Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан

Киев и Варшава будут договариваться о заключении межправительственного соглашения по социальной защите украинцев, находящихся на территории Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Да, этот вопрос обсуждался. В частности по разработке и заключению соглашения о трудоустройстве и миграции. Мы не углублялись в детали, поскольку этим заниматься специалисты, но сошлись на том, что такое соглашение нужно", - сообщил Резников.

Как известно, 3-4 февраля вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины находился с визитом в Польше, где обсуждал вопросы политического и экономического сотрудничества двух стран.

По данным Главного статистического управления Польши, на территории страны может находиться примерно 1,3 млн граждан Украины

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