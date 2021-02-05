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Житель Львовщины нес в мешке гранату и выстрелы к гранатомету, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Львовщины нес в мешке гранату и выстрелы к гранатомету, - Нацполиция

На Львовщине правоохранители задержали 62-летнего жителя одного из сел Яворивщины, котороый переносил в мешке боеприпасы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина вел себя подозрительно, во время проверки в мешке, который он имел при себе, полицейские обнаружили 4 выстрела к гранатомету, гранату РГД-5 и запал к ней, бронебойные патроны и 540 патронов калибра 5,45 мм. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Также смотрите: Патроны и гранаты обнаружены дома у жителя Константиновки, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители устанавливают происхождение изъятого.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Тю... Може он по делу - москаля знайшов...
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05.02.2021 22:52
+8
Боеприпас к гранатомету называется выстрелом.
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05.02.2021 23:05
+4
Доки існує Московія українці мають бути напоготові!!!))))
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05.02.2021 23:02
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Тю... Може он по делу - москаля знайшов...
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05.02.2021 22:52 Ответить
Надихнувшись ідеями(далі по бубочьці з авякяном).
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05.02.2021 23:36 Ответить
При затриманні спитали: Вуйку, у вас автомат є?
- ні, немає.
- а кулемет?
- ні, немає.
- ну а гармата?
- от чого немає того немає!
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06.02.2021 08:58 Ответить
Терпение у народа не резиновое, а в тех краях после 2014 столько всего по лесам закопано....
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05.02.2021 22:52 Ответить
А вывезено из зоны АТО, народ смс-ками сбрасывался на армию, а из армии вывозили грузовиками. Иначе бы откуда столько сейчас оружия, ведь все имеет свои учетные номера, регистры, реестры.... Но только на бумаге. Нет государства, нет порядка с его имуществом.
И нигде..
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05.02.2021 23:02 Ответить
Не переживайте Вы так, то что Вы сбросились смской грузовиком не вывезли...
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05.02.2021 23:06 Ответить
Житель Львівщини ніс у мішку гранату і постріли до гранатомета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2147
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05.02.2021 23:35 Ответить
" Нес выстрелы к гранатомету"- это как?
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05.02.2021 22:57 Ответить
В мешке ж.
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05.02.2021 23:03 Ответить
Боеприпас к гранатомету называется выстрелом.
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05.02.2021 23:05 Ответить
Ну это снаряд к РГП7, нах.. он ему без шайтан трубы, это вопрос, может дома хранит саму трубу, вообщем, дурень.
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06.02.2021 01:00 Ответить
а мож сосед попросил одолжить патроноф...
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06.02.2021 20:03 Ответить
"львовский стрелок" )) ему надо было пару грабель ещё тем мешком обмотать и лопату и перевозить всё на кравчучке. ))
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05.02.2021 22:59 Ответить
Ось вам - справжній вуй!
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05.02.2021 23:00 Ответить
Доки існує Московія українці мають бути напоготові!!!))))
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05.02.2021 23:02 Ответить
Да-да, в Мариуполе тоже найденный схрон, типа, украинцы готовились к защите "рубежей Родины".
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05.02.2021 23:03 Ответить
Боєць територіальної самооборони, зброя в коморі їсти не просить.
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05.02.2021 23:02 Ответить
Мабуть хтів НКВДістів Мавзолєя зашмажити Житель Львівщини ніс у мішку гранату і постріли до гранатомета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5918
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05.02.2021 23:16 Ответить
вуйко добре знають як свою хату боронити...
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05.02.2021 23:16 Ответить
Старый дурак.
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05.02.2021 23:18 Ответить
Надо объяснить дедушке, что вторая мировая уже закончилась.
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05.02.2021 23:20 Ответить
но идет кацапячая против Украины...
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05.02.2021 23:22 Ответить
Ти дибіл? Йому сім років назад було 55.
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06.02.2021 00:12 Ответить
У мене є дані, що хотів чоловік дістатись до села Сокільники під Львовом і довбанути по маєтку сепара козака( того що канали гав- ньюс мав). Та трохи забув курс орієнтування на місцевості і заблукав. А полція у нас якась незрозуміла, а може то були бувші беркутята Ось і здали дядька.Може у дядька є послідовники, то зв"яжіться зі мною через Цензор.Маю десять років офіцерського стажу,та й зір ще нормальний ,сепара побачу здалеку.Ну ви зрозуміли...
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06.02.2021 01:37 Ответить
Главный вопрос не освещен:- куда он нес?
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05.02.2021 23:25 Ответить
Йшла людина до Ради з гарними намірами...
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05.02.2021 23:44 Ответить
У мене є дані що хотів чоловік дістатись до села Сокільники під Львовом і довбанути по маєтку сепара козака( того що канали гав- ньюс мав). Та трохи забув курс орієнтування на місцевості і заблукав. А полція у нас якась незрозуміла, а може то були бувші беркутята Ось і здали дядька.Може у дядька є послідовники, то зв"яжіться зі мною через Цензор.Маю десять років офіцерського стажу,та й зір ще нормальний ,сепара побачу здалеку.Ну ви зрозумыли...
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06.02.2021 00:09 Ответить
Як у тому лісі опинилася поліція в товарних кількостях, якщо а нас - один дільничний на три села? Дивний збіг: тут дядько зброю несе, - а тут тобі й поліція.
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06.02.2021 00:16 Ответить
Так його все село проводжало ось і здав якийсь павлик морозов.А що? А де взялися на Галичині козаки, шурми ,і гані германи.Ото ж бо.
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06.02.2021 00:48 Ответить
Петр Якимчук 89f4b8c6 У мене є дані що хотів чол

Я б з чолвіком залюбки б пішла побачити сепара й встромити йому що небуть в дупу . але в нас немає спільників...
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06.02.2021 04:56 Ответить
То в гєнах... Молодчик...Стопудов м......лям готував...
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06.02.2021 00:27 Ответить
а чего не в пакете
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06.02.2021 01:38 Ответить
"Терзают мутные сомнения",а чому поліціянти почали підозру,мож пяний чи стирчали хвостовики з сумки?
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06.02.2021 07:53 Ответить
найпростіше "переносити **********" в депутатському або мусорсько-СБУшно-прокурорському авто.. взагалі-то - будь-що або будь-кого..
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06.02.2021 12:52 Ответить
 
 