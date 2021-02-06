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Гражданин Украины скончался в российской колонии, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Гражданин Украины скончался в российской колонии, - правозащитники

Утром 5 февраля 2021 года в ИК-1 Адыгеи (РФ) скончался гражданин Украины - заключенный Владимир Здоренко.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщил ведущий эксперт Регионального центра прав человека (РЦПЧ) Роман Мартыновский, информирует Цензор.НЕТ.

По его информации, Здоренко осудили в Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права (МГП) украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания.

В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ. Украинцу не предоставили необходимую медицинскую помощь, что также является нарушением МГП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подконтрольные Кремлю суды Крыма за январь вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в российской армии, - правозащитники

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
Убийство для кацапов это обычное дело .
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06.02.2021 22:53
+4
Да уж.Заголовки поражают.Скоро будет.Украинский заключённый по кличке Жолудь выжил в российской тюрьме и под расписку работает депутатом в Раде.
А этот видимо отказался или не понял в виду воспитания,шо от него хотят.
Ну как бы то ни было скорбим по украинцу сгинувшего в мордовских стенах Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1060
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06.02.2021 23:06
+3
Дякую. Подивився в вікі життєпис цієї падлюки.На іншій гілці побачив фото з особової справи.Почали чекісти його вести з вересня 1972р. в Львівській області, а завербували в січні 1987р. під час відсидки на зоні.Дивно все це.14 років розробляти жида до вербовки?
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07.02.2021 01:21
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Убийство для кацапов это обычное дело .
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06.02.2021 22:53 Ответить
Да уж.Заголовки поражают.Скоро будет.Украинский заключённый по кличке Жолудь выжил в российской тюрьме и под расписку работает депутатом в Раде.
А этот видимо отказался или не понял в виду воспитания,шо от него хотят.
Ну как бы то ни было скорбим по украинцу сгинувшего в мордовских стенах Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1060
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06.02.2021 23:06 Ответить
А жолудь це хто?
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06.02.2021 23:48 Ответить
Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2222 Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9537
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06.02.2021 23:50 Ответить
Дякую. Подивився в вікі життєпис цієї падлюки.На іншій гілці побачив фото з особової справи.Почали чекісти його вести з вересня 1972р. в Львівській області, а завербували в січні 1987р. під час відсидки на зоні.Дивно все це.14 років розробляти жида до вербовки?
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07.02.2021 01:21 Ответить
А над картиной жолудь бачив?Придивись над кипой.Як герб в ангелочках.Таке намалюють... Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4562
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07.02.2021 01:26 Ответить
Якщо це не фотошоп, то можна зробити висновок що жидяра точно клієнт дурдому( близнюк пшонки).Ще більше став став ненавидіти кучматого і кравчука.Це при їхньому керуванні вся ця мразота захопила раальну владу і власність. І ще одне.Цю скотиняку якимись орденами нагороджували сабодан і філарет. Тьфу,лицеміри.
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07.02.2021 02:07 Ответить
Вы еще бл**** к награде представьте посмертно. А что он там делал? Какие его подвиги? Сколько вражеских ешелонов пустил под откос и подорвал автомобилей? Нисколько? Уголовник с росийским паспортом склеил ласты на росийской каторге? Так а нам какое дело?
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06.02.2021 23:11 Ответить
Невижу где написано что у него росийский паспорт?

"украинец в 2019 году был вывезен в Россию"
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06.02.2021 23:34 Ответить
Если бы он умер от спида в украинской тюрьме, всем бы стало легче? Или он в украине резко перестал бы воровать? Ахаха
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07.02.2021 11:58 Ответить
 
 