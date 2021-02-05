Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов. ВИДЕО

Решение о введении санкций против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука готовилось давно и тщательно, поэтому отменить его будет невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

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"Эти решения отменить будет уже невозможно, потому что то то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение почти 8 месяцев, сегодня это можно уже сказать, материалы - они были реализованы в то время, когда они были готовы", - сказал секретар СНБО.

По словам Данилова, "если кто-то считает, что такое решение можно подготовить за день, за неделю, за месяц, то он ошибается. Работа над таким решением началась еще летом прошлого года".

"Нам было понятно, что это не средства массовой информации, это сугубо пропагандистская машина Российской Федерации", - подчеркнул секретарь СНБО.

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"Более того, когда мы с каждым днем ​​получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или иные вещи, которые происходят на этих каналах, нам стало совершенно ясно, что это очень опасная для безопасности страны ситуация, когда они могут перейти уже определенную, скажем так, границу", - сказал он.

"Хотел бы поблагодарить человека из Москвы, которая предложила им всем вернуться домой, в Москву, и они сегодня им предложили там работу. Я им за это очень благодарен, пусть забирают ... пусть работают на той территории ", - сказал секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что сейчас манипулируют количеством лиц, которые якобы работали на закрытых пророссийских каналам: "Есть заявление, что якобы на всех каналах работало 1,5 тысячи человек. Но у нас есть официальная справка о количестве людей, которые работали на этих каналах. Это так же надо обращать внимание и надо понимать, что это, скажем так, манипулятивная вещь, которая происходит".

Ранее главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые ранее были заблокированы решением СНБО Украины.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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