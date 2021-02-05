Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рішення про введення санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука готувалося давно і ретельно, тому скасувати його буде неможливо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.
"Ці рішення відмінити буде вже неможливо, тому що те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовували протягом майже 8 місяців, сьогодні це можна вже сказати, матеріали – вони були реалізовані в той час, коли вони були готові", – сказав він.
За словами Данілова, "якщо хтось вважає, що таке рішення можна підготувати за день, за тиждень, за місяць, то він помиляється. Робота над таким рішенням почалася ще влітку минулого року".
"Нам було зрозуміло, що це не засоби масової інформації, це сугубо пропагандистська машина Російської Федерації", - наголосив секретар РНБО.
"Більше того, коли ми з кожним днем отримували все більше і більше додаткової інформації, як це відбувається, хто це фінансує, в який спосіб відбуваються ті чи інші речі, які відбуваються на цих каналах, нам стало цілком зрозуміло, що це дуже небезпечна для безпеки країни ситуація, коли вони можуть перейти вже певну, скажімо так, межу", – сказав він.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Будь ласка, зачекайте...
Причина очевидная: клоуны как всегда врут. Создают видимость борьбы с российской пропагандой, а делать что-то всерьез не намерены.
и одни и те же рожи: Рабинович, Мертвечук, Лукаш, Бандаренка, Червоненка.
У любого олигарха немало скелетов в шкафу!
Как государству удается удержать их в руках? Запугивая имеющимся компроматом.
Переквалифицируются на Ютуб. Каждый из работников станет блогером ...
tZE inform
Напоминаем Данилову (он ответственный за контроль) что состоянием на 12-00 05.02.2021 г. выполнение указа №43/2021 приостановлено. Органом лицензирование не отозваны (не остановлены) соответствующие лицензии санкционных каналов, органом контроля радиочастотного ресурса не отозваны разрешения на использование ресурса, органами финансового контроля не блокированы соответствующие финансовые счета.
Передайте Вове - "ТЫ НЕ ПРОПЕТЛЯЕШЬ !"
Решение о закрытии этих каналов принималось еще при Порошенко! И это знают все
А если вы только проснулись, то не смешите людей
4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne. В 2018!!! За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців
Но Зюзенька, два года сидел и ничего не сделал по этому поводу.
А теперь, когда рейтинг рухнул и стала опа подгорать, вдруг прозрел.
Причиной решения Зеленского о санкциях стала не антиукраинская деятельность каналов Медведчука, а рейтинг от КМИС.
Тільки щоб не було бабах з гармати по горобцях!
то еще тупицкий с вовком своего слова не сказали
не спеши... сто разов уже такое было
Если закрытые телеканалы оказались вражескими или сепарастическими то почему нету никаких действий СБУ относительно владельца этих телеканалов.
По моему мнению закрытие этих вещательных телеканалов является очередным сченическим образом ЗЕ.Так как такие меры должны предприниматся комплексно а не избирательно.