Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов

Рішення про введення санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука готувалося давно і ретельно, тому скасувати його буде неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Ці рішення відмінити буде вже неможливо, тому що те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовували протягом майже 8 місяців, сьогодні це можна вже сказати, матеріали – вони були реалізовані в той час, коли вони були готові", – сказав він.

За словами Данілова, "якщо хтось вважає, що таке рішення можна підготувати за день, за тиждень, за місяць, то він помиляється. Робота над таким рішенням почалася ще влітку минулого року".

"Нам було зрозуміло, що це не засоби масової інформації, це сугубо пропагандистська машина Російської Федерації", - наголосив секретар РНБО.

Дивіться: Київський безпековий форум: Санкції проти російської пропаганди, причини і наслідки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Більше того, коли ми з кожним днем отримували все більше і більше додаткової інформації, як це відбувається, хто це фінансує, в який спосіб відбуваються ті чи інші речі, які відбуваються на цих каналах, нам стало цілком зрозуміло, що це дуже небезпечна для безпеки країни ситуація, коли вони можуть перейти вже певну, скажімо так, межу", – сказав він.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі"