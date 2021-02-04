Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським"

Головна редакторка російського державного телеканалу RT та інформаційного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян запропонувала роботу співробітникам телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, які раніше були заблоковані рішенням РНБО України.

Про це пропагандистка повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, щойно закритих демократом Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Також Симоньян пропонує роботу "всім журналістам, технарям, операторам та ін., кому "остохрініло" працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто готовий працювати чесно на свою державу".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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