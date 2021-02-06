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Новости За рубежом
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США осудили высылку европейских дипломатов из России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США осудили высылку европейских дипломатов из России

Власти США осуждают высылку из России трех европейских дипломатов. Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. <...> Это необоснованный и неоправданный шаг", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из России из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Осудили? А, ну ладно...
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06.02.2021 01:37
+6
Исходя из того, что российскими представительствами , культурными центрами, церквями и фсбэшниками, забита все Европа, россиянам своя страна не по душе и они из коживон лезут, чтобы жить в ЕС.
Выгоняйте их на фик. Пусть Сибирь поднимают
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06.02.2021 02:18
+4
Как сейчас мы их осудим, да как выразим обеспокоенность!
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06.02.2021 01:45
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какой фсе таки маладец, этот Валодья Криваногих.
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06.02.2021 01:37 Ответить
Осудили? А, ну ладно...
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06.02.2021 01:37 Ответить
Как сейчас мы их осудим, да как выразим обеспокоенность!
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06.02.2021 01:45 Ответить
росія: збиває малазійський боїнг, вбиває 15 тисяч українців, втручається у вибори у США, атакує демократію в ЄС, куярить Сирію, хоче вбивати ще і ще, росіяни все одно голосують за Кутіна та штовхають свій автозак, а США с ЕС все - "Асуждают та Асуждают" ***...
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06.02.2021 01:49 Ответить
_Почему-то все в таких списках упускают нападение на ЕС и НАТО, с массовым убийством высшего военного командования и политического руководства... Это из принципиальных каких-то соображений замалчивается?
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06.02.2021 02:12 Ответить
может дипломатия такая епт..
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06.02.2021 02:14 Ответить
Это вопрос был почему ты это не упомянул.
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06.02.2021 02:20 Ответить
Германия резко осуждам-с Северное дерьмо-2,и прекращает участие в строительстве... США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 6070
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06.02.2021 01:56 Ответить
Теперь заживем !!!!
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06.02.2021 02:04 Ответить
Байден перебрасывает в Норвегию стратегические бомбардировщики В-1 Lancer США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 3162
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06.02.2021 02:16 Ответить
не вмещаются уже тута США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 6308 США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 6308 США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 6308

кацапам на заметку....
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06.02.2021 03:26 Ответить
Исходя из того, что российскими представительствами , культурными центрами, церквями и фсбэшниками, забита все Европа, россиянам своя страна не по душе и они из коживон лезут, чтобы жить в ЕС.
Выгоняйте их на фик. Пусть Сибирь поднимают
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06.02.2021 02:18 Ответить
Так і "наші" риги повідвозили своїх дітей і гроші в США і Великобританію , і при цьому топлять за рускій мір . Я завжди казав , що найбільшим покаранням для них буде відправка в "любімую родіну росію" .
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06.02.2021 08:43 Ответить
давай, с киевскими корнями, не будь анжелой, не озабачивайся по пустому - гни тварюк к ногтю...
ето было пожелание избирателей, не прогнувшихся под рыжотню...
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06.02.2021 03:02 Ответить
На бункере?
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06.02.2021 08:37 Ответить
Та да. ОСУЖДАЮТЬ. Уже всі осуждають. Я от не помню, Африка яка небудь Осуждає Рашу чи ні?
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06.02.2021 05:09 Ответить
Плра вже рашу закривати, виключити інтернет, свіфт, вислать кацапських дипломвтів в свої ***** скрепні, забрати своїх дипломаті. Нехай будують залізний занавіс, з цієї помойки діла не буде.
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06.02.2021 07:02 Ответить
Володя, ну ты прям детский сад...такие "действа" к стране со 2-ым ядерным потенциалом ???... держи свои эмоции в кулачке.
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06.02.2021 08:02 Ответить
Потенциал это ещё не потенция.
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06.02.2021 08:30 Ответить
Твоё ***** этот потенциал пусть в жопу засунет, своего то уже нет
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06.02.2021 08:38 Ответить
Татьяна, есть подозрения что ваш потенциал уже давно не работает а пресловутая красная кнопка выгорела и давно уже не красная. Вы Кузю помните? Так вот это ваш потенциал, возраст которого давно уже перевалил за пол века... и как показали ваши протесты, самое страшное что можно ждать это то что кто то вылезет на памятник, снимет штаны и покажет всем свою задницу!
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06.02.2021 09:16 Ответить
Та зто твої засрані ***** боїться. Кацапи щоки понадувають і корчать з себе крутих. Всі наакруги просто до гівна не хочуть торкатись.
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06.02.2021 12:14 Ответить
Тільки розвалювати ! Цей гнійник сторіччями на Землі повітря псує .
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06.02.2021 08:46 Ответить
В России вообще-то нужны временные консульские представительства всех нормальных

стран, а не посольства! Конечно за исключением стран типа Венесуэлы, Северной Кореи, Таити и ещё нескольких подобных! Лучшая форма существования России - "за железным занавесом". К сожалению этого многие на Западе не понимают и руководствуются только бизнес интересами и деньгами!
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06.02.2021 07:10 Ответить
Известный РАБссиянский историк Марк Солонин открыл в Ютьюбе свой блог...
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06.02.2021 07:23 Ответить
Будет рассказывать про фейковую блокаду чЛенинграда... США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 3742
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06.02.2021 07:26 Ответить
Во наш МИД по беспределу идёт... все осуждают, выражают обеспокоенность, а мы как с горячки солидарность выражаем... опять текст выпускница писала? Так тексты нужно проверять, а то они как то по дебильному написаны...
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06.02.2021 07:26 Ответить
Джо Байденко совершил свой первый визит из Белого дома....,в Госдеп и выступил с речью перед дипломатами США.... США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 1745РАБссиянцы вам она очень не понра...
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06.02.2021 07:28 Ответить
США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 761
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06.02.2021 09:40 Ответить



США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 9949 Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·9 ч

Тобі плюють в очі, а ти кажеш: «Божа роса».
Це я про візит Бореля до РФ.
Не думав,що політичний мазохізм ЄС зайде так далеко.
А може це просто моральна деградація, неперевершений цинізм і відсутність гідності?
Такої ганьби і публічного приниження годі шукати.
Європо, тобі не соромно?
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06.02.2021 07:33 Ответить
Настоящая Большая Дипломатия всегда была загадочна простому народу...о чем говорили два больших дипломата - знают только эти два дипломата...что известно кесарю - не положено знать рабу...
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06.02.2021 08:15 Ответить
может вы и рабыня, но Огрызко опытный дипломат и знает о чем пишет США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 2158
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06.02.2021 08:27 Ответить
...может он и опытный в каких то "делах", но территориальные воды вокруг острова Змеиный для Украины дипломатически отвоевать для Украины НЕ СМОГ и позорно прогавал как дипломат.
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06.02.2021 08:52 Ответить
в противовес этого Макрон и Меркель заявили что СП2 нужно достроить для нового енерготического перехода ЕС ..
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06.02.2021 07:43 Ответить
Александр Невзоров.
все это закончится кроваво...
Глебыч не бзди, РАБссия выстоит как СССр в августе 1991 года... США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 9597 США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 9597
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06.02.2021 07:50 Ответить
США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 1422 США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 1435
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06.02.2021 08:10 Ответить
в паслєдній бой.....за $$$$ США......
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06.02.2021 11:03 Ответить
Осуждают, это от судят или судачат?
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06.02.2021 08:13 Ответить
А що там взагалі роблять люди з цивілізованих країн ? Парашу треба ізолювати щоб розвалилася і не смерділа на планеті Земля . І чим цей навальний краще ху..а , що його треба підтримувати ?
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06.02.2021 08:27 Ответить
США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 9338США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 9386 США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 5443
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06.02.2021 08:36 Ответить
Заходиш на нібито проукраїнські сайти , а коментарі переважно на кацапському . І майже всі дорослі люди , і пишуть деякі з них розумні речі . Ще й дивуються потім : "а чому ми живемо гірше за інших?". Тільки не треба про Швейцарію та Бельгію - там на руском ніхто не спілкується .
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06.02.2021 08:36 Ответить
Комментарии могут быть даже на нанайском, главное свинособак зачищать здесь
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06.02.2021 08:40 Ответить
На нанайському можна - але ніхто не зрозуміє . Просто 30 років різні падлюки тільки й спекулюють цим рускім язиком , тільки й каламутять воду . Їм же більше нема чого запропонувати , от вони й кричать : "бєндєрі забірают вєлікій-магучій!". А люди й ведуться чомусь . І дійшли вже до війни . А защітнікі руского міра продовжують нав'язувати свою лінію .
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06.02.2021 08:56 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.02.2021 11:02 Ответить
Вы удмурты врядли, заживете
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06.02.2021 10:55 Ответить
Ти ти можеш і на воронєжско-тамбовском , ваш рускій мір це не виліковно .
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06.02.2021 14:09 Ответить
Путин зарвался. Послы демократических стран имеют право органгизовывать митинги и протесты и участвовать в них. А Путин не имеет права им мешать и тем более выдворять. Ганьба!
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06.02.2021 08:54 Ответить
Обратите внимание на время. Когда только начинаешь читать новину на украинском, а тут уже 10 тысяч просмотров.

США засудили висилку європейських дипломатів із Росії - Цензор.НЕТ 1713
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06.02.2021 10:51 Ответить
На русском эта новость была еще вчера.
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06.02.2021 10:53 Ответить
Зараз раSSія-це імперія Зла...а не зла імперія....як була в 90-х...
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06.02.2021 11:00 Ответить
Дмитро Корчинський

3 год ·

Попри ритуальне бідкання дипломатів, Євросоюз завжди буде любити московію і завжди буде тихенько підтримувати її у її злочинах.

На те є кілька причин:

1. московія - об'ємний ринок для німецьких автівок і французьких парфумів (яких Франція продає на суми більші, ніж московити нафти). Московія, яка нічого не виробляє, але все споживає є необхідною європейським, а не лише китайським, виробникам.

2. європа в короткотривалій перспективі переходить на водень. Найдешевшим є виробляти водень з природнього газу. Можна виробляти з американського, але тоді його вартість не рентабельна. З московитського - рентабельна. Тому, всупереч американцям, норд стрім-2 і болт на того навального.

3. євробюрократія - найбільше скупчення маніхеїв у світі. Головне в маніхействі - реалізація й посилення потягу до самогубства європейської культури, раси, націй, церкви.

Тому євробюрократія населяє європу чорними і прогинається перед московитами. Тому євробюрократія ніколи не підтримує тих європейців, які прагнуть спротиву. Зокрема, вона завжди протидіє намаганням українців перейти до активної оборони.

США є для нас кращим союзником, саме тому, що економічно конкурують з Євросоюзом і покищо мають менші маніхейські впливи, ніж Євросоюз.
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06.02.2021 12:05 Ответить
 
 