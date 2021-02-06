В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге

В России оштрафовали мужчину с инвалидностью по слуху из-за якобы участия в протестной акции 31 января. Сам он уверяет, что в тот день просто шел в магазин и не знал об акции. В результате, суд Санкт-Петербурга выписал 5 тысяч рублей штрафа якобы за скандирование политических лозунгов глухонемому россиянину.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал слабослышащего россиянина Евгения Агафонова на 5 тыс. руб. (почти 2 тыс. грн) за участие в митинге. Об этом сообщил его адвокат Сергей Локтев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



У Агафонова инвалидность III группы по слуху. Мужчина сообщил, что 31 января шел в магазин и об акции протеста не знал. Призывы сотрудников полиции о прекращении акции он из-за глухоты не слышал. Когда Агафонов увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит.

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Несмотря на это, мужчину задержали. В отделе полиции он провел девять часов, переводчика ему не предоставили. Его адвокат уточняет: из-за того, что Агафонов слабослышащий, он не мог понимать разъяснения полицейских о праве не свидетельствовать против себя и не знал, какие у него права и обязанности.



В протоколе же полицейские указали, что Агафонов "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги", несмотря на то, что он не имеет возможности говорить.