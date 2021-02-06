В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге
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В России оштрафовали мужчину с инвалидностью по слуху из-за якобы участия в протестной акции 31 января. Сам он уверяет, что в тот день просто шел в магазин и не знал об акции. В результате, суд Санкт-Петербурга выписал 5 тысяч рублей штрафа якобы за скандирование политических лозунгов глухонемому россиянину.
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал слабослышащего россиянина Евгения Агафонова на 5 тыс. руб. (почти 2 тыс. грн) за участие в митинге. Об этом сообщил его адвокат Сергей Локтев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
У Агафонова инвалидность III группы по слуху. Мужчина сообщил, что 31 января шел в магазин и об акции протеста не знал. Призывы сотрудников полиции о прекращении акции он из-за глухоты не слышал. Когда Агафонов увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит.
Несмотря на это, мужчину задержали. В отделе полиции он провел девять часов, переводчика ему не предоставили. Его адвокат уточняет: из-за того, что Агафонов слабослышащий, он не мог понимать разъяснения полицейских о праве не свидетельствовать против себя и не знал, какие у него права и обязанности.
В протоколе же полицейские указали, что Агафонов "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги", несмотря на то, что он не имеет возможности говорить.
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Однако современные археологи установили, что это просто миф. После пяти лет тщательных анализов человеческих останков, извлеченных из расщелины, в которую якобы спартанцы сбрасывали детей, ученые объявили: им удалось обнаружить лишь останки людей в возрасте от 18 до 35 лет.
"В этой области действительно есть кости людей, но не новорожденных, - поведал австралийскому новостному порталу news.com.au антрополог медицинского факультета Афинского университета Теодорос Питсиос. - Скорее всего, это просто миф. Сообщающих о подобной практике источников крайне мало, информация в них неточна".
Обнаружение останков около 46 мужчин, однако, подтверждает факт расправы спартанцев над вождем мессенян Аристоменом и его 50 войнами, которые были взяты в плен в ходе Второй Мессенской войны. Все они, согласно древним источникам, были сброшены со скалы.
Арестовали глухонемого за выкрикивание
антиправительственных лозунгов.
Он спрашивает на ихней собачьей мове: "за что? я же глухонемой!"
Ему отвечают: "раньше надо было говорить !"
А
Теперь толкай автозак до отделения!
В фильме "Гараж", немого Хвостова тоже обвинили в том, что от него слишком много шума!
Хлопчик жестами показав, що його звати Хуан.
Но это все равно выставляет паРашку, как неадекватную страну, плюющую на законы и здравый смысл. Это еще не дно. Потенциал дури там великий. )))
i нi, я не ображаюся - знаю наших....
Судят мужика за изнасилование глухонемой. Судья - мужику: - Как ты мог? Да у тебя и столько совести нет! (показывает фалангу пальца). Глухонемая, вскакивая с места: - Ыыыы-ыы-ыыы-ы (показывая до локтя)
тому - так, вони хочуть, як у расісі
и палочки ********** по спинах хочут и во все щели - быдло неперюборюване.
правильно пацаны в окопах говорят - впереди кацапня-враги, сзади предатели....
Це ж так зкріпно!