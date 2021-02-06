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Новини За кордоном
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вислання (94) Росія (47279) дипломати (530) Блінкен (941)

США засудили висилку європейських дипломатів із Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США засудили висилку європейських дипломатів із Росії

Влада США засуджує висилку з Росії трьох європейських дипломатів. Росія видворила трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь в масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у твіттері.

На думку Блінкена, вислані за участь в неузгоджених акціях дипломати "спостерігали за січневими протестами".

"США засуджують висилку з Росії трьох європейських дипломатів. <...> Це необґрунтований і невиправданий крок", - заявив він.

Також читайте: Якщо Росія не перегляне рішення про висилку дипломата, цей крок не залишиться без відповіді, - МЗС Німеччини
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Топ коментарі
+6
Осудили? А, ну ладно...
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06.02.2021 01:37
+6
Исходя из того, что российскими представительствами , культурными центрами, церквями и фсбэшниками, забита все Европа, россиянам своя страна не по душе и они из коживон лезут, чтобы жить в ЕС.
Выгоняйте их на фик. Пусть Сибирь поднимают
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06.02.2021 02:18
+4
Как сейчас мы их осудим, да как выразим обеспокоенность!
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06.02.2021 01:45
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какой фсе таки маладец, этот Валодья Криваногих.
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06.02.2021 01:37 Відповісти
Осудили? А, ну ладно...
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06.02.2021 01:37 Відповісти
Как сейчас мы их осудим, да как выразим обеспокоенность!
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06.02.2021 01:45 Відповісти
росія: збиває малазійський боїнг, вбиває 15 тисяч українців, втручається у вибори у США, атакує демократію в ЄС, куярить Сирію, хоче вбивати ще і ще, росіяни все одно голосують за Кутіна та штовхають свій автозак, а США с ЕС все - "Асуждают та Асуждают" ***...
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06.02.2021 01:49 Відповісти
_Почему-то все в таких списках упускают нападение на ЕС и НАТО, с массовым убийством высшего военного командования и политического руководства... Это из принципиальных каких-то соображений замалчивается?
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06.02.2021 02:12 Відповісти
может дипломатия такая епт..
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06.02.2021 02:14 Відповісти
Это вопрос был почему ты это не упомянул.
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06.02.2021 02:20 Відповісти
Германия резко осуждам-с Северное дерьмо-2,и прекращает участие в строительстве... США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 6070
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06.02.2021 01:56 Відповісти
Теперь заживем !!!!
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06.02.2021 02:04 Відповісти
Байден перебрасывает в Норвегию стратегические бомбардировщики В-1 Lancer США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 3162
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06.02.2021 02:16 Відповісти
не вмещаются уже тута США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 6308 США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 6308 США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 6308

кацапам на заметку....
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06.02.2021 03:26 Відповісти
Исходя из того, что российскими представительствами , культурными центрами, церквями и фсбэшниками, забита все Европа, россиянам своя страна не по душе и они из коживон лезут, чтобы жить в ЕС.
Выгоняйте их на фик. Пусть Сибирь поднимают
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06.02.2021 02:18 Відповісти
Так і "наші" риги повідвозили своїх дітей і гроші в США і Великобританію , і при цьому топлять за рускій мір . Я завжди казав , що найбільшим покаранням для них буде відправка в "любімую родіну росію" .
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06.02.2021 08:43 Відповісти
давай, с киевскими корнями, не будь анжелой, не озабачивайся по пустому - гни тварюк к ногтю...
ето было пожелание избирателей, не прогнувшихся под рыжотню...
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06.02.2021 03:02 Відповісти
На бункере?
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06.02.2021 08:37 Відповісти
Та да. ОСУЖДАЮТЬ. Уже всі осуждають. Я от не помню, Африка яка небудь Осуждає Рашу чи ні?
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06.02.2021 05:09 Відповісти
Плра вже рашу закривати, виключити інтернет, свіфт, вислать кацапських дипломвтів в свої ***** скрепні, забрати своїх дипломаті. Нехай будують залізний занавіс, з цієї помойки діла не буде.
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06.02.2021 07:02 Відповісти
Володя, ну ты прям детский сад...такие "действа" к стране со 2-ым ядерным потенциалом ???... держи свои эмоции в кулачке.
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06.02.2021 08:02 Відповісти
Потенциал это ещё не потенция.
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06.02.2021 08:30 Відповісти
Твоё ***** этот потенциал пусть в жопу засунет, своего то уже нет
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06.02.2021 08:38 Відповісти
Татьяна, есть подозрения что ваш потенциал уже давно не работает а пресловутая красная кнопка выгорела и давно уже не красная. Вы Кузю помните? Так вот это ваш потенциал, возраст которого давно уже перевалил за пол века... и как показали ваши протесты, самое страшное что можно ждать это то что кто то вылезет на памятник, снимет штаны и покажет всем свою задницу!
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06.02.2021 09:16 Відповісти
Та зто твої засрані ***** боїться. Кацапи щоки понадувають і корчать з себе крутих. Всі наакруги просто до гівна не хочуть торкатись.
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06.02.2021 12:14 Відповісти
Тільки розвалювати ! Цей гнійник сторіччями на Землі повітря псує .
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06.02.2021 08:46 Відповісти
В России вообще-то нужны временные консульские представительства всех нормальных

стран, а не посольства! Конечно за исключением стран типа Венесуэлы, Северной Кореи, Таити и ещё нескольких подобных! Лучшая форма существования России - "за железным занавесом". К сожалению этого многие на Западе не понимают и руководствуются только бизнес интересами и деньгами!
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06.02.2021 07:10 Відповісти
Известный РАБссиянский историк Марк Солонин открыл в Ютьюбе свой блог...
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06.02.2021 07:23 Відповісти
Будет рассказывать про фейковую блокаду чЛенинграда... США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 3742
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06.02.2021 07:26 Відповісти
Во наш МИД по беспределу идёт... все осуждают, выражают обеспокоенность, а мы как с горячки солидарность выражаем... опять текст выпускница писала? Так тексты нужно проверять, а то они как то по дебильному написаны...
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06.02.2021 07:26 Відповісти
Джо Байденко совершил свой первый визит из Белого дома....,в Госдеп и выступил с речью перед дипломатами США.... США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 1745РАБссиянцы вам она очень не понра...
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06.02.2021 07:28 Відповісти
США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 761
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06.02.2021 09:40 Відповісти



США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 9949 Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·9 ч

Тобі плюють в очі, а ти кажеш: «Божа роса».
Це я про візит Бореля до РФ.
Не думав,що політичний мазохізм ЄС зайде так далеко.
А може це просто моральна деградація, неперевершений цинізм і відсутність гідності?
Такої ганьби і публічного приниження годі шукати.
Європо, тобі не соромно?
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06.02.2021 07:33 Відповісти
Настоящая Большая Дипломатия всегда была загадочна простому народу...о чем говорили два больших дипломата - знают только эти два дипломата...что известно кесарю - не положено знать рабу...
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06.02.2021 08:15 Відповісти
может вы и рабыня, но Огрызко опытный дипломат и знает о чем пишет США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 2158
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06.02.2021 08:27 Відповісти
...может он и опытный в каких то "делах", но территориальные воды вокруг острова Змеиный для Украины дипломатически отвоевать для Украины НЕ СМОГ и позорно прогавал как дипломат.
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06.02.2021 08:52 Відповісти
в противовес этого Макрон и Меркель заявили что СП2 нужно достроить для нового енерготического перехода ЕС ..
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06.02.2021 07:43 Відповісти
Александр Невзоров.
все это закончится кроваво...
Глебыч не бзди, РАБссия выстоит как СССр в августе 1991 года... США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 9597 США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 9597
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06.02.2021 07:50 Відповісти
США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 1422 США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 1435
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06.02.2021 08:10 Відповісти
в паслєдній бой.....за $$$$ США......
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06.02.2021 11:03 Відповісти
Осуждают, это от судят или судачат?
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06.02.2021 08:13 Відповісти
А що там взагалі роблять люди з цивілізованих країн ? Парашу треба ізолювати щоб розвалилася і не смерділа на планеті Земля . І чим цей навальний краще ху..а , що його треба підтримувати ?
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06.02.2021 08:27 Відповісти
США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 9338США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 9386 США осудили высылку европейских дипломатов из России - Цензор.НЕТ 5443
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06.02.2021 08:36 Відповісти
Заходиш на нібито проукраїнські сайти , а коментарі переважно на кацапському . І майже всі дорослі люди , і пишуть деякі з них розумні речі . Ще й дивуються потім : "а чому ми живемо гірше за інших?". Тільки не треба про Швейцарію та Бельгію - там на руском ніхто не спілкується .
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06.02.2021 08:36 Відповісти
Комментарии могут быть даже на нанайском, главное свинособак зачищать здесь
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06.02.2021 08:40 Відповісти
На нанайському можна - але ніхто не зрозуміє . Просто 30 років різні падлюки тільки й спекулюють цим рускім язиком , тільки й каламутять воду . Їм же більше нема чого запропонувати , от вони й кричать : "бєндєрі забірают вєлікій-магучій!". А люди й ведуться чомусь . І дійшли вже до війни . А защітнікі руского міра продовжують нав'язувати свою лінію .
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06.02.2021 08:56 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.02.2021 11:02 Відповісти
Вы удмурты врядли, заживете
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06.02.2021 10:55 Відповісти
Ти ти можеш і на воронєжско-тамбовском , ваш рускій мір це не виліковно .
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06.02.2021 14:09 Відповісти
Путин зарвался. Послы демократических стран имеют право органгизовывать митинги и протесты и участвовать в них. А Путин не имеет права им мешать и тем более выдворять. Ганьба!
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06.02.2021 08:54 Відповісти
Обратите внимание на время. Когда только начинаешь читать новину на украинском, а тут уже 10 тысяч просмотров.

США засудили висилку європейських дипломатів із Росії - Цензор.НЕТ 1713
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06.02.2021 10:51 Відповісти
На русском эта новость была еще вчера.
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06.02.2021 10:53 Відповісти
Зараз раSSія-це імперія Зла...а не зла імперія....як була в 90-х...
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06.02.2021 11:00 Відповісти
Дмитро Корчинський

3 год ·

Попри ритуальне бідкання дипломатів, Євросоюз завжди буде любити московію і завжди буде тихенько підтримувати її у її злочинах.

На те є кілька причин:

1. московія - об'ємний ринок для німецьких автівок і французьких парфумів (яких Франція продає на суми більші, ніж московити нафти). Московія, яка нічого не виробляє, але все споживає є необхідною європейським, а не лише китайським, виробникам.

2. європа в короткотривалій перспективі переходить на водень. Найдешевшим є виробляти водень з природнього газу. Можна виробляти з американського, але тоді його вартість не рентабельна. З московитського - рентабельна. Тому, всупереч американцям, норд стрім-2 і болт на того навального.

3. євробюрократія - найбільше скупчення маніхеїв у світі. Головне в маніхействі - реалізація й посилення потягу до самогубства європейської культури, раси, націй, церкви.

Тому євробюрократія населяє європу чорними і прогинається перед московитами. Тому євробюрократія ніколи не підтримує тих європейців, які прагнуть спротиву. Зокрема, вона завжди протидіє намаганням українців перейти до активної оборони.

США є для нас кращим союзником, саме тому, що економічно конкурують з Євросоюзом і покищо мають менші маніхейські впливи, ніж Євросоюз.
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06.02.2021 12:05 Відповісти
 
 