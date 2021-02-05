Польша разрешила Украине купить COVID-вакцину по ее квоте, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Общество
Польша дала возможность Украине купить вакцину от коронавируса по ее европейской квоте. Квота позволяет закупить COVID-вакцину по "хорошей цене".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Укринформ".
"Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша дала возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты. Мы признательны польской стороне за поддержку", - сказал министр.
Напомним, на днях вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились перепродать Украине вакцину от коронавируса. Однако она не рассказала, о каких именно странах идет речь.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Украина планирует выкупить излишки COVID-вакцин у стран Европейского союза.
Добавим, сегодня стало известно о том, что Украина договорилась с компаниями AstraZeneca и Novavax о поставках вакцин от коронавируса. Вакцины будут поставляться с территории Индии.
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Дєнькуєм бардзо !
01.01.2121 г.
Украина оплатила закупку китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. ушедших на счета представителя китайской компании в Украине АО «Лекхим». Следует отметить, что данное лекарственное средство не прошло клинические испытания и не имеет сертификата использования в Украине.
02.01.2021 г.
Вакцина Sinovac рег. NCT04617483 имеет только первый этап клинических испытаний проведенный доктор Хунсин Пан в провинциальном центре профилактики и контроля заболеваний Цзянсу, Китай. На два следующих этапа нужно 3-4 месяца.
Проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. была осуществлена со государственных счетов 31.12.2020 в экстренном порядке после 18-00. Причина проста - в бюджете 2020 нет фонда аналогичного нынешнему "фонду для противодействия COVID-19" и оставшееся на счетах 2020 года уходит в общий фонд бюджета. Проплата формирует коррупционный резерв переходящий в 2021. Это грубейшее нарушение бюджетной и финансовой дисциплины -внеконкурсное распределение бюджетных средств и оплата не гарантированных услуг по вне договорной схеме.
04.01.2021
Директор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов фактически подтвердил нашу информацию о финансовых и бюджетных нарушениях при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech в объеме закупок 698.340 млн. грн. и переводах денег на счета АО «Лекхим». Жумадилов утверждает, что решение о закупках и их цене лично принято министром здравоохранения Степанов обход законом обусловленных процедур. (см. наше сообщение от 01.01.2021 и 02.01.2021 )
13.01.2021
На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Или правительство Польши в ущерб здоровью своего народа ...