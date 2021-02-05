Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов
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Метою президента РФ Володимира Путіна є повне переформування всієї ситуації, яка є в Євросоюзі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За словами Данілова, Україна не є остаточною ціллю Путіна.
"Переформатування ситуації, щоб він був посаджений за стіл Сполучені Штати-Росія, умовно кажучи, додати Китай – от три країни, які мають вирішувати, що буде в світі. Це його завдання, яке він не знімає з порядку денного. Для цього йому треба розхитати Європу", - наголосив секретар РНБО.
Для цього, за його словами, Росія активно займається підривною діяльністю у країнах Європейського Союзу.
"Російські наративи в цих країнах настільки потужно зараз розповсюджуються, що ми навіть не можемо собі уявити. У кожному готелі, у майже кожних кабельних мережах сьогодні сидять російські канали на всій території Євросоюзу", - сказав Данілов.
"Причому, якщо ви почнете робити, скажімо так, моніторинг, що вони там волають, це просто суцільний жах. Єдине, що вони, ці країни, на цьому етапі чомусь не звертають на це увагу", - резюмував секретар РНБО..
Будь ласка, зачекайте...
Підтримую його!
А, якщо в глобальному - всю зебільну владу потрібно міняти; і всіх чиновників, за невеликим виключенням - Данілов, якраз, з числа такого виключення.
- Украинский язык обязателен в сфере обслуживания.
- Школьное обучение только на украинском.
- Закрыты русские пропагандистские телеканалы.
- Закрыты дела на Байденов.
- Открыто дело на Медведчука.
так шо крепись,кацапа.много не пей,бо все рускавачелюстные спиваются на чужбине
но стекломоя то по ностальгичному иногда позволяешь себе?
Об этом говорится в колонке военного обозревателя Дениса Поповича.
В июне 2020 года в России вышло исследование под названием "Лубянская федерация". В нем говорится, что за последние 10 лет ФСБ, "преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты": "Министерство обороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и другие структуры стали зависимы от ФСБ".
Таким образом любая из упомянутых структур по отдельности или даже все вместе могут быть заинтересованы в том, чтобы свергнуть гегемонию ФСБ во главе с действующим президентом Российской Федерации.
"Связан ли Виктор Медведчук с ФСБ? На этот счет нет прямых доказательств, хотя в открытых источниках есть информация о том, что все-таки связан и даже носит оперативный псевдоним "Соколовский". Но для нас сейчас особенно важна практически родственная связь Медведчука с Путиным. Вспомним также, что Медведчук, благодаря своему куму, до сих пор был неприкосновенной фигурой в Украине...
Итак, Украина получила информацию из России, позволяющую начать наступление на Медведчука, уже не боясь гнева Путина, занятого "кейсом Навального"...
Напрямую Соловьев материт Грефа-Альфа Банк, " и других высокопоставленных попечителей" Навального и Эхо Москвы ... Там у башен крышу рвет и от своих проблем... Не поверю, что Вова в одиночку без какой-то из башен решился на такое. Пионтковский сказал накануне суда Навального- если осудят по минимуму- значит в Москве произошел переворот...
04.02.2021 00:03
Nataliia Radchenko
А если Эхо москвы - это Газпром и Миллер, Дождь те же ножки! и их матерят в доль и поперек кремлемлеgandonы ... А Витренко при этом с предложением сотрудничать "с независимыми компаниями России" просится на 3 третью попытку.... ТООООО ...????
04.02.2021 00:07
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Сам собой напрашивается в таком случае старый анекдот о якобы менталитете именно украинцев про то як один одному каже: А давай корову в сусіда вб'ємо, щоб і в нього не було, як ми не маємо! (десь так).
І таких прикладів в анекдотах коли з хворої голови на здорову своє кацапське гі*но скидується чимало.