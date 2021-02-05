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Польша разрешила Украине купить COVID-вакцину по ее квоте, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Общество

Польша разрешила Украине купить COVID-вакцину по ее квоте, - Резников

Польша дала возможность Украине купить вакцину от коронавируса по ее европейской квоте. Квота позволяет закупить COVID-вакцину по "хорошей цене".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Укринформ".

"Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша дала возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты. Мы признательны польской стороне за поддержку", - сказал министр.

Напомним, на днях вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились перепродать Украине вакцину от коронавируса. Однако она не рассказала, о каких именно странах идет речь.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Украина планирует выкупить излишки COVID-вакцин у стран Европейского союза.

Добавим, сегодня стало известно о том, что Украина договорилась с компаниями AstraZeneca и Novavax о поставках вакцин от коронавируса. Вакцины будут поставляться с территории Индии.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
Вот как поступают настоящие братские народы.
Дєнькуєм бардзо !
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05.02.2021 23:15
+15
Було між нами різне,але коли ми обЇєднувались завжди давали по сусалам кацапам,і навіть палили мацкву.
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05.02.2021 23:26
+13
несмотря на все непростые моменты во взаимоотношениях поляки -друзья украинцев.
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05.02.2021 23:19
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Вот как поступают настоящие братские народы.
Дєнькуєм бардзо !
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05.02.2021 23:15 Ответить
Зелена шпана прохлопала вухами.
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05.02.2021 23:16 Ответить
несмотря на все непростые моменты во взаимоотношениях поляки -друзья украинцев.
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05.02.2021 23:19 Ответить
Було між нами різне,але коли ми обЇєднувались завжди давали по сусалам кацапам,і навіть палили мацкву.
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05.02.2021 23:26 Ответить
Дякуємо Полякам.
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05.02.2021 23:22 Ответить
Відсмокчи у Ху"ла,кацап їжучий))
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05.02.2021 23:27 Ответить
Так хутко побіг смоктати, що тут тіліки хрест залишився та пилюка осідає Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков - Цензор.НЕТ 4098
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05.02.2021 23:42 Ответить
Это Польше нас жалко стало или тут что то другое?
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05.02.2021 23:40 Ответить
Славянские племна должны друг другу помогать, особенно когда дикие азиаткие орды рашки в предсмертной агонии бешенства, пытаются все забрызгать своей вонючей слюной
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06.02.2021 00:18 Ответить
Ой! Мы не мусульмане и не кавказ что бы быть сплоченными. Мы быдло которое живёт по крайним хатам...
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06.02.2021 04:56 Ответить
Путин помирил украинцев и поляков.
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06.02.2021 06:16 Ответить
- перед угрозой общего врага поссорившиеся мирятся...
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06.02.2021 06:43 Ответить
Гжегож, займи й на мене!
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05.02.2021 23:42 Ответить
Друзі пізнаються в біді. Дякуємо панове! Іще Плоска нє згінєла! Слава Україні!
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05.02.2021 23:51 Ответить
Dyakuyu,DRUZI !
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06.02.2021 00:15 Ответить
Зебуины даже тут обделаются - денег-то нет, в асфальте часть, в кортежах остальное... А кредит, пока вовк с портновым судят, а татаров подбирается к Сытнику - не будет.
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06.02.2021 01:03 Ответить
Продали политики, не спросив при этом жителей страны. В ЕС в данный момент тоже туго с вакциной. Подозрительно
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06.02.2021 02:08 Ответить
А что у Польши есть излишки ?! Странно!
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06.02.2021 02:14 Ответить
Тут другое. Есть версия, что некоторые вакцины не особо внушают доверие и после событий в Испании, Норвегии, Литве и других странах от некоторых вакцин стали отказываться, а некоторые производители останавливать их производство, но это только предположение и возможно дезинформация, сейчас верить нельзя никому даже самому себе.
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06.02.2021 05:53 Ответить
Не знаю про испанию, но в норвегии и в литве уколотые умирали не от вакцины, а по другим причинам. Антивакцинщики бросили говно на вентилятор а ты повелся.
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06.02.2021 06:40 Ответить
А никто и не говорил, что умирали, просто после вакцинации пациенты массово заражались ковидом, а еще были очень сильные реакции на прививку аллергического характера, были эпилепсии и еще многое другое, т.е. не всем пациентам подходила эта вакцина, а производители на это не указали. Другими словами не полностью проведена третья стадия исследований.
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06.02.2021 07:34 Ответить
Они уже "купили" китайскую. И деже предоплату загнали.

01.01.2121 г.
Украина оплатила закупку китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. ушедших на счета представителя китайской компании в Украине АО «Лекхим». Следует отметить, что данное лекарственное средство не прошло клинические испытания и не имеет сертификата использования в Украине.
02.01.2021 г.
Вакцина Sinovac рег. NCT04617483 имеет только первый этап клинических испытаний проведенный доктор Хунсин Пан в провинциальном центре профилактики и контроля заболеваний Цзянсу, Китай. На два следующих этапа нужно 3-4 месяца.
Проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. была осуществлена со государственных счетов 31.12.2020 в экстренном порядке после 18-00. Причина проста - в бюджете 2020 нет фонда аналогичного нынешнему "фонду для противодействия COVID-19" и оставшееся на счетах 2020 года уходит в общий фонд бюджета. Проплата формирует коррупционный резерв переходящий в 2021. Это грубейшее нарушение бюджетной и финансовой дисциплины -внеконкурсное распределение бюджетных средств и оплата не гарантированных услуг по вне договорной схеме.
04.‎01.‎2021
Директор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов фактически подтвердил нашу информацию о финансовых и бюджетных нарушениях при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech в объеме закупок 698.340 млн. грн. и переводах денег на счета АО «Лекхим». Жумадилов утверждает, что решение о закупках и их цене лично принято министром здравоохранения Степанов обход законом обусловленных процедур. (см. наше сообщение от 01.01.2021 и 02.01.2021 )
13.‎01.‎2021
На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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06.02.2021 05:30 Ответить
Польша беспокоится, чтобы заробитчане едущие к ним на работу были вакцинированы. Чисто бизнес. Ничего личного
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06.02.2021 06:37 Ответить
Бубочка держит на контроле. Мастер спорта по короновирусу. Воеватель Крыма и вступатель в НАТО.
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06.02.2021 07:33 Ответить
Т.е. поляки уже не хотят вакцинироваться?
Или правительство Польши в ущерб здоровью своего народа ... Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков - Цензор.НЕТ 1731
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06.02.2021 08:25 Ответить
Польше большое спасибо! А у нас чья фирма прокладка заработает на этом ?? Степенова или Зеленского с Радуцким???
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06.02.2021 16:04 Ответить
 
 