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Германия (1983) Северный поток (979) Навальный (583) Альтмайер Петер (8)

Не надо связывать "Северный поток-2" с Навальным, - министр экономики ФРГ Альтмайер

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Не надо связывать "Северный поток-2" с Навальным, - министр экономики ФРГ Альтмайер

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) высказался за достройку газопровода "Северный поток-2", несмотря на заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Дебаты вокруг этого проекта не следует смешивать с дебатами о нарушении прав человека в России, сказал Альтмаер в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 7 февраля.

"Экономические связи, существующие уже многие десятилетия и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое. Если  "Северный поток-2" не достроят, то Россия не обязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать "Северный поток-1" и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют огромные инвестиции, поэтому я призываю к предметной дискуссии", - пояснил министр экономики ФРГ.

В то же время Петер Альтмайер назвал вполне приемлемой "четкий ответ" Евросоюза на приговор Навальному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока-2" в водах Дании

"Приговор Алексею Навальному - неслыханное деяние, которое не имеет ничего общего с действиями в правом поле. Я вполне могу себе представить четкий ответ тем, кто распорядился об этом нарушении прав человека и несет ответственность за него. Однако это может быть только ответ всего Евросоюза в целом", - подчеркнул глава минэкономики ФРГ.

Как сообщалось, "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 %. Вечером 6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб. Многие европейские страны, в том числе Франция, критикуют этот проект. США ведут с ним борьбу с помощью санкций, но правительство Германии не отказывается от "Северного потока - 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили множество силовиков, которые применяли силу при задержаниях.

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Топ комментарии
+28
А Гитлера не нужно связывать с Освенцимом
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07.02.2021 13:34
+17
Ну да. Гитлер - убийца, а Освенцим - это фабрика по набивке подушек волосами. Ничего личного, только бизнес и инвестиции.
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07.02.2021 14:01
+15
Боже, какие они убогие мрази.... Без штатов нас бы уже десять раз продали, купили, потом опять продали, но уже дороже...
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07.02.2021 13:41
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Правила форума Совет форумчан
А ще краще його зв'язати з газпромівськими грошима у кишенях німецьких політиків. Оце буде правильно.
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07.02.2021 15:12 Ответить
Ну да, деньги не пахнут. А если пахнут, то нефтью и газом.
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07.02.2021 13:33 Ответить
Главный нюхач кацапских денег Герхард Шрёдер.
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07.02.2021 13:41 Ответить
А Гитлера не нужно связывать с Освенцимом
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07.02.2021 13:34 Ответить
Ну да. Гитлер - убийца, а Освенцим - это фабрика по набивке подушек волосами. Ничего личного, только бизнес и инвестиции.
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07.02.2021 14:01 Ответить
СП-2 и Навальный - близнецы братья!
Кто более истории ценен?
Говорим СП-2, подразумеваем - Навальный!
Говорим Навальный, подразумеваем - Ленин!
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07.02.2021 13:34 Ответить
несподівано!
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07.02.2021 13:47 Ответить
Andrei Piontkovsky

В самом начале своей речи Байден очень точно определил вызовы,брошенные США: «амбиции Китая соперничать ( rival) с нами и решимость России насрать (damage) нам». Соперничать или насрать - в этом разница между китайской цивилизацией и путинской Дзюдохерией.
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07.02.2021 13:35 Ответить
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Так вот кто все время срет в штаны американцам.
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07.02.2021 13:49 Ответить
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Ну слово damage переводится как ущерб, то США нанесло РФ гораздо больше damage, чем РФ США.
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07.02.2021 14:03 Ответить
Кому что а кацап снова вспомнит про вЯликий совок и всплакнет о нем .
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07.02.2021 14:33 Ответить
Damage - это "нанести ущерб". Хотя, если иметь в виду запоребрик, то для них damage и нагадить - примерно то же самое.
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07.02.2021 14:18 Ответить
Вот мне интересно, а с кем Германия связала Игил и Талибан когда полезли туда со своими бомбардировщиками?
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07.02.2021 13:35 Ответить
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Двойные стандарты Запада?? Не, не слышал.
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07.02.2021 13:50 Ответить
А как там "Пуси Райт"? Почему их не слышно? Пора бы ввести санкции и за эту культовую группу.
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07.02.2021 13:36 Ответить
Бундесам так хочеться монополії на кацапський газ у Європі, що аж свербить...
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07.02.2021 13:37 Ответить
...Росія весь минулий рік намагалася по-пропагандистському маневрувати в умовах американських санкцій. Періодично заявляла, що роботи скоро завершать. У грудні побудували жалюгідну ділянку 2,6 кілометра на мілководді у виключній морській економічній зоні Німеччини, що не підпадає під санкції. На це витратили два тижні. З таким темпом роботи в данському секторі Балтики триватимуть півтора року. Це ілюстрація "технологічної міці" Росії - без західних трубоукладачів вони нічого не можуть.
США запровадили нові санкції проти цього проєкту на додаток до попередніх 2019 року. Останніми тижнями від участі в ньому відмовилася низка компаній. Ні Газпром, ні Путін вже не висловлюють оптимізму.
Німеччина далі підтримуватиме будівни­цтво "Північного потоку-2"?
- Недавно Федеральне відомство з морського судноплавства та гідрографії, яке дозволило продовжити роботи з "Північного потоку-2" з 15 січня, призупинило дію дозволу. Це сталося після апеляції двох німецьких природоохоронних організацій - Асоціації захисту навколишнього середовища та Спілки охорони природи й біорізноманіття.
Припускаю, зіграв роль арешт опозиційного політика Олексія Навального в Москві. Після отруєння його в Німеччині вже звучали пропозиції заморозити "Північний потік-2" на невизначений термін. Цього не відбулося, бо Анґела Меркель зайняла позицію, що економічні проєкти повинні бути поза дією політичних чинників. Але росіяни, користуючись цим, обшахраювали німців. Спочатку гарантували безпеку Навального, а як прибув у РФ - заарештували. Очевидно, на такий випадок у німецької сторони знайшовся рояль у кущах - апеляції екологів.
Тепер німецький регулятор стверджує, що розгляд апеляцій по суті, обґрунтування яких ще не готові, може затягнутися на невизначений термін, аж до 2022 року. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
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07.02.2021 14:32 Ответить
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Если достроят Северный поток от Навального не будет никакой пользы.
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07.02.2021 13:38 Ответить
Боже, какие они убогие мрази.... Без штатов нас бы уже десять раз продали, купили, потом опять продали, но уже дороже...
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07.02.2021 13:41 Ответить
А то что запуск СП2 позволит Рашке начать полномасштабные военные действия на территории Украины не опасаясь что это сорвет транзит газа в ЕС-на это Германии чхать. Германия хочет миллиарды от транзита. Европа всегда была продажной девкой капитализма.
И украине нужно надеятся на себя свою армию и оружие. Ну и немного на США,Польшу и Прибалтику-они поддержут как минимум морально. На Германию,Францию,Италию точно не стоит надеятся-эти разменяют Украину и причем задешево
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07.02.2021 13:41 Ответить
Не, морально они тоже поддержат.
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07.02.2021 13:43 Ответить
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Если даже так, то почему Германию должна волновать судьба Украины?
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07.02.2021 13:51 Ответить
Не должна волновать. Украине нужно надеятся на себя и возобновить производство крылатых ракет 1 тыс км дальности-от которых (около 250 штук) Украина отказалась в обмен на гарантию безопасности со стороны Англии,США и России. Ядерный мусор из ОЯТ засыпать в боеголовки и направить на Москву и Питер-это 100% гарантия что Рашка не нападет на Украину. Гарантии от Европы ничего не стоят. И кстати после этого Европа намного больше будет уважать Украину и ее Интересы-ведь это будет угроза уже самой Европе.
Россию Европа уважает по 2 причинам:потомучто имеет на торговле с РФ хорошие деньги и потом-что БОИТСЯ военные силы РФ и особенно ее ракеты с ЯО. Даже США при Обамке боялись ругатся с Россией и вводить реальные санкции после Крымнаша. Да и сейчас этих реальных санкций нет. Реальные-это как в отношении Ирака,Ирана и С Кореи
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07.02.2021 13:59 Ответить
В нынешнем состоянии экономики не то что крылатые ракеты но даже крылатые велосипеды Украина не в состоянии запустить(
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07.02.2021 14:28 Ответить
Крылатая ракекта стоит всего 2 млн долларов-это оч дешево 200 млн имеем 100 ракет чтобы обнспечить поражение двух городов Москвы и Питера. Из украины каждый год вывозится капиталла на 10 млро долларов примерно и еще столько-же разворовывается но остается внутри страны-это в 100 раз больше чем нужно для создания надежного ядерного щита Украины от России. Достаточно реальной угрозы Москве и Питеру и у российских фашистов полностью потеряется интерес к Украине и к чужой земле. Ведь Питерцы и Москвичи-они живут в 3 раза лучше россиян и им есть что терять)) В отличии от остального маргинально-собачьего населения этой больной страны.
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07.02.2021 18:33 Ответить
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Красиво жить не запретишь! А чего им париться из-за какого то Навального, который дааже не их гражданин, тем более терять на этом кучу бабла, ведь если проект сорвется по вине Германии, то много компаний подадут иски в судебные инстанции и все неустойки придется выплачивать - оно им надо?
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07.02.2021 13:53 Ответить
північний потік-2 - це не бутерброд: нічого його з ким попало зв'язувати!
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07.02.2021 13:46 Ответить
Нужно предложить русне поменять Навального на американского шамана, который с рогами.
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07.02.2021 13:46 Ответить
Нахєр потрібен той фєдєрастовий черносотенець, загорнутий у демократичний фантік борця з тиранією???
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07.02.2021 13:50 Ответить
Поменяли хулигана на Луиса Корвалана
Где б найти такую *****, на Зеленского сменять?
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07.02.2021 13:56 Ответить
А шо, мало порошков томятся в застенках за границей за свои взгляды?
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07.02.2021 15:19 Ответить
І з війною в Україні не тре пов'язувати???
І з війною у Сирії???
І з біженцями сирійськими до Європи???
І з газпромівським запроданцем Шредерем не тре пов'язувати???
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07.02.2021 13:47 Ответить
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил во время совместной видеоконференции с Меркель, передает Bloomberg.
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07.02.2021 14:23 Ответить
не тре - не трёт что ли?
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07.02.2021 14:46 Ответить
ne treba -ne tre
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07.02.2021 15:49 Ответить
Чим відрізняється паляниця від полуниці??? І чи схоже воно на рушницю???
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07.02.2021 16:38 Ответить
очень сложный вопрос для тебя если ты его задаёшь, для вас, мокш, вообще смертельный
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07.02.2021 20:22 Ответить
Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 6375

Жгі ісчо...
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07.02.2021 20:38 Ответить
Ганси і ваньки браття навєк.
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07.02.2021 13:47 Ответить
У Германии не было своих колоний где зеркальца и бусы можно менять на уголь и древесину. В качестве компенсации Германия имеет свою полуколониальную Рашку где делает то-же самое но под видом свободной торговли:меняет свои наукоемкие товары на российское сырье. Это было и при Гитлере и при Бранде и Коле и при Меркель.
Самое поразительное когда Ееропа и в основном Германия экспортировала из СССР газ и Нефть таким образом снабжая миллиардами своего главного противника который словами Хрущева хотел закопать Запад и в том числе с помощью ядерных ракет. Жадность капиталистов такая что они с удовольствием купят сырье у Рашки заплатят ей миллиарды-даже зная что на эти миллиарды Рашка наклепает ядерных ракет направленных на ту-же Германию)) Такова селяви. И Украине давно пора жить в этой циничной реальности и надеятся на себя ,свои силы и оружие
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07.02.2021 14:07 Ответить
там не тільки ганси там усі озабоченіі або глибоко озабочені коли аннексували Крим у нас казали ну все Европа так це не залишить будуть таки санкції що раша розвалиться йшли роки війна ще на донбассі триває сліпе обсе, проведення футбольного чемпіоната не відібрали, потім північний потік 2, потім війна на донбасі були сміхотворні санкції, отруення Скрипаля, росію знову повернули в пасе не дивлячись що вона ниічого не зробила европейскі чиновники їздять до )(уйла підписують різні документи включаючи спутнік v )(уйло вже давно рукопотжатий і не ізольований навіть більше підписали договір про ракети с сша, свіфт так і не відключенний, мордор принизливо і публічно при Боррелі висилають евродіпломатів, арешт Навального, сотні людей в тюрмах за мирний мітін,де санкціі?курс рубля не 100, 200 а навіть укрепився 74, тепер мордор буде творити що хоче, аннексувати, вести війну, і він чудово знає що за це йому нічого не буде а якщо приїде на поклон ще один Боррель то лавров вишле ще когось "чтоб не нарывались" ось така бесхребетна імпотентна Европа зараз і на цьому фоні вони ще Україні дають поради щодо говноканалів що не все так однозначно а оон взагалі сказала кацапський шаблон наступ на свободу слово тото інша справа с мордором де сидить головний опозіціонер сотні людей в тюрмах і россія повноправний член пасе ну звичайно північний "потік то другое"і вони не связують
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07.02.2021 14:17 Ответить
"Котлєти і мухі подавать отдельно!!!"
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07.02.2021 13:50 Ответить
конечно не надо - накуй тот небутерброд и ********** труба. Не ну если труба переходит во владение ЕС, то пусть руцкие достраивает за своии мани мани , будет нам труба по которой нам наш газ доставлять до Немечине.
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07.02.2021 13:55 Ответить
слыш фриц приехать на донбас не хочь? посмотреть результат финансирования путинской войны
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07.02.2021 13:58 Ответить
"Не надо связывать "Северный поток-2" с Навальным," а Вторую Мировую с Гитлером.
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07.02.2021 14:04 Ответить
Вот на этом и заканчиваются "европейские ценности"
Они могут только глотки драть защищая всяких ЛГБТ, феминисток и прочих "ущербных", а когда доходит дело до денег, им становится пофигу на все права и свободы.
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07.02.2021 14:04 Ответить
Кака они в Германии дружно в одну дудку дуют, как у нас всё правительство Украины в ζαςςραννγю зелёную.
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07.02.2021 14:07 Ответить
но надо связывать в Минске рашистов и фашистов, как соучастников создания оккупации части украинского Донбасса ,создания ордло и семилетней войны в Украине,которая унесла более 14000 тысяч жизней украинского народа-(совместный проект)
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07.02.2021 14:08 Ответить
В то же время Петер Альтмайер назвал вполне приемлемой "четкий ответ" Евросоюза на приговор Навальному.Источник: https://censor.net/ru/n3246474

===== Теперь фрицы топнут ногой на ***** не один а два раза === Не надо связывать "Северный поток-2" с Навальным, - министр экономики ФРГ Альтмайер - Цензор.НЕТ 7315
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07.02.2021 14:09 Ответить
Введут санкции против кацапского космонавта пнувшего с ноги бабку наверное .Заблокируют его личный счет в швейцарском и немецком банке .Немцы знают толк в санкциях . Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 2916
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07.02.2021 14:40 Ответить
Ще одному бабла дали. Нащадки чингизидів знають як справи "порушать".
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07.02.2021 14:11 Ответить
Кто сказал не надо, наоборот надо!!!
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07.02.2021 14:14 Ответить
А ты не путай свой карман с государственным!😁😁😁
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07.02.2021 14:16 Ответить
Да. Деньги не пахнут. Чиста бизнес.
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07.02.2021 14:16 Ответить
Їх не можна розділяти бо тої потік веде у тюрму народів де сидить навальний. Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 2009
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07.02.2021 14:19 Ответить
Зараз на кривому каналі йде концерт великого ригопатріота поплавського. От чому з 2014р не був притягнутий жоден ригоанал.
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07.02.2021 14:23 Ответить
німеччина спонсор хvйлостана.
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07.02.2021 14:27 Ответить
Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 8494
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07.02.2021 14:36 Ответить
а прикинь сколь в Украине украдено и сейчас воруется на нефтедобыче? Сколько это можно было бы Украину раз отстроить?
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07.02.2021 14:48 Ответить
За историей распределения народного достояния в Украине надо обращаться к Леониду Данилычу, его выкормыши всем этим владеют и пользуются, и будут дальше т.к. вся система годами выстраивалась под такое владение.
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07.02.2021 15:50 Ответить
Из Украины за 30 лет думаю 600 млрод долларов,из них вывезли 300 млрд а на те что остались внутри страны-накупили бентлей и дворцов вместо того чтобы вложить в фондовый рынок(которого нет) в новые производства.Ну разве что саун насторили и салонов с ******* и кабаков. Причем все это сами граждане Украины сделали. Олигархия тупо через офшоры вывозит деньги в виде сырья и налоги не платит-Президента,Раду и нарид-все это устраивает
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07.02.2021 18:38 Ответить
криво считаете в россие только пенсия 5 триллионов в год, на пенсии за 20 только сотка триллионов улетела,3 триллиона армия в год, вот и считай эти 180 триллионов это только пенсии и армия
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07.02.2021 17:16 Ответить
Немчура продажная,зажрались суки.
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07.02.2021 14:48 Ответить
Немцы, это такие наши друзья, такие, что мы с ними в Нормандском формате. Ну или мы просто дебилы с нашим дебильным МИДом и дебильными президентами.
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07.02.2021 14:49 Ответить
Купленные на корню продажные дойч подпуйловники.
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07.02.2021 14:49 Ответить
Але ж курва й скотиняко.,..
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07.02.2021 14:49 Ответить
Все іде по сценарію другої половини 30-х років 20-го століття.
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07.02.2021 14:51 Ответить
Німці, роблять кидалово Україні, українську трубу закрити, німецько-кацапську відкрити, хоча по великому рахунку, потрібно цю трубу давно переорієнтувати з кацапії на інші країни.
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07.02.2021 15:39 Ответить
Ну вот они европейские ценности: мы за демократию и свободу, но деньги вперед.
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07.02.2021 15:12 Ответить
Ще один подлітик, прикормлений Москвою.
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07.02.2021 15:30 Ответить
pogano !
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07.02.2021 15:41 Ответить
А что он не прав? Россия меньше газа продавать не будет. Просто если достроят то уменьшится количество посредников сидящих на трубе так как газ пойдет напрямую из России в Германию и Украина Словакия кто там еще потеряют доход. И мне лично плевать я все равно за газ плачу по европейской цене, а всякие там коболевы и витренки потеряют свои много милиардные премии.
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07.02.2021 15:56 Ответить
хорошо...пусть свяжут с обязательствами России,как официальной наследнице СССР возврата Восточной Пруссии,которая по договору должна была быть вернутой ещё в 1996 году...))
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07.02.2021 16:07 Ответить
Все Европа понимает что это никакая не гражданская война. Просто ей не выгодно подписыватся за Украину. И Швейцария и Англия прекрасно понимали что Германия уничтожает миллионы Евреев в концлагерях-но при этом не принимали еврейских беженцев и не давали им убежище просто потому что это было им не выгодно.
Украина не может признать АТО войной-ведь это развяжет руки России и она в полном соответствии с правилами ООН сможет вести военные действия на территории Украины открыто и не боясь санкций. Смысл Украине обьявлять войну России? Абсолютно никакого смысла и это только многократ ухудшит ситуацию для Украины
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07.02.2021 18:44 Ответить
Деньги выше европейских ценностей...
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07.02.2021 16:30 Ответить
Які можуть бути сталі європейські цінності у країні, де ще живі члени Гітлерюгенда, а співробітники й агенти Штазі ще цілком активні.
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07.02.2021 19:08 Ответить
_Истинно говорю вам: кто завтракает с людоедами, того дети будут им на ужин. (20:08 Послание к язычникам. что ходят по граблям аки посуху)
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07.02.2021 17:12 Ответить
А чого у альтмаєра рожа кацапська? Якийсь кацап трахнув фрау?
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07.02.2021 17:24 Ответить
Мы ценим ваши деньги, а на остальное нам глубоко озабочено.

Разница с украинской коррупцией только в возрасте и ее уровне.
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07.02.2021 17:34 Ответить
Російські, німецькі, а слідом за ними й інші інформагенції повідомили, що "Фортуна" відновила будівництво "Північного потоку-2" і "как ожидается, завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня. Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия".
Якщо виходити з того, що відтинок, який залишилось добудувати становить 165, 160 чи 147 км (є різні дані скільки залишилось), то із заявленою швидкістю будівництва в 400 м на добу "Фортуна" буде добудовувати (візьмемо менший варіант 147 км) 368 днів. І це без жодних перерв за ідеальних погодних умов. Тобто рік! А з урахуванням можливих технічних збоїв і перерв внаслідок негоди, завершення будівництва, ймовірно, можна очікувати в травні чи червні, але наступного 2022 року. Напевне недаремно у повідомленні вказується місяць завершення робіт, але не вказується рік.
Проте якщо взяти до уваги, що "Фортуна" на німецькому мілководді укладала 2600 м труби цілих два тижні, то її середня швидкість укладки не перевищує 200 м на добу, а не 400 м як про це заявлено! Та ще й на глибокій воді, до чого "Фортуна" не дуже пристосована. З такою швидкістю будівництво, як я вже підраховував раніше, має тривати 24,5 місяці аж до весни 2023 року!
Якщо ж повірити що до середини останнього тижня травня добудують, тобто до 26-го, то період будівництва складе 109 днів, починаючи від 7 лютого. Але тоді швидкість укладки має становити ~1,4 км на добу. "Фортуні" це не під силу. Хіба що "Академік Черський" потягне.
Отже, з Москви і Цуга або знову брешуть і окозамилюють, щоби Мутті себе впевнено почувала з Байденом, або щось хитруюють... Проте, якщо хитруюють, то шила в мішку не сховаєш. Тоді від вербальної дипломатії санкцій США мають право перейти до жорстких дій. Coming soon... - https://gazeta.ua/blog/54580/moskva-abo-breshe-pro-budivnictvo-pivnichnogo-potoku2-abo-schos-hitruye
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07.02.2021 22:27 Ответить
 
 