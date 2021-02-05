Житель Львовщины нес в мешке гранату и выстрелы к гранатомету, - Нацполиция

На Львовщине правоохранители задержали 62-летнего жителя одного из сел Яворивщины, котороый переносил в мешке боеприпасы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина вел себя подозрительно, во время проверки в мешке, который он имел при себе, полицейские обнаружили 4 выстрела к гранатомету, гранату РГД-5 и запал к ней, бронебойные патроны и 540 патронов калибра 5,45 мм. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Правоохранители устанавливают происхождение изъятого.