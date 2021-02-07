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Германия (1983) история (923) Мельник (121) Штайнмайер (173) Северный поток (979)

Высказывания Штайнмайера вызвали шок: посол Мельник попрекнул президента Германии в подыгрывании роспропаганде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Высказывания Штайнмайера вызвали шок: посол Мельник попрекнул президента Германии в подыгрывании роспропаганде

Украина решительно выступает против искажения истории нацистской оккупации, а также попыток оправдать достройку скандального газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии "Укринформу" заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, комментируя интервью федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера газете Rheinische Post.

В этом интервью глава немецкого государства высказывается фактически за достройку газопровода "Северный поток-2", назвав "энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, который остался после существенного ухудшения взаимоотношений" между ФРГ и РФ в последние годы.

При этом в качестве аргумента президент ФРГ заявляет, что для немцев важно "еще одно совсем иное измерение - взгляд на очень изменчивую историю с Россией". Он напоминает, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.

"Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", - завершает свою мысль президент Штайнмайер.

"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", - говорит в свою очередь Мельник.

Он заявляет, что такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов", прежде всего украинского, которые входили в состав советского государства и во время жестокого господства гитлеровской Германии понес огромные человеческие потери и подвергся тотальному уничтожению.

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"Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", - продолжает посол.

Он напомнил, что не менее 8 миллионов жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них - более 5 миллионов мирных жителей; а из 6 миллионов украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных.

Мельник выразил сожалеет, что как показали недавние дебаты в Бундестаге, депутаты немецкого парламента до сих пор не готовы признать огромную цену, которую заплатила именно украинская нация, когда свирепствовал немецкий террор, а также наш вклад в победу над национал-социализмом. Глава дипломатической миссии надеется, что уже в ближайшее время высший законодательный орган ФРГ все же примет решение о строительстве в Берлине отдельного мемориала миллионам украинских жертв нацизма, который станет важным шагом на пути восстановления утраченной исторической справедливости и настоящего послевоенного примирения.

В этом смысле украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания Бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного увековечению памяти именно этих забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны, - проинформировал Мельник. Ведь 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе: целями бомбовых ударов стали Киев, Житомир, Одесса, Севастополь, другие гражданские объекты.

"Именно вот этот более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради обеления "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", - заявил посол.

В завершение он порекомендовал федеральному президенту Штанмайеру прочитать книгу профессора Тимоти Снайдера "Кровавые земли", чтобы понять, что именно захват Украины и полное физическое уничтожение и порабощение ее жителей находилось в самом эпицентре захватнических планов Третьего рейха для расширения жизненного пространства немецкого государства на Востоке Европы.

Как сообщалось, газопровод "Северный поток-2", общая протяженность которого составляют 1230 км, построен примерно на 94%, остается проложить около 120 километров труб в датских и 30 километров в немецких водах. Проект застопорился в декабре 2019 года после решения США ввести против него санкции. Россия возобновила строительство своими силами в конце прошлого года. После остановки 6 февраля работы были, согласно сообщению компании Nord Stream 2 AG, возобновлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.

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Топ комментарии
+64
фашист фашисту глаз не выклюет ...
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07.02.2021 14:56
+33
пакт Хуйла,Штайнмаера
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07.02.2021 14:58
+32
Высказывания Штайнмайера вызвали шок: посол Мельник попрекнул президента Германии в подыгрывании роспропаганде - Цензор.НЕТ 4008
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07.02.2021 15:06
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Все так, крім того, що він не канцлер.
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07.02.2021 15:49 Ответить
Да он себя не то,что Канцлером,а Кайзером возомнил.Та и долго его должность писать)
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07.02.2021 15:52 Ответить
Вот всему миру подарочек - новый договорняк между Россией и Германией. Осталось подписать договор о ненападении ... как между Молотовым и Риббентропом. Не забудут, конечно, и секретный протокол о новом переделе Европы, , может, и Мира.
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07.02.2021 15:51 Ответить
Якщо людина такого калібру, як Штайнмаєр несе таку маячню, то, на мою думку, причиною може бути тільки його корумпування спецслужбами РФ.
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07.02.2021 15:56 Ответить
Steinmeier-ARSCHLOCH !
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07.02.2021 15:59 Ответить
Штайнмайер в своё время очень удачно развернул русло начальных "минских переговоров" в сторону России 9Путина).Поэтому и сейчас вряд ли это оговорки малообразованного в истрории управленца Германии
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07.02.2021 16:03 Ответить
Україна вже 11 років обирає шахраїв і пройдисвітів у владу і стала країною злиднів і олігархів. А з країною злиднів ніхто не рахується, якщо в них ще й нема ядерної зброї. Тому не здивуюсь, що колективний захід заб'є на Україну і подарує її паРаші на з'їдіння.
-------------
Ну що, абинеюлькі? От і кіздець прийшов. Відчиняйте двері!
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07.02.2021 16:17 Ответить
Німецький політикум - це метастази васточной Гєрманіі , активно розрощені в тілі країни вже в часи уХйла президентом . Якщо це вважати як помсту Німеччині за часи Гітлеризму , то РАША дуже Вже має бути задоволена, але від ненаситності захлинаються...
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07.02.2021 16:23 Ответить
Не розумію чого такий гвалт піднімається із-за цього Штангециркуля?. Він давно на відсосі у Путіна і з ним все зрозуміло.
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07.02.2021 16:33 Ответить
Schröderизация Европы продолжается... Так всегда было сначала "пятая колонна" готовила, а потом уже... "Широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради обеления "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", Источник: https://censor.net/ru/n3246484
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07.02.2021 16:49 Ответить
После оккупации Германии сталинскими вооруженными бандами были зафиксированы массовые изнасилования немок. Такое впечатление, что нынешние "теплые" взаимоотношения немцев с кацапами обусловлены именно этим фактом. Не исключено, что все эти штайнмаеры, шрёдеры и прочие являются плодами этой послевоенной "любви"...
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07.02.2021 16:54 Ответить
Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 5603
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07.02.2021 17:03 Ответить
У Вовы Пу много компромата на немецких руководителей. Сотрудничество с КГБ, предательство и смерти своих сограждан. Там и Меркель и Штанмаер и его типа "формула" предательства Украины.
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07.02.2021 17:03 Ответить
Это потому, что на Германию надо подавать в суды и без конца требовать покаяния за убийства, угон в рабство, срезания чернозема и прочий грабеж.
Потому как сраная Рашка не СССР, а такой же фашист, как Меркель и Штаймаейр.
П.С. А мы банана рипаблик, сами просим немецких ублюдков в Нормандский формат.
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07.02.2021 17:07 Ответить
Хоть один вразумительный комент! Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 613
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08.02.2021 00:03 Ответить
ПРОСТО ШТРИХИ БИОГРАФИЙ ДРУЗЕЙ ПУТИНА
Штайнмайер. В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии.
. С 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера.
С ноября 1998 года по июль 1999 года Штайнмайер занимал должность статс-секретаря федерального правительства, уполномоченного по координации деятельности спецслужб...

Шредер - Председатель Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть» с 29 сентября 2017 года. Иностранный член Российской академии наук (2008). Почетный доктор наук Санкт-Петербургского университета[4].
Не сумев решить структурные экономические проблемы, Шрёдер едва не потерпел поражение на выборах 22 октября 2002. Только жёсткая оппозиция американскому вторжению в Ирак над ХДС. Однако, данная позиция ФРГ серьёзно ухудшила отношения с США. Позицию, аналогичную немецкой, заняли Франция и Россия. В результате этого стали говорить о формировании новой оси - Берлин-Москва-Париж,
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07.02.2021 17:07 Ответить
й оцю "новую ось " покрило іржею не вторгненння рашистів в Україну, не окупацтія Криму - то лиш були занепокоєння ... А тільки збиття МН-17 !
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07.02.2021 17:17 Ответить
Развязали вторую мирвую два преступника, два диктатора, гитлер и сталин, ссср не жертва, а агрессор, жертва Польша и остальная европа, кажись мир уже расставил правильные акценты тех событий, или у некоторых память дырявая, или кремлевский мясник не отстегнул вовремя своим продажным друзьям агентам, значит плохи дела у старика, альцгеймер догоняет.
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07.02.2021 17:18 Ответить
а тим часом партію Меркель очолить чи вже очолив "друг крємля"...
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07.02.2021 17:22 Ответить
А что тут удивительного??Вы думали что политика партии резко изменится от смены руководства?
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07.02.2021 18:16 Ответить
Друззяки ***** є друзяки *****...
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07.02.2021 17:21 Ответить
На это старое дерьмо не надо вообще обращать внимание))) ублюдок гебешно-комуняцкий.
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07.02.2021 17:23 Ответить
Це інтерв'ю посла Мельника треба опублікувати не тільки в Укрінформі, а в першу чергу в німецьких ЗМІ, Rheinische Post. та Deutsche Welle. А українська влада повинна вимагати від Німеччини репарації за збитки заподіяні Україні під час гітлерівської окупації, за збитки від Північного потоку, який параша будує разом з Німеччиною і за збитки від блокування Меркель надання Україні ПДЧ у 2008 року, наслідком якого стала російська агресія.
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07.02.2021 17:27 Ответить
не тільки, листа також надіслати Єрмаку.
фігура штана мені стала відома, коли будучи мідом в 2014 році стояв перед сорокою із Сорок і слухав, як та погрожувала, що "введе" військовий стан в Україні, якщо не припиняться "порушення конституційного ладу" і не промовив у відповідь жодного слова. Після закінчення війни СДПГ завжди стояло на колінах перед северним рейхом. Нижня саксонія - це ГДР, звідти ж є і меркель. Один Гельмут Коль вів себе з рейхом як німець. А всі ці босяки і босячки на утриманні.
ідея путіна з потоком проста- весь газ через німців, а німці з путіним будуть продавати газ всім іншим по принципу лояльності. Проект збитковий. Поки сватались, туркомани провели півднем свій маршрут. Юга для рейха відпадають. Газпром добуватиме газ там де Папанін плавав на крижині, возитимуть криголамами- газовозами в Архангельск. Економісти рейху бояться пікнути щодо ефективності, труба є газу поки що немає. Завод зірка просрали і розікрали гроші, малайські негри щось не допомагають. Он в Чорному морі побудували і кинули, рейху не вперше похоронити своє ж -то ріки розвертали, то ракети робили як сосиски, то завалили весь світ літако-танковим послідом. І це кинуть. Німці (Аденауер, Коль) більше 30 років боронили Німеччину від хрущесько-брежневських атак, і зараз зберуться силами.
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07.02.2021 18:13 Ответить
Претензии к достройке СП-2 особенно убедительно звучат на фоне возобновления.покупки Украиной електроенергии в раше.
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07.02.2021 17:33 Ответить
Респект Мельнику!!! человечище!!
и еще он должен был напомнить уроду, что был укр. фронт и белорусский. А кацапы только мимо проходили. Выехали как всегда на чужом горбу.
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07.02.2021 18:08 Ответить
А причем тут эти оба фронта?
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07.02.2021 18:25 Ответить
Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 5780
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07.02.2021 18:38 Ответить
надо обьяснить етому Штайнмайеру, что ссср развязало 2 мировую войну вместе с Германией, подписав пакт молотова-рибентропа о разделе Европы!
так что на ссср лежит такая же ответственность за невинно-убиенных!
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07.02.2021 18:16 Ответить
а вісь вона така пряма- Штайнмайєр, спецслужби, Шрьодер...
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07.02.2021 19:02 Ответить
Штайнмайер честно отрабатывает деньги которые платит ему пуцин, тут уж ничего не скажешь...
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07.02.2021 19:09 Ответить
штанмайер, ученик шредера, чего вы хотите от немецких шлюх?
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07.02.2021 19:22 Ответить
Згвалтування радянськими солдатами міліона німецьких жінок дається взнаки, хтось після цього мав народиться в зоні радянської окупації.
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07.02.2021 19:24 Ответить
Я тоже считаю, что после этих изнасилований немок у немцев поменялся генетический код и они обрусились.
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07.02.2021 20:00 Ответить
Вірніше оватанились.
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07.02.2021 20:23 Ответить
окацапились
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07.02.2021 21:13 Ответить
Евросучість
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07.02.2021 19:45 Ответить
Украинцы уже второй раз подверглись нападению фашистов: сперва немецких, затем россиянских.
Лезут фашисты к нам, будто мёдом им тут помазано.
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07.02.2021 19:55 Ответить
причем в этой точке времени и пространства лезут оба, только немцы не так явно.
А все потому что кролики очень привлекательны для удавов. И чтоб не было "меда", нам нужно перестать быть кроликом.
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07.02.2021 21:14 Ответить
Женя-Женя,а каким образом немцы "лезут к нам"? -сможешь обьяснить, или тебе лишь бы в лужу пёржнуть? Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 3210
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07.02.2021 22:36 Ответить
после введения СП нашу трубу можно будет отдать на металлом. Вот как бы тогда вам не пришлось в лужу пёржнуть
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07.02.2021 23:15 Ответить
Такие как штайнмаер развалят Западную цивилизацию, уже близки к развалу.
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07.02.2021 20:06 Ответить
В Німеччині лютує шрьодорщина, краще в топі послідовники Коля
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07.02.2021 20:25 Ответить
були б послідовники Коля!
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07.02.2021 20:26 Ответить
Хотелось бы спросить у этого штайнмайера, а чего же это немцы вроде бы покаялись в содеянном, а сами теперь преклоняются перед новым фюрером путиным, который ведёт такую же агрессивную политику?
Получается, что немцы такой народ, что любят всяких фашистов и садистов: то перед Гитлером раболепствовали, то теперь перед х--лом.
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07.02.2021 20:33 Ответить
потому что в их пониманию, агрессивная политика направлена против какой-то Украины. Этим можно пренебречь.
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07.02.2021 21:16 Ответить
По факту, Украина из-под России никогда не вылазила, а сейчас и подавно -- парашные агенты ею правят...
Как Западу быть на стороне Украины, если Украина предельно не стабильное государство-саттелит России?
Совдепы вы все, недомучанные сами собою...*)
Никто вас не спасёт -- ни Байден, ни Зеля, ни Порох.

...так фигли немцам париться на безнадёге?
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07.02.2021 22:02 Ответить
Bandera Rosa,я тебя раньше считал умным парнем, а щас ты шось перемудрил. може не выспался?
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07.02.2021 22:39 Ответить
Раньше и я считал Украину умнее... -- а щас уже - ни вопросов, ни надежд.
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07.02.2021 22:49 Ответить
Окурок ты задрало своей тупостьюю Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 1040
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07.02.2021 23:09 Ответить
Тобто є країна яку де-факто захопили терористи. І ось Штанмаєр притягуючи за вуха якісь дикі відмазки збирається по суті фінансувати цю терористичну організацію купляючи ресурси вкрадені терористами в північних народів московії.

Хіба це не фінансування тероризму. І чим це відрізяється від фінансування таких організацій як ігіл.
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07.02.2021 22:19 Ответить
Гитлер до сих пор управляет РАБссией Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 6955
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07.02.2021 23:07 Ответить
Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 9132
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07.02.2021 23:21 Ответить
Продажные бюрократы, ничего нового. Старо как мир.
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08.02.2021 02:10 Ответить
Этот недобитый фашист. что то сильно рьяно лижет путину спину и то что ниже!! Не гоже это делать солидному немцу!!Хотя какой он немец?? !Так ! Немецкий Шрейхбрехер!
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08.02.2021 12:03 Ответить
Ще не всі КОМСОМОЛЬЦІ вимерли!!!
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08.02.2021 13:12 Ответить
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