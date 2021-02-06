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США засудили висилку європейських дипломатів із Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада США засуджує висилку з Росії трьох європейських дипломатів. Росія видворила трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь в масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у твіттері.
На думку Блінкена, вислані за участь в неузгоджених акціях дипломати "спостерігали за січневими протестами".
"США засуджують висилку з Росії трьох європейських дипломатів. <...> Це необґрунтований і невиправданий крок", - заявив він.
Топ коментарі
+6 NonCFist
показати весь коментар06.02.2021 01:37
+6 Sophia-Maria Duglass
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+4 Виталий Верпаховский b6132a6b
показати весь коментар06.02.2021 01:45
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Будь ласка, зачекайте...
кацапам на заметку....
Выгоняйте их на фик. Пусть Сибирь поднимают
ето было пожелание избирателей, не прогнувшихся под рыжотню...
стран, а не посольства! Конечно за исключением стран типа Венесуэлы, Северной Кореи, Таити и ещё нескольких подобных! Лучшая форма существования России - "за железным занавесом". К сожалению этого многие на Западе не понимают и руководствуются только бизнес интересами и деньгами!
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·9 ч
Тобі плюють в очі, а ти кажеш: «Божа роса».
Це я про візит Бореля до РФ.
Не думав,що політичний мазохізм ЄС зайде так далеко.
А може це просто моральна деградація, неперевершений цинізм і відсутність гідності?
Такої ганьби і публічного приниження годі шукати.
Європо, тобі не соромно?
все это закончится кроваво...
Глебыч не бзди, РАБссия выстоит как СССр в августе 1991 года...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
3 год ·
Попри ритуальне бідкання дипломатів, Євросоюз завжди буде любити московію і завжди буде тихенько підтримувати її у її злочинах.
На те є кілька причин:
1. московія - об'ємний ринок для німецьких автівок і французьких парфумів (яких Франція продає на суми більші, ніж московити нафти). Московія, яка нічого не виробляє, але все споживає є необхідною європейським, а не лише китайським, виробникам.
2. європа в короткотривалій перспективі переходить на водень. Найдешевшим є виробляти водень з природнього газу. Можна виробляти з американського, але тоді його вартість не рентабельна. З московитського - рентабельна. Тому, всупереч американцям, норд стрім-2 і болт на того навального.
3. євробюрократія - найбільше скупчення маніхеїв у світі. Головне в маніхействі - реалізація й посилення потягу до самогубства європейської культури, раси, націй, церкви.
Тому євробюрократія населяє європу чорними і прогинається перед московитами. Тому євробюрократія ніколи не підтримує тих європейців, які прагнуть спротиву. Зокрема, вона завжди протидіє намаганням українців перейти до активної оборони.
США є для нас кращим союзником, саме тому, що економічно конкурують з Євросоюзом і покищо мають менші маніхейські впливи, ніж Євросоюз.