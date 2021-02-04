Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Головна редакторка російського державного телеканалу RT та інформаційного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян запропонувала роботу співробітникам телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, які раніше були заблоковані рішенням РНБО України.
Про це пропагандистка повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, щойно закритих демократом Зеленським", - йдеться в повідомленні.
Також Симоньян пропонує роботу "всім журналістам, технарям, операторам та ін., кому "остохрініло" працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто готовий працювати чесно на свою державу".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сегодня был арестован на 25 суток за репост шутки о его внешнем сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В записи, репост которой сделал Смирнов, упоминалось время акции в поддержку Алексея Навального, полиция трактовала его как призыв к участию в несанкционированном митинге.
Сам Смирнов на митинг не ходил и весь день работал дома. Но сотрудники полиции его задержали, а суд сегодня арестовал.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/02/2021/601*********************?from=from_main_13
Воздух в Украине станет гор-р-р-р-аздо чище.
в москві хохли-зрадники нах потрібні
метро Окружная - москва
вахта закрылась - пора домой. не бросать же таких ценных кадров.
и не надо тут косить под жест доброй воли. это дымовая завеса, что бы объяснить, почему все работники этих говноканалов вдруг пошли работать на параша тв.
а то начинает вливать говно в уши неискушённых обывателей.
По данным издания Schwarzwälder Bote, двухчасовое видео снималось на студии Black Forest в городе Кирхцартен. Отмечается, что это профессиональная киностудия, соответствующая международным стандартам. Ее возглавляет семейная пара из Фрайбурга, которая много лет работала в киноиндустрии в США, а в прошлом году начала собственное дело в Германии.
Текст разоблачения писался на английском, а немцы делавшие видеоряд перепутали герб РФ с гербом Черногории.
Але хер в тебе що вийде!
Прорашинская и "какая разница" попса из рашки в Украину на кормежку едет, т.к. кормушка уменьшается!
А медведчуковские тв жополизы там тем более не нужны!
Поимеют их годик по рашинским помойкам - и в утиль! Освещать новости заполярья! Где им и место!
Не надо подсовывать старые 20-летние фото бурной молодости...
- Конец, - подумал Штирлиц. - А где же пистолет?
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/hto-dozvoliv-kupiti-kozaku-i-medvedchuku-112-zik-i-newsone-i-hto-za-tse-vidpovist.htm
Всех главарей,пособников и приспешников банды "Раша Тудоян" объявить в международный розыск !
Иван Карпов <[email protected]>
22:42 (0 минут назад)
кому: [email protected]
неДоброго дня вам мерзкая, пропагандонская помойка! Пишу вам по вашей объяве, по поводу работы для прорашистских шурнашлюшек, с обнуленных украинских каналов. Скажите, куда обратиться по поводу такой работы, что бы трахать Маргаритку Симонян в ее вонючий рот?!..
Заранее спасибо за ответ!
Он был заместителем главного врача по анестезиологии и реанимации Омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда попал Навальный сразу после отравления.