США засудили висилку європейських дипломатів із Росії

Влада США засуджує висилку з Росії трьох європейських дипломатів. Росія видворила трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь в масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у твіттері.

На думку Блінкена, вислані за участь в неузгоджених акціях дипломати "спостерігали за січневими протестами".

"США засуджують висилку з Росії трьох європейських дипломатів. <...> Це необґрунтований і невиправданий крок", - заявив він.

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