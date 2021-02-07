МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом
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Міністерство закордонних справ Росії раптом вирішило "йти в ногу з часом" і завести свій аккаунт у TikTok.
"МЗС Росії тепер в TikTok! Йдемо в ногу з часом!" - йдеться в повідомленні відомства в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
При цьому пресслужба Лаврова активно закликає підписуватися на їх новий акаунт. Втім, поки там опубліковано тільки два відео - обидва присвячені заявам опозиціонера Олексія Навального. Тому, говорити про те, що новий акаунт якісно вплинув на висвітлення діяльності Міністерства закордонних справ РФ поки не доводиться.
Перейти на аккаунт МЗС РФ в TikTok можна за посиланням.
Зазначимо, що користувачі соцмережі висміюють рішення МЗС РФ завести аккаунт в TikTok. Нижче наводимо скріни з деякими коментарями. Зараз їх уже понад 2,5 тис. Більшість - із закликом звільнити Навального.
Будь ласка, зачекайте...
пар идёт в свисток !
...МИД РФ...
наступит пукен сам поймёшь наверное,
.....
вова штирлиц
І чому я не здивований?