Резніков: Київ і Варшава підпишуть угоду про соціальний захист заробітчан
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Київ і Варшава домовлятимуться про укладення міжурядової угоди щодо соціального захисту українців, які перебувають на території Польщі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив віцепрем'єр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Так, це питання обговорювалося. Зокрема щодо розробки й укладення угоди про працевлаштування та міграцію. Ми не заглиблювалися в деталі, оскільки цим займатимуться фахівці, але зійшлися на тому, що така угода потрібна",- повідомив Резніков.
Як відомо, 3-4 лютого віцепрем’єр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перебував з візитом у Польщі, де обговорював питання політичної та економічної співпраці двох країн.
За даними Головного статистичного управління Польщі, на території країни може перебувати приблизно 1,3 млн громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
Общая численность этнических поляков около 45 млн человек, из них в Польше проживает 37 млн. Всего в мире лиц польского происхождения около 50 млн.
Польская диаспора насчитывает примерно 20 миллионов человек, что составляет больше половины населения самой Польши.
а вот - "министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников"...
все время думал, шо етим вопросом должно заниматься ВСУ...
но уже как с зеленого накапало - спасибо за обозначение, министер....
и казалось бы какое министеру по реинтеграции оккупированых территорий дело до Варшавы? - ему есть - многовекторный не иначе...
Варшава много западнее....
хоть нибудь реинтегрируешь? - первый тебе осану спою...
а пока не бубни....
А поляки, если поведутся, потеряют рабочую силу.
Если отработал 10 лет в Италии - платит Италия. И без всяких соглашений.
Тут другое что-то затевают наши хитрожопые, под прикрытием "защиты" появятся налоги, только назовут их по другому, как нибудь благородно, ну, например,"страховка гражданина Украины" или "полюс безопасности", придумают как ободрать, это они умеют.
Конечно, есть и нормальные работодатели, хорошие условия труда (таких не более 25 % раб.мест), но отсутствие прозрачности, контроля за соблюдением условий труда и быта со стороны польского государства приводят часто и к настоящим трагедиям.
Пускай тут порядок наведут, тогда люди никуда ехать не будут.
На минималке крайне мало работающих, так как 2600 брутто - это около 2200 на руки (11.5 зл в час). Я про такие зп даже не слышал. МИНИМУМ 13.5зл в час нетто.
Работ по 12 часов хватает, но их даже не 50%, а наверное 35% от общего количества вакансий. Т.к. те кто приехал заработать или жить, но не упахиваться - прекрасно находят вакансии по 8 часов + с возможностью подработки в суботу или после смены.
Перерывы - ВСЕГДА оплачиваются и засчитываются в рабочее время. Тут ты 100%й балабол.
Работник имеет полное право уволиться хоть через неделю и штраф может быть, только в том случае, если он прописан в договоре. А договор надо читать перед подписанием. И обычно этим грешат фирмы -посредники организованные украинцами (это к слову кто больше кидает)
Проживание по 6-8 человек в комнате - это или влажные фантазии кацапов, или единичные случаи. МАКСИМУМ про что слышал - это 4 человека в комнате, обычно 2-3. При этом условия проживания на достаточно нормальном уровне со всеми удобствами. В бараки не селят.
Так что из твоего опуса можно сделать однозначный вывод - ты балабол. Хорошего дня.
80% складов - работа исключительно по 12 часов. И кто тут балабол? Я бы даже категоричнее по поводу тебя выразился, но из уважения к другим читателям, воздержусь.
"А договор надо читать перед подписанием" - тут ты правильно пишешь, но в жизни так делают немногие, потому первая работа для большинства оказывается адом, следующую уже ищут по правилам.
Кстати, это все касается не только Польши.
А вообще признаки вырождения, что ты полностью подтверждаешь, переходить на личности и обобщать только собственный ублюдочный опыт. А вот мне приходилось в самой Польше помогать попавшим на развод, и этих людей реально больше.
Так что, ты только подтверждаешь, тебе лучше работать руками, ногами, но не головой. Это - не твое.
Склады по 12 часов? А в Украине не так? И если не хочешь работать по 12 часов - ищи по 8, кто тебя заставляет? На дворе 21й век - интернет в помощь + уже огромное количество людей имеет опыт работы в Польше и у них можно поинтересоваться подводными камнями и просто спросить совета.
И да ты балабол 100й%. Изначально речь шла про работы в общем, а тут переключился на сегмент в котором 12 часов - это если и не норма, то действительно частое явление. Но вот "цеха по переработке с/х продукции, рыбные, мясные, фасовка, работа на складе и еще тысячи вакансий" из скольких сотен тысячь вакансий в пересчете на количество работающих украинцев в Польше? 10%- 15% или еще меньше? Основная масса заробитчан СТРЕМИТЬСЯ устроиться на работу с максимальным количеством рабочих часов, так как это дает возможность максимально заработать за 4-5 месяцев действия визы. А вот те, кто переехал жить в Польшу- те стремятся (и находят) работы по 8 часов (с возможностью сверхурочных по желанию).
И я не вижу ничего плохого в том, что бы работать руками, особенно за адекватное вознаграждение.
Труд облагораживает. Иногда делает человеком, но тебя - вряд ли.
Труд облагораживает. Иногда делает человеком, но тебя - вряд ли." - а теперь ты имеешь совесть писать мне про культуру? Тебе следует обратиться к врачу.