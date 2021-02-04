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Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, "закрытых демократом Зеленским"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам пророссийских телеканалов

Главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые ранее были заблокированы решением СНБО Украины.

Об этом пропагандистка сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", - говорится в сообщении.

Также Симоньян предлагает работу "всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство".

Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам пророссийских телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, закрытых демократом Зеленским 01

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+97
О! Правильно! Пусть валят "в атєчєства" и там балалаят. Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов, "закрытых демократом Зеленским" - Цензор.НЕТ 5861
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04.02.2021 12:06
+56
Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов, "закрытых демократом Зеленским" - Цензор.НЕТ 3672
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04.02.2021 12:08
+54
Дерьмо к дерьму. Только куча больше станет.
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04.02.2021 12:08
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Отлично!! пусть вся эта нечисть российская драпает в Россию!!!
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04.02.2021 12:49 Ответить
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 8889
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04.02.2021 12:49 Ответить
Філіали закрили,пора їхати у центральний офіс лайнометника. Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 4945
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04.02.2021 12:53 Ответить
Буду дуже вдячний, якщо роботу їм запропонують виключно на ерефії.
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04.02.2021 13:00 Ответить
Даже бобёр назвала закрытые каналы помойками 😁
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04.02.2021 13:03 Ответить
Обратите внимание, Свиноньян открыто говорит, что сотрудники каналов 112, нюзван и зик работали против своей страны. Теперь, в связи с закрытием в Украине филиалов роспропаганды, Свиноньян предлагает перейти работать всем сотрудникам в центральный офис, т.е. в Москву на телеканал Раша Тудей и уже оттуда работать против Украины.
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04.02.2021 13:04 Ответить
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 2311 Об аресте Сергея Смирнова. Заявление редакции РБК
Наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сегодня был арестован на 25 суток за репост шутки о его внешнем сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В записи, репост которой сделал Смирнов, упоминалось время акции в поддержку Алексея Навального, полиция трактовала его как призыв к участию в несанкционированном митинге.

Сам Смирнов на митинг не ходил и весь день работал дома. Но сотрудники полиции его задержали, а суд сегодня арестовал.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/02/2021/601*********************?from=from_main_13
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04.02.2021 13:04 Ответить
"В етам постє прєкрасно фсьо!"
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04.02.2021 17:44 Ответить
Русские своих не бросают. Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 8177
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04.02.2021 13:06 Ответить
Ага..."не бросают...". Они их "выбрасывают", когда использовать нельзя...
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04.02.2021 14:17 Ответить
nexay pi*duyut' !
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04.02.2021 13:07 Ответить
Забирайте вже своїх взад.
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04.02.2021 13:07 Ответить
Ідеальне рішення)))
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04.02.2021 13:09 Ответить
правильно говорит армян Маргарин Симонян ! собрать всю 5-ю колонну и отправить на Карабах !!!
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04.02.2021 13:10 Ответить
Какой Ахыр Бах(Карабах)=Конец смотрящего(с одэри=азэри)??,куда их переселили в осн.в 1877 г.после русско-турецкой войны.ПУСТЬ ВАЛИТ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ арабохайев(эрмэн?-ворованное слово) в АРАБИСТАН,куда они вернутся из Кавказа всеравно.
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04.02.2021 15:55 Ответить
Медведчука с Бойко тоже забирайте!
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04.02.2021 13:15 Ответить
А давайте вы и остальную вату заберете? Или, хотя бы миллионов 5?
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04.02.2021 13:20 Ответить
Гут! Тріколор в дупу і вперед ! До коханого Козлостану , вам і місце !
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04.02.2021 13:22 Ответить
Очень даже поддерживаю в данном вопросе гражданку симоньян.
Воздух в Украине станет гор-р-р-р-аздо чище.
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04.02.2021 14:04 Ответить
і не треба мучать щелепу українською.
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04.02.2021 14:22 Ответить
більшість опиниться транзитом через ФСБ в Білорусі 'штрейкбрейхерами",решту-в Ордло,небагато-в оласних центрах раші..
в москві хохли-зрадники нах потрібні
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04.02.2021 14:29 Ответить
Желаю, чтобы всех! (ватников кацапы забрали себе)
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04.02.2021 13:25 Ответить
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна"...

Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 5873
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04.02.2021 13:37 Ответить
Чимадан, вакзал, масковия!
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04.02.2021 13:44 Ответить
ВЕДУЧИМ жіночої статі ЦИХ КАНАЛІВ адреса ще точніша..
метро Окружная - москва
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 6537
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 9759
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 4258
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04.02.2021 14:25 Ответить
это не ты предлагаешь им работу - украинским журналистам. а ты просто забираешь своих агентов назад, там, где их место работы. тут они просто были в командировке, вахте.
вахта закрылась - пора домой. не бросать же таких ценных кадров.
и не надо тут косить под жест доброй воли. это дымовая завеса, что бы объяснить, почему все работники этих говноканалов вдруг пошли работать на параша тв.
а то начинает вливать говно в уши неискушённых обывателей.
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04.02.2021 13:45 Ответить
Правильно. Говно к говну.
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04.02.2021 13:47 Ответить
Карась і С14 щойно пропонують "наш"истам звільнитися, в прямому ефірі
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04.02.2021 13:47 Ответить
О , то ще є шанс Україні і від цієї всієї падлоти прорашистської спекатися . Халуї поїдуть жити в московію і смороду в Україні стане менше . Непогана пропозиція . Головне - не забути , позбавити мерзотників громадянства .
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04.02.2021 13:49 Ответить
Росіяни ще раз довели, що то їх канали, українських патріотів їм не тре
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04.02.2021 13:59 Ответить
Журналисты выяснили, где снимали фильм про "дворец Путина".

По данным издания Schwarzwälder Bote, двухчасовое видео снималось на студии Black Forest в городе Кирхцартен. Отмечается, что это профессиональная киностудия, соответствующая международным стандартам. Ее возглавляет семейная пара из Фрайбурга, которая много лет работала в киноиндустрии в США, а в прошлом году начала собственное дело в Германии.

Текст разоблачения писался на английском, а немцы делавшие видеоряд перепутали герб РФ с гербом Черногории.

Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 9618
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04.02.2021 14:00 Ответить
зажоп-касап, sed moj18 - довго же тебе маринували, щоб визізти в ломи цензора...
Але хер в тебе що вийде!
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04.02.2021 14:12 Ответить
Россия отзывает свою агентуру.
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04.02.2021 14:11 Ответить
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 9120
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04.02.2021 14:55 Ответить
ну може з десяток і заберуть. можливо. але усій іншій шоблі треба вліпити пожиттєвий бан.
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04.02.2021 15:02 Ответить
Ой ржу не могу!!!!!
Прорашинская и "какая разница" попса из рашки в Украину на кормежку едет, т.к. кормушка уменьшается!
А медведчуковские тв жополизы там тем более не нужны!
Поимеют их годик по рашинским помойкам - и в утиль! Освещать новости заполярья! Где им и место!
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04.02.2021 15:04 Ответить
Приветствую предложение Симоньян. И очень хочу, чтобы работники заблокированных каналов уехали в Россию. Пожалуйста, пожалуйста, так называемые журналисты, уезжайте в Россию.
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04.02.2021 15:28 Ответить
Честно говоря, ничего не понял. Назвала каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne помойками. Остохренело работать против какой страны?
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04.02.2021 15:52 Ответить
так и зрителей тоже забирайте
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04.02.2021 15:55 Ответить
не треба, вони ще виліковні хоч і довго.буде ломка як від наркоти. але можуть бути люди.
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04.02.2021 17:08 Ответить
На какое "свое государство"? На Россию? Так они и так работали на нее с утра до ночи против Украины и ее народа.
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04.02.2021 16:15 Ответить
Симоньян, личеко покажи !
Не надо подсовывать старые 20-летние фото бурной молодости...
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04.02.2021 16:28 Ответить
Да, на здоровье! Нехай щастить!
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04.02.2021 16:44 Ответить
рашизм уродует


Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 3662

Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 6058
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04.02.2021 17:18 Ответить
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 7174
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05.02.2021 09:54 Ответить
Яка чудова пропозиція Хай забирають всіх , хто ненавидить наші Українські цінності і хоче зруйнувати всі наші добрі цілі ! Саме так, для цих людей є велика країна РуеСС ! Там хай хивуть в мирі ілюбові до всього російського: путіна, беркута, царя-імператора, навіть до любові до "отєчествєнной войни" - все що завгодно , аби від нашої Країни подалі !!!!
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04.02.2021 17:28 Ответить
Опа, движуха пошла. Сначала в рашку, а второй этап Карабах. Вот там и увидите Кавказ предо мною один в тишине, стою на вершине усравшись по уши. А мог бы бабло в Украине иметь, при этом, и бить на ток шоу баклуши.
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04.02.2021 17:31 Ответить
Пацани два дні руки заламували, переконуючи, що вони українські журналісти, а не проросійські пропагандони. І тут російська пропагандонша їм пропонує роботу пропагандонів в своєму курятнику.
- Конец, - подумал Штирлиц. - А где же пистолет?
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04.02.2021 17:41 Ответить
Ах, как правильно и глубокомысленно замечено про работающих на ПОМОЙКАХ ПРОТИВ СВОЕЙ СТРАНЫ. Садись маргарита, 5.
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04.02.2021 18:05 Ответить
Она тем самым подтвердила, что каналы работали на Россию.
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04.02.2021 18:06 Ответить
4. Важный вопрос сегодня подняли Игорь Смешко и Олександр Доний, которые сказали, что мало закрыть этот филиал российской пропаганды, надо установить, а как при самом "патриотичном и украинском" президенте Петре Порошенко Козак и Медведчук смогли законно купить эти медиаактивы? Как им позволили это сделать? И кто за это понесёт ответственность?

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/hto-dozvoliv-kupiti-kozaku-i-medvedchuku-112-zik-i-newsone-i-hto-za-tse-vidpovist.htm
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04.02.2021 18:23 Ответить
Будут работать в роли "укринцев" для битья - типа Вячеслава Ковтуна.
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04.02.2021 18:59 Ответить
Объявить теле помойку "Раша Тудоян" террористической группировкой.
Всех главарей,пособников и приспешников банды "Раша Тудоян" объявить в международный розыск !
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04.02.2021 20:26 Ответить
ПиЗ&@ немытая!!!!Везде смердит ...
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04.02.2021 20:43 Ответить
З Богом, Парасю.
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04.02.2021 20:44 Ответить
Ребята давайте заспамим эту мерзкую пропагандонскую шлюшку Симону! Я уже начал!! Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 2922

Иван Карпов <[email protected]>
22:42 (0 минут назад)

кому: [email protected]

неДоброго дня вам мерзкая, пропагандонская помойка! Пишу вам по вашей объяве, по поводу работы для прорашистских шурнашлюшек, с обнуленных украинских каналов. Скажите, куда обратиться по поводу такой работы, что бы трахать Маргаритку Симонян в ее вонючий рот?!..
Заранее спасибо за ответ!
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04.02.2021 22:44 Ответить
Сергей Максимишин - врач, который в августе прошлого года лечил Навального, внезапно умер в возрасте 56 лет.
Он был заместителем главного врача по анестезиологии и реанимации Омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда попал Навальный сразу после отравления.
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05.02.2021 07:53 Ответить
Знатное предложение - кому надоело работать против своей страны на помойке - работайте на нашу . И не надо обьяснять что на этих каналах работали проплаченные пропагандоны.
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05.02.2021 10:12 Ответить
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