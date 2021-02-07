Высказывания Штайнмайера вызвали шок: посол Мельник попрекнул президента Германии в подыгрывании роспропаганде

Украина решительно выступает против искажения истории нацистской оккупации, а также попыток оправдать достройку скандального газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии "Укринформу" заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, комментируя интервью федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера газете Rheinische Post.

В этом интервью глава немецкого государства высказывается фактически за достройку газопровода "Северный поток-2", назвав "энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, который остался после существенного ухудшения взаимоотношений" между ФРГ и РФ в последние годы.

При этом в качестве аргумента президент ФРГ заявляет, что для немцев важно "еще одно совсем иное измерение - взгляд на очень изменчивую историю с Россией". Он напоминает, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.

"Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", - завершает свою мысль президент Штайнмайер.

"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", - говорит в свою очередь Мельник.

Он заявляет, что такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов", прежде всего украинского, которые входили в состав советского государства и во время жестокого господства гитлеровской Германии понес огромные человеческие потери и подвергся тотальному уничтожению.

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"Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", - продолжает посол.

Он напомнил, что не менее 8 миллионов жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них - более 5 миллионов мирных жителей; а из 6 миллионов украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных.

Мельник выразил сожалеет, что как показали недавние дебаты в Бундестаге, депутаты немецкого парламента до сих пор не готовы признать огромную цену, которую заплатила именно украинская нация, когда свирепствовал немецкий террор, а также наш вклад в победу над национал-социализмом. Глава дипломатической миссии надеется, что уже в ближайшее время высший законодательный орган ФРГ все же примет решение о строительстве в Берлине отдельного мемориала миллионам украинских жертв нацизма, который станет важным шагом на пути восстановления утраченной исторической справедливости и настоящего послевоенного примирения.

В этом смысле украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания Бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного увековечению памяти именно этих забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны, - проинформировал Мельник. Ведь 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе: целями бомбовых ударов стали Киев, Житомир, Одесса, Севастополь, другие гражданские объекты.

"Именно вот этот более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради обеления "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", - заявил посол.

В завершение он порекомендовал федеральному президенту Штанмайеру прочитать книгу профессора Тимоти Снайдера "Кровавые земли", чтобы понять, что именно захват Украины и полное физическое уничтожение и порабощение ее жителей находилось в самом эпицентре захватнических планов Третьего рейха для расширения жизненного пространства немецкого государства на Востоке Европы.

Как сообщалось, газопровод "Северный поток-2", общая протяженность которого составляют 1230 км, построен примерно на 94%, остается проложить около 120 километров труб в датских и 30 километров в немецких водах. Проект застопорился в декабре 2019 года после решения США ввести против него санкции. Россия возобновила строительство своими силами в конце прошлого года. После остановки 6 февраля работы были, согласно сообщению компании Nord Stream 2 AG, возобновлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.