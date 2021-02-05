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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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АЭС (479) Крым (26018)

Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму

Подконтрольное России "правительство" оккупированного Крыма приняло решение о демонтаже недостроенных зданий атомной электростанции в Щелкино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Под снос попадут шесть объектов общей площадью 22 140 квадратных метров. В частности, будут снесены объекты незавершенного строительства со степенью готовности 70%: дизельгенераторные станции, реакторное отделение, машинный зал с деаэраторной этажеркой и помещениями электротехнических устройств, а также фундамент машинного зала блока №2, построенный наполовину, и блочная насосная станция со степенью готовности 30%.

Выполнить указанные работы планируют в срок до 31 декабря текущего года.

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Строительство Крымской АЭС началось в 1975 году и до момента остановки строительства степень ее готовности составила 85%. В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС. После этого экологи и жители полуострова начали кампанию протеста против строительства опасного объекта. В 1987 году советское правительство прекратил строительство, а в 1989 году было принято окончательное решение отказаться от пуска станции.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Внезапно!)))Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 8483
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05.02.2021 23:46
+5
Це лише в СиСиСеР могли почати будівництво АЕС на карстових пустотах. І якби не "Бабах!" в Чорнобилі, то кримнаш давно був би пустелею.
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05.02.2021 21:38
+5
зато как теперь гоблины и крымнашисты попилят бабло на сносе АЭС Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму - Цензор.НЕТ 9665
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05.02.2021 22:03
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Це лише в СиСиСеР могли почати будівництво АЕС на карстових пустотах. І якби не "Бабах!" в Чорнобилі, то кримнаш давно був би пустелею.
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05.02.2021 21:38 Ответить
зато как теперь гоблины и крымнашисты попилят бабло на сносе АЭС Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму - Цензор.НЕТ 9665
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05.02.2021 22:03 Ответить
Доречі, кошторис на демонтаж більший по вартості, чим будівництво.
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05.02.2021 22:05 Ответить
Там еще кроме карстовых пустот 9-бальная сейсмическая зона, не слабее чем в Фукусиме.
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05.02.2021 22:45 Ответить
Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму - Цензор.НЕТ 4514
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05.02.2021 21:39 Ответить
и что взамен? концлагерь?
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05.02.2021 21:41 Ответить
Для тех понаехавших после 2014 года кацапов, которые не успеют драпануть по Керченскому мосту.
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05.02.2021 22:47 Ответить
еще один дворец
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06.02.2021 07:30 Ответить
потом туда разок на шашлыки приедет хутин, а крысы заплатят за его постройку своими шкурками
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06.02.2021 07:33 Ответить
Декоммунизация! УССР строило, а ********* сносит... Ничего, построят там еще один бордель с плесенью.
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05.02.2021 21:44 Ответить
В СССР были протесты к которым прислушивалась власть? Не ожидал.
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05.02.2021 21:45 Ответить
были. ты долго живешь не в Украине. Крым при любой власти выкручивал руки и *осваивал* бюджеты
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05.02.2021 21:48 Ответить
86-87гг перестройка, гласность, доразвала совка 4 года
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05.02.2021 22:26 Ответить
Конечно же прислушивались! Особенно когда партэлита СССР после Чернобыля поняла какой писец может присниться их крымским дачам... Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 2089
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05.02.2021 22:33 Ответить
Все так и было, в этом случае.
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06.02.2021 00:08 Ответить
Дайте кацапам заработать бабла на металлоломе , там металла в бетоне очень много
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05.02.2021 21:47 Ответить
та да жрать то охота, он на даунбассе всё на металл пустили Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 8542
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06.02.2021 08:54 Ответить
Тебе скинуть фотки как в центре украины в одном городе разхреначили 4завода с привязками к гуглу карте могу фотак наделать только горы бетона остались.
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06.02.2021 16:13 Ответить
в моём городе тоже завод при чючме развалили, при союзе их было два и он имел стратегическое значение, и угадай кто его приватизировал?))) масквичи)), довели до банкротства и порезали на металл, апосля в кацапии такой же завод заработал в три смены, так что не всё так просто как кажется.
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08.02.2021 11:18 Ответить
Да, есть там такое. В школьные годы рядом проходили.
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05.02.2021 21:50 Ответить
Хоч якась користь від крисчан !!!)))
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05.02.2021 21:51 Ответить
Единственно правильное решение
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05.02.2021 21:58 Ответить
БЕСчинствуют гады !
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05.02.2021 21:58 Ответить
Слава богу, в мавпи відібрали гранату.
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05.02.2021 22:34 Ответить
Щьолкіно! Азовське море! Колись так було гарно там відпочивати. Де взялись ці сранні руські?
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05.02.2021 22:43 Ответить
Нипарядак...
А де ж оружейній плутоний производить?
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05.02.2021 23:16 Ответить
Внезапно!)))Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 8483
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05.02.2021 23:46 Ответить
Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 4052
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06.02.2021 09:23 Ответить
Достраивать - совершенно нерационально. Дешевле построить с нуля новую (конечно если это нужно).

Вопрос: а зачем её стали сносить? Это дорого. Хотят что то строить на её месте???
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06.02.2021 00:05 Ответить
Это Kazantip я так понял?
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06.02.2021 00:10 Ответить
мавзолей путлера все трупаки туда свезди поджеч))
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06.02.2021 00:32 Ответить
Да ,кацапским ********* с атомом ,даже мирным,нех баловаться. Так что правильно делают)))
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06.02.2021 01:58 Ответить
Зачем сносить - это же готовый ГОРОД-САД
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06.02.2021 07:42 Ответить
ломать не строить
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06.02.2021 12:41 Ответить
 
 