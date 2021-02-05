Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов
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Целью президента РФ Владимира Путина является полное переформирование всей ситуации, которая есть в Евросоюзе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам Данилова, Украина не является окончательной целью Путина.
"Переформатирование ситуации, чтобы он был посажен за стол Соединенные Штаты-Россия, условно говоря, добавить Китай - вот три страны, которые должны решать, что будет в мире. Это его задача, которую он не снимает с повестки дня. Для этого ему надо раскачивать Европу", - подчеркнул секретарь СНБО.
Для этого, по его словам, Россия активно занимается подрывной деятельностью в странах Европейского Союза.
"Российские нарративы в этих странах настолько мощно сейчас распространяются, что мы даже не можем себе представить. В каждом отеле, почти в каждых кабельных сетях сегодня сидят российские каналы на всей территории Евросоюза", - сказал Данилов.
"Причем, если вы начнете делать, скажем так, мониторинг, они там кричат, это просто сплошной ужас. Единственное, что они, эти страны, на этом этапе почему-то не обращают на это внимание", - подытожил секретарь СНБО.
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А, якщо в глобальному - всю зебільну владу потрібно міняти; і всіх чиновників, за невеликим виключенням - Данілов, якраз, з числа такого виключення.
- Украинский язык обязателен в сфере обслуживания.
- Школьное обучение только на украинском.
- Закрыты русские пропагандистские телеканалы.
- Закрыты дела на Байденов.
- Открыто дело на Медведчука.
так шо крепись,кацапа.много не пей,бо все рускавачелюстные спиваются на чужбине
но стекломоя то по ностальгичному иногда позволяешь себе?
Об этом говорится в колонке военного обозревателя Дениса Поповича.
В июне 2020 года в России вышло исследование под названием "Лубянская федерация". В нем говорится, что за последние 10 лет ФСБ, "преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты": "Министерство обороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и другие структуры стали зависимы от ФСБ".
Таким образом любая из упомянутых структур по отдельности или даже все вместе могут быть заинтересованы в том, чтобы свергнуть гегемонию ФСБ во главе с действующим президентом Российской Федерации.
"Связан ли Виктор Медведчук с ФСБ? На этот счет нет прямых доказательств, хотя в открытых источниках есть информация о том, что все-таки связан и даже носит оперативный псевдоним "Соколовский". Но для нас сейчас особенно важна практически родственная связь Медведчука с Путиным. Вспомним также, что Медведчук, благодаря своему куму, до сих пор был неприкосновенной фигурой в Украине...
Итак, Украина получила информацию из России, позволяющую начать наступление на Медведчука, уже не боясь гнева Путина, занятого "кейсом Навального"...
Напрямую Соловьев материт Грефа-Альфа Банк, " и других высокопоставленных попечителей" Навального и Эхо Москвы ... Там у башен крышу рвет и от своих проблем... Не поверю, что Вова в одиночку без какой-то из башен решился на такое. Пионтковский сказал накануне суда Навального- если осудят по минимуму- значит в Москве произошел переворот...
04.02.2021 00:03
Nataliia Radchenko
А если Эхо москвы - это Газпром и Миллер, Дождь те же ножки! и их матерят в доль и поперек кремлемлеgandonы ... А Витренко при этом с предложением сотрудничать "с независимыми компаниями России" просится на 3 третью попытку.... ТООООО ...????
04.02.2021 00:07
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Сам собой напрашивается в таком случае старый анекдот о якобы менталитете именно украинцев про то як один одному каже: А давай корову в сусіда вб'ємо, щоб і в нього не було, як ми не маємо! (десь так).
І таких прикладів в анекдотах коли з хворої голови на здорову своє кацапське гі*но скидується чимало.