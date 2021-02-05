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Новости За рубежом
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Лавров (2207) Боррель (581)

Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым уважение к территориальной целостности Украины и выполнение Минских соглашений.

Об этом Боррель сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я настоял в нашем обсуждении на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинкскими принципами", - написал он.

Перед визитом Борреля в Москву в ЕС заявляли, что он будет говорить о ситуации вокруг заключения российского оппозиционера Алексея Навального, о ситуации в Украине, Сирии и Ливии. При этом значительная часть их совместной пресс-конференции после переговоров была посвящена вопросу Кубы.

Также на Цензор.НЕТ: Боррель надеется на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
ця продажна шолупонь,сидить на кацапських грошах
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05.02.2021 19:50
+10
бла бла бла....а потом поедет и будет рассказывать про мир дружбу с кацапами, и про необходимость северного потока
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05.02.2021 20:05
+7
Ну, тогда я буду спокоен.
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05.02.2021 19:44
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Ну, тогда я буду спокоен.
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05.02.2021 19:44 Ответить
"обсудил с Лавровым Украину"

Це, бл, ППЦ!
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06.02.2021 09:36 Ответить
В рашці таких борелів на сніданок пучками харчать. Обсудило воно...)))
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05.02.2021 19:47 Ответить
странно, шо осмелились обсуждать без кулебы, совсем страх потеряли, ждем ультиматума и ответного пинка кацапам
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05.02.2021 19:48 Ответить
ця продажна шолупонь,сидить на кацапських грошах
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05.02.2021 19:50 Ответить
Украина после Кубы . Прикольно . Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину - Цензор.НЕТ 5847
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05.02.2021 19:52 Ответить
Може, послухає, що на Кубі скажуть про Мінські угоди.
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05.02.2021 20:00 Ответить
Боррель это такая.......Боррель))
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05.02.2021 19:53 Ответить
Его слово против слова Путина и Лаврова.
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05.02.2021 19:54 Ответить
За Тупина,за Тупина, ты тоже хочешь замуж за Тупина!
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05.02.2021 19:58 Ответить
Комусь же треба поговорити про Україну за пляшкою і огірком з Лавровим.
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05.02.2021 19:55 Ответить
За відром води та жмутом сіна-соломи.
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05.02.2021 19:58 Ответить
дядечку боррель, а не краще що б ви зі своею конякою пельки позатуляли за Україну?
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05.02.2021 19:57 Ответить
Старый беззубый ************* давно в курсе и закрывает глаза на то, что **************** КУЙлу глубоко насрать что они там обговаривали по телефону об Украине и о других гарячих точках Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину - Цензор.НЕТ 5101 .
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05.02.2021 19:58 Ответить
и только Порох говорит "Ничего про Украину без Украины"
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05.02.2021 20:03 Ответить
бла бла бла....а потом поедет и будет рассказывать про мир дружбу с кацапами, и про необходимость северного потока
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05.02.2021 20:05 Ответить
ППЦ. Дедушка бордель в маразме. вроде не дЭбил.
Обсудил "уважение к территориальной целостности Украины" С кем? с ВОРЬЕМ? С этой иудной лошадью, иудной дважды. Его выродки что же не живут в ********?
Минские да, нужно, но толку МАЛО.
Пора США, англии выполнять формальные гарантии. Не словом а делом. И закручивать рынки ********. Без бабла ******** сгниет в разы быстрее.
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05.02.2021 20:07 Ответить
А я вчера на кухне обсудил с соседом Гондурас
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05.02.2021 20:13 Ответить
Друг дружку за гондурас тягали? Да, вы такие
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05.02.2021 20:23 Ответить
"Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину" - Подлые, лживые твари подменяют понятия, шулеры! Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину - Цензор.НЕТ 4167Разговор должен быть о расие и о том, как её остановить! Ибо имя проблемы - расия! Дегенераты!
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05.02.2021 20:17 Ответить
Это да, старые люди любят проговорить.
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05.02.2021 20:21 Ответить
Добре,що хоч повідомив😁 Обговорювали з лаврушкою-пржевальським "под водочку с селедочкой"? Питання риторичне...
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05.02.2021 20:23 Ответить
Это все равно, если бы Борdель в 40-ом году обсуждал с Риббентропом уважение территориальной целостности Польши и Франции.
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05.02.2021 20:27 Ответить
Ну что поговорил, старый пердун? Поговорили и пришли к выводу что нужно Новичком-Спутником уколоть не только Украину а и всю Европу?
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05.02.2021 20:30 Ответить
прокуроры на судебном заседании все-таки обсудили с чикатилло его поведение......
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05.02.2021 20:44 Ответить
Що за заголовок?Хіба українською мовою так висловлюють так ?
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05.02.2021 21:11 Ответить
Боррель: чемодан без ручки не интересует ? недорого !
Лавров: чемодан ваш вот и носите
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05.02.2021 21:19 Ответить
А було ж "нічого про Україну без України".
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05.02.2021 21:25 Ответить
Нічого насправді і не було. Весь час на пресконференції борель намагався без мила залізти кацапам в ж...
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05.02.2021 21:27 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/02/5/7119476/
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05.02.2021 21:28 Ответить
С таким же результатом можно обсуждать и посевную кампанию на Марсе.
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05.02.2021 21:39 Ответить
Краше б він питання України не піднімав. Не дуже він схожий на піднімальщика.
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05.02.2021 21:45 Ответить
Чем больше говорят - тем меньше действуют
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05.02.2021 21:54 Ответить
Бедный боррель , это ж ему говно по лицу размазали и сказали шо ты с таким и приехал, ваши доказательства не доказательства
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05.02.2021 22:03 Ответить
Когда то Чехословакию без ее представителей обсуждали Боррель каже, що обговорив з Лавровим Україну - Цензор.НЕТ 7134
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05.02.2021 22:08 Ответить
Тобі плюють в очі, а ти кажеш: «Божа роса»
.Це я про візит Бореля до РФ.
Не думав,що політичний мазохізм ЄС зайде так далеко.
А може це просто моральна деградація, неперевершений цинізм і відсутність гідності?
Такої ганьби і публічного приниження годі шукати. Європо, тобі не соромно?
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05.02.2021 22:58 Ответить
Іде деградація всього світу. Хочеться надіятись, що США хоч трішки схаменуться і почнуть приводити всіх до тями.
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06.02.2021 09:38 Ответить
 
 