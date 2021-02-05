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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Данилов (1057) СНБО (4377)

Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение о введении санкций против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука готовилось давно и тщательно, поэтому отменить его будет невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

"Эти решения отменить будет уже невозможно, потому что то то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение почти 8 месяцев, сегодня это можно уже сказать, материалы - они были реализованы в то время, когда они были готовы", - сказал секретар СНБО.

По словам Данилова, "если кто-то считает, что такое решение можно подготовить за день, за неделю, за месяц, то он ошибается. Работа над таким решением началась еще летом прошлого года".

"Нам было понятно, что это не средства массовой информации, это сугубо пропагандистская машина Российской Федерации", - подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте: Санкции против телеканалов Козака нужны, чтобы сохранить независимость Украины, - Данилов

"Более того, когда мы с каждым днем ​​получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или иные вещи, которые происходят на этих каналах, нам стало совершенно ясно, что это очень опасная для безопасности страны ситуация, когда они могут перейти уже определенную, скажем так, границу", - сказал он.

"Хотел бы поблагодарить человека из Москвы, которая предложила им всем вернуться домой, в Москву, и они сегодня им предложили там работу. Я им за это очень благодарен, пусть забирают ... пусть работают на той территории ", - сказал секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что сейчас манипулируют количеством лиц, которые якобы работали на закрытых пророссийских каналам: "Есть заявление, что якобы на всех каналах работало 1,5 тысячи человек. Но у нас есть официальная справка о количестве людей, которые работали на этих каналах. Это так же надо обращать внимание и надо понимать, что это, скажем так, манипулятивная вещь, которая происходит".

Ранее главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые ранее были заблокированы решением СНБО Украины.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте: Призываю ввести санкции против телеканалов "Интер" и "Наш". Это рупоры Кремля, долой путинскую пропаганду, - Ярош

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Забули ще два канали, "наш" і "інтер"!!!!!!!!!!
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05.02.2021 16:12
+13
Зачем вы бежите впереди паравоза? Или может экстрасенс? Вот если будут вещать через 2 недели, тогда через две недели об этом и напишите. Потому что я больше чем уверен, что если они не начнут вещать через две недели, то вы не будете писать о том какой плохой вы пророк.
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05.02.2021 17:13
+9
І де кримінальні справи, якщо так багато доказів проти команди Мертвечука?
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05.02.2021 16:14
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Забули ще два канали, "наш" і "інтер"!!!!!!!!!!
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05.02.2021 16:12 Ответить
Данилов брехло. Пройдет две недели, все "заблокированные" каналы снова будут вещать.
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05.02.2021 16:57 Ответить
Зачем вы бежите впереди паравоза? Или может экстрасенс? Вот если будут вещать через 2 недели, тогда через две недели об этом и напишите. Потому что я больше чем уверен, что если они не начнут вещать через две недели, то вы не будете писать о том какой плохой вы пророк.
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05.02.2021 17:13 Ответить
уж ему хочецца
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05.02.2021 18:13 Ответить
Где были твои глаза 2 года подряд? Не следует быть экстрасенсом, чтобы увидеть, что клоуны врут постоянно. Зеля сознательно делает все, чтоб его типа-указ не работал.
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05.02.2021 18:25 Ответить
На фоне флагов Данилов выглядит как инородное тело.
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05.02.2021 21:08 Ответить
U.L. Carst будет брехлом, если через две недели они все также не будут вещать. Хотя, чего ждать. Он уже брехло.
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05.02.2021 22:58 Ответить
Три! Причем этот третий нужно было закрыть сразу после того как Клоун вышел во второй тур!!!
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05.02.2021 17:27 Ответить
..."отменять" надо не каналы, а владельцев Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 6249
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05.02.2021 16:13 Ответить
все разом, пане, і канали і власників
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05.02.2021 16:16 Ответить
...вещание каналов несложно перепрофилировать, а вот владельцев только могила исправит Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 4358
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05.02.2021 16:23 Ответить
Перепрофилировать значит полность разгонать "журналистов", редакторов, всех. Руки коротки. Проще отозвать лицензии на вещание. А вот именно этого зеленые и не делают. Лицензии - бадам - не отзывают. Потому что расчитывают включить каналы обратно.
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05.02.2021 17:02 Ответить
Вы текст указа читали? Или просто пишете что в голову придет? Там четко написано о анулировании лицензий. Именно поэтому некоторые провайдеоры начали отключать эфирное вещание этих каналов даже не дожидаясь полуночи.
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05.02.2021 17:16 Ответить
Лицензии может аннулировать только тот кто их выдавал, в противном случае это будет оспорено
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05.02.2021 17:30 Ответить
прицеденты уже имелись
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05.02.2021 17:31 Ответить
Зебильчик, в тексте указа 3 строчки, коротко - ввести в действие решение СНБО. Больше там ничего нет. В свою очередь, СНБО лицензии не выдает и не аннулирует. В решении СНБО стоит фраза "просимо здійснювати свою діяльність з урахуванням" тыр-пыр. Отозвать лицензии должна нацрада по телевидению и радиовещанию, а она почему-то не чешется.

Причина очевидная: клоуны как всегда врут. Создают видимость борьбы с российской пропагандой, а делать что-то всерьез не намерены.
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05.02.2021 18:13 Ответить
"перепрофилировать" это как сменить название и формального владельца?! И продолжить делать что и раньше?
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05.02.2021 17:28 Ответить
...перепрофилировать - сменить формат вещания...
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05.02.2021 17:34 Ответить
А давайте медведчуку і опоЗЕжопам відрубаємо хвоста, тільки рубати потрібно по саме єПало
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05.02.2021 16:49 Ответить
и еще одна потеря- сдохло одно из суркисов
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05.02.2021 16:13 Ответить
І де кримінальні справи, якщо так багато доказів проти команди Мертвечука?
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05.02.2021 16:14 Ответить
Нет и не будет. А каналы скоро включат обратно.
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05.02.2021 17:02 Ответить
всё будет
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05.02.2021 18:18 Ответить
Как это невожзможно?! Мы ж так хотели... какая досада... Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 2791
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05.02.2021 16:14 Ответить
Не беспокойся, Данилов соврал.
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05.02.2021 18:27 Ответить
Все, я успокоился. Все как всегда. Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов - Цензор.НЕТ 3306
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06.02.2021 10:32 Ответить
Данилов, это ты тупицкому скажи.. Вот он поржёт..
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05.02.2021 16:15 Ответить
не уверен . стоит только занести судье . какого ни будь Печерского суда . немного денег .... Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 4786
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05.02.2021 16:19 Ответить
Вот ты и занеси, чтобы быть уверенным.
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05.02.2021 16:24 Ответить
за зажопные каналы ? ты в своем уме ? Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 9734
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05.02.2021 16:26 Ответить
дела в ВСУ, там ничего заносить не надо, нет приговора по Козаку - нет санкций. Зелебобы как всегда пукнули в лужу. НО, хоть на время эти помойки закрыли
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05.02.2021 16:25 Ответить
хз . может Зелька в страхе за Ермака распорядится и приговор по Козаку родить ? Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов - Цензор.НЕТ 5080
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05.02.2021 16:30 Ответить
Санкции это политическое решение. При чем здесь приговор по Козаку? В США тоже нет приговора по Дубинскому, но есть санкции против него.
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05.02.2021 17:20 Ответить
Дивно що їм треба аж роки, щоб зрозуміти, що ці канали є рупором кремля, я це знала, як тільки 5 хвилин подивилася ці говноканали.
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05.02.2021 16:22 Ответить
выступала журналист Даниленко которая уволилась с 112, там уже осталось 10 журналюшек, а остальные - политики, эксперты, артисты и пропагандисты. каждый день разные рожи были и нигде неизвестные. - наверняка завезенные из Расеи - и все на рус. изыке, редко на укр.
и одни и те же рожи: Рабинович, Мертвечук, Лукаш, Бандаренка, Червоненка.
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05.02.2021 18:23 Ответить
При отсутствии приговора суда, вступившего в законную силу, по козаку, в ВСУ вамс адвокаты мертветчука носом в гавно тыкать будут, и пролетите вы, криворагули, шо фанера над Лугандоном
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05.02.2021 16:23 Ответить
ты один из этих завезенных пропагандистов Симонянки?
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05.02.2021 18:24 Ответить
"Нам было понятно, что это не средства массовой информации, это сугубо пропагандистская машина Российской Федерации", - подчеркнул секретарь СНБО.

Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 3179
Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов - Цензор.НЕТ 5213
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05.02.2021 16:24 Ответить
Это всё фигня.
У любого олигарха немало скелетов в шкафу!
Как государству удается удержать их в руках? Запугивая имеющимся компроматом.
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05.02.2021 16:28 Ответить
И не нужно,вот главное!
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05.02.2021 16:24 Ответить
Без суда они уйдут от ответственности!
Переквалифицируются на Ютуб. Каждый из работников станет блогером ...
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05.02.2021 16:26 Ответить
никто не может им этого запретить (кроме самого ютуба, как это было с Дубинским). стать блогером может каждый, но вот собрать большую аудиторию и удерживать ее очень тяжело.
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05.02.2021 17:25 Ответить
Хорошо...Хорошо!!! давно надо было намылить морду этому ворюге Рабиновичу и медведчукам!!
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05.02.2021 16:27 Ответить
Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов - Цензор.НЕТ 8816
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05.02.2021 16:27 Ответить
та льогко. по перше указ може відмінити верховний суд, той же кс,або сам вава- думаєте в путіна немає аргументу на то. прищемити вавині гонорари в раші- пісня буде інша
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05.02.2021 16:28 Ответить
Тупицкого тоже вроде как запретили. И шо?
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05.02.2021 16:30 Ответить








tZE inform
Напоминаем Данилову (он ответственный за контроль) что состоянием на 12-00 05.02.2021 г. выполнение указа №43/2021 приостановлено. Органом лицензирование не отозваны (не остановлены) соответствующие лицензии санкционных каналов, органом контроля радиочастотного ресурса не отозваны разрешения на использование ресурса, органами финансового контроля не блокированы соответствующие финансовые счета.
Передайте Вове - "ТЫ НЕ ПРОПЕТЛЯЕШЬ !" Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов - Цензор.НЕТ 7208
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05.02.2021 16:33 Ответить
И так понятно и ясно всем УКАИНАБОТОМ у ЗЕЛЕНСКОГО обротного ПУТИ НЕТ !!! поезда обротно не ходят 😉
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05.02.2021 16:43 Ответить
Падлюки!Припарашенкутакогонебуло!Слава Гетьману Всього Всесвіту!
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05.02.2021 16:44 Ответить
пуст порошенко спасает медведчука на ХОДУ ))) думаю все смотрели КОВБОЙСКИЕ фильмы ))) но этот раз порошенко не спасти сваего саюзника толка потому ШО- ПОЕЗД ЗАШИШАЕТ УКРАИНЦЫ !!! И ТЕ КТО СТАЯЛ В МАЙДАНЕ В ПЛОШЕДЕ НЕЗАВИСИМОСТИ А НЕ трибуне !!!
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05.02.2021 16:45 Ответить
Какого такого союзника? Уважаемый, вы с какого дуба упали?
Решение о закрытии этих каналов принималось еще при Порошенко! И это знают все
А если вы только проснулись, то не смешите людей

4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne. В 2018!!! За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців

Но Зюзенька, два года сидел и ничего не сделал по этому поводу.
А теперь, когда рейтинг рухнул и стала опа подгорать, вдруг прозрел.

Причиной решения Зеленского о санкциях стала не антиукраинская деятельность каналов Медведчука, а рейтинг от КМИС.
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05.02.2021 21:03 Ответить
і не треба... з "ящика" менше стало бздіти Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов - Цензор.НЕТ 9507
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05.02.2021 16:56 Ответить
У 112 та Newsone вже й сайти не працюють. Сайт ZIK поки що живий. Ну, в Ютюбі вони ще віщають і, здається, у Фейсбуці
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05.02.2021 17:07 Ответить
Вони поміняли хостінг з UA на TV, тому ЗІК й працює. Хостінг UA у всіх трьох забрали.
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05.02.2021 17:56 Ответить
Ці канали дивилися такі незначні прошарки суспільства, що піар на їх закритті - це найкраще, що путінососи моглили з них витягти. Основна маса вати як дивилася катсапське телебачення по супутникових тарілках (особливо з того часу, як закодували українські канали) так і продовжує.
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05.02.2021 17:20 Ответить
Я б сказав,що після того,як закодували основні українські канали основна маса глядачів перейшла в категорію "вати"...Ба більше,в ту категорію їх загнали як стадо,цілеспрямовано і планомірно...Бо коштів на нові тюнера,на щомісячну оплату на перепрофілізацію ТБ немає,от і дивляться люди,і я в тому числі російське ТБ...От і шукайте справжню "руку Кремля",вона трохи нижче пейсів наших олігархів...
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05.02.2021 17:39 Ответить
Санкції проти каналів Медведчука скасувати вже буде неможливо, - Данілов. АМІНЬ!
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05.02.2021 17:38 Ответить
112 и ZIK были вполне себе нормальными ,проукраинскими телеканалами ,пока их не купил мертвечук .Не каналы надо закрывать ,это всегда минус к рейтингу власти и визги всяких защитных организаций об ущемлениях свободы слова а менять их владельца на позиционирующего себя,как проукраинского ,который будет вести на этом канале соответствующую редакционную политику
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05.02.2021 17:43 Ответить
это не свобода слова а вражеская разнузданная пропаганда. ай-яй-яй, и даже Мертвечук и Жулька ничего не знали... Який жах!
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05.02.2021 18:15 Ответить
Ну прикрили то і славненько!
Тільки щоб не було бабах з гармати по горобцях!
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05.02.2021 17:45 Ответить
Будем голосовать за Зеленского, не надо его гневить, а то и этот сайт прикроют. Будем смотреть 2 тайм на стадионе. Рейтинг ОПЗЖ не кому будет озвучивать, сойдутся в поединке Вова Великий и Петя Великий.
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05.02.2021 17:48 Ответить
Хороша новина. Плюс до карми Данілову.
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05.02.2021 17:57 Ответить
Ох як би хотілося вірити Данилову.але є великий сумнів.поживемо,побачимо.
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05.02.2021 19:50 Ответить
арестовывать ватников
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05.02.2021 20:38 Ответить
Как бы не пришлось возмещать ущерб.
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05.02.2021 20:48 Ответить
.

то еще тупицкий с вовком своего слова не сказали
не спеши... сто разов уже такое было
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05.02.2021 21:13 Ответить
ИДИОТ.Закрыли телеканалы а не сепаратиста Медведчука.Завтра откроются новые под именем.,,Слава Украине,, или ,,Смерть сепаратистам,, вот тогда наша власть окажется в потовой ситуации.
Если закрытые телеканалы оказались вражескими или сепарастическими то почему нету никаких действий СБУ относительно владельца этих телеканалов.
По моему мнению закрытие этих вещательных телеканалов является очередным сченическим образом ЗЕ.Так как такие меры должны предприниматся комплексно а не избирательно.
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05.02.2021 21:20 Ответить
 
 