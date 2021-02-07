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МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністерство закордонних справ Росії раптом вирішило "йти в ногу з часом" і завести свій аккаунт у TikTok.

"МЗС Росії тепер в TikTok! Йдемо в ногу з часом!" - йдеться в повідомленні відомства в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

При цьому пресслужба Лаврова активно закликає підписуватися на їх новий акаунт. Втім, поки там опубліковано тільки два відео - обидва присвячені заявам опозиціонера Олексія Навального. Тому, говорити про те, що новий акаунт якісно вплинув на висвітлення діяльності Міністерства закордонних справ РФ поки не доводиться.

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МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 01

Перейти на аккаунт МЗС РФ в TikTok можна за  посиланням.

Зазначимо, що користувачі соцмережі висміюють рішення МЗС РФ завести аккаунт в TikTok. Нижче наводимо скріни з деякими коментарями. Зараз їх уже понад 2,5 тис. Більшість - із закликом звільнити Навального.

МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 02
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 03
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 04
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 05
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 06
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 07
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 08

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Топ коментарі
+8
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3776
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07.02.2021 14:20
+6
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3382
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07.02.2021 14:16
+5
не просто идете в ногу...а прям скачете )))
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 2789

...МИД РФ...
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07.02.2021 14:22
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захарова еще и камхорить начнет, будете донатить, чтоб не раздевалась.
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07.02.2021 14:16 Відповісти
Душераздирающее зрелище
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07.02.2021 14:20 Відповісти
тік-ток - це, здебільшого, короткі зацикленні дебільні відео без змісту! тож повністю відповідають діяльності московського мзс
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07.02.2021 15:01 Відповісти
Поставив малому. Глянув пару перших відео, які тік-ток запропонува - і видалив. Мережа від дебілів для дебілів. І тупенька школота.
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07.02.2021 16:39 Відповісти
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3776
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07.02.2021 14:20 Відповісти
Киса, скажите мне как художник художнику: вы рисовать умеете? (с)
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07.02.2021 17:02 Відповісти
с рабфака)
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07.02.2021 17:47 Відповісти
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3382
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07.02.2021 14:16 Відповісти
Ахахахаах, там и без них тупоголовых "существ" хватает. Не могу назвать пользователей тиктока "людьми".
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07.02.2021 14:19 Відповісти
ну там детский сад в полном обьеме. но федерастам как рх и нужньі их мозги. єто не восременньій ход, єто борьба за будущих адептов.
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07.02.2021 16:53 Відповісти
Стадний інстинкт відключити тяжко. Особливо лаптєногому бидлу.
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07.02.2021 17:01 Відповісти
Ну что ж. Время идти на...
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07.02.2021 14:20 Відповісти
мид рф в тик ток -
пар идёт в свисток !
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07.02.2021 14:21 Відповісти
не просто идете в ногу...а прям скачете )))
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 2789

...МИД РФ...
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07.02.2021 14:22 Відповісти
Лошадь прожавевжевальского из ТКК.
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07.02.2021 15:09 Відповісти
Галопують! МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 1565
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07.02.2021 16:59 Відповісти
ой..да-да...забыл это слово!!!
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07.02.2021 17:05 Відповісти
Со временем... придут на х..😁
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07.02.2021 14:22 Відповісти
ольгицы принимайте!
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07.02.2021 14:22 Відповісти
Нет панове никакой РОСЕИ есть КАЦАПСКИЙ ******** ! МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 9333
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07.02.2021 14:24 Відповісти
доступное место отзывов о бункерной крысе
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07.02.2021 14:27 Відповісти
не думай о секунда с высока,
наступит пукен сам поймёшь наверное,
.....
вова штирлиц
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07.02.2021 14:27 Відповісти
Обязательно посмотрю! Страх как люблю пьяные пляски Маньки Захеровой. Очень хочется, чтобы Унылая Лошадь пускала дым колечками или в цветастых шортах в Сочи на банане каталась. Так они же говна унылого туда напрут, про вяличье и весь мир в труху... этот бред мы уже видели. Скучно.
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07.02.2021 14:28 Відповісти
Теперь кокаиновая лошадь вместе с боярошной машкой видосы там выкладывать начнут?
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07.02.2021 14:33 Відповісти
Кремлёвский "Конь" идёт прямо на ГАВНО(гу) со временем.
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07.02.2021 14:37 Відповісти
Ещё там не срали.
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07.02.2021 14:38 Відповісти
Причина появления орды в Тик -Ток банальна.Тик -Ток -китайский и орде автоматом не грозит бан.А сами они готовы банить все другие сети. в орде по китайскому образцу.
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07.02.2021 14:38 Відповісти
а что там комменты можно оставлять? може и мне завести?))
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07.02.2021 14:45 Відповісти
Кратко о разных там блогерах и твиттерах на Роисси
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 48
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07.02.2021 15:07 Відповісти
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 5459
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07.02.2021 15:22 Відповісти
Насправді, це єдиний шанс України і багатьох інших країн на нормальне існування.
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07.02.2021 16:40 Відповісти
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 4679
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07.02.2021 15:33 Відповісти
Идите вы, и не просто идите, а идите вы на....
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07.02.2021 15:37 Відповісти
Якраз їхній рівень! МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 1903
І чому я не здивований? МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом - Цензор.НЕТ 1903
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07.02.2021 16:57 Відповісти
пришли в Тик Ток чтобы мозги промывать тинэйджерам.. а то некому совсем)
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07.02.2021 17:50 Відповісти
 
 