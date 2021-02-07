В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вице-президент Европарламента Никола Бир призвала расширить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко. Она подчеркнула, что персональных санкций в отношении силовиков недостаточно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом шла речь на онлайн-форуме "Солидарность с Беларусью".
"Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы (Беларуси. - Ред.), сторонников Лукашенко", - заявила Бир.
В то же время вице-президент Европарламента отметила, что страны ЕС должны искать баланс между давлением и взаимодействием с белорусским режимом.
Напомним, в середине декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против режима Лукашенко и причастных к нарушению прав человека во время протестов в Беларуси.
В конце января в Литве предложили расширить санкции против Беларуси из-за ситуации в стране. Литва хочет наложить санкции на силовиков и судей, которые судят демонстрантов.
Кроме того, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ЕС, США, Канаду и Британию ввести новые санкции против режима Лукашенко.
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Krychek
Как эта тварь может быть одновременно мразью, кретином, некрофилом и одновременно старой ******, обслуживающей интересы Бункерного Деда?
Хотя чего удивляться? Коммуняки же.
а ты делаешь вид,что тугодум...
а ты надеялся,что так с пи.орасами поступать будут .но не срослось у тебя.и не сростется.бо ка дырка с ****** сами 3,2,1-ы
лукаш ***** доит,в обмен на всяческую лояльность и допуск кацапских агентов во все сферы жизни и государственного управления...
а нащот порядка...самый порядок в концлагере.никто и не подумает вечеринки устраивать да через забор лазать. .
и кому лука бацька-тому и ***** матка...
Да скорее уже! По максимальной программе!
А то будет как с россией - "А васька слушал да "ел Украину..."
Источник:https://censor.net/ru/n3246457