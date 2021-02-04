Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, "закрытых демократом Зеленским"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые ранее были заблокированы решением СНБО Украины.
Об этом пропагандистка сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", - говорится в сообщении.
Также Симоньян предлагает работу "всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство".
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сегодня был арестован на 25 суток за репост шутки о его внешнем сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В записи, репост которой сделал Смирнов, упоминалось время акции в поддержку Алексея Навального, полиция трактовала его как призыв к участию в несанкционированном митинге.
Сам Смирнов на митинг не ходил и весь день работал дома. Но сотрудники полиции его задержали, а суд сегодня арестовал.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/02/2021/601*********************?from=from_main_13
Воздух в Украине станет гор-р-р-р-аздо чище.
в москві хохли-зрадники нах потрібні
метро Окружная - москва
вахта закрылась - пора домой. не бросать же таких ценных кадров.
и не надо тут косить под жест доброй воли. это дымовая завеса, что бы объяснить, почему все работники этих говноканалов вдруг пошли работать на параша тв.
а то начинает вливать говно в уши неискушённых обывателей.
По данным издания Schwarzwälder Bote, двухчасовое видео снималось на студии Black Forest в городе Кирхцартен. Отмечается, что это профессиональная киностудия, соответствующая международным стандартам. Ее возглавляет семейная пара из Фрайбурга, которая много лет работала в киноиндустрии в США, а в прошлом году начала собственное дело в Германии.
Текст разоблачения писался на английском, а немцы делавшие видеоряд перепутали герб РФ с гербом Черногории.
Але хер в тебе що вийде!
Прорашинская и "какая разница" попса из рашки в Украину на кормежку едет, т.к. кормушка уменьшается!
А медведчуковские тв жополизы там тем более не нужны!
Поимеют их годик по рашинским помойкам - и в утиль! Освещать новости заполярья! Где им и место!
Не надо подсовывать старые 20-летние фото бурной молодости...
- Конец, - подумал Штирлиц. - А где же пистолет?
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/hto-dozvoliv-kupiti-kozaku-i-medvedchuku-112-zik-i-newsone-i-hto-za-tse-vidpovist.htm
Всех главарей,пособников и приспешников банды "Раша Тудоян" объявить в международный розыск !
Иван Карпов <[email protected]>
22:42 (0 минут назад)
кому: [email protected]
неДоброго дня вам мерзкая, пропагандонская помойка! Пишу вам по вашей объяве, по поводу работы для прорашистских шурнашлюшек, с обнуленных украинских каналов. Скажите, куда обратиться по поводу такой работы, что бы трахать Маргаритку Симонян в ее вонючий рот?!..
Заранее спасибо за ответ!
Он был заместителем главного врача по анестезиологии и реанимации Омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда попал Навальный сразу после отравления.