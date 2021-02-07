У Європарламенті запропонували розширити санкції проти Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Віцепрезидентка Європарламенту Нікола Бір закликала розширити санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Вона підкреслила, що персональних санкцій щодо силовиків недостатньо.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йшлося на онлайн-форумі "Солідарність з Білоруссю".
"Персональних санкцій, запроваджених щодо представників силових структур, недостатньо. Ми повинні поширити їх на представників судової та правоохоронної системи (Білорусі. - Ред.), прихильників Лукашенка", - заявила Бір.
Водночас віцепрезидентка Європарламенту зазначила, що країни ЄС мають шукати баланс між тиском та взаємодією з білоруським режимом.
Нагадаємо, в середині грудня Євросоюз запровадив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка та причетних до порушення прав людини під час протестів у Білорусі.
Також РБК-Україна писало, що наприкінці січня в Литві запропонували розширити санкцій проти Білорусі через ситуацію в країні. Литва хоче накласти санкції на силовиків та суддів, які судять демонстрантів.
Крім того, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала ЄС, США, Канаду та Британію ввести нові санкції проти режиму Лукашенка.
Будь ласка, зачекайте...
Krychek
Как эта тварь может быть одновременно мразью, кретином, некрофилом и одновременно старой ******, обслуживающей интересы Бункерного Деда?
Хотя чего удивляться? Коммуняки же.
а ты делаешь вид,что тугодум...
а ты надеялся,что так с пи.орасами поступать будут .но не срослось у тебя.и не сростется.бо ка дырка с ****** сами 3,2,1-ы
лукаш ***** доит,в обмен на всяческую лояльность и допуск кацапских агентов во все сферы жизни и государственного управления...
а нащот порядка...самый порядок в концлагере.никто и не подумает вечеринки устраивать да через забор лазать. .
и кому лука бацька-тому и ***** матка...
Да скорее уже! По максимальной программе!
А то будет как с россией - "А васька слушал да "ел Украину..."
Источник:https://censor.net/ru/n3246457