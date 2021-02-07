РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13034 посетителя онлайн
Новости За рубежом Репрессии в Беларуси
1 723 33
Беларусь (7527) Европарламент (1705) Лукашенко (3502) репрессии (2754) санкции (10623)

В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси

Вице-президент Европарламента Никола Бир призвала расширить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко. Она подчеркнула, что персональных санкций в отношении силовиков недостаточно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом шла речь на онлайн-форуме "Солидарность с Беларусью".

"Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы (Беларуси. - Ред.), сторонников Лукашенко", - заявила Бир.

В то же время вице-президент Европарламента отметила, что страны ЕС должны искать баланс между давлением и взаимодействием с белорусским режимом.

Напомним, в середине декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против режима Лукашенко и причастных к нарушению прав человека во время протестов в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко

В конце января в Литве предложили расширить санкции против Беларуси из-за ситуации в стране. Литва хочет наложить санкции на силовиков и судей, которые судят демонстрантов.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ЕС, США, Канаду и Британию ввести новые санкции против режима Лукашенко.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Запад дружит с людоедами из Саудовской Аравии где отрубают головы геям. Это называется геополитика.
показать весь комментарий
07.02.2021 10:02
+4
Білоруси кажуть кому Лука батька, тому ***** дядька.
показать весь комментарий
07.02.2021 10:00
+3
Очередное ниочем, плевать хотели судьи или менты на персональные санкции.
показать весь комментарий
07.02.2021 09:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну дык ему кацапня помогает В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 9181

Krychek

Как эта тварь может быть одновременно мразью, кретином, некрофилом и одновременно старой ******, обслуживающей интересы Бункерного Деда?
Хотя чего удивляться? Коммуняки же.

В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 4617
показать весь комментарий
07.02.2021 09:49 Ответить
я тебе про то,шо кацапня поддерживает людоедский режим в беларуси...бо у самих такой же людоедский. В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 8129
а ты делаешь вид,что тугодум...
показать весь комментарий
07.02.2021 09:59 Ответить
Запад дружит с людоедами из Саудовской Аравии где отрубают головы геям. Это называется геополитика.
показать весь комментарий
07.02.2021 10:02 Ответить
та ладно...почитай что ка дырка с геями делает...
а ты надеялся,что так с пи.орасами поступать будут В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 1740.но не срослось у тебя.и не сростется.бо ка дырка с ****** сами 3,2,1-ы
показать весь комментарий
07.02.2021 10:07 Ответить
а не хочу чтоб Украина превратилась в такой же свинарник,как у вас...а Беларусь -важный фактор в этой борьбе с мордором. В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 9742
показать весь комментарий
07.02.2021 10:05 Ответить
да и родственники у нас разные В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 6006
показать весь комментарий
07.02.2021 10:11 Ответить
да и слава богу...зачем мне лишняя вата?
показать весь комментарий
07.02.2021 10:19 Ответить
Свинарник у нас, а в Білорусі порядок, слава Богу. І бацька береже незалежність країни і від Заходу, і від Сходу. Бо в ЄС також незадоволені, що й досі немає російських танків на кордоні, немає корупції і олігархів, промисловість працює. І Лука не просить МВФ про гроші.
показать весь комментарий
07.02.2021 11:22 Ответить
а че ему мвф просить?он там в черном списке...
лукаш ***** доит,в обмен на всяческую лояльность и допуск кацапских агентов во все сферы жизни и государственного управления...
а нащот порядка...самый порядок в концлагере.никто и не подумает вечеринки устраивать да через забор лазать. В Європарламенті запропонували розширити санкції проти Білорусі - Цензор.НЕТ 6716.
и кому лука бацька-тому и ***** матка...
показать весь комментарий
07.02.2021 11:27 Ответить
Prosit luka s MVF i ES dengi i daze polucal takije,vot tolko teper urezali.Sprosite kto im dorogi delal za kakije dengi ja mogu otvetit sto casticno za ES dengi.Tut u nasej granice mi im vsio delali za nasi dengi pomogali ,skoli daze za nasi dengi remontirovali
показать весь комментарий
07.02.2021 11:42 Ответить
За свинарник дякуй, дуже дякуй 73% корисних ідійотів.
показать весь комментарий
07.02.2021 10:08 Ответить
Kak ES strani Belorus prevratilas.Ili eto neprimer im?Metodicku dajte pro ES sto tam tak ploxo a ja poslusaju В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 7261
показать весь комментарий
07.02.2021 10:23 Ответить
Mozet raska im primer.V etom godu raske pojavilos na 2 miliona bolse liudej zyvucyje za grani bednosti,vsego takix okolo 20 mln uze raske kotoryje daze 118 dolarov nepolucajet v mesiac
показать весь комментарий
07.02.2021 10:33 Ответить
а Лука разведчик рашистский в Белорусии
показать весь комментарий
07.02.2021 10:43 Ответить
Білоруси кажуть кому Лука батька, тому ***** дядька.
показать весь комментарий
07.02.2021 10:00 Ответить
Очередное ниочем, плевать хотели судьи или менты на персональные санкции.
показать весь комментарий
07.02.2021 09:48 Ответить
Демагоги вонючие, на зарплатах сидят, только и могут предлагать недомеры.
показать весь комментарий
07.02.2021 09:49 Ответить
А как они будут вычислять "сторонников Лукашенко". Голосовал за Лукашенко получи санкции?
показать весь комментарий
07.02.2021 09:55 Ответить
"Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы (Беларуси. - Ред.), сторонников Лукашенко", - заявила Бир.
Да скорее уже! По максимальной программе!
А то будет как с россией - "А васька слушал да "ел Украину..." В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 4969
Источник:https://censor.net/ru/n3246457
показать весь комментарий
07.02.2021 09:58 Ответить
А че, «озабоченность» не работает? Может рискнуть и выразить «негодование»?
показать весь комментарий
07.02.2021 10:05 Ответить
нее, это решение принят надо, а нормальный бюрократ такого не делает
показать весь комментарий
07.02.2021 10:23 Ответить
Это не санкции, а детский лепет, даже не смешно.
показать весь комментарий
07.02.2021 10:17 Ответить
Беларусь ничего особо в Европу не продает...немного текстиля, немного химпрома, да и все...ради эксперимента можно попробовать отключить от СВИФТ и посмотреть на результат...
показать весь комментарий
07.02.2021 10:23 Ответить
Evrope nicego tokogo nepradajiot,oni i sertifikati daze nestarajutsia vziat.Produktov ja nevidel zdes stob prodovali.Poxoze kak i Severnaja Koreja oni idut tem putiom
показать весь комментарий
07.02.2021 10:29 Ответить
Davit nado rezim silnej i eto mogut zdelat ES nado tolko zelanija,kak i rasku davit nado gorazdo silnej
показать весь комментарий
07.02.2021 10:25 Ответить
"... давить , давить сильней..." Зрадниця тихановская вже забула про своїх дітей, втратила порядність, честь і совість. І закликає камені з неба на Білорусь, бо програла, і народ заспокоївся і працює задоволений. Ніякі санкції не діють. Не здивуюся, якщо ця домохазяйка скоро закличе увесь Захід напасти і бомбардувати. Вона схиблена.
показать весь комментарий
07.02.2021 11:41 Ответить
Украина тоже санкциям помогает, элекрику покупать начали.
показать весь комментарий
07.02.2021 12:39 Ответить
 
 