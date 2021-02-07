Не надо связывать "Северный поток-2" с Навальным, - министр экономики ФРГ Альтмайер
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) высказался за достройку газопровода "Северный поток-2", несмотря на заключения российского оппозиционера Алексея Навального.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Дебаты вокруг этого проекта не следует смешивать с дебатами о нарушении прав человека в России, сказал Альтмаер в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 7 февраля.
"Экономические связи, существующие уже многие десятилетия и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое. Если "Северный поток-2" не достроят, то Россия не обязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать "Северный поток-1" и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют огромные инвестиции, поэтому я призываю к предметной дискуссии", - пояснил министр экономики ФРГ.
В то же время Петер Альтмайер назвал вполне приемлемой "четкий ответ" Евросоюза на приговор Навальному.
"Приговор Алексею Навальному - неслыханное деяние, которое не имеет ничего общего с действиями в правом поле. Я вполне могу себе представить четкий ответ тем, кто распорядился об этом нарушении прав человека и несет ответственность за него. Однако это может быть только ответ всего Евросоюза в целом", - подчеркнул глава минэкономики ФРГ.
Как сообщалось, "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 %. Вечером 6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб. Многие европейские страны, в том числе Франция, критикуют этот проект. США ведут с ним борьбу с помощью санкций, но правительство Германии не отказывается от "Северного потока - 2".
Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили множество силовиков, которые применяли силу при задержаниях.
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Кто более истории ценен?
Говорим СП-2, подразумеваем - Навальный!
Говорим Навальный, подразумеваем - Ленин!
В самом начале своей речи Байден очень точно определил вызовы,брошенные США: «амбиции Китая соперничать ( rival) с нами и решимость России насрать (damage) нам». Соперничать или насрать - в этом разница между китайской цивилизацией и путинской Дзюдохерией.
США запровадили нові санкції проти цього проєкту на додаток до попередніх 2019 року. Останніми тижнями від участі в ньому відмовилася низка компаній. Ні Газпром, ні Путін вже не висловлюють оптимізму.
Німеччина далі підтримуватиме будівництво "Північного потоку-2"?
- Недавно Федеральне відомство з морського судноплавства та гідрографії, яке дозволило продовжити роботи з "Північного потоку-2" з 15 січня, призупинило дію дозволу. Це сталося після апеляції двох німецьких природоохоронних організацій - Асоціації захисту навколишнього середовища та Спілки охорони природи й біорізноманіття.
Припускаю, зіграв роль арешт опозиційного політика Олексія Навального в Москві. Після отруєння його в Німеччині вже звучали пропозиції заморозити "Північний потік-2" на невизначений термін. Цього не відбулося, бо Анґела Меркель зайняла позицію, що економічні проєкти повинні бути поза дією політичних чинників. Але росіяни, користуючись цим, обшахраювали німців. Спочатку гарантували безпеку Навального, а як прибув у РФ - заарештували. Очевидно, на такий випадок у німецької сторони знайшовся рояль у кущах - апеляції екологів.
Тепер німецький регулятор стверджує, що розгляд апеляцій по суті, обґрунтування яких ще не готові, може затягнутися на невизначений термін, аж до 2022 року. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
И украине нужно надеятся на себя свою армию и оружие. Ну и немного на США,Польшу и Прибалтику-они поддержут как минимум морально. На Германию,Францию,Италию точно не стоит надеятся-эти разменяют Украину и причем задешево
Россию Европа уважает по 2 причинам:потомучто имеет на торговле с РФ хорошие деньги и потом-что БОИТСЯ военные силы РФ и особенно ее ракеты с ЯО. Даже США при Обамке боялись ругатся с Россией и вводить реальные санкции после Крымнаша. Да и сейчас этих реальных санкций нет. Реальные-это как в отношении Ирака,Ирана и С Кореи
Где б найти такую *****, на Зеленского сменять?
І з війною у Сирії???
І з біженцями сирійськими до Європи???
І з газпромівським запроданцем Шредерем не тре пов'язувати???
Жгі ісчо...
Самое поразительное когда Ееропа и в основном Германия экспортировала из СССР газ и Нефть таким образом снабжая миллиардами своего главного противника который словами Хрущева хотел закопать Запад и в том числе с помощью ядерных ракет. Жадность капиталистов такая что они с удовольствием купят сырье у Рашки заплатят ей миллиарды-даже зная что на эти миллиарды Рашка наклепает ядерных ракет направленных на ту-же Германию)) Такова селяви. И Украине давно пора жить в этой циничной реальности и надеятся на себя ,свои силы и оружие
Они могут только глотки драть защищая всяких ЛГБТ, феминисток и прочих "ущербных", а когда доходит дело до денег, им становится пофигу на все права и свободы.
===== Теперь фрицы топнут ногой на ***** не один а два раза ===
Украина не может признать АТО войной-ведь это развяжет руки России и она в полном соответствии с правилами ООН сможет вести военные действия на территории Украины открыто и не боясь санкций. Смысл Украине обьявлять войну России? Абсолютно никакого смысла и это только многократ ухудшит ситуацию для Украины
Разница с украинской коррупцией только в возрасте и ее уровне.
Якщо виходити з того, що відтинок, який залишилось добудувати становить 165, 160 чи 147 км (є різні дані скільки залишилось), то із заявленою швидкістю будівництва в 400 м на добу "Фортуна" буде добудовувати (візьмемо менший варіант 147 км) 368 днів. І це без жодних перерв за ідеальних погодних умов. Тобто рік! А з урахуванням можливих технічних збоїв і перерв внаслідок негоди, завершення будівництва, ймовірно, можна очікувати в травні чи червні, але наступного 2022 року. Напевне недаремно у повідомленні вказується місяць завершення робіт, але не вказується рік.
Проте якщо взяти до уваги, що "Фортуна" на німецькому мілководді укладала 2600 м труби цілих два тижні, то її середня швидкість укладки не перевищує 200 м на добу, а не 400 м як про це заявлено! Та ще й на глибокій воді, до чого "Фортуна" не дуже пристосована. З такою швидкістю будівництво, як я вже підраховував раніше, має тривати 24,5 місяці аж до весни 2023 року!
Якщо ж повірити що до середини останнього тижня травня добудують, тобто до 26-го, то період будівництва складе 109 днів, починаючи від 7 лютого. Але тоді швидкість укладки має становити ~1,4 км на добу. "Фортуні" це не під силу. Хіба що "Академік Черський" потягне.
Отже, з Москви і Цуга або знову брешуть і окозамилюють, щоби Мутті себе впевнено почувала з Байденом, або щось хитруюють... Проте, якщо хитруюють, то шила в мішку не сховаєш. Тоді від вербальної дипломатії санкцій США мають право перейти до жорстких дій. Coming soon... - https://gazeta.ua/blog/54580/moskva-abo-breshe-pro-budivnictvo-pivnichnogo-potoku2-abo-schos-hitruye