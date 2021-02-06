У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу
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У Росії оштрафували чоловіка з інвалідністю за слухом через нібито участь у протестній акції 31 січня. Сам він запевняє, що того дня просто йшов у магазин і не знав про акцію. В результаті, суд Санкт-Петербурга виписав 5 тисяч рублів штрафу нібито за скандування політичних гасел глухонімому росіянину.
Красносельський районний суд Санкт-Петербурга оштрафував росіянина зі слабким слухом Євгена Агафонова на 5 тис. руб. (майже 2 тис. грн) за участь у мітингу. Про це повідомив його адвокат Сергій Локтєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Агафонов має інвалідність III групи за слухом. Чоловік повідомив, що 31 січня йшов у магазин і про акцію протесту не знав. Закликів співробітників поліції про припинення акції він через глухоту не чув. Коли Агафонов побачив, що інших громадян почали затримувати, він показав поліцейським жест, що не чує.
Незважаючи на це, чоловіка затримали. У відділі поліції він провів дев'ять годин, перекладача йому не надали. Його адвокат уточнює: через те, що Агафонов має слабкий слух, він не міг розуміти пояснення поліцейських про право не свідчити проти себе і не знав, які у нього права та обов'язки.
У протоколі ж поліцейські вказали, що Агафонов "спільно з іншими учасниками публічного заходу скандував гасла", попри те, що він не має можливості говорити.
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Однако современные археологи установили, что это просто миф. После пяти лет тщательных анализов человеческих останков, извлеченных из расщелины, в которую якобы спартанцы сбрасывали детей, ученые объявили: им удалось обнаружить лишь останки людей в возрасте от 18 до 35 лет.
"В этой области действительно есть кости людей, но не новорожденных, - поведал австралийскому новостному порталу news.com.au антрополог медицинского факультета Афинского университета Теодорос Питсиос. - Скорее всего, это просто миф. Сообщающих о подобной практике источников крайне мало, информация в них неточна".
Обнаружение останков около 46 мужчин, однако, подтверждает факт расправы спартанцев над вождем мессенян Аристоменом и его 50 войнами, которые были взяты в плен в ходе Второй Мессенской войны. Все они, согласно древним источникам, были сброшены со скалы.
Арестовали глухонемого за выкрикивание
антиправительственных лозунгов.
Он спрашивает на ихней собачьей мове: "за что? я же глухонемой!"
Ему отвечают: "раньше надо было говорить !"
А
Теперь толкай автозак до отделения!
В фильме "Гараж", немого Хвостова тоже обвинили в том, что от него слишком много шума!
Хлопчик жестами показав, що його звати Хуан.
Но это все равно выставляет паРашку, как неадекватную страну, плюющую на законы и здравый смысл. Это еще не дно. Потенциал дури там великий. )))
i нi, я не ображаюся - знаю наших....
Судят мужика за изнасилование глухонемой. Судья - мужику: - Как ты мог? Да у тебя и столько совести нет! (показывает фалангу пальца). Глухонемая, вскакивая с места: - Ыыыы-ыы-ыыы-ы (показывая до локтя)
тому - так, вони хочуть, як у расісі
и палочки ********** по спинах хочут и во все щели - быдло неперюборюване.
правильно пацаны в окопах говорят - впереди кацапня-враги, сзади предатели....
Це ж так зкріпно!