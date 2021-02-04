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Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів

Головна редакторка російського державного телеканалу RT та інформаційного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян запропонувала роботу співробітникам телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, які раніше були заблоковані рішенням РНБО України.

Про це пропагандистка повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, щойно закритих демократом Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Також Симоньян пропонує роботу "всім журналістам, технарям, операторам та ін., кому "остохрініло" працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто готовий працювати чесно на свою державу".

Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів 112 Україна, ZIK та NewsOne, закритих демократом Зеленським 01

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Украинские дети никогда не увидят по телевизору "Трое из Простоквашино", - момент припинення мовлення на підконтрольному Медведчуку телеканалі Zik. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+97
О! Правильно! Пусть валят "в атєчєства" и там балалаят. Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов, "закрытых демократом Зеленским" - Цензор.НЕТ 5861
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04.02.2021 12:06
+56
Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов, "закрытых демократом Зеленским" - Цензор.НЕТ 3672
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04.02.2021 12:08
+54
Дерьмо к дерьму. Только куча больше станет.
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04.02.2021 12:08
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Отлично!! пусть вся эта нечисть российская драпает в Россию!!!
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04.02.2021 12:49 Відповісти
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 8889
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04.02.2021 12:49 Відповісти
Філіали закрили,пора їхати у центральний офіс лайнометника. Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 4945
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04.02.2021 12:53 Відповісти
Буду дуже вдячний, якщо роботу їм запропонують виключно на ерефії.
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04.02.2021 13:00 Відповісти
Даже бобёр назвала закрытые каналы помойками 😁
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04.02.2021 13:03 Відповісти
Обратите внимание, Свиноньян открыто говорит, что сотрудники каналов 112, нюзван и зик работали против своей страны. Теперь, в связи с закрытием в Украине филиалов роспропаганды, Свиноньян предлагает перейти работать всем сотрудникам в центральный офис, т.е. в Москву на телеканал Раша Тудей и уже оттуда работать против Украины.
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04.02.2021 13:04 Відповісти
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 2311 Об аресте Сергея Смирнова. Заявление редакции РБК
Наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сегодня был арестован на 25 суток за репост шутки о его внешнем сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В записи, репост которой сделал Смирнов, упоминалось время акции в поддержку Алексея Навального, полиция трактовала его как призыв к участию в несанкционированном митинге.

Сам Смирнов на митинг не ходил и весь день работал дома. Но сотрудники полиции его задержали, а суд сегодня арестовал.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/02/2021/601*********************?from=from_main_13
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04.02.2021 13:04 Відповісти
"В етам постє прєкрасно фсьо!"
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04.02.2021 17:44 Відповісти
Русские своих не бросают. Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 8177
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04.02.2021 13:06 Відповісти
Ага..."не бросают...". Они их "выбрасывают", когда использовать нельзя...
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04.02.2021 14:17 Відповісти
nexay pi*duyut' !
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04.02.2021 13:07 Відповісти
Забирайте вже своїх взад.
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04.02.2021 13:07 Відповісти
Ідеальне рішення)))
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04.02.2021 13:09 Відповісти
правильно говорит армян Маргарин Симонян ! собрать всю 5-ю колонну и отправить на Карабах !!!
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04.02.2021 13:10 Відповісти
Какой Ахыр Бах(Карабах)=Конец смотрящего(с одэри=азэри)??,куда их переселили в осн.в 1877 г.после русско-турецкой войны.ПУСТЬ ВАЛИТ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ арабохайев(эрмэн?-ворованное слово) в АРАБИСТАН,куда они вернутся из Кавказа всеравно.
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04.02.2021 15:55 Відповісти
Медведчука с Бойко тоже забирайте!
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04.02.2021 13:15 Відповісти
А давайте вы и остальную вату заберете? Или, хотя бы миллионов 5?
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04.02.2021 13:20 Відповісти
Гут! Тріколор в дупу і вперед ! До коханого Козлостану , вам і місце !
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04.02.2021 13:22 Відповісти
Очень даже поддерживаю в данном вопросе гражданку симоньян.
Воздух в Украине станет гор-р-р-р-аздо чище.
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04.02.2021 14:04 Відповісти
і не треба мучать щелепу українською.
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04.02.2021 14:22 Відповісти
більшість опиниться транзитом через ФСБ в Білорусі 'штрейкбрейхерами",решту-в Ордло,небагато-в оласних центрах раші..
в москві хохли-зрадники нах потрібні
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04.02.2021 14:29 Відповісти
Желаю, чтобы всех! (ватников кацапы забрали себе)
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04.02.2021 13:25 Відповісти
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна"...

Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 5873
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04.02.2021 13:37 Відповісти
Чимадан, вакзал, масковия!
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04.02.2021 13:44 Відповісти
ВЕДУЧИМ жіночої статі ЦИХ КАНАЛІВ адреса ще точніша..
метро Окружная - москва
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 6537
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 9759
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 4258
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04.02.2021 14:25 Відповісти
это не ты предлагаешь им работу - украинским журналистам. а ты просто забираешь своих агентов назад, там, где их место работы. тут они просто были в командировке, вахте.
вахта закрылась - пора домой. не бросать же таких ценных кадров.
и не надо тут косить под жест доброй воли. это дымовая завеса, что бы объяснить, почему все работники этих говноканалов вдруг пошли работать на параша тв.
а то начинает вливать говно в уши неискушённых обывателей.
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04.02.2021 13:45 Відповісти
Правильно. Говно к говну.
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04.02.2021 13:47 Відповісти
Карась і С14 щойно пропонують "наш"истам звільнитися, в прямому ефірі
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04.02.2021 13:47 Відповісти
О , то ще є шанс Україні і від цієї всієї падлоти прорашистської спекатися . Халуї поїдуть жити в московію і смороду в Україні стане менше . Непогана пропозиція . Головне - не забути , позбавити мерзотників громадянства .
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04.02.2021 13:49 Відповісти
Росіяни ще раз довели, що то їх канали, українських патріотів їм не тре
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04.02.2021 13:59 Відповісти
Журналисты выяснили, где снимали фильм про "дворец Путина".

По данным издания Schwarzwälder Bote, двухчасовое видео снималось на студии Black Forest в городе Кирхцартен. Отмечается, что это профессиональная киностудия, соответствующая международным стандартам. Ее возглавляет семейная пара из Фрайбурга, которая много лет работала в киноиндустрии в США, а в прошлом году начала собственное дело в Германии.

Текст разоблачения писался на английском, а немцы делавшие видеоряд перепутали герб РФ с гербом Черногории.

Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 9618
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04.02.2021 14:00 Відповісти
зажоп-касап, sed moj18 - довго же тебе маринували, щоб визізти в ломи цензора...
Але хер в тебе що вийде!
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04.02.2021 14:12 Відповісти
Россия отзывает свою агентуру.
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04.02.2021 14:11 Відповісти
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 9120
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04.02.2021 14:55 Відповісти
ну може з десяток і заберуть. можливо. але усій іншій шоблі треба вліпити пожиттєвий бан.
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04.02.2021 15:02 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!!
Прорашинская и "какая разница" попса из рашки в Украину на кормежку едет, т.к. кормушка уменьшается!
А медведчуковские тв жополизы там тем более не нужны!
Поимеют их годик по рашинским помойкам - и в утиль! Освещать новости заполярья! Где им и место!
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04.02.2021 15:04 Відповісти
Приветствую предложение Симоньян. И очень хочу, чтобы работники заблокированных каналов уехали в Россию. Пожалуйста, пожалуйста, так называемые журналисты, уезжайте в Россию.
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04.02.2021 15:28 Відповісти
Честно говоря, ничего не понял. Назвала каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne помойками. Остохренело работать против какой страны?
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04.02.2021 15:52 Відповісти
так и зрителей тоже забирайте
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04.02.2021 15:55 Відповісти
не треба, вони ще виліковні хоч і довго.буде ломка як від наркоти. але можуть бути люди.
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04.02.2021 17:08 Відповісти
На какое "свое государство"? На Россию? Так они и так работали на нее с утра до ночи против Украины и ее народа.
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04.02.2021 16:15 Відповісти
Симоньян, личеко покажи !
Не надо подсовывать старые 20-летние фото бурной молодости...
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04.02.2021 16:28 Відповісти
Да, на здоровье! Нехай щастить!
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04.02.2021 16:44 Відповісти
рашизм уродует


Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 3662

Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 6058
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04.02.2021 17:18 Відповісти
Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 7174
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05.02.2021 09:54 Відповісти
Яка чудова пропозиція Хай забирають всіх , хто ненавидить наші Українські цінності і хоче зруйнувати всі наші добрі цілі ! Саме так, для цих людей є велика країна РуеСС ! Там хай хивуть в мирі ілюбові до всього російського: путіна, беркута, царя-імператора, навіть до любові до "отєчествєнной войни" - все що завгодно , аби від нашої Країни подалі !!!!
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04.02.2021 17:28 Відповісти
Опа, движуха пошла. Сначала в рашку, а второй этап Карабах. Вот там и увидите Кавказ предо мною один в тишине, стою на вершине усравшись по уши. А мог бы бабло в Украине иметь, при этом, и бить на ток шоу баклуши.
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04.02.2021 17:31 Відповісти
Пацани два дні руки заламували, переконуючи, що вони українські журналісти, а не проросійські пропагандони. І тут російська пропагандонша їм пропонує роботу пропагандонів в своєму курятнику.
- Конец, - подумал Штирлиц. - А где же пистолет?
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04.02.2021 17:41 Відповісти
Ах, как правильно и глубокомысленно замечено про работающих на ПОМОЙКАХ ПРОТИВ СВОЕЙ СТРАНЫ. Садись маргарита, 5.
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04.02.2021 18:05 Відповісти
Она тем самым подтвердила, что каналы работали на Россию.
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04.02.2021 18:06 Відповісти
4. Важный вопрос сегодня подняли Игорь Смешко и Олександр Доний, которые сказали, что мало закрыть этот филиал российской пропаганды, надо установить, а как при самом "патриотичном и украинском" президенте Петре Порошенко Козак и Медведчук смогли законно купить эти медиаактивы? Как им позволили это сделать? И кто за это понесёт ответственность?

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/hto-dozvoliv-kupiti-kozaku-i-medvedchuku-112-zik-i-newsone-i-hto-za-tse-vidpovist.htm
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04.02.2021 18:23 Відповісти
Будут работать в роли "укринцев" для битья - типа Вячеслава Ковтуна.
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04.02.2021 18:59 Відповісти
Объявить теле помойку "Раша Тудоян" террористической группировкой.
Всех главарей,пособников и приспешников банды "Раша Тудоян" объявить в международный розыск !
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04.02.2021 20:26 Відповісти
ПиЗ&@ немытая!!!!Везде смердит ...
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04.02.2021 20:43 Відповісти
З Богом, Парасю.
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04.02.2021 20:44 Відповісти
Ребята давайте заспамим эту мерзкую пропагандонскую шлюшку Симону! Я уже начал!! Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським" - Цензор.НЕТ 2922

Иван Карпов <[email protected]>
22:42 (0 минут назад)

кому: [email protected]

неДоброго дня вам мерзкая, пропагандонская помойка! Пишу вам по вашей объяве, по поводу работы для прорашистских шурнашлюшек, с обнуленных украинских каналов. Скажите, куда обратиться по поводу такой работы, что бы трахать Маргаритку Симонян в ее вонючий рот?!..
Заранее спасибо за ответ!
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04.02.2021 22:44 Відповісти
Сергей Максимишин - врач, который в августе прошлого года лечил Навального, внезапно умер в возрасте 56 лет.
Он был заместителем главного врача по анестезиологии и реанимации Омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда попал Навальный сразу после отравления.
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05.02.2021 07:53 Відповісти
Знатное предложение - кому надоело работать против своей страны на помойке - работайте на нашу . И не надо обьяснять что на этих каналах работали проплаченные пропагандоны.
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05.02.2021 10:12 Відповісти
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