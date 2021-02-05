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Боррель надеется на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель надеется на регистрацию российской вакцины

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется на регистрацию российской вакцины от COVID в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом Боррель заявил на пресс-конференции в Москве.

По словам Борреля, он был рад прочитать научный отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet в отношении российской вакцины, ее эффективности.

"Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия будет поставлять свою т.н. вакцину на оккупированную часть Донбасса.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
И этому занесли.
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05.02.2021 13:15
+13
Старую шмару уже "зарядили". И они нам про коррупцию вещают.
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05.02.2021 13:18
+7
но скм колотся конечно же не будет
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05.02.2021 13:14
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Правила форума Совет форумчан
но скм колотся конечно же не будет
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05.02.2021 13:14 Ответить
Тебе то оно зачем, старый пень? Ааа, лишних денег не бывает...
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05.02.2021 13:15 Ответить
И этому занесли.
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05.02.2021 13:15 Ответить
***** и етому старому импотенту мальчиков в сауну подогнал.
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05.02.2021 13:17 Ответить
ну вот станет ещё и боррель богаче, за счёт парашных пенсионеров ))
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05.02.2021 13:15 Ответить
Интересно, компромат или бабки?
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05.02.2021 13:15 Ответить
и то и другое
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05.02.2021 13:18 Ответить
Еще одна Гнида сьездила в Мацкву за акциями Газпрома. Что и требовалось доказать
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05.02.2021 13:16 Ответить
Когда бегло глянул на заголовок, то сначала Боррель прочитался как бордель)
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05.02.2021 13:16 Ответить
По последние данным, которые приводит уже американская газета The Wall Street Journal, общий "портфель заказов" на российскую вакцину достиг уже 2,4 млрд. доз. Против первичного заказа на конец 2020 года в районе 1 млрд. доз . С учётом стоимости одной дозы в 10 долларов, это почти 24 млрд. долларов США. Уже. С учётом того, что контракты на российскую вакцину заключаются фактически в режиме "нонстоп" , можно сказать смело, что это не предел.
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05.02.2021 13:17 Ответить
было бы где эти помои производить в таком обьеме, да что-то никто не собирается, а рашка и десятой доли не осилит поставить
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05.02.2021 13:22 Ответить
раз продает, значит может осилить.
иначе бы не покупали...
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05.02.2021 13:28 Ответить
Кацапотварь, а ті в курсе,что єту бормотуху вам Южная корея делает?
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05.02.2021 13:35 Ответить
и что? Ю.Корея делает много современных и качественных вещей. В чем зашквар?
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05.02.2021 14:07 Ответить
Пшел. Я слабоумнім не подаю.
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05.02.2021 14:57 Ответить
а ты в курсе что :
Англо-шведская AstraZeneca смогла создать рабочую вакцину с высокой эффективностью только после того, как им был передан один из компонентов российского Спутника V.
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05.02.2021 14:18 Ответить
Вот сразу видно кацапотврарь
Спрашиваеш у кацапотвари: Зачем ті жреш говно? Єто мерзко и бесполезно?!
Кацапотварь отвечает: а єто очень вкусно!!!
Я у тебя, самца куриці, спросил: ті в курсе, что сами ві его делаете в микроскопических количествах, а кто там еще чего делает - к лаптестану отношения не имеет.
А сейчас корейці свою вакцину делать начали. И захотят ли мощности под боярішник віделять - еще вопрос.
У тебя как, мозг улавливает причинно - следственніе связи? Или там уже давно тока вяличие и вошдь?
Вот сделали операцию. Операция прошла успешно! Біло задействовано лучшее оборудование и саміе крутіе специалисті.
Но больной умер...
Как по твоему, пригодится ему через 2-3 года (ну как сделают) вокцино рацейскаго изобретения?
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05.02.2021 14:55 Ответить
Отправляйся-ка ты нах вместе со своим печально известным георгием кантчевым и его заказными статейками.
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05.02.2021 13:32 Ответить
Консервы Путлера проходу не дают даже в ЕС...,дайошь Фуфломицин Мавзолея каждому барану Боррель надеется на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе - Цензор.НЕТ 8129Якийсь ЖАХ...Боррель надеется на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе - Цензор.НЕТ 8356
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05.02.2021 13:18 Ответить
Він сказав те, що хотіли почути кацапи. Нам надали лише уривок з інтерв'ю.
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05.02.2021 13:21 Ответить
В Ланцет опубликовали промежуточные результаты 3-й фазы исследований. Так что скорей всего "Спутник" будет зарегистрирован. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext?utm_campaign=tlcoronavirus21&utm_source=twitter&utm_medium=social
Надеюсь, что мы его все равно не купим.
Китайская вакцина, которую закупает Степанов тоже кстати достаточно эффективна. Да, исследования, где заразились 50% человек, проводились на врачах. Так что не все так плохо. Кроме того, в группе привитых не было летальных случаев и практически не было необходимости госпитализаций. Т.е. все привитые заболевшие переболели в легкой форме.
Главное, чтобы они что-то левое не закупили.
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05.02.2021 13:41 Ответить
Реєстрація ще не означає закупку)))
У нас на виборах також реєструються сотні кандидатів.
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05.02.2021 13:55 Ответить
Про закупку я ничего не знаю. Но зеленый свет вакцине дали. И паРаша не пожалеет денег, чтобы подкупить нужных людей. Так что скорей всего будут закупать.
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05.02.2021 14:10 Ответить
А це ми побачимо.
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05.02.2021 14:17 Ответить
В Ланцете напечатали липу, разгорается скандал.
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05.02.2021 19:54 Ответить
Не исключено. Но пока что таких сведений у меня нет. Если что-то такое было, оно всплывет. Ланцет - серьезное издание.
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05.02.2021 21:31 Ответить
Токсичный «Спутник V»: как Кремль втянул в скандал авторитетный журнал

4 сентября 2020 года в журнале The Lancet была опубликована первая статья по итогам I-II фаз клинических исследований «Спутник V», которая вызвала новый шквал критики мирового научного сообщества. Да что там мирового, если даже российские ученые схватились за голову и запросили у разработчика препарата исходные данные исследования. Их просьба была проигнорирована, и они написали письмо в редакцию The Lancet с просьбой отозвать статью, «как это предусмотрено поддерживаемым журналом международным стандартом публикационной этики Committee on Publication Ethics», но натолкнулись на стену молчания. В итоге, ученые были вынуждены опубликовать 17 ноября 2020 года открытое письмо, о том, что они считают подобное поведение «грубым нарушением норм публикационной этики», и так как «события, связанные с разработкой вакцин, развертываются быстро - в стране (в России - прим. ред.) проводится вакцинация вне клинического испытания», это «требует обнародования причин нашей озабоченности».
Авторами письма выступили вице-президенты Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ), его подписали Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ; Ольга Реброва, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова; Валерий Аксенов, кандидат медицинских наук, научный редактор издательства «Бионика Медиа». Речь идет о светилах российской науки, к примеру, Власов Василий Викторович входит в состав: Европейского комитета экспертов по медицинским исследованиям (European Advisory Committee on Health Research, EACHR, WHO Europe), управляющей группы (Steering group) сети по поддержке политики здравоохранения, опирающейся на доказательства Европейское регионального бюро ВОЗ (Evidence-informed Policy Networkruen, EVIPNet, WHO Europe); Комиссии РАН по борьбе с лженаукой; Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований; Европейского консультативного комитета ВОЗ по исследованиям в области здравоохранения.
В письме ученые привели целый ряд аргументов, которые указывают на недостатки клинических исследований «Спутник V» и пришли к выводу, что «низкое методологическое качество, дефекты дизайна исследования, ошибки в анализе данных, плохое описание исследования ставят под вопрос основные заключения о безопасности и эффективности вакцины». Они указывают на то, что сделали выводы по итогам изучения опубликованной разработчиками статьи в журнале The Lancet, «тогда как независимый анализ первичных данных мог бы дать ответы на некоторые из обсуждаемых вопросов». Однако разработчики, «которым, видимо, есть что скрывать», не предоставили доступ «вопреки заявленным обязательствам», что является дополнительным аргументом «в пользу отзыва статьи».
Авторы письма сделали предположение, почему редакция журнала не отозвала статью, несмотря на их аргументы: «The Lancet не отзывает статью и ограничивает ее критику, может быть связано с недавним болезненным опытом журнала - публикацией статьи об эффективности гидроксихлорохина, описывающей анализ, выполненный по большой базе данных, которая в действительности не существовала. Ту статью пришлось отозвать и признать неполноценность редакционной политики, в том числе и в отношении авторских обязательств предоставить доступ к первичным данным. И вот уже второй прокол The Lancet в этом году…»
Речь идет о публикации, которая освещала масштабное исследование применения хлорохина и гидроксихлорохина при Covid-19. Как и в случае со «Спутник V», независимые ученые не смогли провести анализ указанных в исследовании данных, так как разработчик отказался предоставить мировому научному сообществу полную информацию. Статья была опубликована в The Lancet 22 мая 2020 года, однако ученые из разных стран поставили ее под сомнение и 28 мая опубликовали открытое письмо за подписью более 100 деятелей науки в адрес редактора журнала и авторов статьи. В итоге, редакция The Lancet вынуждена была отозвать статью.
Не удивимся, если подобная история случится и с публикациями, авторами которых являются разработчики «Спутника V». Ответ на вопрос, зачем одному из некогда самых авторитетных медицинских журналов ставить на кон свою репутацию, остается за кадром. Надеемся, этот риск стоит свеч…
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05.02.2021 22:16 Ответить
А, Вы об этом? Это устаревшая информация. Результаты 1-2 фазы вообще уже давно никого не интересуют. Кроме того, журнал рецензируемый. И как указано в Вашей статье, они отзывают публикации, которые не соответствуют действительности и вызывают сомнение. Но ссылка у меня о статье в журнале за 2 февраля, а не за сентябрь. И каким бы правильным не был Ваш источник, но информацию о медицине можно брать только из медицинских источников, а не из твитов Трампа, интервью эпидемиОлухов, или мнений отдельных ученых. Если информация ложная, то это напишут в других изданиях. У нас эта вакцина должна быть запрещена по другим причинам. Но скорее всего, она будет иметь ту же эффективность, что и десятки других векторных вакцин.
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05.02.2021 23:08 Ответить
турція цією вакциною ВЖЕ провакцинувала ВСІХ ЛІКАРІВ.
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05.02.2021 20:35 Ответить
И? А Вы уверены, что через прокладку Богатыревой закупят именно ТУ вакцину? Что китайцы, что индусы мастера по фальцификациям. Одно дело, когда покупает государство у конкретной фирмы, а совсем другое, когда покупают на рынке через прокладки. У нас в аптеках процентов 30 поддельных товаров, купленных через эти же прокладки. Полагаю, что мою мысль Вы поняли.
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05.02.2021 21:34 Ответить
Старую шмару уже "зарядили". И они нам про коррупцию вещают.
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05.02.2021 13:18 Ответить
Ну да, СП-2 это частный проект, его имеют полное право строить. Помню я его слова.
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05.02.2021 13:19 Ответить
Даже не представляю что там ***** в кремле с ними делает, Кто в Мацкву не приедет на следующий день выходит совсем другим человеком- зомбаком цитирующим только хотелки *****.
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05.02.2021 13:20 Ответить
Это да... будто у них там зомбирующая установка.
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05.02.2021 19:56 Ответить
отсоснул у *****, и заболел рашизмом Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 6026
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05.02.2021 23:55 Ответить
" Консервы" так и прут из всех щелей, не успеваешь констатировать.
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05.02.2021 13:20 Ответить
после визита в мацкваабад запел холуй рашистский Боррель надеется на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе - Цензор.НЕТ 2890
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05.02.2021 13:20 Ответить
если кто не в курсе о чем речь, собственно
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05.02.2021 13:21 Ответить
https://www.wsj.com/articles/russian-covid-19-vaccine-was-highly-effective-in-trial-study-finds-boosting-moscows-rollout-ambitions-11612269047#refreshed?mod=hp_lead_pos6

а Американцы совсем другого мнения...
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05.02.2021 13:23 Ответить
не стану вступать в диспут, но автор статьи некто Георгій Канчев, выпасающийся на фээсбэшном сайге Inopressa и "эксперт" помойки под названием "Ведомости", так что где мнение американцев, а где Канчева
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05.02.2021 13:33 Ответить
дело вкуса
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05.02.2021 13:35 Ответить
Ще один курва расеестрадалець.. Самому слабо вколотися тим лайном (??) та родину свою вколоти. ?
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05.02.2021 13:21 Ответить
На ********* тестили 2 лаборатории - "Вектор"- 1000 испытаний и вторая- 38 испытаний😁😁😁 . Вектор- боевые вирусы хранит , оспа, чума, сибирка, очень любопытная лаборатория). Основные побочки- температура за 40, анафилактический шок, сыпь, и это при таком мизере испытуемых . Баррель решил на бутылочку присесть с откатом ? Совпадение ? 😁😁😁
Видео скрепного "прахвэссара"который так же говорит- ковид - обычное ОРВИ и его скоро не будет
https://youtu.be/5prkUMD8Z1w
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05.02.2021 13:21 Ответить
При этом " прахвэссар "выдал по глупости или по деменции про вектор и побочки)
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05.02.2021 13:23 Ответить
И ничто не мешает, какой-нибудь вирус к этой вакцине добавить, это кстати и в США случалось в середине 20 века (случайно).
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05.02.2021 15:49 Ответить
А есть ссылочка на сей факт ? Я так понимаю речь о полиовирусе ?
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05.02.2021 16:01 Ответить
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/concerns-history.html С 1955 по 1963 год около 10-30% вакцин против полиомиелита, вводимых в США, были заражены обезьяньим вирусом 40 (SV40). Вирус произошел из культур клеток почек обезьян, которые в то время использовались для производства вакцины против полиомиелита. Большая часть заражения была связана с инактивированной вакциной против полиомиелита (ИПВ), но она также была обнаружена в пероральной вакцине против полиомиелита (ОПВ). После того, как заражение было обнаружено, правительство США установило требования к тестированию, чтобы убедиться, что все новые партии вакцин против полиомиелита не содержат SV40.
Повышенный риск нарколепсии (хронического нарушения сна) был обнаружен после вакцинации Pandemrix, моновалентной вакциной против гриппа H1N1 2009, которая использовалась в нескольких европейских странах во время пандемии гриппа H1N1. Первоначально этот риск был обнаружен в Финляндии, а затем в некоторых других европейских странах также была выявлена связь.
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05.02.2021 16:11 Ответить
Ок. Благодарю .
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05.02.2021 16:32 Ответить
Кроме Боярышника РАБссия производит Мильдоний... Боррель надеется на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе - Цензор.НЕТ 4662тоннами завалили Концлагерь Путлера
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05.02.2021 13:21 Ответить
Не, мельдоний - рашка не производит ))
Его Германия производит.
И вааще в мельдонии нету ниче плохого - єто лекарство широко применяется в кардиологии в постинфарктном лечении.
Мне капали. Но спортсменом я так и не стал ))
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05.02.2021 22:58 Ответить
А не проверить ли материальное положение этого пассажира и его близких. Что то мне подсказывает что оно резко улучшилось и скорее всего не совсем законно...
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05.02.2021 13:22 Ответить
проверте с ним смело могли поделится, самая продаваемая вакцина в мире от ковид, кстати.
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05.02.2021 13:25 Ответить
Фейкометы РАБссии из кожи лезут,абы всунут туфту...типа аналоГОВНЕТ Боррель надеется на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе - Цензор.НЕТ 3984
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05.02.2021 13:24 Ответить
почему нет, у них совсем другая цена и принцип действия.
читайте американские газеты, там всё расписано.
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05.02.2021 13:26 Ответить
С такими лоббистами скоро в Европе сертифицируют "Ладу-Калину", как самый безопасный автомобиль ......
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05.02.2021 13:25 Ответить
самый не самый а обычный B класс
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05.02.2021 14:11 Ответить
Г - гавно
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05.02.2021 18:24 Ответить
Мавзолейные,вы идиоты и это навсегда... Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 410 Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 410
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05.02.2021 13:28 Ответить
Еще немного и Боррель и его ОБСЕ и другие европейские *****идеры побывавшие в Мацкве под предлогом *просто пагаварить с путеном*, будут настойчиво нам рекомендовать не опротивляться а уколоться росийской *вакциной* и смириться. Зато мы в угоду ***ейропе давим налогами и свободами своих граждан, вырезаем леса и отправляем в Европу, подымаем пенсионный возраст, тарифы и закрываем АЕС в угоду *зеленой енергетике*. Когда же вы поймете что сегодня Европа ето не та Европа что была 50 лет назад.
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05.02.2021 13:31 Ответить
Ещё вчера мне не верили. Получайте и наслаждайтесь.
Не только этот Боррель но и многие другие высокие чины за регистрацию. Ну да всех купили конечно.
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05.02.2021 13:32 Ответить
Многие другие-это кто? Или лишь бы вбросить?
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05.02.2021 13:38 Ответить
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext?utm_campaign=tlcoronavirus21&utm_source=twitter&utm_medium=social

Вакцина скорей всего пройдет регистрацию. Это правда. Данные по третьей фазе опубликованы. А это было единственным требованием.
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05.02.2021 13:44 Ответить
Публикация в журнале ничего не значит, потому что публикация должна быть проверена ещё другими учеными (независимыми), рецензирована. В прошлый раз опубликовали муть в которой данные повторялись (что невозможно статистически!) и когда их спросили о том, что это? Ни ответа ни привета Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 5316 . Т.е. они могут полностью слепить фейковые результаты, денег хватит.
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05.02.2021 15:35 Ответить
Могут, да и никакой третьей фазы там не было. Но суть не в том. Вакцину уже начали пропихивать - это видно. А у паРаши денег хватит, чтобы купить чиновников.
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05.02.2021 15:44 Ответить
Ну и дураком не надо быть, колоть вакцину произведенную врагом, который хочет уничтожить Украину и уже уничтожил десятки тысяч человек, это как себе голову прострелить. Никто не может гарантировать, что туда не добавят еще какой-нибудь компонент или вирус чтобы всех покосило, причем это может выясниться не сразу, может быть всё что угодно.
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05.02.2021 15:47 Ответить
Я что-ли у рашки электричество покупаю? Будь моя воля-все линии пообрывал бы. Это к зелёным барыгам. Там патриотов хрен нарисуешь. А насчёт помоев "спутник"...а людей спросить? Хотят ли они колоться этой гадостью?А,ну да. У вас же на кацапии это не принято.
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05.02.2021 14:09 Ответить
Если верить опросам "Рейтинга", в которых за Бойко во втором туре может проголосовать половина избирателей, то половина населения хочет электроэнергию из паРаши и их вакцины... Правда людьми бы я таких не называл, но избирать они пока что могут, к сожалению.
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05.02.2021 14:14 Ответить
Ну так потребуй от меркель, пусть она персонально тебе в задницу всунет спутник. А свой Пфайзер ті мне отравиш. Фирштейн?
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05.02.2021 15:01 Ответить
"Новая газета" Дмитрия Муратова опубликовала данные,сколько потратила РАБссия на Борелей и прочих Шредеров Меркелей Европы...в итоге вышла сумма 609 миллиардов долларов...,думаю что Муратов недалек от истины,поскольку один из немногих журналистов РАБссии которому можно доверять..
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05.02.2021 13:39 Ответить
Ему бабки занесли НО вброс рассчитан именно на нас , а не на страны ЕС . То есть это все делается для того чтобы всунуть это дерьмо именно нам, а не его землякам лягушатникам или макаронникам . Ну так зайдите в любой наш супермаркет и насладитесь всеми прелестями их двойных стандартов . Может пора переходить на полный отказ от кацапского дерьма на государственном уровне ? Запрет и все .Как и на кацапскую пропаганду
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05.02.2021 13:43 Ответить
Боррель, за те деньги, давай уже сразу мощи предателя Шурика Невского как средство от ковида рекламируй...
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05.02.2021 13:51 Ответить
Андрей Андреевич Пионтковский в 2014 году,сразу после сбитого Боинга в июле в Ютьюбе сказал крутую фразу :
85 % информации из РАБссии фейк...а попросту пропаганда и туфта... Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 5622я лично верю патриарху публицистики...
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05.02.2021 13:52 Ответить
Под вашим, это под чьим? У тебя в аптеках процентов 30 препаратов поддельных, а ты рассказываешь о каком-то контроле? AZ - 4 бакса за дозу, Спутник - 10 баксов. Вакцины идентичны. Это все, что нужно знать, таким как ты.
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05.02.2021 14:24 Ответить
Вакцины совсем разные, а цены узнаем когда будут в свободном доступе, но , тут я согласен,есть сомнения, а то ли вколют, что на упаковке написано.
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05.02.2021 14:42 Ответить
Отличаются только типом аденовируса. И с этой позиции разработка AZ более перспективная.
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05.02.2021 14:54 Ответить
Ми вже "непогано заробили", когда газ кацапский брали по скидке за размещение их баз в Крыму. Минус Крым, минус экспортный регион, зато газ был на 100$ дешевле, чем по договору. А еще "заробылы", когда армию распродали. Оно же тоже выгодно было? Вакцину нужно закупать нормальную проверенную, а не ту, на которой можно заработать. И не у кацапов.
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05.02.2021 14:21 Ответить
речь не о закупать для себя, а производить на продажу. Рашка не имеет мощностей для производства, они размещают заказы в других странах.
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05.02.2021 14:46 Ответить
Любые совместные проекты с рашкой - зло.
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05.02.2021 15:02 Ответить
Если не заработаем мы, заработает та же Германия или еще кто-то, кто согласится варить их вакцину.
Это как транзит газа - оно то может и зло, но и денежки для Украины очень нелишние и терять их никто не хочет.
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05.02.2021 15:06 Ответить
Стоит добавить какой-нибудь вирус к этой вакцине на производстве (а у них их много), и куче украинцев конец, совсем башкой ударился?
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05.02.2021 15:43 Ответить
Если рашка для себя вакцину производить не в состоянии нормально, о какой "вакцинации полным ходом" может идти речь? Украина стала лидером по производству вакцин, как Индия? Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 8970 Это полный бред. Чтобы производить такие вакцины надо иметь специальные реакторы, которых даже в рашке нет (большие), поэтому Украине ничего не светит толком. Это не говоря о том, что производить что-то совместно с врагом, которые хочет уничтожить твою страну, это совсем дебилом надо быть.
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05.02.2021 15:42 Ответить
РАШКА ХВАЛИТЬСЯ,ЩО НАЙНЯЛА якихосьТУРКІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА..
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05.02.2021 20:33 Ответить
"На что ты надеешся" Боррель? Иди посмотри на страшное лицо Дмитрия(имя подставное)- председателя фонда инвестиций России (все бабки страны у него в кармане),который почему то занимается вакцинацией России и других стран.
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05.02.2021 15:10 Ответить
Публикация в журнале ничего не значит, потому что публикация должна быть проверена ещё другими учеными (независимыми), рецензирована. В прошлый раз опубликовали муть в которой данные повторялись (что невозможно статистически!) и когда их спросили о том, что это? Ни ответа ни привета . Т.е. они могут полностью слепить фейковые результаты, денег хватит. Это раз.

2) Потом, никто не гарантирует, что вместо норм. вакцины где-то не будут производить суррогат (другую бодягу, которая намного хуже), и впаривать под видом нормальной, так же и с контролем качества, могут косячить на производстве и даже не знать об этом (или закрывать глаза), и наивные лохи вколют себе бесполезную бракованную хрень/вредную хрень.
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05.02.2021 15:39 Ответить
євросоюз вирішує долю вакцин ЗА ПРОЦЕДУРОЮ,
АНЕ СЛУХАЮЧИ ПІ..ЬОЖ БУДЬЯ КИХ ПОЛІТИКІВ.

ВИ БАЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕТЬОЇ СТАДІЇ ТЕСТУВАННЯ СПУТНІКА?
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05.02.2021 20:32 Ответить
Мне одному кажется что яички этого дедугана крепко сжаты руками пуйла?..
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05.02.2021 16:37 Ответить
Это сколько же бабла ***** им перечисляет?!
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05.02.2021 17:05 Ответить
надейся, холуй путлера....в Германии местные немцы из большого круга знакомых нашей семьи не собираются вакцинироваться этой вакциной.....говорят, что они ещё не устали жить...если чиновники от медицины и решат закупить этот "новичок" , то может быть скандал из-за нецелевого направления налоговых денег....будем посмотреть...
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05.02.2021 18:52 Ответить
 
 