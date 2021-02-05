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Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму

Підконтрольний Росії "уряд" окупованого Криму прийняв рішення про демонтаж недобудованих будівель атомної електростанції в Щолкіно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Під знесення потраплять шість об'єктів загальною площею 22 140 квадратних метрів. Зокрема, буде знесено об'єкти незавершеного будівництва зі ступенем готовності 70%: дизельгенераторні станції, реакторне відділення, машинний зал з деаераторною етажеркою і приміщеннями електротехнічних пристроїв, а також фундамент машинного залу блоку №2, побудований наполовину, і блокову насосну станцію зі ступенем готовності 30 %.

Виконати згадані роботи планують у термін до 31 грудня цього року.

Будівництво Кримської АЕС почалося в 1975 році і до моменту зупинки будівництва ступінь її готовності становив 85%. У 1986 році сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Після цього екологи і жителі півострова почали кампанію протесту проти будівництва небезпечного об'єкту. У 1987 році радянський уряд припинив будівництво, а в 1989 році було остаточно вирішено відмовитися від запуску станції.

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Топ коментарі
+10
Внезапно!)))Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 8483
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05.02.2021 23:46
+5
Це лише в СиСиСеР могли почати будівництво АЕС на карстових пустотах. І якби не "Бабах!" в Чорнобилі, то кримнаш давно був би пустелею.
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05.02.2021 21:38
+5
зато как теперь гоблины и крымнашисты попилят бабло на сносе АЭС Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму - Цензор.НЕТ 9665
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05.02.2021 22:03
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Це лише в СиСиСеР могли почати будівництво АЕС на карстових пустотах. І якби не "Бабах!" в Чорнобилі, то кримнаш давно був би пустелею.
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05.02.2021 21:38 Відповісти
зато как теперь гоблины и крымнашисты попилят бабло на сносе АЭС Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму - Цензор.НЕТ 9665
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05.02.2021 22:03 Відповісти
Доречі, кошторис на демонтаж більший по вартості, чим будівництво.
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05.02.2021 22:05 Відповісти
Там еще кроме карстовых пустот 9-бальная сейсмическая зона, не слабее чем в Фукусиме.
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05.02.2021 22:45 Відповісти
Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму - Цензор.НЕТ 4514
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05.02.2021 21:39 Відповісти
и что взамен? концлагерь?
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05.02.2021 21:41 Відповісти
Для тех понаехавших после 2014 года кацапов, которые не успеют драпануть по Керченскому мосту.
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05.02.2021 22:47 Відповісти
еще один дворец
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06.02.2021 07:30 Відповісти
потом туда разок на шашлыки приедет хутин, а крысы заплатят за его постройку своими шкурками
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06.02.2021 07:33 Відповісти
Декоммунизация! УССР строило, а ********* сносит... Ничего, построят там еще один бордель с плесенью.
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05.02.2021 21:44 Відповісти
В СССР были протесты к которым прислушивалась власть? Не ожидал.
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05.02.2021 21:45 Відповісти
были. ты долго живешь не в Украине. Крым при любой власти выкручивал руки и *осваивал* бюджеты
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05.02.2021 21:48 Відповісти
86-87гг перестройка, гласность, доразвала совка 4 года
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05.02.2021 22:26 Відповісти
Конечно же прислушивались! Особенно когда партэлита СССР после Чернобыля поняла какой писец может присниться их крымским дачам... Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 2089
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05.02.2021 22:33 Відповісти
Все так и было, в этом случае.
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06.02.2021 00:08 Відповісти
Дайте кацапам заработать бабла на металлоломе , там металла в бетоне очень много
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05.02.2021 21:47 Відповісти
та да жрать то охота, он на даунбассе всё на металл пустили Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 8542
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06.02.2021 08:54 Відповісти
Тебе скинуть фотки как в центре украины в одном городе разхреначили 4завода с привязками к гуглу карте могу фотак наделать только горы бетона остались.
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06.02.2021 16:13 Відповісти
в моём городе тоже завод при чючме развалили, при союзе их было два и он имел стратегическое значение, и угадай кто его приватизировал?))) масквичи)), довели до банкротства и порезали на металл, апосля в кацапии такой же завод заработал в три смены, так что не всё так просто как кажется.
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08.02.2021 11:18 Відповісти
Да, есть там такое. В школьные годы рядом проходили.
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05.02.2021 21:50 Відповісти
Хоч якась користь від крисчан !!!)))
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05.02.2021 21:51 Відповісти
Единственно правильное решение
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05.02.2021 21:58 Відповісти
БЕСчинствуют гады !
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05.02.2021 21:58 Відповісти
Слава богу, в мавпи відібрали гранату.
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05.02.2021 22:34 Відповісти
Щьолкіно! Азовське море! Колись так було гарно там відпочивати. Де взялись ці сранні руські?
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05.02.2021 22:43 Відповісти
Нипарядак...
А де ж оружейній плутоний производить?
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05.02.2021 23:16 Відповісти
Внезапно!)))Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 8483
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05.02.2021 23:46 Відповісти
Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 4052
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06.02.2021 09:23 Відповісти
Достраивать - совершенно нерационально. Дешевле построить с нуля новую (конечно если это нужно).

Вопрос: а зачем её стали сносить? Это дорого. Хотят что то строить на её месте???
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06.02.2021 00:05 Відповісти
Это Kazantip я так понял?
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06.02.2021 00:10 Відповісти
мавзолей путлера все трупаки туда свезди поджеч))
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06.02.2021 00:32 Відповісти
Да ,кацапским ********* с атомом ,даже мирным,нех баловаться. Так что правильно делают)))
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06.02.2021 01:58 Відповісти
Зачем сносить - это же готовый ГОРОД-САД
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06.02.2021 07:42 Відповісти
ломать не строить
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06.02.2021 12:41 Відповісти
 
 