Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр
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Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) висловився за добудову газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Дебати навколо цього проєкту не слід змішувати з дебатами про порушення прав людини в Росії, сказав Альтмаєр в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 7 лютого.
"Економічні зв'язки, що існують вже багато десятиліть і економічні проєкти підприємств - це одне, а грубі порушення прав людини і наша реакція на них - інше. Якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія не обов'язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати "Північний потік-1" і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять гігантські інвестиції, тому я закликаю до предметної дискусії", - пояснив міністр економіки ФРН.
Водночас Петер Альтмаєр назвав цілком прийнятною "чітку відповідь" Євросоюзу на вирок Навальному. "Вирок Олексію Навальному - нечуване діяння, яке не має нічого спільного з діями в правому полі. Я цілком можу собі уявити чітку відповідь тим, хто розпорядився про це порушення прав людини і несе відповідальність за нього. Однак це може бути лише відповідь всього Євросоюзу в цілому", - підкреслив глава мінекономіки ФРН.
Як повідомлялося, "Північний потік - 2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Увечері 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб. Багато європейських країн, в тому числі Франція, критикують цей проєкт. США ведуть з ним боротьбу за допомогою санкцій, але уряд Німеччини не відмовляється від "Північного потоку - 2".
Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві і Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу під час затримань.
Будь ласка, зачекайте...
Кто более истории ценен?
Говорим СП-2, подразумеваем - Навальный!
Говорим Навальный, подразумеваем - Ленин!
В самом начале своей речи Байден очень точно определил вызовы,брошенные США: «амбиции Китая соперничать ( rival) с нами и решимость России насрать (damage) нам». Соперничать или насрать - в этом разница между китайской цивилизацией и путинской Дзюдохерией.
США запровадили нові санкції проти цього проєкту на додаток до попередніх 2019 року. Останніми тижнями від участі в ньому відмовилася низка компаній. Ні Газпром, ні Путін вже не висловлюють оптимізму.
Німеччина далі підтримуватиме будівництво "Північного потоку-2"?
- Недавно Федеральне відомство з морського судноплавства та гідрографії, яке дозволило продовжити роботи з "Північного потоку-2" з 15 січня, призупинило дію дозволу. Це сталося після апеляції двох німецьких природоохоронних організацій - Асоціації захисту навколишнього середовища та Спілки охорони природи й біорізноманіття.
Припускаю, зіграв роль арешт опозиційного політика Олексія Навального в Москві. Після отруєння його в Німеччині вже звучали пропозиції заморозити "Північний потік-2" на невизначений термін. Цього не відбулося, бо Анґела Меркель зайняла позицію, що економічні проєкти повинні бути поза дією політичних чинників. Але росіяни, користуючись цим, обшахраювали німців. Спочатку гарантували безпеку Навального, а як прибув у РФ - заарештували. Очевидно, на такий випадок у німецької сторони знайшовся рояль у кущах - апеляції екологів.
Тепер німецький регулятор стверджує, що розгляд апеляцій по суті, обґрунтування яких ще не готові, може затягнутися на невизначений термін, аж до 2022 року. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
И украине нужно надеятся на себя свою армию и оружие. Ну и немного на США,Польшу и Прибалтику-они поддержут как минимум морально. На Германию,Францию,Италию точно не стоит надеятся-эти разменяют Украину и причем задешево
Россию Европа уважает по 2 причинам:потомучто имеет на торговле с РФ хорошие деньги и потом-что БОИТСЯ военные силы РФ и особенно ее ракеты с ЯО. Даже США при Обамке боялись ругатся с Россией и вводить реальные санкции после Крымнаша. Да и сейчас этих реальных санкций нет. Реальные-это как в отношении Ирака,Ирана и С Кореи
Где б найти такую *****, на Зеленского сменять?
І з війною у Сирії???
І з біженцями сирійськими до Європи???
І з газпромівським запроданцем Шредерем не тре пов'язувати???
Жгі ісчо...
Самое поразительное когда Ееропа и в основном Германия экспортировала из СССР газ и Нефть таким образом снабжая миллиардами своего главного противника который словами Хрущева хотел закопать Запад и в том числе с помощью ядерных ракет. Жадность капиталистов такая что они с удовольствием купят сырье у Рашки заплатят ей миллиарды-даже зная что на эти миллиарды Рашка наклепает ядерных ракет направленных на ту-же Германию)) Такова селяви. И Украине давно пора жить в этой циничной реальности и надеятся на себя ,свои силы и оружие
Они могут только глотки драть защищая всяких ЛГБТ, феминисток и прочих "ущербных", а когда доходит дело до денег, им становится пофигу на все права и свободы.
===== Теперь фрицы топнут ногой на ***** не один а два раза ===
Украина не может признать АТО войной-ведь это развяжет руки России и она в полном соответствии с правилами ООН сможет вести военные действия на территории Украины открыто и не боясь санкций. Смысл Украине обьявлять войну России? Абсолютно никакого смысла и это только многократ ухудшит ситуацию для Украины
Разница с украинской коррупцией только в возрасте и ее уровне.
Якщо виходити з того, що відтинок, який залишилось добудувати становить 165, 160 чи 147 км (є різні дані скільки залишилось), то із заявленою швидкістю будівництва в 400 м на добу "Фортуна" буде добудовувати (візьмемо менший варіант 147 км) 368 днів. І це без жодних перерв за ідеальних погодних умов. Тобто рік! А з урахуванням можливих технічних збоїв і перерв внаслідок негоди, завершення будівництва, ймовірно, можна очікувати в травні чи червні, але наступного 2022 року. Напевне недаремно у повідомленні вказується місяць завершення робіт, але не вказується рік.
Проте якщо взяти до уваги, що "Фортуна" на німецькому мілководді укладала 2600 м труби цілих два тижні, то її середня швидкість укладки не перевищує 200 м на добу, а не 400 м як про це заявлено! Та ще й на глибокій воді, до чого "Фортуна" не дуже пристосована. З такою швидкістю будівництво, як я вже підраховував раніше, має тривати 24,5 місяці аж до весни 2023 року!
Якщо ж повірити що до середини останнього тижня травня добудують, тобто до 26-го, то період будівництва складе 109 днів, починаючи від 7 лютого. Але тоді швидкість укладки має становити ~1,4 км на добу. "Фортуні" це не під силу. Хіба що "Академік Черський" потягне.
Отже, з Москви і Цуга або знову брешуть і окозамилюють, щоби Мутті себе впевнено почувала з Байденом, або щось хитруюють... Проте, якщо хитруюють, то шила в мішку не сховаєш. Тоді від вербальної дипломатії санкцій США мають право перейти до жорстких дій. Coming soon... - https://gazeta.ua/blog/54580/moskva-abo-breshe-pro-budivnictvo-pivnichnogo-potoku2-abo-schos-hitruye