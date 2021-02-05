Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым уважение к территориальной целостности Украины и выполнение Минских соглашений.
Об этом Боррель сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Я настоял в нашем обсуждении на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинкскими принципами", - написал он.
Перед визитом Борреля в Москву в ЕС заявляли, что он будет говорить о ситуации вокруг заключения российского оппозиционера Алексея Навального, о ситуации в Украине, Сирии и Ливии. При этом значительная часть их совместной пресс-конференции после переговоров была посвящена вопросу Кубы.
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Це, бл, ППЦ!
Обсудил "уважение к территориальной целостности Украины" С кем? с ВОРЬЕМ? С этой иудной лошадью, иудной дважды. Его выродки что же не живут в ********?
Минские да, нужно, но толку МАЛО.
Пора США, англии выполнять формальные гарантии. Не словом а делом. И закручивать рынки ********. Без бабла ******** сгниет в разы быстрее.
Лавров: чемодан ваш вот и носите
.Це я про візит Бореля до РФ.
Не думав,що політичний мазохізм ЄС зайде так далеко.
А може це просто моральна деградація, неперевершений цинізм і відсутність гідності?
Такої ганьби і публічного приниження годі шукати. Європо, тобі не соромно?