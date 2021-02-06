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Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель

Отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации с заключением оппозиционера Алексея Навального. При этом у России и ЕС остаются сферы, в которых необходимо сотрудничать.

Об этом в интервью РБК заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал ситуацию "не очень хорошей", но отметил необходимость в сотрудничестве в некоторых сферах.

"Но вначале мы должны достигнуть лучшего взаимопонимания. Мы очень сильно озабочены внутренней ситуаций в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека", - сказал он.

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Боррель отметил, что у России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы.

"И высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством", - заявил он.
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Топ комментарии
+15
То есть семь лет агрессии в Украине-это не самый низкий уровень. Щемят навального-вот трагедия. Ох и козёл.
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06.02.2021 08:45
+11
Да уж, опустил вас путя до самого низкого уровня.
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06.02.2021 08:29
+11



Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель - Цензор.НЕТ 141 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·13 ч

Когда эти западные идиоты - боррели, керри и прочие макроны - поймут , наконец, что путлер со своим риббентропом приглашают их в Москву с одной целью : поставить раком и надругаться над ними в прямом эфире с особым цинизмом.
Жалкие.

Боррдель войдёт в историю мировой дипломатии как тот, который отсосал на совместной пресс-конференции Риббентропу и попросил на посошок Спутничок.
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06.02.2021 08:29
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Шо ви вчепились за того бутерброда? Він такий же ЬІмперець як і всі московити.
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06.02.2021 08:29 Ответить
Не всі мокші імперці, а лише 96% з них з імперською вавкою в голові..
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06.02.2021 08:33 Ответить
А ще 4% просто раби.
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06.02.2021 08:42 Ответить
Леху опять судят, новое дело, о ветеринаре ветеране.
Это теперь у соседей регулярно будет, надо полагать, к праздничным дням Леху будут судить.
Даже баба Лехина на суд не пришла, списали "бутеброда", я так понимаю, "редиски" нехорошие.
С другой стороны, а кому щаз легко?
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06.02.2021 08:44 Ответить
Да уж, опустил вас путя до самого низкого уровня.
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06.02.2021 08:29 Ответить
ЄС потрібно виразити дюже глибоку стурбованість...
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06.02.2021 08:32 Ответить
Ну, это само собой.
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06.02.2021 08:37 Ответить



Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель - Цензор.НЕТ 141 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·13 ч

Когда эти западные идиоты - боррели, керри и прочие макроны - поймут , наконец, что путлер со своим риббентропом приглашают их в Москву с одной целью : поставить раком и надругаться над ними в прямом эфире с особым цинизмом.
Жалкие.

Боррдель войдёт в историю мировой дипломатии как тот, который отсосал на совместной пресс-конференции Риббентропу и попросил на посошок Спутничок.
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06.02.2021 08:29 Ответить
Європа забула що таке війна.
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06.02.2021 08:34 Ответить
Хоспаде, какой дурак; тебя анально лавров отымел у всех на виду, потом поводил всем этим по губам, а оно сильную озабоченность выразило, и грит все равно надо договариваться, жесть
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06.02.2021 08:41 Ответить
Боррель, соседи опять Леху-блогера судят, это теперь будет регулярное шоу телевизионное для лохтората, Леху судить.

Вы б там подогнали кого из дипломатов, как сочуствующих "бутерброду", а то даже баба Лехина на суд не пришла.
Бессовестные вы люди, попользовали блогера - да и бросили, как Никиту Белых бросили, и сидит тот теперь всеми позабытый, и даже передачек по линии Красного Креста и Полумесяца не получает.
Поимейте совесть, представители прогрессивного мирового человечества, на вас же пахали эти болванчики.
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06.02.2021 08:42 Ответить
Прочитав не Льоху-блогера, а Льоху-бургера)))
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06.02.2021 08:43 Ответить
То есть семь лет агрессии в Украине-это не самый низкий уровень. Щемят навального-вот трагедия. Ох и козёл.
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06.02.2021 08:45 Ответить
Не зря же Навальный устроил перед ними этот спектакль с побегом Европу, изобразив из них спасителей. Европейцы любят дешевые сказки, где они всегда герои. Это из-за травмы детства из Второй мировой.
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06.02.2021 09:17 Ответить
Их политические озабоченности сродни сексуальным озабоченностям малолетки
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06.02.2021 08:51 Ответить
Отношения с этими животными это все равно что пустить в квартиру дикого волка и пытаться относится к нему как к домашней собаке. Пока Вы не поймёте что волк должен жить в клетке отношения не наладятся.
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06.02.2021 08:57 Ответить
Европейцы как всегда витают в облаках. Как дебелый ребенок.
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06.02.2021 09:04 Ответить
Так опустилось, что... Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель - Цензор.НЕТ 9960 Макрон поддержал Меркель в решении достроить "Северный поток-2"
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06.02.2021 09:18 Ответить
ага опустилось и поэтому решили достроить на радость кацапам трубу "Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии" так вот это какой шаг северный поток 2 закончить
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06.02.2021 09:37 Ответить
Якось поганенько складає слова в речення. Маразмат підвиду фокінна(((
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06.02.2021 09:40 Ответить
Боррелю показали кузькину мать, і буде північний потік для європи, і повний шантаж для ЄС літом і зимою, кацапи зрозуміли що їм можливо вертіти Європу, як їм заманеться.
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06.02.2021 11:59 Ответить
Неужто козломордых своей сопливой "озабоченностью" снова на колени поставили, и где - покажите ..Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель - Цензор.НЕТ 8431
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06.02.2021 10:55 Ответить
Самый низкий уровень - не признавать временное территориальное образование "россия" государством. ЕС должно уломать макрона с орбаном и признать, наконец, этот факт.
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06.02.2021 11:02 Ответить
чмокай дальше, никто ваши проблемы за вас не решит, а то весь цензор пропитан "ну кто то порешайте наши дела, а то галушки сами в рот не летают"
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06.02.2021 12:16 Ответить
Кацикам в ГУЛАГе позволяют пользоваться американским прокси?
Это в спам, однозначно.
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06.02.2021 12:40 Ответить
когда читаю заявления этого кретина понимаю откуда взялось слово гейропа
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06.02.2021 11:48 Ответить
не лезьте во внутренние дела рф и все будет замечательно, а то привыкли со своим уставом в чужой монастырь ходить
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06.02.2021 12:14 Ответить
 
 