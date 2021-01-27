Патроны и гранаты обнаружены дома у жителя Константиновки, - Нацполиция. ФОТО
В Донецкой области у местного жителя правоохранители обнаружили при обыске арсенал боеприпасов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители получили оперативную информацию о том, что житель города Константиновка незаконно хранит боеприпасы, после чего провели санкционированный обыск в доме 51-летнего мужчины.
На чердаке правоохранители обнаружили патроны, корпусы гранат РГД-5 и Ф-1, четыре запала к ним, реактивные осветительные патроны и ручную дымовую гранату.
Взрывоопасные предметы изъяты для дальнейшего проведения экспертизы. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
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