Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков

Польща дала можливість Україні купити вакцину проти коронавірусу за її європейською квотою. Квота дає змогу закупити COVID-вакцину за "хорошою ціною".

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформ".

"Кожна країна ЄС мала можливість за відповідними квотами закупити вакцину за непоганою ціною. Польща дала можливість Україні купити певну кількість доз у межах своєї квоти. Ми вдячні польській стороні за підтримку", - сказав міністр.

Нагадаємо, днями віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька країн ЄС погодилися перепродати Україні вакцину проти коронавірусу. Однак вона не розповіла, про які саме країни йдеться.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що Україна планує викупити надлишки COVID-вакцин у країн Європейського союзу.

Додамо, сьогодні стало відомо про те, що Україна домовилася з компаніями AstraZeneca і Novavax про постачання вакцин проти коронавірусу. Вакцини поставлятимуться з території Індії.