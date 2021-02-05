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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Агресія Росії проти України
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Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов

Метою президента РФ Володимира Путіна є повне переформування всієї ситуації, яка є в Євросоюзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, Україна не є остаточною ціллю Путіна. 

"Переформатування ситуації, щоб він був посаджений за стіл Сполучені Штати-Росія, умовно кажучи, додати Китай – от три країни, які мають вирішувати, що буде в світі. Це його завдання, яке він не знімає з порядку денного. Для цього йому треба розхитати Європу", - наголосив секретар РНБО.

Для цього, за його словами, Росія активно займається підривною діяльністю у країнах Європейського Союзу.

"Російські наративи в цих країнах настільки потужно зараз розповсюджуються, що ми навіть не можемо собі уявити. У кожному готелі, у майже кожних кабельних мережах сьогодні сидять російські канали на всій території Євросоюзу", - сказав Данілов.

"Причому, якщо ви почнете робити, скажімо так, моніторинг, що вони там волають, це просто суцільний жах. Єдине, що вони, ці країни, на цьому етапі чомусь не звертають на це увагу", - резюмував секретар РНБО..

Читайте також: Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов
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Топ коментарі
+9
Данілов - мабуть, єдинний чисто проукраїнський притомний політик у цій зеленій зебільній владі.
Підтримую його!
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05.02.2021 17:25
+6
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 9924
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05.02.2021 17:26
+6
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 3577 Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5289
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05.02.2021 17:34
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Данілов - мабуть, єдинний чисто проукраїнський притомний політик у цій зеленій зебільній владі.
Підтримую його!
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05.02.2021 17:25 Відповісти
крутой троллинг Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 7917
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05.02.2021 17:26 Відповісти
без тролінгу, абсолютно серйозно
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05.02.2021 17:35 Відповісти
понятно, хуже не будет.
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05.02.2021 17:39 Відповісти
якщо піде ще й Данілов з РНБО - буде гірше.
А, якщо в глобальному - всю зебільну владу потрібно міняти; і всіх чиновників, за невеликим виключенням - Данілов, якраз, з числа такого виключення.
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05.02.2021 17:44 Відповісти
не очень доверяю Данилову.Не нравится нравится мне что генерал Кривонос ушел из СНБО.Мутная история.
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05.02.2021 17:33 Відповісти
не вистачало ще, щоб Данілов пішов...
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05.02.2021 17:37 Відповісти
может и вернут
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05.02.2021 19:05 Відповісти
і цей притомний політик з Аваковим папулярно Вовці пояснили, що пора грати проти Ухйла з тими , кого підтримує Захід в історіі з Навальним та мабуть й якимись з башт Кремля. Унікальне втручання дипломатів своєю присутністю на суді над Навальним... тиск на ЕМ та Дождь усіма соловйовими на усіх рашашоу. А хтось же ті Дождь та ЄМ кришує( газпром, кажуть)...Блімкен подзвонив Кулебі, а чому не ЄРМАКУ? Й де зараз заяви Єрмака?
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05.02.2021 17:43 Відповісти
не впевнений, що так і було; але - цілком можливо...
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05.02.2021 17:45 Відповісти
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 9924
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05.02.2021 17:26 Відповісти
" вона працює" - ротом, ежедневно Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5178
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05.02.2021 17:30 Відповісти
і шо, ваньо не бачить коменту?
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05.02.2021 18:32 Відповісти
кремлёвские бункерные диды, шатая Европу уже и сами шатаются
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05.02.2021 17:27 Відповісти
Газу давай ,газу! Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 7615 потом соболиные шкурки, красную и чёрную икру
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05.02.2021 17:29 Відповісти
Алё, кисунь, привет, как дела?
- Украинский язык обязателен в сфере обслуживания.
- Школьное обучение только на украинском.
- Закрыты русские пропагандистские телеканалы.
- Закрыты дела на Байденов.
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5564 Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5903 - Открыто дело на Медведчука.
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05.02.2021 17:29 Відповісти
с какого перепуга страна которая имеет гулькин нос с мировом ввп, должна что-то там решать
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05.02.2021 17:30 Відповісти
Чем меньше собака, тем громче лает
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05.02.2021 17:35 Відповісти
...поэтому ты и решило оставить тут свой "коммент"? Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 2195
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05.02.2021 17:47 Відповісти
А теперь подумай, кто будет убирать Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 3583
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05.02.2021 18:02 Відповісти
...тот, кто не любил собачье овно на коврике перед своей квартирой Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 9978 Так что в спам Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 1062
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05.02.2021 18:06 Відповісти
она и не будет...вот линейкой по шаловливым ручкам надают-и все устаканится Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 9539
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05.02.2021 17:39 Відповісти
"Галантерейщик и Кардинал - это сила!"©
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05.02.2021 20:47 Відповісти
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 3515
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05.02.2021 17:33 Відповісти
А почему у нас в Германии не отключают российские каналы? Ах да, мы же не щит Европы...
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05.02.2021 17:33 Відповісти
потому что немцам пофиг твои кацапские каналы Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 4051.они их не смотрят.им лень изучать вяликий и магучий.а тебя там-горстка,которую недолго и к ногтю за нарушение орднунга.
так шо крепись,кацапа.много не пей,бо все рускавачелюстные спиваются на чужбине
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05.02.2021 17:42 Відповісти
Предлагаешь мне переехать назад в Украину?
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05.02.2021 17:49 Відповісти
не-не-не.просто пить меньше Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5072
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05.02.2021 17:50 Відповісти
А как тут не пить, баварское пиво вкуснее воды. Давай тоже к нам )
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05.02.2021 17:52 Відповісти
шо,неужто от бояры наотрез оказался? Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 1382
но стекломоя то по ностальгичному иногда позволяешь себе?
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05.02.2021 18:05 Відповісти
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 1812
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05.02.2021 17:34 Відповісти
Наступление на "башню Путина": появилась версия о причастности спецслужб РФ к удару по Медведчуку против "правой руки" Виктора Медведчука, нардепа Тараса Козака и его телеканалов, могут быть элементом борьбы в Кремле, чтобы свергнуть гегемонию ФСБ во главе с Владимиром Путиным.

Об этом говорится в колонке военного обозревателя Дениса Поповича.

В июне 2020 года в России вышло исследование под названием "Лубянская федерация". В нем говорится, что за последние 10 лет ФСБ, "преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты": "Министерство обороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и другие структуры стали зависимы от ФСБ".

Таким образом любая из упомянутых структур по отдельности или даже все вместе могут быть заинтересованы в том, чтобы свергнуть гегемонию ФСБ во главе с действующим президентом Российской Федерации.

"Связан ли Виктор Медведчук с ФСБ? На этот счет нет прямых доказательств, хотя в открытых источниках есть информация о том, что все-таки связан и даже носит оперативный псевдоним "Соколовский". Но для нас сейчас особенно важна практически родственная связь Медведчука с Путиным. Вспомним также, что Медведчук, благодаря своему куму, до сих пор был неприкосновенной фигурой в Украине...

Итак, Украина получила информацию из России, позволяющую начать наступление на Медведчука, уже не боясь гнева Путина, занятого "кейсом Навального"...
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05.02.2021 17:34 Відповісти
Хмм, "Связан ли Виктор Медведчук с ФСБ? На этот счет нет прямых доказательств"...
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05.02.2021 17:37 Відповісти
он уже и штаты пытается раскачать...
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05.02.2021 17:34 Відповісти
Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 3577 Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 5289
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05.02.2021 17:34 Відповісти
Интересно, сами тетки понимают, шо сие значит?
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05.02.2021 17:41 Відповісти
ТРИ ДНІ ТОМУ - а ось моє предбачення усього дійства з рішучістю Вови

Напрямую Соловьев материт Грефа-Альфа Банк, " и других высокопоставленных попечителей" Навального и Эхо Москвы ... Там у башен крышу рвет и от своих проблем... Не поверю, что Вова в одиночку без какой-то из башен решился на такое. Пионтковский сказал накануне суда Навального- если осудят по минимуму- значит в Москве произошел переворот...
04.02.2021 00:03
Nataliia Radchenko

А если Эхо москвы - это Газпром и Миллер, Дождь те же ножки! и их матерят в доль и поперек кремлемлеgandonы ... А Витренко при этом с предложением сотрудничать "с независимыми компаниями России" просится на 3 третью попытку.... ТООООО ...????
04.02.2021 00:07
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05.02.2021 17:35 Відповісти
Доречі , учора Соловйов розривав на шматочки нашого Вітренко з його третім походом у владу - ЧОМУ Б ЦЕ? Вони по детальках зараз розбирають антимедведчуківські й усі інші кроки української влади , при цьому проклинаючи агентів Заходу ЕМ та ДОЖДЬ... САВПАДЕНІЄ!
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05.02.2021 17:53 Відповісти
и надо же интересно им - о чем угодно только не о своих делишках
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05.02.2021 19:01 Відповісти
Сложно не согласиться. А у многих иллюзии по поводу того, что дали пинка кащею, то на этом все и закончится. Ура и победа? Увы, нет.
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05.02.2021 17:38 Відповісти
Пуйлу уже к земле готовиться пора. Ничего он уже не успеет эта старая мерзкая кацапская скотина.
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05.02.2021 17:38 Відповісти
Я тоже за, но что будет потом?
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05.02.2021 17:40 Відповісти
Развенчание культа и хлеб по карточкам. Это все уже было.
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05.02.2021 17:41 Відповісти
Патрушев. Это может быть еще хуже.
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05.02.2021 17:41 Відповісти
Путинская шобла ринется спасать награбленное попутно добивая рашку, в интернете появятся предложения купить ядерную боеголовку недорого. Вонять эта клоака на весь мир будет.
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05.02.2021 18:21 Відповісти
К чєму би ето?Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 2098
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05.02.2021 17:40 Відповісти
к затяжной "русской весне".на этот раз в нечерноземье Украина - не окончательная цель Путина, он хочет раскачать Европу, - Данилов - Цензор.НЕТ 7210
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05.02.2021 17:49 Відповісти
Немного не тот питерский сдох, но еще не вечер.
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05.02.2021 19:47 Відповісти
Висновок - у Вови останній шанс стати українським патріотом по принуждєнію усього ЗАХОДУ включаючи США , який вже очевидно , не має планіве дивитись в очі Ухйлу разом з маленьким тільцем у памперсах.
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05.02.2021 17:48 Відповісти
много времени потерял Зеля, заигрывая с Рашкой, и сражаясь с Порошенко.
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05.02.2021 18:59 Відповісти
Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 4546 Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов - Цензор.НЕТ 288
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05.02.2021 18:04 Відповісти
"Российские нарративы в этих странах настолько мощно сейчас распространяются, что мы даже не можем себе представить
-----------------------
Сам собой напрашивается в таком случае старый анекдот о якобы менталитете именно украинцев про то як один одному каже: А давай корову в сусіда вб'ємо, щоб і в нього не було, як ми не маємо! (десь так).
І таких прикладів в анекдотах коли з хворої голови на здорову своє кацапське гі*но скидується чимало.
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05.02.2021 18:11 Відповісти
самые большие жлобы - евреи, все им мало, всё для себя, под себя, а обвиняют в этом украинцев да и русских
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05.02.2021 18:58 Відповісти
зря вы о русских тут упомянули...
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05.02.2021 19:02 Відповісти
"Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем". Їх мета (мета Імперії Зла) не змінилася з часів революції 1917 року.
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05.02.2021 19:35 Відповісти
Поэтому надо сделать так,чтоб пуйло об Украину зубы сломал.
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05.02.2021 19:42 Відповісти
Есть информация что Ермак давно хочет убрать Данилова! Может потому Данилов так все правильно и по делу говорит! Чтоб потом когда уберут, можно было сказать что страну защищал.... Но, дай Бог чтоб он действительно был нормальным мужиком!
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05.02.2021 22:54 Відповісти
 
 