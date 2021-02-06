Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации с заключением оппозиционера Алексея Навального. При этом у России и ЕС остаются сферы, в которых необходимо сотрудничать.
Об этом в интервью РБК заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.
Он назвал ситуацию "не очень хорошей", но отметил необходимость в сотрудничестве в некоторых сферах.
"Но вначале мы должны достигнуть лучшего взаимопонимания. Мы очень сильно озабочены внутренней ситуаций в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека", - сказал он.
Боррель отметил, что у России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы.
"И высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством", - заявил он.
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ветеринареветеране.
Это теперь у соседей регулярно будет, надо полагать, к праздничным дням Леху будут судить.
Даже баба Лехина на суд не пришла, списали "бутеброда", я так понимаю, "редиски" нехорошие.
С другой стороны, а кому щаз легко?
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·13 ч
Когда эти западные идиоты - боррели, керри и прочие макроны - поймут , наконец, что путлер со своим риббентропом приглашают их в Москву с одной целью : поставить раком и надругаться над ними в прямом эфире с особым цинизмом.
Жалкие.
Боррдель войдёт в историю мировой дипломатии как тот, который отсосал на совместной пресс-конференции Риббентропу и попросил на посошок Спутничок.
Вы б там подогнали кого из дипломатов, как сочуствующих "бутерброду", а то даже баба Лехина на суд не пришла.
Бессовестные вы люди, попользовали блогера - да и бросили, как Никиту Белых бросили, и сидит тот теперь всеми позабытый, и даже передачек по линии Красного Креста и Полумесяца не получает.
Поимейте совесть, представители прогрессивного мирового человечества, на вас же пахали эти болванчики.
Это в спам, однозначно.