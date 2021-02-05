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Житель Львівщини ніс у мішку гранату і постріли до гранатомета, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Житель Львівщини ніс у мішку гранату і постріли до гранатомета, - Нацполіція

На Львівщині правоохоронці затримали 62-річного жителя одного із сіл Яворівщини, який переносив у мішку боєприпаси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік поводився підозріло, під час перевірки в мішку, який він мав при собі, поліцейські виявили 4 постріли до гранатомета, гранату РГД-5 і запал до неї, бронебійні патрони і 540 патронів калібру 5,45 мм. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці встановлюють походження вилученого.

Читайте також: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, "закритий" розтяжкою. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+8
Тю... Може он по делу - москаля знайшов...
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05.02.2021 22:52
+8
Боеприпас к гранатомету называется выстрелом.
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05.02.2021 23:05
+4
Доки існує Московія українці мають бути напоготові!!!))))
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05.02.2021 23:02
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Тю... Може он по делу - москаля знайшов...
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05.02.2021 22:52 Відповісти
Надихнувшись ідеями(далі по бубочьці з авякяном).
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05.02.2021 23:36 Відповісти
При затриманні спитали: Вуйку, у вас автомат є?
- ні, немає.
- а кулемет?
- ні, немає.
- ну а гармата?
- от чого немає того немає!
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06.02.2021 08:58 Відповісти
Терпение у народа не резиновое, а в тех краях после 2014 столько всего по лесам закопано....
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05.02.2021 22:52 Відповісти
А вывезено из зоны АТО, народ смс-ками сбрасывался на армию, а из армии вывозили грузовиками. Иначе бы откуда столько сейчас оружия, ведь все имеет свои учетные номера, регистры, реестры.... Но только на бумаге. Нет государства, нет порядка с его имуществом.
И нигде..
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05.02.2021 23:02 Відповісти
Не переживайте Вы так, то что Вы сбросились смской грузовиком не вывезли...
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05.02.2021 23:06 Відповісти
Житель Львівщини ніс у мішку гранату і постріли до гранатомета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2147
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05.02.2021 23:35 Відповісти
" Нес выстрелы к гранатомету"- это как?
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05.02.2021 22:57 Відповісти
В мешке ж.
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05.02.2021 23:03 Відповісти
Боеприпас к гранатомету называется выстрелом.
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05.02.2021 23:05 Відповісти
Ну это снаряд к РГП7, нах.. он ему без шайтан трубы, это вопрос, может дома хранит саму трубу, вообщем, дурень.
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06.02.2021 01:00 Відповісти
а мож сосед попросил одолжить патроноф...
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06.02.2021 20:03 Відповісти
"львовский стрелок" )) ему надо было пару грабель ещё тем мешком обмотать и лопату и перевозить всё на кравчучке. ))
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05.02.2021 22:59 Відповісти
Ось вам - справжній вуй!
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05.02.2021 23:00 Відповісти
Доки існує Московія українці мають бути напоготові!!!))))
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05.02.2021 23:02 Відповісти
Да-да, в Мариуполе тоже найденный схрон, типа, украинцы готовились к защите "рубежей Родины".
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05.02.2021 23:03 Відповісти
Боєць територіальної самооборони, зброя в коморі їсти не просить.
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05.02.2021 23:02 Відповісти
Мабуть хтів НКВДістів Мавзолєя зашмажити Житель Львівщини ніс у мішку гранату і постріли до гранатомета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5918
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05.02.2021 23:16 Відповісти
вуйко добре знають як свою хату боронити...
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05.02.2021 23:16 Відповісти
Старый дурак.
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05.02.2021 23:18 Відповісти
Надо объяснить дедушке, что вторая мировая уже закончилась.
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05.02.2021 23:20 Відповісти
но идет кацапячая против Украины...
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05.02.2021 23:22 Відповісти
Ти дибіл? Йому сім років назад було 55.
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06.02.2021 00:12 Відповісти
У мене є дані, що хотів чоловік дістатись до села Сокільники під Львовом і довбанути по маєтку сепара козака( того що канали гав- ньюс мав). Та трохи забув курс орієнтування на місцевості і заблукав. А полція у нас якась незрозуміла, а може то були бувші беркутята Ось і здали дядька.Може у дядька є послідовники, то зв"яжіться зі мною через Цензор.Маю десять років офіцерського стажу,та й зір ще нормальний ,сепара побачу здалеку.Ну ви зрозуміли...
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06.02.2021 01:37 Відповісти
Главный вопрос не освещен:- куда он нес?
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05.02.2021 23:25 Відповісти
Йшла людина до Ради з гарними намірами...
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05.02.2021 23:44 Відповісти
У мене є дані що хотів чоловік дістатись до села Сокільники під Львовом і довбанути по маєтку сепара козака( того що канали гав- ньюс мав). Та трохи забув курс орієнтування на місцевості і заблукав. А полція у нас якась незрозуміла, а може то були бувші беркутята Ось і здали дядька.Може у дядька є послідовники, то зв"яжіться зі мною через Цензор.Маю десять років офіцерського стажу,та й зір ще нормальний ,сепара побачу здалеку.Ну ви зрозумыли...
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06.02.2021 00:09 Відповісти
Як у тому лісі опинилася поліція в товарних кількостях, якщо а нас - один дільничний на три села? Дивний збіг: тут дядько зброю несе, - а тут тобі й поліція.
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06.02.2021 00:16 Відповісти
Так його все село проводжало ось і здав якийсь павлик морозов.А що? А де взялися на Галичині козаки, шурми ,і гані германи.Ото ж бо.
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06.02.2021 00:48 Відповісти
Петр Якимчук 89f4b8c6 У мене є дані що хотів чол

Я б з чолвіком залюбки б пішла побачити сепара й встромити йому що небуть в дупу . але в нас немає спільників...
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06.02.2021 04:56 Відповісти
То в гєнах... Молодчик...Стопудов м......лям готував...
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06.02.2021 00:27 Відповісти
а чего не в пакете
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06.02.2021 01:38 Відповісти
"Терзают мутные сомнения",а чому поліціянти почали підозру,мож пяний чи стирчали хвостовики з сумки?
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06.02.2021 07:53 Відповісти
найпростіше "переносити **********" в депутатському або мусорсько-СБУшно-прокурорському авто.. взагалі-то - будь-що або будь-кого..
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06.02.2021 12:52 Відповісти
 
 