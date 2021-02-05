Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі
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Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини від COVID в ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це Боррель заявив на пресконференції в Москві.
За словами Борреля, він був радий прочитати науковий звіт, опублікований у престижному науковому журналі The Lancet щодо російської вакцини, її ефективності.
"Сподіваюся, що тепер Європейське агентство з лікарських засобів зможе сертифікувати цю вакцину для використання в країнах-членах Євросоюзу", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія буде поставляти свою т.зв. вакцину на окуповану частину Донбасу.
Топ коментарі
+17 ac valhalla
показати весь коментар05.02.2021 13:15
+13 Garry Grant
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+7 Наглая Морда
показати весь коментар05.02.2021 13:14
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Будь ласка, зачекайте...
ссылочка на Волстрит.
иначе бы не покупали...
Англо-шведская AstraZeneca смогла создать рабочую вакцину с высокой эффективностью только после того, как им был передан один из компонентов российского Спутника V.
Спрашиваеш у кацапотвари: Зачем ті жреш говно? Єто мерзко и бесполезно?!
Кацапотварь отвечает: а єто очень вкусно!!!
Я у тебя, самца куриці, спросил: ті в курсе, что сами ві его делаете в микроскопических количествах, а кто там еще чего делает - к лаптестану отношения не имеет.
А сейчас корейці свою вакцину делать начали. И захотят ли мощности под боярішник віделять - еще вопрос.
У тебя как, мозг улавливает причинно - следственніе связи? Или там уже давно тока вяличие и вошдь?
Вот сделали операцию. Операция прошла успешно! Біло задействовано лучшее оборудование и саміе крутіе специалисті.
Но больной умер...
Как по твоему, пригодится ему через 2-3 года (ну как сделают) вокцино рацейскаго изобретения?
Надеюсь, что мы его все равно не купим.
Китайская вакцина, которую закупает Степанов тоже кстати достаточно эффективна. Да, исследования, где заразились 50% человек, проводились на врачах. Так что не все так плохо. Кроме того, в группе привитых не было летальных случаев и практически не было необходимости госпитализаций. Т.е. все привитые заболевшие переболели в легкой форме.
Главное, чтобы они что-то левое не закупили.
У нас на виборах також реєструються сотні кандидатів.
4 сентября 2020 года в журнале The Lancet была опубликована первая статья по итогам I-II фаз клинических исследований «Спутник V», которая вызвала новый шквал критики мирового научного сообщества. Да что там мирового, если даже российские ученые схватились за голову и запросили у разработчика препарата исходные данные исследования. Их просьба была проигнорирована, и они написали письмо в редакцию The Lancet с просьбой отозвать статью, «как это предусмотрено поддерживаемым журналом международным стандартом публикационной этики Committee on Publication Ethics», но натолкнулись на стену молчания. В итоге, ученые были вынуждены опубликовать 17 ноября 2020 года открытое письмо, о том, что они считают подобное поведение «грубым нарушением норм публикационной этики», и так как «события, связанные с разработкой вакцин, развертываются быстро - в стране (в России - прим. ред.) проводится вакцинация вне клинического испытания», это «требует обнародования причин нашей озабоченности».
Авторами письма выступили вице-президенты Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ), его подписали Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ; Ольга Реброва, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова; Валерий Аксенов, кандидат медицинских наук, научный редактор издательства «Бионика Медиа». Речь идет о светилах российской науки, к примеру, Власов Василий Викторович входит в состав: Европейского комитета экспертов по медицинским исследованиям (European Advisory Committee on Health Research, EACHR, WHO Europe), управляющей группы (Steering group) сети по поддержке политики здравоохранения, опирающейся на доказательства Европейское регионального бюро ВОЗ (Evidence-informed Policy Networkruen, EVIPNet, WHO Europe); Комиссии РАН по борьбе с лженаукой; Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований; Европейского консультативного комитета ВОЗ по исследованиям в области здравоохранения.
В письме ученые привели целый ряд аргументов, которые указывают на недостатки клинических исследований «Спутник V» и пришли к выводу, что «низкое методологическое качество, дефекты дизайна исследования, ошибки в анализе данных, плохое описание исследования ставят под вопрос основные заключения о безопасности и эффективности вакцины». Они указывают на то, что сделали выводы по итогам изучения опубликованной разработчиками статьи в журнале The Lancet, «тогда как независимый анализ первичных данных мог бы дать ответы на некоторые из обсуждаемых вопросов». Однако разработчики, «которым, видимо, есть что скрывать», не предоставили доступ «вопреки заявленным обязательствам», что является дополнительным аргументом «в пользу отзыва статьи».
Авторы письма сделали предположение, почему редакция журнала не отозвала статью, несмотря на их аргументы: «The Lancet не отзывает статью и ограничивает ее критику, может быть связано с недавним болезненным опытом журнала - публикацией статьи об эффективности гидроксихлорохина, описывающей анализ, выполненный по большой базе данных, которая в действительности не существовала. Ту статью пришлось отозвать и признать неполноценность редакционной политики, в том числе и в отношении авторских обязательств предоставить доступ к первичным данным. И вот уже второй прокол The Lancet в этом году…»
Речь идет о публикации, которая освещала масштабное исследование применения хлорохина и гидроксихлорохина при Covid-19. Как и в случае со «Спутник V», независимые ученые не смогли провести анализ указанных в исследовании данных, так как разработчик отказался предоставить мировому научному сообществу полную информацию. Статья была опубликована в The Lancet 22 мая 2020 года, однако ученые из разных стран поставили ее под сомнение и 28 мая опубликовали открытое письмо за подписью более 100 деятелей науки в адрес редактора журнала и авторов статьи. В итоге, редакция The Lancet вынуждена была отозвать статью.
Не удивимся, если подобная история случится и с публикациями, авторами которых являются разработчики «Спутника V». Ответ на вопрос, зачем одному из некогда самых авторитетных медицинских журналов ставить на кон свою репутацию, остается за кадром. Надеемся, этот риск стоит свеч…
а Американцы совсем другого мнения...
Видео скрепного "прахвэссара"который так же говорит- ковид - обычное ОРВИ и его скоро не будет
https://youtu.be/5prkUMD8Z1w
Повышенный риск нарколепсии (хронического нарушения сна) был обнаружен после вакцинации Pandemrix, моновалентной вакциной против гриппа H1N1 2009, которая использовалась в нескольких европейских странах во время пандемии гриппа H1N1. Первоначально этот риск был обнаружен в Финляндии, а затем в некоторых других европейских странах также была выявлена связь.
Его Германия производит.
И вааще в мельдонии нету ниче плохого - єто лекарство широко применяется в кардиологии в постинфарктном лечении.
Мне капали. Но спортсменом я так и не стал ))
читайте американские газеты, там всё расписано.
Не только этот Боррель но и многие другие высокие чины за регистрацию. Ну да всех купили конечно.
Вакцина скорей всего пройдет регистрацию. Это правда. Данные по третьей фазе опубликованы. А это было единственным требованием.
85 % информации из РАБссии фейк...а попросту пропаганда и туфта... я лично верю патриарху публицистики...
Это как транзит газа - оно то может и зло, но и денежки для Украины очень нелишние и терять их никто не хочет.
2) Потом, никто не гарантирует, что вместо норм. вакцины где-то не будут производить суррогат (другую бодягу, которая намного хуже), и впаривать под видом нормальной, так же и с контролем качества, могут косячить на производстве и даже не знать об этом (или закрывать глаза), и наивные лохи вколют себе бесполезную бракованную хрень/вредную хрень.
АНЕ СЛУХАЮЧИ ПІ..ЬОЖ БУДЬЯ КИХ ПОЛІТИКІВ.
ВИ БАЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕТЬОЇ СТАДІЇ ТЕСТУВАННЯ СПУТНІКА?