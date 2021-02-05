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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов

Рішення про введення санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука готувалося давно і ретельно, тому скасувати його буде неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Ці рішення відмінити буде вже неможливо, тому що те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовували протягом майже 8 місяців, сьогодні це можна вже сказати, матеріали – вони були реалізовані в той час, коли вони були готові", – сказав він.

За словами Данілова, "якщо хтось вважає, що таке рішення можна підготувати за день, за тиждень, за місяць, то він помиляється. Робота над таким рішенням почалася ще влітку минулого року".

"Нам було зрозуміло, що це не засоби масової інформації, це сугубо пропагандистська машина Російської Федерації", - наголосив секретар РНБО.

Дивіться: Київський безпековий форум: Санкції проти російської пропаганди, причини і наслідки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Більше того, коли ми з кожним днем отримували все більше і більше додаткової інформації, як це відбувається, хто це фінансує, в який спосіб відбуваються ті чи інші речі, які відбуваються на цих каналах, нам стало цілком зрозуміло, що це дуже небезпечна для безпеки країни ситуація, коли вони можуть перейти вже певну, скажімо так, межу", – сказав він.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Забули ще два канали, "наш" і "інтер"!!!!!!!!!!
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05.02.2021 16:12
+13
Зачем вы бежите впереди паравоза? Или может экстрасенс? Вот если будут вещать через 2 недели, тогда через две недели об этом и напишите. Потому что я больше чем уверен, что если они не начнут вещать через две недели, то вы не будете писать о том какой плохой вы пророк.
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05.02.2021 17:13
+9
І де кримінальні справи, якщо так багато доказів проти команди Мертвечука?
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05.02.2021 16:14
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Забули ще два канали, "наш" і "інтер"!!!!!!!!!!
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05.02.2021 16:12 Відповісти
Данилов брехло. Пройдет две недели, все "заблокированные" каналы снова будут вещать.
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05.02.2021 16:57 Відповісти
Зачем вы бежите впереди паравоза? Или может экстрасенс? Вот если будут вещать через 2 недели, тогда через две недели об этом и напишите. Потому что я больше чем уверен, что если они не начнут вещать через две недели, то вы не будете писать о том какой плохой вы пророк.
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05.02.2021 17:13 Відповісти
уж ему хочецца
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05.02.2021 18:13 Відповісти
Где были твои глаза 2 года подряд? Не следует быть экстрасенсом, чтобы увидеть, что клоуны врут постоянно. Зеля сознательно делает все, чтоб его типа-указ не работал.
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05.02.2021 18:25 Відповісти
На фоне флагов Данилов выглядит как инородное тело.
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05.02.2021 21:08 Відповісти
U.L. Carst будет брехлом, если через две недели они все также не будут вещать. Хотя, чего ждать. Он уже брехло.
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05.02.2021 22:58 Відповісти
Три! Причем этот третий нужно было закрыть сразу после того как Клоун вышел во второй тур!!!
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05.02.2021 17:27 Відповісти
..."отменять" надо не каналы, а владельцев Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 6249
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05.02.2021 16:13 Відповісти
все разом, пане, і канали і власників
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05.02.2021 16:16 Відповісти
...вещание каналов несложно перепрофилировать, а вот владельцев только могила исправит Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 4358
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05.02.2021 16:23 Відповісти
Перепрофилировать значит полность разгонать "журналистов", редакторов, всех. Руки коротки. Проще отозвать лицензии на вещание. А вот именно этого зеленые и не делают. Лицензии - бадам - не отзывают. Потому что расчитывают включить каналы обратно.
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05.02.2021 17:02 Відповісти
Вы текст указа читали? Или просто пишете что в голову придет? Там четко написано о анулировании лицензий. Именно поэтому некоторые провайдеоры начали отключать эфирное вещание этих каналов даже не дожидаясь полуночи.
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05.02.2021 17:16 Відповісти
Лицензии может аннулировать только тот кто их выдавал, в противном случае это будет оспорено
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05.02.2021 17:30 Відповісти
прицеденты уже имелись
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05.02.2021 17:31 Відповісти
Зебильчик, в тексте указа 3 строчки, коротко - ввести в действие решение СНБО. Больше там ничего нет. В свою очередь, СНБО лицензии не выдает и не аннулирует. В решении СНБО стоит фраза "просимо здійснювати свою діяльність з урахуванням" тыр-пыр. Отозвать лицензии должна нацрада по телевидению и радиовещанию, а она почему-то не чешется.

Причина очевидная: клоуны как всегда врут. Создают видимость борьбы с российской пропагандой, а делать что-то всерьез не намерены.
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05.02.2021 18:13 Відповісти
"перепрофилировать" это как сменить название и формального владельца?! И продолжить делать что и раньше?
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05.02.2021 17:28 Відповісти
...перепрофилировать - сменить формат вещания...
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05.02.2021 17:34 Відповісти
А давайте медведчуку і опоЗЕжопам відрубаємо хвоста, тільки рубати потрібно по саме єПало
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05.02.2021 16:49 Відповісти
и еще одна потеря- сдохло одно из суркисов
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05.02.2021 16:13 Відповісти
І де кримінальні справи, якщо так багато доказів проти команди Мертвечука?
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05.02.2021 16:14 Відповісти
Нет и не будет. А каналы скоро включат обратно.
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05.02.2021 17:02 Відповісти
всё будет
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05.02.2021 18:18 Відповісти
Как это невожзможно?! Мы ж так хотели... какая досада... Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 2791
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05.02.2021 16:14 Відповісти
Не беспокойся, Данилов соврал.
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05.02.2021 18:27 Відповісти
Все, я успокоился. Все как всегда. Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов - Цензор.НЕТ 3306
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06.02.2021 10:32 Відповісти
Данилов, это ты тупицкому скажи.. Вот он поржёт..
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05.02.2021 16:15 Відповісти
не уверен . стоит только занести судье . какого ни будь Печерского суда . немного денег .... Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 4786
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05.02.2021 16:19 Відповісти
Вот ты и занеси, чтобы быть уверенным.
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05.02.2021 16:24 Відповісти
за зажопные каналы ? ты в своем уме ? Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 9734
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05.02.2021 16:26 Відповісти
дела в ВСУ, там ничего заносить не надо, нет приговора по Козаку - нет санкций. Зелебобы как всегда пукнули в лужу. НО, хоть на время эти помойки закрыли
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05.02.2021 16:25 Відповісти
хз . может Зелька в страхе за Ермака распорядится и приговор по Козаку родить ? Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов - Цензор.НЕТ 5080
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05.02.2021 16:30 Відповісти
Санкции это политическое решение. При чем здесь приговор по Козаку? В США тоже нет приговора по Дубинскому, но есть санкции против него.
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05.02.2021 17:20 Відповісти
Дивно що їм треба аж роки, щоб зрозуміти, що ці канали є рупором кремля, я це знала, як тільки 5 хвилин подивилася ці говноканали.
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05.02.2021 16:22 Відповісти
выступала журналист Даниленко которая уволилась с 112, там уже осталось 10 журналюшек, а остальные - политики, эксперты, артисты и пропагандисты. каждый день разные рожи были и нигде неизвестные. - наверняка завезенные из Расеи - и все на рус. изыке, редко на укр.
и одни и те же рожи: Рабинович, Мертвечук, Лукаш, Бандаренка, Червоненка.
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05.02.2021 18:23 Відповісти
При отсутствии приговора суда, вступившего в законную силу, по козаку, в ВСУ вамс адвокаты мертветчука носом в гавно тыкать будут, и пролетите вы, криворагули, шо фанера над Лугандоном
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05.02.2021 16:23 Відповісти
ты один из этих завезенных пропагандистов Симонянки?
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05.02.2021 18:24 Відповісти
"Нам было понятно, что это не средства массовой информации, это сугубо пропагандистская машина Российской Федерации", - подчеркнул секретарь СНБО.

Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 3179
Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 5213
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05.02.2021 16:24 Відповісти
Это всё фигня.
У любого олигарха немало скелетов в шкафу!
Как государству удается удержать их в руках? Запугивая имеющимся компроматом.
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05.02.2021 16:28 Відповісти
И не нужно,вот главное!
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05.02.2021 16:24 Відповісти
Без суда они уйдут от ответственности!
Переквалифицируются на Ютуб. Каждый из работников станет блогером ...
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05.02.2021 16:26 Відповісти
никто не может им этого запретить (кроме самого ютуба, как это было с Дубинским). стать блогером может каждый, но вот собрать большую аудиторию и удерживать ее очень тяжело.
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05.02.2021 17:25 Відповісти
Хорошо...Хорошо!!! давно надо было намылить морду этому ворюге Рабиновичу и медведчукам!!
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05.02.2021 16:27 Відповісти
Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов - Цензор.НЕТ 8816
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05.02.2021 16:27 Відповісти
та льогко. по перше указ може відмінити верховний суд, той же кс,або сам вава- думаєте в путіна немає аргументу на то. прищемити вавині гонорари в раші- пісня буде інша
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05.02.2021 16:28 Відповісти
Тупицкого тоже вроде как запретили. И шо?
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05.02.2021 16:30 Відповісти








tZE inform
Напоминаем Данилову (он ответственный за контроль) что состоянием на 12-00 05.02.2021 г. выполнение указа №43/2021 приостановлено. Органом лицензирование не отозваны (не остановлены) соответствующие лицензии санкционных каналов, органом контроля радиочастотного ресурса не отозваны разрешения на использование ресурса, органами финансового контроля не блокированы соответствующие финансовые счета.
Передайте Вове - "ТЫ НЕ ПРОПЕТЛЯЕШЬ !" Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов - Цензор.НЕТ 7208
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05.02.2021 16:33 Відповісти
И так понятно и ясно всем УКАИНАБОТОМ у ЗЕЛЕНСКОГО обротного ПУТИ НЕТ !!! поезда обротно не ходят 😉
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05.02.2021 16:43 Відповісти
Падлюки!Припарашенкутакогонебуло!Слава Гетьману Всього Всесвіту!
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05.02.2021 16:44 Відповісти
пуст порошенко спасает медведчука на ХОДУ ))) думаю все смотрели КОВБОЙСКИЕ фильмы ))) но этот раз порошенко не спасти сваего саюзника толка потому ШО- ПОЕЗД ЗАШИШАЕТ УКРАИНЦЫ !!! И ТЕ КТО СТАЯЛ В МАЙДАНЕ В ПЛОШЕДЕ НЕЗАВИСИМОСТИ А НЕ трибуне !!!
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05.02.2021 16:45 Відповісти
Какого такого союзника? Уважаемый, вы с какого дуба упали?
Решение о закрытии этих каналов принималось еще при Порошенко! И это знают все
А если вы только проснулись, то не смешите людей

4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne. В 2018!!! За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців

Но Зюзенька, два года сидел и ничего не сделал по этому поводу.
А теперь, когда рейтинг рухнул и стала опа подгорать, вдруг прозрел.

Причиной решения Зеленского о санкциях стала не антиукраинская деятельность каналов Медведчука, а рейтинг от КМИС.
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05.02.2021 21:03 Відповісти
і не треба... з "ящика" менше стало бздіти Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов - Цензор.НЕТ 9507
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05.02.2021 16:56 Відповісти
У 112 та Newsone вже й сайти не працюють. Сайт ZIK поки що живий. Ну, в Ютюбі вони ще віщають і, здається, у Фейсбуці
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05.02.2021 17:07 Відповісти
Вони поміняли хостінг з UA на TV, тому ЗІК й працює. Хостінг UA у всіх трьох забрали.
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05.02.2021 17:56 Відповісти
Ці канали дивилися такі незначні прошарки суспільства, що піар на їх закритті - це найкраще, що путінососи моглили з них витягти. Основна маса вати як дивилася катсапське телебачення по супутникових тарілках (особливо з того часу, як закодували українські канали) так і продовжує.
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05.02.2021 17:20 Відповісти
Я б сказав,що після того,як закодували основні українські канали основна маса глядачів перейшла в категорію "вати"...Ба більше,в ту категорію їх загнали як стадо,цілеспрямовано і планомірно...Бо коштів на нові тюнера,на щомісячну оплату на перепрофілізацію ТБ немає,от і дивляться люди,і я в тому числі російське ТБ...От і шукайте справжню "руку Кремля",вона трохи нижче пейсів наших олігархів...
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05.02.2021 17:39 Відповісти
Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов. АМІНЬ!
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05.02.2021 17:38 Відповісти
112 и ZIK были вполне себе нормальными ,проукраинскими телеканалами ,пока их не купил мертвечук .Не каналы надо закрывать ,это всегда минус к рейтингу власти и визги всяких защитных организаций об ущемлениях свободы слова а менять их владельца на позиционирующего себя,как проукраинского ,который будет вести на этом канале соответствующую редакционную политику
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05.02.2021 17:43 Відповісти
это не свобода слова а вражеская разнузданная пропаганда. ай-яй-яй, и даже Мертвечук и Жулька ничего не знали... Який жах!
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05.02.2021 18:15 Відповісти
Ну прикрили то і славненько!
Тільки щоб не було бабах з гармати по горобцях!
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05.02.2021 17:45 Відповісти
Будем голосовать за Зеленского, не надо его гневить, а то и этот сайт прикроют. Будем смотреть 2 тайм на стадионе. Рейтинг ОПЗЖ не кому будет озвучивать, сойдутся в поединке Вова Великий и Петя Великий.
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05.02.2021 17:48 Відповісти
Хороша новина. Плюс до карми Данілову.
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05.02.2021 17:57 Відповісти
Ох як би хотілося вірити Данилову.але є великий сумнів.поживемо,побачимо.
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05.02.2021 19:50 Відповісти
арестовывать ватников
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05.02.2021 20:38 Відповісти
Как бы не пришлось возмещать ущерб.
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05.02.2021 20:48 Відповісти
.

то еще тупицкий с вовком своего слова не сказали
не спеши... сто разов уже такое было
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05.02.2021 21:13 Відповісти
ИДИОТ.Закрыли телеканалы а не сепаратиста Медведчука.Завтра откроются новые под именем.,,Слава Украине,, или ,,Смерть сепаратистам,, вот тогда наша власть окажется в потовой ситуации.
Если закрытые телеканалы оказались вражескими или сепарастическими то почему нету никаких действий СБУ относительно владельца этих телеканалов.
По моему мнению закрытие этих вещательных телеканалов является очередным сченическим образом ЗЕ.Так как такие меры должны предприниматся комплексно а не избирательно.
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05.02.2021 21:20 Відповісти
 
 