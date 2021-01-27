Патрони і гранати виявлено вдома у жителя Костянтинівки, - Нацполіція. ФОТО

У Донецькій області у місцевого жителя правоохоронці виявили під час обшуку арсенал боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що житель міста Костянтинівка незаконно зберігає боєприпаси, після чого провели санкціонований обшук в будинку 51-річного чоловіка.

На горищі правоохоронці виявили патрони, корпуси гранат РГД-5 і Ф-1, чотири запали до них, реактивні освітлювальні патрони і ручну димову гранату.

Вибухонебезпечні предмети вилучені для подальшого проведення експертизи. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

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