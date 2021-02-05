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Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков

Польща дала можливість Україні купити вакцину проти коронавірусу за її європейською квотою. Квота дає змогу закупити COVID-вакцину за "хорошою ціною".

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформ".

"Кожна країна ЄС мала можливість за відповідними квотами закупити вакцину за непоганою ціною. Польща дала можливість Україні купити певну кількість доз у межах своєї квоти. Ми вдячні польській стороні за підтримку", - сказав міністр.

Нагадаємо, днями віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька країн ЄС погодилися перепродати Україні вакцину проти коронавірусу. Однак вона не розповіла, про які саме країни йдеться.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що Україна планує викупити надлишки COVID-вакцин у країн Європейського союзу.

Додамо, сьогодні стало відомо про те, що Україна домовилася з компаніями AstraZeneca і Novavax про постачання вакцин проти коронавірусу. Вакцини поставлятимуться з території Індії.
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Топ коментарі
+18
Вот как поступают настоящие братские народы.
Дєнькуєм бардзо !
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05.02.2021 23:15
+15
Було між нами різне,але коли ми обЇєднувались завжди давали по сусалам кацапам,і навіть палили мацкву.
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05.02.2021 23:26
+13
несмотря на все непростые моменты во взаимоотношениях поляки -друзья украинцев.
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05.02.2021 23:19
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Вот как поступают настоящие братские народы.
Дєнькуєм бардзо !
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05.02.2021 23:15 Відповісти
Зелена шпана прохлопала вухами.
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05.02.2021 23:16 Відповісти
несмотря на все непростые моменты во взаимоотношениях поляки -друзья украинцев.
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05.02.2021 23:19 Відповісти
Було між нами різне,але коли ми обЇєднувались завжди давали по сусалам кацапам,і навіть палили мацкву.
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05.02.2021 23:26 Відповісти
Дякуємо Полякам.
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05.02.2021 23:22 Відповісти
Відсмокчи у Ху"ла,кацап їжучий))
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05.02.2021 23:27 Відповісти
Так хутко побіг смоктати, що тут тіліки хрест залишився та пилюка осідає Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков - Цензор.НЕТ 4098
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05.02.2021 23:42 Відповісти
Это Польше нас жалко стало или тут что то другое?
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05.02.2021 23:40 Відповісти
Славянские племна должны друг другу помогать, особенно когда дикие азиаткие орды рашки в предсмертной агонии бешенства, пытаются все забрызгать своей вонючей слюной
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06.02.2021 00:18 Відповісти
Ой! Мы не мусульмане и не кавказ что бы быть сплоченными. Мы быдло которое живёт по крайним хатам...
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06.02.2021 04:56 Відповісти
Путин помирил украинцев и поляков.
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06.02.2021 06:16 Відповісти
- перед угрозой общего врага поссорившиеся мирятся...
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06.02.2021 06:43 Відповісти
Гжегож, займи й на мене!
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05.02.2021 23:42 Відповісти
Друзі пізнаються в біді. Дякуємо панове! Іще Плоска нє згінєла! Слава Україні!
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05.02.2021 23:51 Відповісти
Dyakuyu,DRUZI !
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06.02.2021 00:15 Відповісти
Зебуины даже тут обделаются - денег-то нет, в асфальте часть, в кортежах остальное... А кредит, пока вовк с портновым судят, а татаров подбирается к Сытнику - не будет.
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06.02.2021 01:03 Відповісти
Продали политики, не спросив при этом жителей страны. В ЕС в данный момент тоже туго с вакциной. Подозрительно
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06.02.2021 02:08 Відповісти
А что у Польши есть излишки ?! Странно!
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06.02.2021 02:14 Відповісти
Тут другое. Есть версия, что некоторые вакцины не особо внушают доверие и после событий в Испании, Норвегии, Литве и других странах от некоторых вакцин стали отказываться, а некоторые производители останавливать их производство, но это только предположение и возможно дезинформация, сейчас верить нельзя никому даже самому себе.
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06.02.2021 05:53 Відповісти
Не знаю про испанию, но в норвегии и в литве уколотые умирали не от вакцины, а по другим причинам. Антивакцинщики бросили говно на вентилятор а ты повелся.
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06.02.2021 06:40 Відповісти
А никто и не говорил, что умирали, просто после вакцинации пациенты массово заражались ковидом, а еще были очень сильные реакции на прививку аллергического характера, были эпилепсии и еще многое другое, т.е. не всем пациентам подходила эта вакцина, а производители на это не указали. Другими словами не полностью проведена третья стадия исследований.
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06.02.2021 07:34 Відповісти
Они уже "купили" китайскую. И деже предоплату загнали.

01.01.2121 г.
Украина оплатила закупку китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. ушедших на счета представителя китайской компании в Украине АО «Лекхим». Следует отметить, что данное лекарственное средство не прошло клинические испытания и не имеет сертификата использования в Украине.
02.01.2021 г.
Вакцина Sinovac рег. NCT04617483 имеет только первый этап клинических испытаний проведенный доктор Хунсин Пан в провинциальном центре профилактики и контроля заболеваний Цзянсу, Китай. На два следующих этапа нужно 3-4 месяца.
Проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. была осуществлена со государственных счетов 31.12.2020 в экстренном порядке после 18-00. Причина проста - в бюджете 2020 нет фонда аналогичного нынешнему "фонду для противодействия COVID-19" и оставшееся на счетах 2020 года уходит в общий фонд бюджета. Проплата формирует коррупционный резерв переходящий в 2021. Это грубейшее нарушение бюджетной и финансовой дисциплины -внеконкурсное распределение бюджетных средств и оплата не гарантированных услуг по вне договорной схеме.
04.‎01.‎2021
Директор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов фактически подтвердил нашу информацию о финансовых и бюджетных нарушениях при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech в объеме закупок 698.340 млн. грн. и переводах денег на счета АО «Лекхим». Жумадилов утверждает, что решение о закупках и их цене лично принято министром здравоохранения Степанов обход законом обусловленных процедур. (см. наше сообщение от 01.01.2021 и 02.01.2021 )
13.‎01.‎2021
На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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06.02.2021 05:30 Відповісти
Польша беспокоится, чтобы заробитчане едущие к ним на работу были вакцинированы. Чисто бизнес. Ничего личного
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06.02.2021 06:37 Відповісти
Бубочка держит на контроле. Мастер спорта по короновирусу. Воеватель Крыма и вступатель в НАТО.
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06.02.2021 07:33 Відповісти
Т.е. поляки уже не хотят вакцинироваться?
Или правительство Польши в ущерб здоровью своего народа ... Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков - Цензор.НЕТ 1731
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06.02.2021 08:25 Відповісти
Польше большое спасибо! А у нас чья фирма прокладка заработает на этом ?? Степенова или Зеленского с Радуцким???
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06.02.2021 16:04 Відповісти
 
 