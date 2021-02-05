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Меркель (1027) Північний потік (1369) транзит газу (307)

Німеччина наполягатиме на збереженні транзитного статусу України, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина наполягатиме на збереженні транзитного статусу України, - Меркель

Німеччина далі докладатиме зусиль для збереження транзитної ролі України для постачання російського газу.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Меркель підкреслила, що Берлін постійно докладав зусиль, аби Україна продовжувала виконувати функції транзитної держави для російського газу. "Ми будемо продовжувати й далі це робити, в тому числі в рамках роботи з Україною і Росією в Мінському форматі", - запевнила вона.

Питання "Північного потоку 2" було "інтенсивно та відверто обговорено" під час німецько-французької Ради. Меркель повторила свою позицію, що Німеччина вважає проєкт суто економічним, "але з політичними ускладненнями", який "відіграє велику роль у трансатлантичних відносинах". Екстериторіальні санкції вона засудила.

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Політик також сказала, що Берлін не поділяє думку про односторонню залежність Європи від Росії в контексті імпорту газу. ЄС має, за словами канцлера, важливий стратегічний інструмент у вигляді Третього енергетичного пакету, який надає "певні можливості у перемовинах", щоб не поставити себе в залежність.

Глава німецького уряду зазначила, що стратегічно важливо залишатися з Росією в діалозі з багатьох питань, у тому числі геостратегічних, попри "дуже глибокі розбіжності". У цьому контексті вона додала, що відносно ситуації в Україні "останніми місяцями спостерігається мало кроків" з боку РФ, це питання треба тримати на порядку денному, для чого також треба залишатися в діалозі з Путіним.
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Топ коментарі
+12
"чисто бизнес"

1. американцы защищают немцев
2. немцы покупают газ у русских и платят за него
3. русские за немецкие деньги нанимают талибанов убивать американцев

но Байден не будет выводить из Германии 12 тыс. американских солдат

нехороший это бизнес, фрау Меркель !!!! Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 1507
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05.02.2021 18:59
+11
Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украиныю
Статус останетсяюТранзита не будет!! Не забываем Будапештский Меморандут!!- Меркель
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05.02.2021 18:53
+8
тетя анжела...не надо стратегий на 2-3 пятилетки...придет новый канцлер или канлерин-тогда все и прояснится
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05.02.2021 18:50
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Хватит настаивать, разбирай северный поток, любые твои настойки ***** на своем морщинистом пую вертел
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05.02.2021 22:04 Відповісти
неужели фрицы будут доплачивать Украине 3 лярда транзитных баксов,которые Украина потеряла бы , в случае запуска рашистского газового потока-"мер-пут-2"?
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05.02.2021 22:14 Відповісти
Ничего Фрицы доплачивать, уже не будут! Куда делись деньги на "ссср", которые Фрицы платили пострадавшим 2 мировой? А фрау рибентропу надо расплачиваться и за канцерльство тоже!!! Минск 2 - именно её инициатива! Иной раз приходит мысль, что Гитлер был большим союзником Украины, чем фрау ...
PS: Про кацапа, что оно - "Свинья" и "Свинособака", открыли Фрицы!
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05.02.2021 22:46 Відповісти
пока что фрицы доплачивали деньги пострадавшим ,но они еще не расчитались за уничтожения економики Украины ,заводов,фабрик,домов,мостов ,дорог и т,д .Что Гитлер,что Меркель работали в связке с рашистами и Меркеля не исключение и Минск и Северный поток и ордло, совместный план -разработка фрицов и рашистов
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06.02.2021 10:48 Відповісти
Лицеміри гейропейські задовбали вже. А ця муркельша, бігаюча голяком по лісу, взагалі.
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06.02.2021 09:41 Відповісти
настаивать не значит защищать
страус, засовывая голову в песок, тоже настаивает, что не хочет видеть очевидное
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06.02.2021 09:45 Відповісти
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