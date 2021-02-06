УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 279 28
Росія (47279) Євросоюз (7051) Боррель (787)

Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель

Відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

Про це в інтерв'ю РБК, заявив верховний представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав ситуацію "не дуже гарною", але відзначив необхідність співпраці в деяких сферах.

"Але спочатку ми повинні досягти кращого взаєморозуміння. Ми дуже сильно стурбовані внутрішньою ситуацією в Росії, включаючи політичні свободи, верховенство закону і права людини", - сказав він.

Боррель зазначив, що у Росії є зобов'язання відповідно до Європейської конвенції про права людини Ради Європи.

"І висловлювати думку з цих питань і чинити тиск, щоб ці зобов'язання були виконані, не є втручанням", - заявив він.

Читайте: Боррель каже, що обговорив з Лавровим Україну
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
То есть семь лет агрессии в Украине-это не самый низкий уровень. Щемят навального-вот трагедия. Ох и козёл.
показати весь коментар
06.02.2021 08:45
+11
Да уж, опустил вас путя до самого низкого уровня.
показати весь коментар
06.02.2021 08:29
+11



Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель - Цензор.НЕТ 141 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·13 ч

Когда эти западные идиоты - боррели, керри и прочие макроны - поймут , наконец, что путлер со своим риббентропом приглашают их в Москву с одной целью : поставить раком и надругаться над ними в прямом эфире с особым цинизмом.
Жалкие.

Боррдель войдёт в историю мировой дипломатии как тот, который отсосал на совместной пресс-конференции Риббентропу и попросил на посошок Спутничок.
показати весь коментар
06.02.2021 08:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо ви вчепились за того бутерброда? Він такий же ЬІмперець як і всі московити.
показати весь коментар
06.02.2021 08:29 Відповісти
Не всі мокші імперці, а лише 96% з них з імперською вавкою в голові..
показати весь коментар
06.02.2021 08:33 Відповісти
А ще 4% просто раби.
показати весь коментар
06.02.2021 08:42 Відповісти
Леху опять судят, новое дело, о ветеринаре ветеране.
Это теперь у соседей регулярно будет, надо полагать, к праздничным дням Леху будут судить.
Даже баба Лехина на суд не пришла, списали "бутеброда", я так понимаю, "редиски" нехорошие.
С другой стороны, а кому щаз легко?
показати весь коментар
06.02.2021 08:44 Відповісти
Да уж, опустил вас путя до самого низкого уровня.
показати весь коментар
06.02.2021 08:29 Відповісти
ЄС потрібно виразити дюже глибоку стурбованість...
показати весь коментар
06.02.2021 08:32 Відповісти
Ну, это само собой.
показати весь коментар
06.02.2021 08:37 Відповісти



Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель - Цензор.НЕТ 141 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·13 ч

Когда эти западные идиоты - боррели, керри и прочие макроны - поймут , наконец, что путлер со своим риббентропом приглашают их в Москву с одной целью : поставить раком и надругаться над ними в прямом эфире с особым цинизмом.
Жалкие.

Боррдель войдёт в историю мировой дипломатии как тот, который отсосал на совместной пресс-конференции Риббентропу и попросил на посошок Спутничок.
показати весь коментар
06.02.2021 08:29 Відповісти
Європа забула що таке війна.
показати весь коментар
06.02.2021 08:34 Відповісти
Хоспаде, какой дурак; тебя анально лавров отымел у всех на виду, потом поводил всем этим по губам, а оно сильную озабоченность выразило, и грит все равно надо договариваться, жесть
показати весь коментар
06.02.2021 08:41 Відповісти
Боррель, соседи опять Леху-блогера судят, это теперь будет регулярное шоу телевизионное для лохтората, Леху судить.

Вы б там подогнали кого из дипломатов, как сочуствующих "бутерброду", а то даже баба Лехина на суд не пришла.
Бессовестные вы люди, попользовали блогера - да и бросили, как Никиту Белых бросили, и сидит тот теперь всеми позабытый, и даже передачек по линии Красного Креста и Полумесяца не получает.
Поимейте совесть, представители прогрессивного мирового человечества, на вас же пахали эти болванчики.
показати весь коментар
06.02.2021 08:42 Відповісти
Прочитав не Льоху-блогера, а Льоху-бургера)))
показати весь коментар
06.02.2021 08:43 Відповісти
То есть семь лет агрессии в Украине-это не самый низкий уровень. Щемят навального-вот трагедия. Ох и козёл.
показати весь коментар
06.02.2021 08:45 Відповісти
Не зря же Навальный устроил перед ними этот спектакль с побегом Европу, изобразив из них спасителей. Европейцы любят дешевые сказки, где они всегда герои. Это из-за травмы детства из Второй мировой.
показати весь коментар
06.02.2021 09:17 Відповісти
Их политические озабоченности сродни сексуальным озабоченностям малолетки
показати весь коментар
06.02.2021 08:51 Відповісти
Отношения с этими животными это все равно что пустить в квартиру дикого волка и пытаться относится к нему как к домашней собаке. Пока Вы не поймёте что волк должен жить в клетке отношения не наладятся.
показати весь коментар
06.02.2021 08:57 Відповісти
Европейцы как всегда витают в облаках. Как дебелый ребенок.
показати весь коментар
06.02.2021 09:04 Відповісти
Так опустилось, что... Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель - Цензор.НЕТ 9960 Макрон поддержал Меркель в решении достроить "Северный поток-2"
показати весь коментар
06.02.2021 09:18 Відповісти
ага опустилось и поэтому решили достроить на радость кацапам трубу "Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии" так вот это какой шаг северный поток 2 закончить
показати весь коментар
06.02.2021 09:37 Відповісти
Якось поганенько складає слова в речення. Маразмат підвиду фокінна(((
показати весь коментар
06.02.2021 09:40 Відповісти
Боррелю показали кузькину мать, і буде північний потік для європи, і повний шантаж для ЄС літом і зимою, кацапи зрозуміли що їм можливо вертіти Європу, як їм заманеться.
показати весь коментар
06.02.2021 11:59 Відповісти
Неужто козломордых своей сопливой "озабоченностью" снова на колени поставили, и где - покажите ..Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель - Цензор.НЕТ 8431
показати весь коментар
06.02.2021 10:55 Відповісти
Самый низкий уровень - не признавать временное территориальное образование "россия" государством. ЕС должно уломать макрона с орбаном и признать, наконец, этот факт.
показати весь коментар
06.02.2021 11:02 Відповісти
чмокай дальше, никто ваши проблемы за вас не решит, а то весь цензор пропитан "ну кто то порешайте наши дела, а то галушки сами в рот не летают"
показати весь коментар
06.02.2021 12:16 Відповісти
Кацикам в ГУЛАГе позволяют пользоваться американским прокси?
Это в спам, однозначно.
показати весь коментар
06.02.2021 12:40 Відповісти
когда читаю заявления этого кретина понимаю откуда взялось слово гейропа
показати весь коментар
06.02.2021 11:48 Відповісти
не лезьте во внутренние дела рф и все будет замечательно, а то привыкли со своим уставом в чужой монастырь ходить
показати весь коментар
06.02.2021 12:14 Відповісти
 
 