Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини від COVID в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це Боррель заявив на пресконференції в Москві.

За словами Борреля, він був радий прочитати науковий звіт, опублікований у престижному науковому журналі The Lancet щодо російської вакцини, її ефективності.

"Сподіваюся, що тепер Європейське агентство з лікарських засобів зможе сертифікувати цю вакцину для використання в країнах-членах Євросоюзу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія буде поставляти свою т.зв. вакцину на окуповану частину Донбасу.

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