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Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники

Вранці 5 лютого 2021 року у ВК-1 Адигеї (РФ) помер громадянин України - в’язень Володимир Здоренко.

Про це Кримській правозахисній групі повідомив провідний експерт Регіонального центру прав людини (РЦПЛ) Роман Мартиновський, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, Здоренка засудили в Криму за крадіжку. У порушення Міжнародного гуманітарного права (МГП) українця у 2019 році вивезли до Росії для відбування покарання.

У місцях позбавлення волі в’язня заразили ВІЛ. Українцю не надали необхідної медичної допомоги, що також є порушенням МГП.

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Топ коментарі
+23
Убийство для кацапов это обычное дело .
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06.02.2021 22:53
+4
Да уж.Заголовки поражают.Скоро будет.Украинский заключённый по кличке Жолудь выжил в российской тюрьме и под расписку работает депутатом в Раде.
А этот видимо отказался или не понял в виду воспитания,шо от него хотят.
Ну как бы то ни было скорбим по украинцу сгинувшего в мордовских стенах Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1060
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06.02.2021 23:06
+3
Дякую. Подивився в вікі життєпис цієї падлюки.На іншій гілці побачив фото з особової справи.Почали чекісти його вести з вересня 1972р. в Львівській області, а завербували в січні 1987р. під час відсидки на зоні.Дивно все це.14 років розробляти жида до вербовки?
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07.02.2021 01:21
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Убийство для кацапов это обычное дело .
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06.02.2021 22:53 Відповісти
Да уж.Заголовки поражают.Скоро будет.Украинский заключённый по кличке Жолудь выжил в российской тюрьме и под расписку работает депутатом в Раде.
А этот видимо отказался или не понял в виду воспитания,шо от него хотят.
Ну как бы то ни было скорбим по украинцу сгинувшего в мордовских стенах Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1060
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06.02.2021 23:06 Відповісти
А жолудь це хто?
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06.02.2021 23:48 Відповісти
Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2222 Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9537
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06.02.2021 23:50 Відповісти
Дякую. Подивився в вікі життєпис цієї падлюки.На іншій гілці побачив фото з особової справи.Почали чекісти його вести з вересня 1972р. в Львівській області, а завербували в січні 1987р. під час відсидки на зоні.Дивно все це.14 років розробляти жида до вербовки?
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07.02.2021 01:21 Відповісти
А над картиной жолудь бачив?Придивись над кипой.Як герб в ангелочках.Таке намалюють... Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4562
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07.02.2021 01:26 Відповісти
Якщо це не фотошоп, то можна зробити висновок що жидяра точно клієнт дурдому( близнюк пшонки).Ще більше став став ненавидіти кучматого і кравчука.Це при їхньому керуванні вся ця мразота захопила раальну владу і власність. І ще одне.Цю скотиняку якимись орденами нагороджували сабодан і філарет. Тьфу,лицеміри.
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07.02.2021 02:07 Відповісти
Вы еще бл**** к награде представьте посмертно. А что он там делал? Какие его подвиги? Сколько вражеских ешелонов пустил под откос и подорвал автомобилей? Нисколько? Уголовник с росийским паспортом склеил ласты на росийской каторге? Так а нам какое дело?
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06.02.2021 23:11 Відповісти
Невижу где написано что у него росийский паспорт?

"украинец в 2019 году был вывезен в Россию"
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06.02.2021 23:34 Відповісти
Если бы он умер от спида в украинской тюрьме, всем бы стало легче? Или он в украине резко перестал бы воровать? Ахаха
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07.02.2021 11:58 Відповісти
 
 