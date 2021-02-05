Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым уважение к территориальной целостности Украины и выполнение Минских соглашений.

Об этом Боррель сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я настоял в нашем обсуждении на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинкскими принципами", - написал он.

Перед визитом Борреля в Москву в ЕС заявляли, что он будет говорить о ситуации вокруг заключения российского оппозиционера Алексея Навального, о ситуации в Украине, Сирии и Ливии. При этом значительная часть их совместной пресс-конференции после переговоров была посвящена вопросу Кубы.

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