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Патроны и гранаты обнаружены дома у жителя Константиновки, - Нацполиция. ФОТО

Патроны и гранаты обнаружены дома у жителя Константиновки, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области у местного жителя правоохранители обнаружили при обыске арсенал боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что житель города Константиновка незаконно хранит боеприпасы, после чего провели санкционированный обыск в доме 51-летнего мужчины.

На чердаке правоохранители обнаружили патроны, корпусы гранат РГД-5 и Ф-1, четыре запала к ним, реактивные осветительные патроны и ручную дымовую гранату.

Патроны и гранаты обнаружены дома у жителя Константиновки, - Нацполиция 01

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Патроны и гранаты обнаружены дома у жителя Константиновки, - Нацполиция 02

Взрывоопасные предметы изъяты для дальнейшего проведения экспертизы. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Автор: 

боеприпасы (2336) граната (998) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Донецкая область (9629)


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Константиновка- крайне веселый городок! Я там частенько бывал, на закате Союза и пару лет потом. Там всё принадлежало ментам! Абсолютно всё. Они творили там четные вещи, надо сказать... Что там сейчас- не знаю почти ничего. Видел только то, что там ездить нельзя. То есть- асфальта нет. Конченное, депрессивное и убитое местечко.
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27.01.2021 16:59 Ответить
Не четные вещи они творили, а черные. Жуткие и черные вещи...
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27.01.2021 17:00 Ответить
зачетная вотчина рыгов
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27.01.2021 17:46 Ответить
Бо у Костянтинівці при владі кончені сепари - комунофашисти, єдоки, вітренківці, риги мордаті ну а на сьогодні такіж самі
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27.01.2021 18:45 Ответить
Открытым остался вопрос : -Для кого эти игрушки предназначались ? Может они и для правого дела?
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27.01.2021 17:17 Ответить
Патрони ще зрозуміло а для кого гранати? Я наприклад, за вільний обіг стрілецької зброї, але чому немає розстрілів біля стінки за зберігання гранат, мін, снарядів в час війни. Влада дурнувата? Тому, що стрілецька зброя залежить від її користувача, а гранати вбивають не залежно від користувача оскільки осколки розлітаються у всі сторони. Тому потрібно приймати закон Про Зброю в Україні, бо до 2050 замість 18 млн. які дозволили масони тут тримати, боюсь, що взагалі нікого не буде , одні повтікають, інших видушать, влада, поліцаї, поміщики і бандити.
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27.01.2021 17:49 Ответить
Понять, простить и отпустить с вознаграждением за причиненные психические неудобства!
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27.01.2021 20:47 Ответить
Как ответственный гражданин,готовился к обороне на случай наступления врага.
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27.01.2021 23:03 Ответить
 
 