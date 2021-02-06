Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.
Про це в інтерв'ю РБК, заявив верховний представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.
Він назвав ситуацію "не дуже гарною", але відзначив необхідність співпраці в деяких сферах.
"Але спочатку ми повинні досягти кращого взаєморозуміння. Ми дуже сильно стурбовані внутрішньою ситуацією в Росії, включаючи політичні свободи, верховенство закону і права людини", - сказав він.
Боррель зазначив, що у Росії є зобов'язання відповідно до Європейської конвенції про права людини Ради Європи.
"І висловлювати думку з цих питань і чинити тиск, щоб ці зобов'язання були виконані, не є втручанням", - заявив він.
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ветеринареветеране.
Это теперь у соседей регулярно будет, надо полагать, к праздничным дням Леху будут судить.
Даже баба Лехина на суд не пришла, списали "бутеброда", я так понимаю, "редиски" нехорошие.
С другой стороны, а кому щаз легко?
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·13 ч
Когда эти западные идиоты - боррели, керри и прочие макроны - поймут , наконец, что путлер со своим риббентропом приглашают их в Москву с одной целью : поставить раком и надругаться над ними в прямом эфире с особым цинизмом.
Жалкие.
Боррдель войдёт в историю мировой дипломатии как тот, который отсосал на совместной пресс-конференции Риббентропу и попросил на посошок Спутничок.
Вы б там подогнали кого из дипломатов, как сочуствующих "бутерброду", а то даже баба Лехина на суд не пришла.
Бессовестные вы люди, попользовали блогера - да и бросили, как Никиту Белых бросили, и сидит тот теперь всеми позабытый, и даже передачек по линии Красного Креста и Полумесяца не получает.
Поимейте совесть, представители прогрессивного мирового человечества, на вас же пахали эти болванчики.
Это в спам, однозначно.