Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про необхідність посилити роботу з молоддю для запобігання в майбутньому серйознішої внутрішньополітичної кризи.
Лукашенко висловив упевненість у тому, що якщо не переламати ситуацію в країні, вона підійде до війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.
"Післявиборчі події показали, що нам серйозніше треба ставитися до навчання нашої молоді, в іншому випадку ми отримаємо дуже великі проблеми в перспективі. Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки", - заявив Лукашенко.
При цьому він побоюється, що в ситуацію в країні можуть втрутитися і зовнішні гравці.
"Боюся, що в умовах геополітичного розлому ми не зможемо втриматися в рамках внутрішнього роздраю і якоїсь громадянської війни: обов'язково втрутяться інші гравці. Я часто натякаю: дивіться, щоб наша Білорусь не стала полем битви, полем війни, де будуть вирішуватися не наші питання", - додав Лукашенко.
Він також навів як приклад ситуацію в Сирії та Іраку.
"Вибухи гримлять, гинуть люди, а нафту качають", - зазначив він.
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Это всё, диктатора не победить хороводами и цветами для омона, как бы там сябры не обижались ...
У кого мозг есть - тот уже все понял и его не переубедить
У кого нету - у того только спинной и туда насрать не получится
Тем более Польша беглых белорусов принимает с тихой радостью.
Весь молодняк превентивно посадит?
Сделает поголовную лоботомию?
Отправит всех служить в кацапскую армию?
И вааще дебилизм высшей пробы: зачем мостить свою задницу к парашке, которая не скрывает планов захватнических войн?
Дебил бл....дь (с)
высрал за нефть - А за кальмаров и бананы забыл?(Белорашка оказывается выращивает бананы и прочее - маде ин беларусь - на банке с деликатесом частенько россияне видят, но делают вид что так и надо)