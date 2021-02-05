Україна - не остаточна мета Путіна, він хоче розхитати Європу, - Данілов

Метою президента РФ Володимира Путіна є повне переформування всієї ситуації, яка є в Євросоюзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, Україна не є остаточною ціллю Путіна.

"Переформатування ситуації, щоб він був посаджений за стіл Сполучені Штати-Росія, умовно кажучи, додати Китай – от три країни, які мають вирішувати, що буде в світі. Це його завдання, яке він не знімає з порядку денного. Для цього йому треба розхитати Європу", - наголосив секретар РНБО.

Для цього, за його словами, Росія активно займається підривною діяльністю у країнах Європейського Союзу.

"Російські наративи в цих країнах настільки потужно зараз розповсюджуються, що ми навіть не можемо собі уявити. У кожному готелі, у майже кожних кабельних мережах сьогодні сидять російські канали на всій території Євросоюзу", - сказав Данілов.

"Причому, якщо ви почнете робити, скажімо так, моніторинг, що вони там волають, це просто суцільний жах. Єдине, що вони, ці країни, на цьому етапі чомусь не звертають на це увагу", - резюмував секретар РНБО..

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