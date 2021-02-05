Київський безпековий форум: Санкції проти російської пропаганди, причини і наслідки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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5 лютого о 15:00 відбудеться онлайн-дискусія Київського безпекового форуму "Санкції проти російської пропаганди", присвячена проблемам інформаційної безпеки України, а також останнім рішенням Ради національної безпеки та оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
2 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Про причини і наслідки схвалених санкційних рішень, а також про системну боротьбу проти російської інформаційної агресії в Україні та світі йтиметься у розмові відомих політиків і фахівців.
Участь у дискусії братимуть:
Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки та оборони України;
Віталій Портников – журналіст і публіцист;
Пітер Померанцев – британський журналіст і письменник;
Орися Луцевич – директор Українського форуму британського Королівського інституту міжнародних відносин "Chatham House";
Арсеній Яценюк – голова Київського Безпекового форуму і прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;
Данило Лубківський – директор Київського Безпекового форуму (модератор).
Будь ласка, зачекайте...
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