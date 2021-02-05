РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11128 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины
4 511 57
Данилов (1057) Путин (29865) СНБО (4377) Евросоюз (15900)

Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов

Целью президента РФ Владимира Путина является полное переформирование всей ситуации, которая есть в Евросоюзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, Украина не является окончательной целью Путина.

"Переформатирование ситуации, чтобы он был посажен за стол Соединенные Штаты-Россия, условно говоря, добавить Китай - вот три страны, которые должны решать, что будет в мире. Это его задача, которую он не снимает с повестки дня. Для этого ему надо раскачивать Европу", - подчеркнул секретарь СНБО.

Для этого, по его словам, Россия активно занимается подрывной деятельностью в странах Европейского Союза.

"Российские нарративы в этих странах настолько мощно сейчас распространяются, что мы даже не можем себе представить. В каждом отеле, почти в каждых кабельных сетях сегодня сидят российские каналы на всей территории Евросоюза", - сказал Данилов.

"Причем, если вы начнете делать, скажем так, мониторинг, они там кричат, это просто сплошной ужас. Единственное, что они, эти страны, на этом этапе почему-то не обращают на это внимание", - подытожил секретарь СНБО.

Читайте: Замредактора российского Mash Титов уволился из-за фальшивого видео о дворце Путина: "Как в ##учем СССР"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Данілов - мабуть, єдинний чисто проукраїнський притомний політик у цій зеленій зебільній владі.
Підтримую його!
показать весь комментарий
05.02.2021 17:25
+6
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 9924
показать весь комментарий
05.02.2021 17:26
+6
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 3577 Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5289
показать весь комментарий
05.02.2021 17:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Данілов - мабуть, єдинний чисто проукраїнський притомний політик у цій зеленій зебільній владі.
Підтримую його!
показать весь комментарий
05.02.2021 17:25 Ответить
крутой троллинг Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 7917
показать весь комментарий
05.02.2021 17:26 Ответить
без тролінгу, абсолютно серйозно
показать весь комментарий
05.02.2021 17:35 Ответить
понятно, хуже не будет.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:39 Ответить
якщо піде ще й Данілов з РНБО - буде гірше.
А, якщо в глобальному - всю зебільну владу потрібно міняти; і всіх чиновників, за невеликим виключенням - Данілов, якраз, з числа такого виключення.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:44 Ответить
не очень доверяю Данилову.Не нравится нравится мне что генерал Кривонос ушел из СНБО.Мутная история.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:33 Ответить
не вистачало ще, щоб Данілов пішов...
показать весь комментарий
05.02.2021 17:37 Ответить
может и вернут
показать весь комментарий
05.02.2021 19:05 Ответить
і цей притомний політик з Аваковим папулярно Вовці пояснили, що пора грати проти Ухйла з тими , кого підтримує Захід в історіі з Навальним та мабуть й якимись з башт Кремля. Унікальне втручання дипломатів своєю присутністю на суді над Навальним... тиск на ЕМ та Дождь усіма соловйовими на усіх рашашоу. А хтось же ті Дождь та ЄМ кришує( газпром, кажуть)...Блімкен подзвонив Кулебі, а чому не ЄРМАКУ? Й де зараз заяви Єрмака?
показать весь комментарий
05.02.2021 17:43 Ответить
не впевнений, що так і було; але - цілком можливо...
показать весь комментарий
05.02.2021 17:45 Ответить
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 9924
показать весь комментарий
05.02.2021 17:26 Ответить
" вона працює" - ротом, ежедневно Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5178
показать весь комментарий
05.02.2021 17:30 Ответить
і шо, ваньо не бачить коменту?
показать весь комментарий
05.02.2021 18:32 Ответить
кремлёвские бункерные диды, шатая Европу уже и сами шатаются
показать весь комментарий
05.02.2021 17:27 Ответить
Газу давай ,газу! Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 7615 потом соболиные шкурки, красную и чёрную икру
показать весь комментарий
05.02.2021 17:29 Ответить
Алё, кисунь, привет, как дела?
- Украинский язык обязателен в сфере обслуживания.
- Школьное обучение только на украинском.
- Закрыты русские пропагандистские телеканалы.
- Закрыты дела на Байденов.
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5564 Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5903 - Открыто дело на Медведчука.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:29 Ответить
с какого перепуга страна которая имеет гулькин нос с мировом ввп, должна что-то там решать
показать весь комментарий
05.02.2021 17:30 Ответить
Чем меньше собака, тем громче лает
показать весь комментарий
05.02.2021 17:35 Ответить
...поэтому ты и решило оставить тут свой "коммент"? Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 2195
показать весь комментарий
05.02.2021 17:47 Ответить
А теперь подумай, кто будет убирать Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 3583
показать весь комментарий
05.02.2021 18:02 Ответить
...тот, кто не любил собачье овно на коврике перед своей квартирой Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 9978 Так что в спам Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 1062
показать весь комментарий
05.02.2021 18:06 Ответить
она и не будет...вот линейкой по шаловливым ручкам надают-и все устаканится Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 9539
показать весь комментарий
05.02.2021 17:39 Ответить
"Галантерейщик и Кардинал - это сила!"©
показать весь комментарий
05.02.2021 20:47 Ответить
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 3515
показать весь комментарий
05.02.2021 17:33 Ответить
А почему у нас в Германии не отключают российские каналы? Ах да, мы же не щит Европы...
показать весь комментарий
05.02.2021 17:33 Ответить
потому что немцам пофиг твои кацапские каналы Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 4051.они их не смотрят.им лень изучать вяликий и магучий.а тебя там-горстка,которую недолго и к ногтю за нарушение орднунга.
так шо крепись,кацапа.много не пей,бо все рускавачелюстные спиваются на чужбине
показать весь комментарий
05.02.2021 17:42 Ответить
Предлагаешь мне переехать назад в Украину?
показать весь комментарий
05.02.2021 17:49 Ответить
не-не-не.просто пить меньше Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5072
показать весь комментарий
05.02.2021 17:50 Ответить
А как тут не пить, баварское пиво вкуснее воды. Давай тоже к нам )
показать весь комментарий
05.02.2021 17:52 Ответить
шо,неужто от бояры наотрез оказался? Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 1382
но стекломоя то по ностальгичному иногда позволяешь себе?
показать весь комментарий
05.02.2021 18:05 Ответить
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 1812
показать весь комментарий
05.02.2021 17:34 Ответить
Наступление на "башню Путина": появилась версия о причастности спецслужб РФ к удару по Медведчуку против "правой руки" Виктора Медведчука, нардепа Тараса Козака и его телеканалов, могут быть элементом борьбы в Кремле, чтобы свергнуть гегемонию ФСБ во главе с Владимиром Путиным.

Об этом говорится в колонке военного обозревателя Дениса Поповича.

В июне 2020 года в России вышло исследование под названием "Лубянская федерация". В нем говорится, что за последние 10 лет ФСБ, "преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты": "Министерство обороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и другие структуры стали зависимы от ФСБ".

Таким образом любая из упомянутых структур по отдельности или даже все вместе могут быть заинтересованы в том, чтобы свергнуть гегемонию ФСБ во главе с действующим президентом Российской Федерации.

"Связан ли Виктор Медведчук с ФСБ? На этот счет нет прямых доказательств, хотя в открытых источниках есть информация о том, что все-таки связан и даже носит оперативный псевдоним "Соколовский". Но для нас сейчас особенно важна практически родственная связь Медведчука с Путиным. Вспомним также, что Медведчук, благодаря своему куму, до сих пор был неприкосновенной фигурой в Украине...

Итак, Украина получила информацию из России, позволяющую начать наступление на Медведчука, уже не боясь гнева Путина, занятого "кейсом Навального"...
показать весь комментарий
05.02.2021 17:34 Ответить
Хмм, "Связан ли Виктор Медведчук с ФСБ? На этот счет нет прямых доказательств"...
показать весь комментарий
05.02.2021 17:37 Ответить
он уже и штаты пытается раскачать...
показать весь комментарий
05.02.2021 17:34 Ответить
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 3577 Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5289
показать весь комментарий
05.02.2021 17:34 Ответить
Интересно, сами тетки понимают, шо сие значит?
показать весь комментарий
05.02.2021 17:41 Ответить
ТРИ ДНІ ТОМУ - а ось моє предбачення усього дійства з рішучістю Вови

Напрямую Соловьев материт Грефа-Альфа Банк, " и других высокопоставленных попечителей" Навального и Эхо Москвы ... Там у башен крышу рвет и от своих проблем... Не поверю, что Вова в одиночку без какой-то из башен решился на такое. Пионтковский сказал накануне суда Навального- если осудят по минимуму- значит в Москве произошел переворот...
04.02.2021 00:03
Nataliia Radchenko

А если Эхо москвы - это Газпром и Миллер, Дождь те же ножки! и их матерят в доль и поперек кремлемлеgandonы ... А Витренко при этом с предложением сотрудничать "с независимыми компаниями России" просится на 3 третью попытку.... ТООООО ...????
04.02.2021 00:07
показать весь комментарий
05.02.2021 17:35 Ответить
Доречі , учора Соловйов розривав на шматочки нашого Вітренко з його третім походом у владу - ЧОМУ Б ЦЕ? Вони по детальках зараз розбирають антимедведчуківські й усі інші кроки української влади , при цьому проклинаючи агентів Заходу ЕМ та ДОЖДЬ... САВПАДЕНІЄ!
показать весь комментарий
05.02.2021 17:53 Ответить
и надо же интересно им - о чем угодно только не о своих делишках
показать весь комментарий
05.02.2021 19:01 Ответить
Сложно не согласиться. А у многих иллюзии по поводу того, что дали пинка кащею, то на этом все и закончится. Ура и победа? Увы, нет.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:38 Ответить
Пуйлу уже к земле готовиться пора. Ничего он уже не успеет эта старая мерзкая кацапская скотина.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:38 Ответить
Я тоже за, но что будет потом?
показать весь комментарий
05.02.2021 17:40 Ответить
Развенчание культа и хлеб по карточкам. Это все уже было.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:41 Ответить
Патрушев. Это может быть еще хуже.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:41 Ответить
Путинская шобла ринется спасать награбленное попутно добивая рашку, в интернете появятся предложения купить ядерную боеголовку недорого. Вонять эта клоака на весь мир будет.
показать весь комментарий
05.02.2021 18:21 Ответить
К чєму би ето?Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 2098
показать весь комментарий
05.02.2021 17:40 Ответить
к затяжной "русской весне".на этот раз в нечерноземье Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 7210
показать весь комментарий
05.02.2021 17:49 Ответить
Немного не тот питерский сдох, но еще не вечер.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:47 Ответить
Висновок - у Вови останній шанс стати українським патріотом по принуждєнію усього ЗАХОДУ включаючи США , який вже очевидно , не має планіве дивитись в очі Ухйлу разом з маленьким тільцем у памперсах.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:48 Ответить
много времени потерял Зеля, заигрывая с Рашкой, и сражаясь с Порошенко.
показать весь комментарий
05.02.2021 18:59 Ответить
Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 4546 Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 288
показать весь комментарий
05.02.2021 18:04 Ответить
"Российские нарративы в этих странах настолько мощно сейчас распространяются, что мы даже не можем себе представить
-----------------------
Сам собой напрашивается в таком случае старый анекдот о якобы менталитете именно украинцев про то як один одному каже: А давай корову в сусіда вб'ємо, щоб і в нього не було, як ми не маємо! (десь так).
І таких прикладів в анекдотах коли з хворої голови на здорову своє кацапське гі*но скидується чимало.
показать весь комментарий
05.02.2021 18:11 Ответить
самые большие жлобы - евреи, все им мало, всё для себя, под себя, а обвиняют в этом украинцев да и русских
показать весь комментарий
05.02.2021 18:58 Ответить
зря вы о русских тут упомянули...
показать весь комментарий
05.02.2021 19:02 Ответить
"Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем". Їх мета (мета Імперії Зла) не змінилася з часів революції 1917 року.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:35 Ответить
Поэтому надо сделать так,чтоб пуйло об Украину зубы сломал.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:42 Ответить
Есть информация что Ермак давно хочет убрать Данилова! Может потому Данилов так все правильно и по делу говорит! Чтоб потом когда уберут, можно было сказать что страну защищал.... Но, дай Бог чтоб он действительно был нормальным мужиком!
показать весь комментарий
05.02.2021 22:54 Ответить
 
 