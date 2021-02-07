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У Європарламенті запропонували розширити санкції проти Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Європарламенті запропонували розширити санкції проти Білорусі

Віцепрезидентка Європарламенту Нікола Бір закликала розширити санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Вона підкреслила, що персональних санкцій щодо силовиків недостатньо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йшлося на онлайн-форумі "Солідарність з Білоруссю".

"Персональних санкцій, запроваджених щодо представників силових структур, недостатньо. Ми повинні поширити їх на представників судової та правоохоронної системи (Білорусі. - Ред.), прихильників Лукашенка", - заявила Бір.

Водночас віцепрезидентка Європарламенту зазначила, що країни ЄС мають шукати баланс між тиском та взаємодією з білоруським режимом.

Нагадаємо, в середині грудня Євросоюз запровадив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка та причетних до порушення прав людини під час протестів у Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці січня в Литві запропонували розширити санкцій проти Білорусі через ситуацію в країні. Литва хоче накласти санкції на силовиків та суддів, які судять демонстрантів.

Також читайте: Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей

Крім того, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала ЄС, США, Канаду та Британію ввести нові санкції проти режиму Лукашенка.

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Топ коментарі
+5
Запад дружит с людоедами из Саудовской Аравии где отрубают головы геям. Это называется геополитика.
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07.02.2021 10:02
+4
Білоруси кажуть кому Лука батька, тому хуйло дядька.
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07.02.2021 10:00
+3
Очередное ниочем, плевать хотели судьи или менты на персональные санкции.
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07.02.2021 09:48
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ну дык ему кацапня помогает В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 9181

Krychek

Как эта тварь может быть одновременно мразью, кретином, некрофилом и одновременно старой ******, обслуживающей интересы Бункерного Деда?
Хотя чего удивляться? Коммуняки же.

В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 4617
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07.02.2021 09:49 Відповісти
я тебе про то,шо кацапня поддерживает людоедский режим в беларуси...бо у самих такой же людоедский. В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 8129
а ты делаешь вид,что тугодум...
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07.02.2021 09:59 Відповісти
Запад дружит с людоедами из Саудовской Аравии где отрубают головы геям. Это называется геополитика.
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07.02.2021 10:02 Відповісти
та ладно...почитай что ка дырка с геями делает...
а ты надеялся,что так с пи.орасами поступать будут В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 1740.но не срослось у тебя.и не сростется.бо ка дырка с ****** сами 3,2,1-ы
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07.02.2021 10:07 Відповісти
а не хочу чтоб Украина превратилась в такой же свинарник,как у вас...а Беларусь -важный фактор в этой борьбе с мордором. В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 9742
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07.02.2021 10:05 Відповісти
да и родственники у нас разные В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 6006
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07.02.2021 10:11 Відповісти
да и слава богу...зачем мне лишняя вата?
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07.02.2021 10:19 Відповісти
Свинарник у нас, а в Білорусі порядок, слава Богу. І бацька береже незалежність країни і від Заходу, і від Сходу. Бо в ЄС також незадоволені, що й досі немає російських танків на кордоні, немає корупції і олігархів, промисловість працює. І Лука не просить МВФ про гроші.
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07.02.2021 11:22 Відповісти
а че ему мвф просить?он там в черном списке...
лукаш ***** доит,в обмен на всяческую лояльность и допуск кацапских агентов во все сферы жизни и государственного управления...
а нащот порядка...самый порядок в концлагере.никто и не подумает вечеринки устраивать да через забор лазать. В Європарламенті запропонували розширити санкції проти Білорусі - Цензор.НЕТ 6716.
и кому лука бацька-тому и ***** матка...
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07.02.2021 11:27 Відповісти
Prosit luka s MVF i ES dengi i daze polucal takije,vot tolko teper urezali.Sprosite kto im dorogi delal za kakije dengi ja mogu otvetit sto casticno za ES dengi.Tut u nasej granice mi im vsio delali za nasi dengi pomogali ,skoli daze za nasi dengi remontirovali
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07.02.2021 11:42 Відповісти
За свинарник дякуй, дуже дякуй 73% корисних ідійотів.
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07.02.2021 10:08 Відповісти
Kak ES strani Belorus prevratilas.Ili eto neprimer im?Metodicku dajte pro ES sto tam tak ploxo a ja poslusaju В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 7261
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07.02.2021 10:23 Відповісти
Mozet raska im primer.V etom godu raske pojavilos na 2 miliona bolse liudej zyvucyje za grani bednosti,vsego takix okolo 20 mln uze raske kotoryje daze 118 dolarov nepolucajet v mesiac
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07.02.2021 10:33 Відповісти
а Лука разведчик рашистский в Белорусии
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07.02.2021 10:43 Відповісти
Білоруси кажуть кому Лука батька, тому ***** дядька.
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07.02.2021 10:00 Відповісти
Очередное ниочем, плевать хотели судьи или менты на персональные санкции.
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07.02.2021 09:48 Відповісти
Демагоги вонючие, на зарплатах сидят, только и могут предлагать недомеры.
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07.02.2021 09:49 Відповісти
А как они будут вычислять "сторонников Лукашенко". Голосовал за Лукашенко получи санкции?
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07.02.2021 09:55 Відповісти
"Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы (Беларуси. - Ред.), сторонников Лукашенко", - заявила Бир.
Да скорее уже! По максимальной программе!
А то будет как с россией - "А васька слушал да "ел Украину..." В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 4969
Источник:https://censor.net/ru/n3246457
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07.02.2021 09:58 Відповісти
А че, «озабоченность» не работает? Может рискнуть и выразить «негодование»?
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07.02.2021 10:05 Відповісти
нее, это решение принят надо, а нормальный бюрократ такого не делает
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07.02.2021 10:23 Відповісти
Это не санкции, а детский лепет, даже не смешно.
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07.02.2021 10:17 Відповісти
Беларусь ничего особо в Европу не продает...немного текстиля, немного химпрома, да и все...ради эксперимента можно попробовать отключить от СВИФТ и посмотреть на результат...
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07.02.2021 10:23 Відповісти
Evrope nicego tokogo nepradajiot,oni i sertifikati daze nestarajutsia vziat.Produktov ja nevidel zdes stob prodovali.Poxoze kak i Severnaja Koreja oni idut tem putiom
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07.02.2021 10:29 Відповісти
Davit nado rezim silnej i eto mogut zdelat ES nado tolko zelanija,kak i rasku davit nado gorazdo silnej
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07.02.2021 10:25 Відповісти
"... давить , давить сильней..." Зрадниця тихановская вже забула про своїх дітей, втратила порядність, честь і совість. І закликає камені з неба на Білорусь, бо програла, і народ заспокоївся і працює задоволений. Ніякі санкції не діють. Не здивуюся, якщо ця домохазяйка скоро закличе увесь Захід напасти і бомбардувати. Вона схиблена.
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07.02.2021 11:41 Відповісти
Украина тоже санкциям помогает, элекрику покупать начали.
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07.02.2021 12:39 Відповісти
 
 