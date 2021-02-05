Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов

Целью президента РФ Владимира Путина является полное переформирование всей ситуации, которая есть в Евросоюзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, Украина не является окончательной целью Путина.

"Переформатирование ситуации, чтобы он был посажен за стол Соединенные Штаты-Россия, условно говоря, добавить Китай - вот три страны, которые должны решать, что будет в мире. Это его задача, которую он не снимает с повестки дня. Для этого ему надо раскачивать Европу", - подчеркнул секретарь СНБО.

Для этого, по его словам, Россия активно занимается подрывной деятельностью в странах Европейского Союза.

"Российские нарративы в этих странах настолько мощно сейчас распространяются, что мы даже не можем себе представить. В каждом отеле, почти в каждых кабельных сетях сегодня сидят российские каналы на всей территории Евросоюза", - сказал Данилов.

"Причем, если вы начнете делать, скажем так, мониторинг, они там кричат, это просто сплошной ужас. Единственное, что они, эти страны, на этом этапе почему-то не обращают на это внимание", - подытожил секретарь СНБО.

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