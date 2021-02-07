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МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Министерство иностранных дел России вдруг решило "идти в ногу со временем" и завести свой аккаунт в TikTok.

"МИД России теперь в TikTok! Идем в ногу со временем!" — говорится в сообщении ведомства в социальной сети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

При этом пресс-служба Лаврова активно призывает подписываться на их новый аккаунт. Впрочем, пока там опубликовано только два видео - оба посвящены заявлениям оппозиционера Алексея Навального. Поэтому, говорить о том, что новый аккаунт качественно повлиял на освещение деятельности Министерства иностранных дел РФ пока не приходится.

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МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 01

Перейти на аккаунт МИД РФ в TikTok можно по ссылке

Отметим, что пользователи соцсети высмеивают решение МИД РФ завести аккаунт в TikTok. Ниже приводим скрины с некоторыми комментариями. На данный момент их уже больше 2,5 тыс. Большинство - с призывом освободить Навального.

МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 02
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 03
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 04
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 05
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 06
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 07
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 08

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Топ комментарии
+8
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3776
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07.02.2021 14:20
+6
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3382
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07.02.2021 14:16
+5
не просто идете в ногу...а прям скачете )))
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 2789

...МИД РФ...
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07.02.2021 14:22
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Правила форума Совет форумчан
захарова еще и камхорить начнет, будете донатить, чтоб не раздевалась.
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07.02.2021 14:16 Ответить
Душераздирающее зрелище
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07.02.2021 14:20 Ответить
тік-ток - це, здебільшого, короткі зацикленні дебільні відео без змісту! тож повністю відповідають діяльності московського мзс
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07.02.2021 15:01 Ответить
Поставив малому. Глянув пару перших відео, які тік-ток запропонува - і видалив. Мережа від дебілів для дебілів. І тупенька школота.
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07.02.2021 16:39 Ответить
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3776
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07.02.2021 14:20 Ответить
Киса, скажите мне как художник художнику: вы рисовать умеете? (с)
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07.02.2021 17:02 Ответить
с рабфака)
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07.02.2021 17:47 Ответить
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3382
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07.02.2021 14:16 Ответить
Ахахахаах, там и без них тупоголовых "существ" хватает. Не могу назвать пользователей тиктока "людьми".
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07.02.2021 14:19 Ответить
ну там детский сад в полном обьеме. но федерастам как рх и нужньі их мозги. єто не восременньій ход, єто борьба за будущих адептов.
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07.02.2021 16:53 Ответить
Стадний інстинкт відключити тяжко. Особливо лаптєногому бидлу.
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07.02.2021 17:01 Ответить
Ну что ж. Время идти на...
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07.02.2021 14:20 Ответить
мид рф в тик ток -
пар идёт в свисток !
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07.02.2021 14:21 Ответить
не просто идете в ногу...а прям скачете )))
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 2789

...МИД РФ...
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07.02.2021 14:22 Ответить
Лошадь прожавевжевальского из ТКК.
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07.02.2021 15:09 Ответить
Галопують! МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 1565
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07.02.2021 16:59 Ответить
ой..да-да...забыл это слово!!!
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07.02.2021 17:05 Ответить
Со временем... придут на х..😁
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07.02.2021 14:22 Ответить
ольгицы принимайте!
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07.02.2021 14:22 Ответить
Нет панове никакой РОСЕИ есть КАЦАПСКИЙ ******** ! МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 9333
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07.02.2021 14:24 Ответить
доступное место отзывов о бункерной крысе
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07.02.2021 14:27 Ответить
не думай о секунда с высока,
наступит пукен сам поймёшь наверное,
.....
вова штирлиц
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07.02.2021 14:27 Ответить
Обязательно посмотрю! Страх как люблю пьяные пляски Маньки Захеровой. Очень хочется, чтобы Унылая Лошадь пускала дым колечками или в цветастых шортах в Сочи на банане каталась. Так они же говна унылого туда напрут, про вяличье и весь мир в труху... этот бред мы уже видели. Скучно.
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07.02.2021 14:28 Ответить
Теперь кокаиновая лошадь вместе с боярошной машкой видосы там выкладывать начнут?
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07.02.2021 14:33 Ответить
Кремлёвский "Конь" идёт прямо на ГАВНО(гу) со временем.
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07.02.2021 14:37 Ответить
Ещё там не срали.
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07.02.2021 14:38 Ответить
Причина появления орды в Тик -Ток банальна.Тик -Ток -китайский и орде автоматом не грозит бан.А сами они готовы банить все другие сети. в орде по китайскому образцу.
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07.02.2021 14:38 Ответить
а что там комменты можно оставлять? може и мне завести?))
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07.02.2021 14:45 Ответить
Кратко о разных там блогерах и твиттерах на Роисси
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 48
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07.02.2021 15:07 Ответить
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 5459
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07.02.2021 15:22 Ответить
Насправді, це єдиний шанс України і багатьох інших країн на нормальне існування.
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07.02.2021 16:40 Ответить
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 4679
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07.02.2021 15:33 Ответить
Идите вы, и не просто идите, а идите вы на....
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07.02.2021 15:37 Ответить
Якраз їхній рівень! МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 1903
І чому я не здивований? МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 1903
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07.02.2021 16:57 Ответить
пришли в Тик Ток чтобы мозги промывать тинэйджерам.. а то некому совсем)
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07.02.2021 17:50 Ответить
 
 