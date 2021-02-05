Боррель каже, що обговорив з Лавровим Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорив із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим повагу до територіальної цілісності України і виконання Мінських угод.
Про це Боррель повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я наполіг у нашому обговоренні на необхідності повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили невирішені конфлікти в нашому спільному сусідстві, які слід вирішувати згідно з Гельсінськими принципами", - написав він.
Перед візитом Борреля в Москву в ЄС заявляли, що він говоритиме про ситуацію навколо ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, про ситуацію в Україні, Сирії та Лівії. При цьому значна частина їхньої спільної пресконференції після переговорів була присвячена питанню Куби.
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Це, бл, ППЦ!
Обсудил "уважение к территориальной целостности Украины" С кем? с ВОРЬЕМ? С этой иудной лошадью, иудной дважды. Его выродки что же не живут в ********?
Минские да, нужно, но толку МАЛО.
Пора США, англии выполнять формальные гарантии. Не словом а делом. И закручивать рынки ********. Без бабла ******** сгниет в разы быстрее.
Лавров: чемодан ваш вот и носите
.Це я про візит Бореля до РФ.
Не думав,що політичний мазохізм ЄС зайде так далеко.
А може це просто моральна деградація, неперевершений цинізм і відсутність гідності?
Такої ганьби і публічного приниження годі шукати. Європо, тобі не соромно?