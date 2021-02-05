Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков
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Польща дала можливість Україні купити вакцину проти коронавірусу за її європейською квотою. Квота дає змогу закупити COVID-вакцину за "хорошою ціною".
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформ".
"Кожна країна ЄС мала можливість за відповідними квотами закупити вакцину за непоганою ціною. Польща дала можливість Україні купити певну кількість доз у межах своєї квоти. Ми вдячні польській стороні за підтримку", - сказав міністр.
Нагадаємо, днями віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька країн ЄС погодилися перепродати Україні вакцину проти коронавірусу. Однак вона не розповіла, про які саме країни йдеться.
Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що Україна планує викупити надлишки COVID-вакцин у країн Європейського союзу.
Додамо, сьогодні стало відомо про те, що Україна домовилася з компаніями AstraZeneca і Novavax про постачання вакцин проти коронавірусу. Вакцини поставлятимуться з території Індії.
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Дєнькуєм бардзо !
01.01.2121 г.
Украина оплатила закупку китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. ушедших на счета представителя китайской компании в Украине АО «Лекхим». Следует отметить, что данное лекарственное средство не прошло клинические испытания и не имеет сертификата использования в Украине.
02.01.2021 г.
Вакцина Sinovac рег. NCT04617483 имеет только первый этап клинических испытаний проведенный доктор Хунсин Пан в провинциальном центре профилактики и контроля заболеваний Цзянсу, Китай. На два следующих этапа нужно 3-4 месяца.
Проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. была осуществлена со государственных счетов 31.12.2020 в экстренном порядке после 18-00. Причина проста - в бюджете 2020 нет фонда аналогичного нынешнему "фонду для противодействия COVID-19" и оставшееся на счетах 2020 года уходит в общий фонд бюджета. Проплата формирует коррупционный резерв переходящий в 2021. Это грубейшее нарушение бюджетной и финансовой дисциплины -внеконкурсное распределение бюджетных средств и оплата не гарантированных услуг по вне договорной схеме.
04.01.2021
Директор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов фактически подтвердил нашу информацию о финансовых и бюджетных нарушениях при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech в объеме закупок 698.340 млн. грн. и переводах денег на счета АО «Лекхим». Жумадилов утверждает, что решение о закупках и их цене лично принято министром здравоохранения Степанов обход законом обусловленных процедур. (см. наше сообщение от 01.01.2021 и 02.01.2021 )
13.01.2021
На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Или правительство Польши в ущерб здоровью своего народа ...