показати весь коментар
05.02.2021 16:49 Відповісти
за 26 лет выросло 2 поколения молодежи. - оказалось - не такое, как хотел этот клещ. надо еще гайки закрутить
показати весь коментар
05.02.2021 19:14 Відповісти
Хоровод проти автомата - безсилий.
показати весь коментар
05.02.2021 16:50 Відповісти
Знаете УКРАИНЦЫ Я давно перестал слушат этого гандона пророссийского .он мне не интересен .и когда МНЕ в загаловку в ЦЕНЗОРУ.НЕТ попалса этот шоумен Я посмеялса.какойта провенсиалный губернатор рассие пугает МИР -войной ))))) Я спомнил одну пословитсу
показати весь коментар
05.02.2021 16:52 Відповісти
Masogo liudi pokidajut stranu izza ego rezima.Netu nikakogo buducego v takoj strane
показати весь коментар
05.02.2021 16:53 Відповісти
Чтобы выпет КОНЯК надо его КУПИТ ))))))
показати весь коментар
05.02.2021 16:53 Відповісти
Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5420
показати весь коментар
05.02.2021 17:00 Відповісти
**** усата! Вдає що не розуміє,, що усі проблеми тількі в них із сусідом. Два захопивших владу маразматика.
показати весь коментар
05.02.2021 17:19 Відповісти
Вместо ладушек коктейль Молотова нужен был. А так все сбегут и упырь будет сам сажать картошку.
показати весь коментар
05.02.2021 17:20 Відповісти
Эти допущенные до безграничной власти мошенники должны сидеть в тюрьме.
показати весь коментар
05.02.2021 17:31 Відповісти
Через несколько лет: "Взрывы гремят, гибнут люди, а картоху копают", - отметил он
показати весь коментар
05.02.2021 17:50 Відповісти
Все-таки Лукашенко это голова. Ему палец в рот не клади. Лично я свой не положил бы
показати весь коментар
05.02.2021 18:54 Відповісти
Втайне думает о том, чем будет коротать дни в тюрьме
показати весь коментар
05.02.2021 19:14 Відповісти
Лука вообще совесть потерял ! Кто бы ему сбрил усы!
показати весь коментар
05.02.2021 23:05 Відповісти
 
 