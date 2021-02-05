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Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украины, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украины, - Меркель

Германия будет продолжать прилагать усилия для сохранения транзитной роли Украины для поставок российского газа.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Меркель подчеркнула, что Берлин постоянно прилагал усилия, чтобы Украина продолжала выполнять функции транзитного государства для российского газа. "Мы будем продолжать и дальше это делать, в том числе в рамках работы с Украиной и Россией в Минском формате", - заверила она.

Вопрос "Северного потока 2" был "интенсивно и откровенно" обсуждался во время немецко-французского Совета обороны и безопасности. Меркель повторила свою позицию, что Германия считает проект чисто экономическим, "но с политическими осложнениями", который "играет большую роль в трансатлантических отношениях". Экстерриториальные санкции она осудила.

Политик также сказала, что Берлин не разделяет мнение об односторонней зависимости Европы от России в контексте импорта газа. У ЕС есть, по словам канцлера, важный стратегический инструмент в виде Третьего энергетического пакета, который предоставляет "определенные возможности в переговорах", чтобы не поставить себя в зависимость.

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Глава немецкого правительства отметила, что стратегически важно оставаться с Россией в диалоге по многим вопросам, в том числе геостратегических, несмотря на "очень глубокие разногласия". В этом контексте она добавила, что в отношении ситуации в Украине "в последние месяцы наблюдается мало шагов" со стороны РФ, этот вопрос надо держать на повестке дня, для чего также нужно оставаться в диалоге с Путиным.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
"чисто бизнес"

1. американцы защищают немцев
2. немцы покупают газ у русских и платят за него
3. русские за немецкие деньги нанимают талибанов убивать американцев

но Байден не будет выводить из Германии 12 тыс. американских солдат

нехороший это бизнес, фрау Меркель !!!! Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 1507
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05.02.2021 18:59
+11
Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украиныю
Статус останетсяюТранзита не будет!! Не забываем Будапештский Меморандут!!- Меркель
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05.02.2021 18:53
+8
тетя анжела...не надо стратегий на 2-3 пятилетки...придет новый канцлер или канлерин-тогда все и прояснится
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05.02.2021 18:50
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Хватит настаивать, разбирай северный поток, любые твои настойки ***** на своем морщинистом пую вертел
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05.02.2021 22:04 Ответить
неужели фрицы будут доплачивать Украине 3 лярда транзитных баксов,которые Украина потеряла бы , в случае запуска рашистского газового потока-"мер-пут-2"?
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05.02.2021 22:14 Ответить
Ничего Фрицы доплачивать, уже не будут! Куда делись деньги на "ссср", которые Фрицы платили пострадавшим 2 мировой? А фрау рибентропу надо расплачиваться и за канцерльство тоже!!! Минск 2 - именно её инициатива! Иной раз приходит мысль, что Гитлер был большим союзником Украины, чем фрау ...
PS: Про кацапа, что оно - "Свинья" и "Свинособака", открыли Фрицы!
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05.02.2021 22:46 Ответить
пока что фрицы доплачивали деньги пострадавшим ,но они еще не расчитались за уничтожения економики Украины ,заводов,фабрик,домов,мостов ,дорог и т,д .Что Гитлер,что Меркель работали в связке с рашистами и Меркеля не исключение и Минск и Северный поток и ордло, совместный план -разработка фрицов и рашистов
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06.02.2021 10:48 Ответить
Лицеміри гейропейські задовбали вже. А ця муркельша, бігаюча голяком по лісу, взагалі.
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06.02.2021 09:41 Ответить
настаивать не значит защищать
страус, засовывая голову в песок, тоже настаивает, что не хочет видеть очевидное
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06.02.2021 09:45 Ответить
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