Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму

Подконтрольное России "правительство" оккупированного Крыма приняло решение о демонтаже недостроенных зданий атомной электростанции в Щелкино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Под снос попадут шесть объектов общей площадью 22 140 квадратных метров. В частности, будут снесены объекты незавершенного строительства со степенью готовности 70%: дизельгенераторные станции, реакторное отделение, машинный зал с деаэраторной этажеркой и помещениями электротехнических устройств, а также фундамент машинного зала блока №2, построенный наполовину, и блочная насосная станция со степенью готовности 30%.

Выполнить указанные работы планируют в срок до 31 декабря текущего года.

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Строительство Крымской АЭС началось в 1975 году и до момента остановки строительства степень ее готовности составила 85%. В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС. После этого экологи и жители полуострова начали кампанию протеста против строительства опасного объекта. В 1987 году советское правительство прекратил строительство, а в 1989 году было принято окончательное решение отказаться от пуска станции.