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протест (2250) Росія (47279) штраф (705)

У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за

У Росії оштрафували чоловіка з інвалідністю за слухом через нібито участь у протестній акції 31 січня. Сам він запевняє, що того дня просто йшов у магазин і не знав про акцію. В результаті, суд Санкт-Петербурга виписав 5 тисяч рублів штрафу нібито за скандування політичних гасел глухонімому росіянину.

Красносельський районний суд Санкт-Петербурга оштрафував росіянина зі слабким слухом Євгена Агафонова на 5 тис. руб. (майже 2 тис. грн) за участь у мітингу. Про це повідомив його адвокат Сергій Локтєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Агафонов має інвалідність III групи за слухом. Чоловік повідомив, що 31 січня йшов у магазин і про акцію протесту не знав. Закликів співробітників поліції про припинення акції він через глухоту не чув. Коли Агафонов побачив, що інших громадян почали затримувати, він показав поліцейським жест, що не чує.

Незважаючи на це, чоловіка затримали. У відділі поліції він провів дев'ять годин, перекладача йому не надали. Його адвокат уточнює: через те, що Агафонов має слабкий слух, він не міг розуміти пояснення поліцейських про право не свідчити проти себе і не знав, які у нього права та обов'язки.

Також читайте: Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в 30-50 разів

У протоколі ж поліцейські вказали, що Агафонов "спільно з іншими учасниками публічного заходу скандував гасла", попри те, що він не має можливості говорити.
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Топ коментарі
+34
На митинге Насрального: Безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал, слепой всё это увидал и всё глухому рассказал
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06.02.2021 15:00
+32
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 2186
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06.02.2021 15:07
+26
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 8822
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06.02.2021 15:20
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На митинге Насрального: Безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал, слепой всё это увидал и всё глухому рассказал
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06.02.2021 15:00 Відповісти
Параноїдальна шизофренія прогресує !!!))))
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06.02.2021 15:02 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 3175
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06.02.2021 15:14 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 8822
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06.02.2021 15:20 Відповісти
смешно и страшно одновременно в Спарте по мнению главы общины младенцев которые не достойны выжить типа слабы кидали в пропасть представляю сколько было сделано таким образом послеродовых абортов младенцев.. не способен быть гражданином Спарты и в пропасть... хотя по историческим исследованиям Спарта являлась образцом демократии народные выборы правление народа выборы главы государства народом а по сути... Германия нацизм всех психически больных не той ориентации и физиологического развития в половом признаке расстреливали инвалидов расстреливали так было до 1943 конца пока не поняли что и инвалиды могут во многих местах заменять здоровых.... а здоровых можно призвать в армию... СССР Сталин приказал в 1946-1947 годах убрать всех безногих безруких а особенно на тележках и колясочников с улицы у нас нет инвалидов в СССР особенно с войны и всех в расстрел... кому то можно сказать повезло... попали в спец госпитали ИВО кое кого выслали в тайгу и тундру... кое кто сховався с горах лесах болотах... а вообще в СССР не было инвалидов особенно тех кто страдал синдромом Дауна безногие спинальный инвалид такие как диковинка были на улицах хлотя те кто выжил с войны армии получали исправно каждые 7 лет после беганий по кабинетам запорожец как средство протезирования Серпуховскую мотоколяску инвалидное кресло... а сегодня РВНОК в России все смешалось скотный Двор Рейх Империя Бог император генеральный секретарь КПСС НКВД Гестапо бомбисты анархисты левые правые монархисты ...... дурдом короче...
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06.02.2021 15:31 Відповісти
С давних времен Древней Спарте, городу-государству на территории современной Греции, приписывался кровожадный обычай - сбрасывать со скалы младенцев, рожденных слабыми или ущербными. Якобы это делалось ради того, чтобы "сыны отечества" вырастали сильными войнами, способными постоять за родину. Еще Плутарх писал, что сразу после появления на свет мальчиков несли на край пропасти, где долго и тщательно рассматривали. Если малыш имел болезненный вид или какой-то дефект во внешности, его сбрасывали со скалы.
Однако современные археологи установили, что это просто миф. После пяти лет тщательных анализов человеческих останков, извлеченных из расщелины, в которую якобы спартанцы сбрасывали детей, ученые объявили: им удалось обнаружить лишь останки людей в возрасте от 18 до 35 лет.
"В этой области действительно есть кости людей, но не новорожденных, - поведал австралийскому новостному порталу news.com.au антрополог медицинского факультета Афинского университета Теодорос Питсиос. - Скорее всего, это просто миф. Сообщающих о подобной практике источников крайне мало, информация в них неточна".
Обнаружение останков около 46 мужчин, однако, подтверждает факт расправы спартанцев над вождем мессенян Аристоменом и его 50 войнами, которые были взяты в плен в ходе Второй Мессенской войны. Все они, согласно древним источникам, были сброшены со скалы.
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06.02.2021 16:30 Відповісти
У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 8251
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06.02.2021 19:44 Відповісти
Русский анекдот бессмысленный и беспощадный😂

Арестовали глухонемого за выкрикивание
антиправительственных лозунгов.
Он спрашивает на ихней собачьей мове: "за что? я же глухонемой!"
Ему отвечают: "раньше надо было говорить !"
А
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06.02.2021 18:33 Відповісти
Ну все правильно, может он на митинге кричал , а прямо перед судом оглох, где справка в материалах дела что он до митинга был глухой? Лес рубят-щепки летят. И пусть не оправдывается, полиция знает, что тех ,кто путена поддерживает нет, так что все верно, кто то раньше штраф получит, кто то позже
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07.02.2021 13:23 Відповісти
У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 3071
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06.02.2021 19:42 Відповісти
Ох. Как это скрепно, лепота...
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06.02.2021 15:00 Відповісти
Доскандировался, глухонемой? В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 8671
Теперь толкай автозак до отделения!
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06.02.2021 15:00 Відповісти
А знаєте, що мене дивуй найбільше? Що кожен п'ятий українець хоче так жити (електорат ОПЗЖ, ЗШ і т.п.). Не як в Європі чи США, а от саме так. От що має бути в голові таких людей*
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06.02.2021 15:59 Відповісти
Утверждают, что люди с советским прошлым ностальгируют о великой стране и колбасе по 2,20. Возможно и об этом тоже. Поскольку ядерным электоратом ОПЗЖопы являются люди преклонных лет, я склонем считать, что тоскуют они совершенно о другом. О молодости. Это когда у тебя сразу три девки в "разработке" и ты может раз пять за ночь, а то и больше под настроение. Когда твои сиськи торчат в подбородок (один!), а мужики лезут с неприличными предложениями каждые пять минут, дарят цветы и водят на танцы и дерутся за тебя. "Та страна" напрямую в их головах связана с периодом, когда ты можешь все и у тебя ничего не болит. Осталось только объяснить товарищам, что призывая расею-совок, ты тот самый совок накликать можешь, но молодость вернуть уже не получится. Как-то так... У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 5815
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06.02.2021 16:18 Відповісти
На превеликий жаль - не зовсім так. Разумков 2019 Якщо порахувати сумарно ОПЗЖ+ПШ+ОП, то розподіл завіком виглядатиме так: 18-29 років - 6.4%, 30-39 років - 9.7%, 40-49 років - 9.3, 50-59 років - 16.1%, 60+ - 23.2%. Це дає нам досить великий відсоток серед людей, які про СРСР знають лише з телевізора. Що в голові у 60+ - приблизно зрозуміло. Але люди до 50 - більшу частину життя та молодості провели вже поза СРСР, що з ними не так? Що за гівно у них голові? (мені 44 і я поганенько його пам'ятаю - політінформації, Чорнобиль, відсутність нормальних іграшок - таке. Ну смачне морозиво ще - але зараз ще смачніше. Все хороше, це було спілкування з друзями, гра у футбол тощо - СРСР тут ні до чого).
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06.02.2021 19:55 Відповісти
Я уверен, что процент юных адептов совка будет со временем быстро сокращаться. Сейчас эта категория совковых всходов воспитана родителями-совками, дедушками-бабушками. Мудрые люди говорят: не говори детям, какими они должны быть. Они посмотрят на тебя и все сделают так же. Совки плодят совочки. СлаваБогу, что это правило работает не в 100% случаев.
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07.02.2021 10:48 Відповісти
Наші любителі "халяви" хочуть мати європейський рівень життя при совєцьких порядках(ти мені дай! А має бути ти мені не заваджай працювати на себе).
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06.02.2021 16:22 Відповісти
У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 1265
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06.02.2021 19:48 Відповісти
Небольшой процент терпил не согласится с предложенной формой кирдыка и повесится, вскроет вены или утопится. Это протестный электорат! Революционеры расеи! У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 9873
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07.02.2021 10:50 Відповісти
Исцелился бы , если бы Навальный наложил руку.
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06.02.2021 15:01 Відповісти
Раисся страна возможностей ))
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06.02.2021 15:02 Відповісти
Вони автозаки самі штовхали.Революції ніякої там не буде.
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06.02.2021 15:03 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 2186
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06.02.2021 15:07 Відповісти
А чого це "напоминает"? Це вони і є... А також ними виховані їх діти...
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06.02.2021 15:53 Відповісти
Ну чего, нормально так.
В фильме "Гараж", немого Хвостова тоже обвинили в том, что от него слишком много шума!
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 3807
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06.02.2021 15:03 Відповісти
У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 378
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06.02.2021 17:00 Відповісти
деньги на войны, яхты и дворцы нужно где то брать ..
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06.02.2021 15:05 Відповісти
Я другой такой сраны не знаю, где так вольно дышит человек !!!
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06.02.2021 15:06 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 1354
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06.02.2021 15:06 Відповісти
А в Україні припинили торгівлю через пандемію Ковіда!!! Відчуваєте різницю !!!)))
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06.02.2021 15:09 Відповісти
а що одне до другого маэ ?
У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 3231
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06.02.2021 18:11 Відповісти
лишь бы в об носках не ходили
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07.02.2021 13:26 Відповісти
мощно, по кацапски так.
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06.02.2021 15:08 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 8543
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06.02.2021 15:10 Відповісти
и ето еще зрения не лишили - кацапы гуманисты все таки...
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06.02.2021 15:10 Відповісти
Шумел много. Как в старой песне:" Вдруг немой глухому что-то рявкнул и безрукий вынул дробовик...".
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06.02.2021 15:11 Відповісти
Чим більше там такої дурні буде - тим ліпше.
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06.02.2021 15:12 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 5794
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06.02.2021 15:12 Відповісти
Послал Аллах людям правителя....А у нас все черти веселятся.....
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06.02.2021 15:39 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 780
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06.02.2021 15:40 Відповісти
а он кивал, мол путлер-*****.
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06.02.2021 15:14 Відповісти
Жестом на руці 50% показував
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06.02.2021 17:03 Відповісти
Нагадався давній анекдот:
Хлопчик жестами показав, що його звати Хуан.
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06.02.2021 20:24 Відповісти
меленно, но приближаемся - може я все таки доживу до когда они сами себе ноги начнут выдергивать?
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06.02.2021 15:14 Відповісти
Он глухой, а не глухонемой. Мог говорить и кричать.
Но это все равно выставляет паРашку, как неадекватную страну, плюющую на законы и здравый смысл. Это еще не дно. Потенциал дури там великий. )))
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06.02.2021 15:14 Відповісти
ты когда нибудь видел балакучего глухого?
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06.02.2021 15:17 Відповісти
Я вижу читателя без мозгов.
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06.02.2021 17:15 Відповісти
я вижу писателя без них же...
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06.02.2021 17:19 Відповісти
"очки знiми" - так менi наказують на таможнi у Борисполi...
i нi, я не ображаюся - знаю наших....
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06.02.2021 17:23 Відповісти
вас кацап лайкнув чомусь - совпадение? У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 9803
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06.02.2021 17:26 Відповісти
он слишком громко размахивал руками.
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06.02.2021 18:43 Відповісти
Если он глухой с детства, то речевой аппрат у него не мог полноценно развиться
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06.02.2021 15:29 Відповісти
бесполезно - у кацапов и невозможное возможно.
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06.02.2021 15:35 Відповісти
Пару раз дубинкой по почкам и глухой запоет, как Пласидо Доминго! На расее таких целителей сотни тысяч. Хлопцы на подбор, откормлены-экипированы. Лечат ВСЁ! Правда, побочных эффектов при лечении много.
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06.02.2021 15:54 Відповісти
Натякаєте на особливості "рускаязичнай чєлюсті"? У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 2292
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06.02.2021 20:21 Відповісти
нет
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06.02.2021 21:38 Відповісти
така риба пішла балакуча, капєц!
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06.02.2021 15:15 Відповісти
Извините за фривольность, анекдот вспомнился:
Судят мужика за изнасилование глухонемой. Судья - мужику: - Как ты мог? Да у тебя и столько совести нет! (показывает фалангу пальца). Глухонемая, вскакивая с места: - Ыыыы-ыы-ыыы-ы (показывая до локтя)
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06.02.2021 15:18 Відповісти
Пора спросить у ваты - хотите как в России?)
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06.02.2021 15:21 Відповісти
вата вважає, що це "майдануті намайданили" їм зубожіння
тому - так, вони хочуть, як у расісі
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06.02.2021 15:27 Відповісти
та хочут они - апрель 19го тому подтверждение...
и палочки ********** по спинах хочут и во все щели - быдло неперюборюване.
правильно пацаны в окопах говорят - впереди кацапня-враги, сзади предатели....
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06.02.2021 15:30 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 7648 В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 288
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06.02.2021 15:24 Відповісти
10 000 арестованных па всей РАБссии за сутки,а койко мест нет...ГУЛАГ забит болванами... В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 9861
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06.02.2021 15:26 Відповісти
Та к он глухой или немой ?Какая=то чертовщина
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06.02.2021 15:29 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 3413 В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 6554
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06.02.2021 15:29 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 8334
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06.02.2021 15:42 Відповісти
Та що тут незрозумілого? Личинки Нєпрєдставімого Пхи трапєзнічать ізволят! А тому озиратися чи ні - великого значення вже немає: личинки голодними не лишаться.
У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 9883 У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 6227
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06.02.2021 20:18 Відповісти
В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 6826 В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге - Цензор.НЕТ 5048
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06.02.2021 15:30 Відповісти
Порівняння Байдена і Черненко тут недоречне
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06.02.2021 16:19 Відповісти
слабослышащий это не значит что человек вообще не может говорить. Он вполне мог полноценно говорить и слышать, потом из-за какой-либо причины (болезни как вариант) слух стал слабее почему и только третья группа. Журнализды пытаются натянуть сову на глобус. Лет 10 назад был на предприятии общества слепых. Не все полностью не видящие, помогают другим у кого совсем беда со зрением.
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06.02.2021 15:38 Відповісти
Явное мыслепреступление - по Оруелу....
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06.02.2021 15:41 Відповісти
А что, активно жестикулировал и махал руками--для глухонемго это и есть шум и буйство)))
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06.02.2021 16:05 Відповісти
Напевно своє ***** показував для порівнянням з путіним.
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06.02.2021 16:30 Відповісти
Я так и не понял он глухой или глухонемой. Это ж две большие рОзницы
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06.02.2021 16:24 Відповісти
Так дочЕтайте же до конца! У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 5818
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06.02.2021 17:00 Відповісти
Солженицын описывал как глухонемого в ГУЛАГ сослали за антисоветскую агитацию, кажется он сапожником был и воткнул иглу в газету , а попал в глаз портрета Сталина.. Прошлое возвращается!!
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06.02.2021 16:27 Відповісти
А как это "трением" ??? Так, што-ли ??? У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 5386

У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 8914
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06.02.2021 17:10 Відповісти
Норм! Портрет бункерного мерзавчика не забудьте повесить! Киву им за инструктора,! У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 2327
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06.02.2021 17:16 Відповісти
Інсайдерське фото з бункеру. У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 4316

У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 307
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06.02.2021 18:24 Відповісти
Да и хрен с ними! Надеюсь, ******** ********ович загонит расею в каменный век... и будут они сидеть в пещерах и добывать огонь трением.... У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 8516
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06.02.2021 17:13 Відповісти
Господин, пане Бутусов! Та зробіть вже можливість редагування дописів! А то так і виходить -- розмовляємо з Грышкою, як глухий з німим!! У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу - Цензор.НЕТ 7216
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06.02.2021 17:20 Відповісти
Думками забруднюється мозок.

Це ж так зкріпно!
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06.02.2021 20:14 Відповісти
буває. ось в Україні розумово неповноцінні мають право голосу. двічі несудимий, шут-імбецил, скоро плебісцяти будуть
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06.02.2021 22:24 Відповісти
 
 