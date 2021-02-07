Высказывания Штайнмайера вызвали шок: посол Мельник попрекнул президента Германии в подыгрывании роспропаганде
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина решительно выступает против искажения истории нацистской оккупации, а также попыток оправдать достройку скандального газопровода "Северный поток-2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии "Укринформу" заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, комментируя интервью федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера газете Rheinische Post.
В этом интервью глава немецкого государства высказывается фактически за достройку газопровода "Северный поток-2", назвав "энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, который остался после существенного ухудшения взаимоотношений" между ФРГ и РФ в последние годы.
При этом в качестве аргумента президент ФРГ заявляет, что для немцев важно "еще одно совсем иное измерение - взгляд на очень изменчивую историю с Россией". Он напоминает, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.
"Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", - завершает свою мысль президент Штайнмайер.
"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", - говорит в свою очередь Мельник.
Он заявляет, что такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов", прежде всего украинского, которые входили в состав советского государства и во время жестокого господства гитлеровской Германии понес огромные человеческие потери и подвергся тотальному уничтожению.
"Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", - продолжает посол.
Он напомнил, что не менее 8 миллионов жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них - более 5 миллионов мирных жителей; а из 6 миллионов украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных.
Мельник выразил сожалеет, что как показали недавние дебаты в Бундестаге, депутаты немецкого парламента до сих пор не готовы признать огромную цену, которую заплатила именно украинская нация, когда свирепствовал немецкий террор, а также наш вклад в победу над национал-социализмом. Глава дипломатической миссии надеется, что уже в ближайшее время высший законодательный орган ФРГ все же примет решение о строительстве в Берлине отдельного мемориала миллионам украинских жертв нацизма, который станет важным шагом на пути восстановления утраченной исторической справедливости и настоящего послевоенного примирения.
В этом смысле украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания Бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного увековечению памяти именно этих забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны, - проинформировал Мельник. Ведь 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе: целями бомбовых ударов стали Киев, Житомир, Одесса, Севастополь, другие гражданские объекты.
"Именно вот этот более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради обеления "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", - заявил посол.
В завершение он порекомендовал федеральному президенту Штанмайеру прочитать книгу профессора Тимоти Снайдера "Кровавые земли", чтобы понять, что именно захват Украины и полное физическое уничтожение и порабощение ее жителей находилось в самом эпицентре захватнических планов Третьего рейха для расширения жизненного пространства немецкого государства на Востоке Европы.
Как сообщалось, газопровод "Северный поток-2", общая протяженность которого составляют 1230 км, построен примерно на 94%, остается проложить около 120 километров труб в датских и 30 километров в немецких водах. Проект застопорился в декабре 2019 года после решения США ввести против него санкции. Россия возобновила строительство своими силами в конце прошлого года. После остановки 6 февраля работы были, согласно сообщению компании Nord Stream 2 AG, возобновлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.
Пожалуйста, подождите...
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Ну що, абинеюлькі? От і кіздець прийшов. Відчиняйте двері!
Потому как сраная Рашка не СССР, а такой же фашист, как Меркель и Штаймаейр.
П.С. А мы банана рипаблик, сами просим немецких ублюдков в Нормандский формат.
Штайнмайер. В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии.
. С 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера.
С ноября 1998 года по июль 1999 года Штайнмайер занимал должность статс-секретаря федерального правительства, уполномоченного по координации деятельности спецслужб...
Шредер - Председатель Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть» с 29 сентября 2017 года. Иностранный член Российской академии наук (2008). Почетный доктор наук Санкт-Петербургского университета[4].
Не сумев решить структурные экономические проблемы, Шрёдер едва не потерпел поражение на выборах 22 октября 2002. Только жёсткая оппозиция американскому вторжению в Ирак над ХДС. Однако, данная позиция ФРГ серьёзно ухудшила отношения с США. Позицию, аналогичную немецкой, заняли Франция и Россия. В результате этого стали говорить о формировании новой оси - Берлин-Москва-Париж,
фігура штана мені стала відома, коли будучи мідом в 2014 році стояв перед сорокою із Сорок і слухав, як та погрожувала, що "введе" військовий стан в Україні, якщо не припиняться "порушення конституційного ладу" і не промовив у відповідь жодного слова. Після закінчення війни СДПГ завжди стояло на колінах перед северним рейхом. Нижня саксонія - це ГДР, звідти ж є і меркель. Один Гельмут Коль вів себе з рейхом як німець. А всі ці босяки і босячки на утриманні.
ідея путіна з потоком проста- весь газ через німців, а німці з путіним будуть продавати газ всім іншим по принципу лояльності. Проект збитковий. Поки сватались, туркомани провели півднем свій маршрут. Юга для рейха відпадають. Газпром добуватиме газ там де Папанін плавав на крижині, возитимуть криголамами- газовозами в Архангельск. Економісти рейху бояться пікнути щодо ефективності, труба є газу поки що немає. Завод зірка просрали і розікрали гроші, малайські негри щось не допомагають. Он в Чорному морі побудували і кинули, рейху не вперше похоронити своє ж -то ріки розвертали, то ракети робили як сосиски, то завалили весь світ літако-танковим послідом. І це кинуть. Німці (Аденауер, Коль) більше 30 років боронили Німеччину від хрущесько-брежневських атак, і зараз зберуться силами.
и еще он должен был напомнить уроду, что был укр. фронт и белорусский. А кацапы только мимо проходили. Выехали как всегда на чужом горбу.
так что на ссср лежит такая же ответственность за невинно-убиенных!
Лезут фашисты к нам, будто мёдом им тут помазано.
А все потому что кролики очень привлекательны для удавов. И чтоб не было "меда", нам нужно перестать быть кроликом.
Получается, что немцы такой народ, что любят всяких фашистов и садистов: то перед Гитлером раболепствовали, то теперь перед х--лом.
Как Западу быть на стороне Украины, если Украина предельно не стабильное государство-саттелит России?
Совдепы вы все, недомучанные сами собою...*)
Никто вас не спасёт -- ни Байден, ни Зеля, ни Порох.
...так фигли немцам париться на безнадёге?
Хіба це не фінансування тероризму. І чим це відрізяється від фінансування таких організацій як ігіл.