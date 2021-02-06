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Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан

Новости Цензор.НЕТ Общество

Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан

Киев и Варшава будут договариваться о заключении межправительственного соглашения по социальной защите украинцев, находящихся на территории Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Да, этот вопрос обсуждался. В частности по разработке и заключению соглашения о трудоустройстве и миграции. Мы не углублялись в детали, поскольку этим заниматься специалисты, но сошлись на том, что такое соглашение нужно", - сообщил Резников.

Как известно, 3-4 февраля вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины находился с визитом в Польше, где обсуждал вопросы политического и экономического сотрудничества двух стран.

По данным Главного статистического управления Польши, на территории страны может находиться примерно 1,3 млн граждан Украины

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Рожать тебя не нужно было, дебила кусок. А соцзащита Украинцам в Польше - необходима.
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06.02.2021 02:12
+8
Резников , где автобан Броды - Одесса? Разверните Поляков на Одессу отдыхать - надо развивать украинские курорты
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06.02.2021 02:15
+5
Може краще не треба?
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06.02.2021 01:57
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Може краще не треба?
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06.02.2021 01:57 Ответить
Рожать тебя не нужно было, дебила кусок. А соцзащита Украинцам в Польше - необходима.
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06.02.2021 02:12 Ответить
...а в Україні , ні ...
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06.02.2021 09:37 Ответить
Во сколько обойдется эта "соцзащита" каждому украинцу? Наши барыги бесплатно ничего не делают, или Вы не в Украине живёте?
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06.02.2021 11:30 Ответить
В Польше приблизительно около миллиона украинцев в сезон,многие из них получили карту поляка,а поляков за бугром работает около 20 миллионов,это по сути еще одна Польша,от США до Австралии... Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан - Цензор.НЕТ 5355
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06.02.2021 02:01 Ответить
Что-то у тебя не то: в Польше всего 36 млн. Там столько взрослого населения не наберется☺️
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06.02.2021 06:06 Ответить
Он знает, что пишет. Поляков встречаю во всех странах.
Общая численность этнических поляков около 45 млн человек, из них в Польше проживает 37 млн. Всего в мире лиц польского происхождения около 50 млн.
Польская диаспора насчитывает примерно 20 миллионов человек, что составляет больше половины населения самой Польши.
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06.02.2021 12:20 Ответить
Резников , где автобан Броды - Одесса? Разверните Поляков на Одессу отдыхать - надо развивать украинские курорты
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06.02.2021 02:15 Ответить
а ху у нас резников?
а вот - "министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников"...
все время думал, шо етим вопросом должно заниматься ВСУ...
но уже как с зеленого накапало - спасибо за обозначение, министер....
и казалось бы какое министеру по реинтеграции оккупированых территорий дело до Варшавы? - ему есть - многовекторный не иначе...
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06.02.2021 03:12 Ответить
а зараз всі такі біля корита ... всі все знають але не про те що повинні робити... хоча ... клоун "укази" пісяє ...
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06.02.2021 09:44 Ответить
резник - реинтегрируй иди - на восток тебе по специальности...
Варшава много западнее....
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06.02.2021 04:11 Ответить
Шото Вы с утра ворчите 😀😀😀
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06.02.2021 07:44 Ответить
Це він перед сном. У них там вечір.
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06.02.2021 08:05 Ответить
Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан - Цензор.НЕТ 1948
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06.02.2021 08:09 Ответить
вже нич глибока
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06.02.2021 08:36 Ответить
иди, псина зеленая, дело свое делай....
хоть нибудь реинтегрируешь? - первый тебе осану спою...
а пока не бубни....
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06.02.2021 04:38 Ответить
Снова будут грабить....
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06.02.2021 07:25 Ответить
Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан - Цензор.НЕТ 6434
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06.02.2021 07:40 Ответить
помяни чорта - вин на раз тут з кофе
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06.02.2021 08:13 Ответить
Ты как всегда , как с табакерки выпрыгнул Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан - Цензор.НЕТ 5719
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06.02.2021 08:18 Ответить
запости мне котиков, закат с рассветом, прикинься славным и не причем ты - и тебя лайкнут наши девушки - доверчивые они ...
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06.02.2021 08:27 Ответить
Не ПРОВОКУЙ Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан - Цензор.НЕТ 6594
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06.02.2021 08:31 Ответить
сказал провокатор чистой воды - за собой следи и будет тебе ничего...
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06.02.2021 08:34 Ответить
Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан - Цензор.НЕТ 9820

Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан - Цензор.НЕТ 6532
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06.02.2021 08:02 Ответить
Хотят, падлы, всех взять на карандаш, со всеми последствиями... Никак не могут успокоиться что деньги мимо их бездонных карманов пролетают.
А поляки, если поведутся, потеряют рабочую силу.
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06.02.2021 08:02 Ответить
Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан - Цензор.НЕТ 8834 Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан - Цензор.НЕТ 1853
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06.02.2021 08:06 Ответить
Привіт , Дмитре ! І тобі ДОБРОГО !
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06.02.2021 08:11 Ответить
Це і є 100500 робочих місць які обіцяла зелена влада?
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06.02.2021 08:07 Ответить
Т.е. работают и налоги платят в Польше, а пенсию будет платить Украина?
Если отработал 10 лет в Италии - платит Италия. И без всяких соглашений.
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06.02.2021 08:10 Ответить
Українські лохи платитимуть і платять всім. Навіть пейсатим та сепарам.
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06.02.2021 08:23 Ответить
Это не про пенсии. С пенсиями и так всё давно договорено, можно и две получать, был бы стаж и там и тут.
Тут другое что-то затевают наши хитрожопые, под прикрытием "защиты" появятся налоги, только назовут их по другому, как нибудь благородно, ну, например,"страховка гражданина Украины" или "полюс безопасности", придумают как ободрать, это они умеют.
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06.02.2021 08:28 Ответить
Цензор, когда сделаете редактирование комментария? Что за каменный век? Чтобы исправить описку или опечатку надо удалять всё сообщение и отправлять новое.
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06.02.2021 08:30 Ответить
Сто відсотків каменний век.. так проста опція а іі немає
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06.02.2021 09:23 Ответить
Це тре було вже давно зробити як тільки но почалась трудова єміграція
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06.02.2021 09:22 Ответить
Який ,нахєр, ти можеш організувати соціальний захист українців на території Польщі?Та ці шість слів разом- маячня.Ти ,маланєц,на території України її організувати не можеш,зато поліз в іншу державу.Все що ти хочеш це вициганити базу і видерти з цих людей кошти.Поїдь,мудло,ще соціальний захист українців працюючих в Китаї організуй.
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06.02.2021 09:43 Ответить
Знайомтесь. Голова державного комітету з питань соціального захисту заробітчан:

Резніков: Київ і Варшава підпишуть угоду про соціальний захист заробітчан - Цензор.НЕТ 4586
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06.02.2021 10:04 Ответить
Украинцы для поляков - рабы, не более. Почти дармовой труд украинцев - одна из составляющих "успеха" польской экономики. Все, как правило, на минималке: 15 злотых брутто в час. Там, где раньше работали три смены по 8 часов, сегодня две - с 6.00-18.00 и с 18.00-6.00 с получасовым неоплачиваемым перерывом, есть немало предприятий, где перерыв по 15 минут (!) . Рабы - это батарейки, отработала - сменили на другую. И все - по закону (польскому). Наши безработные граждане рады хоть какой работе и большинство польских работодателей просто издевается, заставляя подписывать кабальные трудовые договора, например, есть условие: если работник отрабатывает меньше двух месяцев, то работодатель имеет право (!) удержать из зарплаты работника штраф от 500 до 750 злотых и проч. и проч. И таких условия - масса. Люди бегут, оставляя польскому жулью от 4000 до 8000 гривень. А еще есть штрафы за всё, что "покажется не так" мастеру или старшему. А еще плата за проживание в свинарнике, почему-то под вывеской хостел, где могут жить 6-8 рабов.
Конечно, есть и нормальные работодатели, хорошие условия труда (таких не более 25 % раб.мест), но отсутствие прозрачности, контроля за соблюдением условий труда и быта со стороны польского государства приводят часто и к настоящим трагедиям.
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06.02.2021 10:30 Ответить
А тут прямо все живут в хоромах и зарплаты окуенные и штрафов нет, и работодатели не хитрожопые, не кидают на бабки, и украинцы, в собственной стране окуенно защищены государством?????!!!!
Пускай тут порядок наведут, тогда люди никуда ехать не будут.
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06.02.2021 10:53 Ответить
Так уже сказали: уровня Польши Украина достигнет через 30-40 лет (но это не точно). Многие едут с семьями и детьми, чтобы у их детей было европейское образование и весь мир был открыт.
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06.02.2021 11:12 Ответить
Ты откуда строчишь? Из РФ? Или просто решил говна накинуть на вентилятор?
На минималке крайне мало работающих, так как 2600 брутто - это около 2200 на руки (11.5 зл в час). Я про такие зп даже не слышал. МИНИМУМ 13.5зл в час нетто.
Работ по 12 часов хватает, но их даже не 50%, а наверное 35% от общего количества вакансий. Т.к. те кто приехал заработать или жить, но не упахиваться - прекрасно находят вакансии по 8 часов + с возможностью подработки в суботу или после смены.
Перерывы - ВСЕГДА оплачиваются и засчитываются в рабочее время. Тут ты 100%й балабол.
Работник имеет полное право уволиться хоть через неделю и штраф может быть, только в том случае, если он прописан в договоре. А договор надо читать перед подписанием. И обычно этим грешат фирмы -посредники организованные украинцами (это к слову кто больше кидает)
Проживание по 6-8 человек в комнате - это или влажные фантазии кацапов, или единичные случаи. МАКСИМУМ про что слышал - это 4 человека в комнате, обычно 2-3. При этом условия проживания на достаточно нормальном уровне со всеми удобствами. В бараки не селят.

Так что из твоего опуса можно сделать однозначный вывод - ты балабол. Хорошего дня.
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06.02.2021 11:35 Ответить
Дурилка, у тебя хоть ума хватает открыть объявления о трудоустройстве на flagma.pl и olx. Все (!) практически мебельные фабрики, цеха по переработке с/х продукции, рыбные, мясные, фасовка, работа на складе и еще тысячи вакансий предлагают только это.
80% складов - работа исключительно по 12 часов. И кто тут балабол? Я бы даже категоричнее по поводу тебя выразился, но из уважения к другим читателям, воздержусь.
"А договор надо читать перед подписанием" - тут ты правильно пишешь, но в жизни так делают немногие, потому первая работа для большинства оказывается адом, следующую уже ищут по правилам.
Кстати, это все касается не только Польши.
А вообще признаки вырождения, что ты полностью подтверждаешь, переходить на личности и обобщать только собственный ублюдочный опыт. А вот мне приходилось в самой Польше помогать попавшим на развод, и этих людей реально больше.
Так что, ты только подтверждаешь, тебе лучше работать руками, ногами, но не головой. Это - не твое.
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06.02.2021 12:01 Ответить
А хорошего дня я тебе не желаю, твоя ублюдочная жизнь состоит из таких же ублюдочных дней.
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06.02.2021 12:02 Ответить
Ты после вчерашнего не отрезвел?

Склады по 12 часов? А в Украине не так? И если не хочешь работать по 12 часов - ищи по 8, кто тебя заставляет? На дворе 21й век - интернет в помощь + уже огромное количество людей имеет опыт работы в Польше и у них можно поинтересоваться подводными камнями и просто спросить совета.

И да ты балабол 100й%. Изначально речь шла про работы в общем, а тут переключился на сегмент в котором 12 часов - это если и не норма, то действительно частое явление. Но вот "цеха по переработке с/х продукции, рыбные, мясные, фасовка, работа на складе и еще тысячи вакансий" из скольких сотен тысячь вакансий в пересчете на количество работающих украинцев в Польше? 10%- 15% или еще меньше? Основная масса заробитчан СТРЕМИТЬСЯ устроиться на работу с максимальным количеством рабочих часов, так как это дает возможность максимально заработать за 4-5 месяцев действия визы. А вот те, кто переехал жить в Польшу- те стремятся (и находят) работы по 8 часов (с возможностью сверхурочных по желанию).

И я не вижу ничего плохого в том, что бы работать руками, особенно за адекватное вознаграждение.
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06.02.2021 12:45 Ответить
Ступай на свой коровник, а то пан ругаться будет. И не надо писать, работай.
Труд облагораживает. Иногда делает человеком, но тебя - вряд ли.
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06.02.2021 12:49 Ответить
И этому дебилу я еще пытался что-то аргументированно доказать....... Резніков: Київ і Варшава підпишуть угоду про соціальний захист заробітчан - Цензор.НЕТ 652
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06.02.2021 13:02 Ответить
"Кирилл" может уехать из своего быдлятника, но быдлятник останется с ним навсегда. Если тебе не дали хорошего воспитания и культуры родители, учись у хороших людей, их в Польше немало.
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06.02.2021 13:09 Ответить
в Украине не так.
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06.02.2021 17:56 Ответить
Что именно не так? Если про работу на складе - то я знаю как работают дистрибьюторские фирмы доставляющие продукты по городам и селам. И там вообще не четкого графика. Как загрузят все машины, так и свободны, а сколько на это времени уйдет - проблема кладовщиков.
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06.02.2021 18:29 Ответить
"Ступай на свой коровник, а то пан ругаться будет. И не надо писать, работай.
Труд облагораживает. Иногда делает человеком, но тебя - вряд ли." - а теперь ты имеешь совесть писать мне про культуру? Тебе следует обратиться к врачу.
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06.02.2021 13:13 Ответить
Майкл вы не воспитанный человек и что самое отвратительное так это то что в вашем враньё все до последнего не правда.
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06.02.2021 16:15 Ответить
 
 