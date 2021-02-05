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Київський безпековий форум: Санкції проти російської пропаганди, причини і наслідки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

5 лютого о 15:00 відбудеться онлайн-дискусія Київського безпекового форуму "Санкції проти російської пропаганди", присвячена проблемам інформаційної безпеки України, а також останнім рішенням Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

2 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про причини і наслідки схвалених санкційних рішень, а також про системну боротьбу проти російської інформаційної агресії в Україні та світі йтиметься у розмові відомих політиків і фахівців.

Участь у дискусії братимуть:

Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки та оборони України;
Віталій Портников – журналіст і публіцист;
Пітер Померанцев – британський журналіст і письменник;
Орися Луцевич – директор Українського форуму британського Королівського інституту міжнародних відносин "Chatham House";
Арсеній Яценюк – голова Київського Безпекового форуму і прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;
Данило Лубківський – директор Київського Безпекового форуму (модератор).

Також читайте: Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
суспільство вимагає від влади рішучих дій по відношенню до бридкого, відверто антиукраїнського, рашапоїдного лайна в теле і радіоефірі та в інтернеті. якщо влада не спроможна поставити на місце пяту кремлівську колону то це зробить народ у спосіб який визнає ефективним.
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05.02.2021 10:44
+3
Ти з якого каналу,з 122 ? чи з ZiKA ? НАШ ?
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05.02.2021 11:10
+2
не нужно заранее верить всему что происходит. Когда закроют тогда может населению Украины вешать короны на зеразводилу. И сколько это закрытие продержится.
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05.02.2021 11:00
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В любви Путин-Моника Медведчук третий лишний: "Полный контакт", - Путин о Зеленском. 15.11.19/ Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну. А тут Медведчук: 18 июля (2019 г.) Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука/ Вот пианист поползновения Медведчука и присёк.
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05.02.2021 10:38 Відповісти
суспільство вимагає від влади рішучих дій по відношенню до бридкого, відверто антиукраїнського, рашапоїдного лайна в теле і радіоефірі та в інтернеті. якщо влада не спроможна поставити на місце пяту кремлівську колону то це зробить народ у спосіб який визнає ефективним.
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05.02.2021 10:44 Відповісти
Что заставляет людей смотреть пропагандистские каналы?
Брехня политиков и чиновников на патриотичных каналах!
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05.02.2021 10:57 Відповісти
Ти з якого каналу,з 122 ? чи з ZiKA ? НАШ ?
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05.02.2021 11:10 Відповісти
Не верят обещаниям наших политиков только работники этих каналов? Київський безпековий форум: Санкції проти російської пропаганди, причини і наслідки - Цензор.НЕТ 7083
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05.02.2021 12:33 Відповісти
А какие у тебя патриотичніе? Г+Г
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05.02.2021 15:20 Відповісти
Киздить треба пропагандонів на всіх рівнях. Сподіваюсь цей форум буде висвітлений у всіх засобах масової інформації і не залишиться надбанням лише купки інтелектуалів.
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05.02.2021 10:59 Відповісти
не нужно заранее верить всему что происходит. Когда закроют тогда может населению Украины вешать короны на зеразводилу. И сколько это закрытие продержится.
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05.02.2021 11:00 Відповісти
Закрыть пропагандонские каналы - этого мало. Нужно скинуть в урановую шахту всех жопоблоковцев и бывших рыгов
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05.02.2021 15:09 Відповісти
рабинович сегодня обещалси покончить с произволом и засунул гранату себе в кальсоны
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05.02.2021 15:12 Відповісти
 
 