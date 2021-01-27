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Патрони і гранати виявлено вдома у жителя Костянтинівки, - Нацполіція. ФОТО

Патрони і гранати виявлено вдома у жителя Костянтинівки, - Нацполіція. ФОТО

У Донецькій області у місцевого жителя правоохоронці виявили під час обшуку арсенал боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що житель міста Костянтинівка незаконно зберігає боєприпаси, після чого провели санкціонований обшук в будинку 51-річного чоловіка.

На горищі правоохоронці виявили патрони, корпуси гранат РГД-5 і Ф-1, чотири запали до них, реактивні освітлювальні патрони і ручну димову гранату.

Патрони і гранати виявлено вдома у жителя Костянтинівки, - Нацполіція 01

Патрони і гранати виявлено вдома у жителя Костянтинівки, - Нацполіція 02

Вибухонебезпечні предмети вилучені для подальшого проведення експертизи. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Також дивіться: Сховок із ручними гранатами Ф-1 і РПГ-18 виявлено в Станиці Луганській, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

боєприпаси (2269) граната (789) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Донецька область (8447)


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Константиновка- крайне веселый городок! Я там частенько бывал, на закате Союза и пару лет потом. Там всё принадлежало ментам! Абсолютно всё. Они творили там четные вещи, надо сказать... Что там сейчас- не знаю почти ничего. Видел только то, что там ездить нельзя. То есть- асфальта нет. Конченное, депрессивное и убитое местечко.
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27.01.2021 16:59 Відповісти
Не четные вещи они творили, а черные. Жуткие и черные вещи...
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27.01.2021 17:00 Відповісти
зачетная вотчина рыгов
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27.01.2021 17:46 Відповісти
Бо у Костянтинівці при владі кончені сепари - комунофашисти, єдоки, вітренківці, риги мордаті ну а на сьогодні такіж самі
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27.01.2021 18:45 Відповісти
Открытым остался вопрос : -Для кого эти игрушки предназначались ? Может они и для правого дела?
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27.01.2021 17:17 Відповісти
Патрони ще зрозуміло а для кого гранати? Я наприклад, за вільний обіг стрілецької зброї, але чому немає розстрілів біля стінки за зберігання гранат, мін, снарядів в час війни. Влада дурнувата? Тому, що стрілецька зброя залежить від її користувача, а гранати вбивають не залежно від користувача оскільки осколки розлітаються у всі сторони. Тому потрібно приймати закон Про Зброю в Україні, бо до 2050 замість 18 млн. які дозволили масони тут тримати, боюсь, що взагалі нікого не буде , одні повтікають, інших видушать, влада, поліцаї, поміщики і бандити.
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27.01.2021 17:49 Відповісти
Понять, простить и отпустить с вознаграждением за причиненные психические неудобства!
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27.01.2021 20:47 Відповісти
Как ответственный гражданин,готовился к обороне на случай наступления врага.
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27.01.2021 23:03 Відповісти
 
 