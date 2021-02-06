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Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Вранці 5 лютого 2021 року у ВК-1 Адигеї (РФ) помер громадянин України - в’язень Володимир Здоренко.
Про це Кримській правозахисній групі повідомив провідний експерт Регіонального центру прав людини (РЦПЛ) Роман Мартиновський, інформує Цензор.НЕТ.
За його інформацією, Здоренка засудили в Криму за крадіжку. У порушення Міжнародного гуманітарного права (МГП) українця у 2019 році вивезли до Росії для відбування покарання.
У місцях позбавлення волі в’язня заразили ВІЛ. Українцю не надали необхідної медичної допомоги, що також є порушенням МГП.
Топ коментарі
+23 Серый Вовк
показати весь коментар06.02.2021 22:53
+4 Саша777
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+3 Петр Якимчук 89f4b8c6
показати весь коментар07.02.2021 01:21
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А этот видимо отказался или не понял в виду воспитания,шо от него хотят.
Ну как бы то ни было скорбим по украинцу сгинувшего в мордовских стенах
"украинец в 2019 году был вывезен в Россию"