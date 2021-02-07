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Новини Економіка
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Німеччина (1711) Північний потік (983) Навальний (508) Альтмаєр Петер (8)

Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) висловився за добудову газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  DW.

Дебати навколо цього проєкту не слід змішувати з дебатами про порушення прав людини в Росії, сказав Альтмаєр в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 7 лютого.

"Економічні зв'язки, що існують вже багато десятиліть і економічні проєкти підприємств - це одне, а грубі порушення прав людини і наша реакція на них - інше. Якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія не обов'язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати "Північний потік-1" і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять гігантські інвестиції, тому я закликаю до предметної дискусії", - пояснив міністр економіки ФРН.

Водночас Петер Альтмаєр назвав цілком прийнятною "чітку відповідь" Євросоюзу на вирок Навальному. "Вирок Олексію Навальному - нечуване діяння, яке не має нічого спільного з діями в правому полі. Я цілком можу собі уявити чітку відповідь тим, хто розпорядився про це порушення прав людини і несе відповідальність за нього. Однак це може бути лише відповідь всього Євросоюзу в цілому", - підкреслив глава мінекономіки ФРН.

Як повідомлялося, "Північний потік - 2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Увечері 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб. Багато європейських країн, в тому числі Франція, критикують цей проєкт. США ведуть з ним боротьбу за допомогою санкцій, але уряд Німеччини не відмовляється від "Північного потоку - 2".

Також читайте: Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві і Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу під час затримань.

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Топ коментарі
+28
А Гитлера не нужно связывать с Освенцимом
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07.02.2021 13:34
+17
Ну да. Гитлер - убийца, а Освенцим - это фабрика по набивке подушек волосами. Ничего личного, только бизнес и инвестиции.
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07.02.2021 14:01
+15
Боже, какие они убогие мрази.... Без штатов нас бы уже десять раз продали, купили, потом опять продали, но уже дороже...
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07.02.2021 13:41
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А ще краще його зв'язати з газпромівськими грошима у кишенях німецьких політиків. Оце буде правильно.
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07.02.2021 15:12 Відповісти
Ну да, деньги не пахнут. А если пахнут, то нефтью и газом.
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07.02.2021 13:33 Відповісти
Главный нюхач кацапских денег Герхард Шрёдер.
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07.02.2021 13:41 Відповісти
А Гитлера не нужно связывать с Освенцимом
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07.02.2021 13:34 Відповісти
Ну да. Гитлер - убийца, а Освенцим - это фабрика по набивке подушек волосами. Ничего личного, только бизнес и инвестиции.
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07.02.2021 14:01 Відповісти
СП-2 и Навальный - близнецы братья!
Кто более истории ценен?
Говорим СП-2, подразумеваем - Навальный!
Говорим Навальный, подразумеваем - Ленин!
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07.02.2021 13:34 Відповісти
несподівано!
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07.02.2021 13:47 Відповісти
Andrei Piontkovsky

В самом начале своей речи Байден очень точно определил вызовы,брошенные США: «амбиции Китая соперничать ( rival) с нами и решимость России насрать (damage) нам». Соперничать или насрать - в этом разница между китайской цивилизацией и путинской Дзюдохерией.
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07.02.2021 13:35 Відповісти
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Так вот кто все время срет в штаны американцам.
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07.02.2021 13:49 Відповісти
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Ну слово damage переводится как ущерб, то США нанесло РФ гораздо больше damage, чем РФ США.
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07.02.2021 14:03 Відповісти
Кому что а кацап снова вспомнит про вЯликий совок и всплакнет о нем .
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07.02.2021 14:33 Відповісти
Damage - это "нанести ущерб". Хотя, если иметь в виду запоребрик, то для них damage и нагадить - примерно то же самое.
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07.02.2021 14:18 Відповісти
Вот мне интересно, а с кем Германия связала Игил и Талибан когда полезли туда со своими бомбардировщиками?
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07.02.2021 13:35 Відповісти
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Двойные стандарты Запада?? Не, не слышал.
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07.02.2021 13:50 Відповісти
А как там "Пуси Райт"? Почему их не слышно? Пора бы ввести санкции и за эту культовую группу.
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07.02.2021 13:36 Відповісти
Бундесам так хочеться монополії на кацапський газ у Європі, що аж свербить...
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07.02.2021 13:37 Відповісти
...Росія весь минулий рік намагалася по-пропагандистському маневрувати в умовах американських санкцій. Періодично заявляла, що роботи скоро завершать. У грудні побудували жалюгідну ділянку 2,6 кілометра на мілководді у виключній морській економічній зоні Німеччини, що не підпадає під санкції. На це витратили два тижні. З таким темпом роботи в данському секторі Балтики триватимуть півтора року. Це ілюстрація "технологічної міці" Росії - без західних трубоукладачів вони нічого не можуть.
США запровадили нові санкції проти цього проєкту на додаток до попередніх 2019 року. Останніми тижнями від участі в ньому відмовилася низка компаній. Ні Газпром, ні Путін вже не висловлюють оптимізму.
Німеччина далі підтримуватиме будівни­цтво "Північного потоку-2"?
- Недавно Федеральне відомство з морського судноплавства та гідрографії, яке дозволило продовжити роботи з "Північного потоку-2" з 15 січня, призупинило дію дозволу. Це сталося після апеляції двох німецьких природоохоронних організацій - Асоціації захисту навколишнього середовища та Спілки охорони природи й біорізноманіття.
Припускаю, зіграв роль арешт опозиційного політика Олексія Навального в Москві. Після отруєння його в Німеччині вже звучали пропозиції заморозити "Північний потік-2" на невизначений термін. Цього не відбулося, бо Анґела Меркель зайняла позицію, що економічні проєкти повинні бути поза дією політичних чинників. Але росіяни, користуючись цим, обшахраювали німців. Спочатку гарантували безпеку Навального, а як прибув у РФ - заарештували. Очевидно, на такий випадок у німецької сторони знайшовся рояль у кущах - апеляції екологів.
Тепер німецький регулятор стверджує, що розгляд апеляцій по суті, обґрунтування яких ще не готові, може затягнутися на невизначений термін, аж до 2022 року. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
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07.02.2021 14:32 Відповісти
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Если достроят Северный поток от Навального не будет никакой пользы.
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07.02.2021 13:38 Відповісти
Боже, какие они убогие мрази.... Без штатов нас бы уже десять раз продали, купили, потом опять продали, но уже дороже...
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07.02.2021 13:41 Відповісти
А то что запуск СП2 позволит Рашке начать полномасштабные военные действия на территории Украины не опасаясь что это сорвет транзит газа в ЕС-на это Германии чхать. Германия хочет миллиарды от транзита. Европа всегда была продажной девкой капитализма.
И украине нужно надеятся на себя свою армию и оружие. Ну и немного на США,Польшу и Прибалтику-они поддержут как минимум морально. На Германию,Францию,Италию точно не стоит надеятся-эти разменяют Украину и причем задешево
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07.02.2021 13:41 Відповісти
Не, морально они тоже поддержат.
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07.02.2021 13:43 Відповісти
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Если даже так, то почему Германию должна волновать судьба Украины?
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07.02.2021 13:51 Відповісти
Не должна волновать. Украине нужно надеятся на себя и возобновить производство крылатых ракет 1 тыс км дальности-от которых (около 250 штук) Украина отказалась в обмен на гарантию безопасности со стороны Англии,США и России. Ядерный мусор из ОЯТ засыпать в боеголовки и направить на Москву и Питер-это 100% гарантия что Рашка не нападет на Украину. Гарантии от Европы ничего не стоят. И кстати после этого Европа намного больше будет уважать Украину и ее Интересы-ведь это будет угроза уже самой Европе.
Россию Европа уважает по 2 причинам:потомучто имеет на торговле с РФ хорошие деньги и потом-что БОИТСЯ военные силы РФ и особенно ее ракеты с ЯО. Даже США при Обамке боялись ругатся с Россией и вводить реальные санкции после Крымнаша. Да и сейчас этих реальных санкций нет. Реальные-это как в отношении Ирака,Ирана и С Кореи
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07.02.2021 13:59 Відповісти
В нынешнем состоянии экономики не то что крылатые ракеты но даже крылатые велосипеды Украина не в состоянии запустить(
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07.02.2021 14:28 Відповісти
Крылатая ракекта стоит всего 2 млн долларов-это оч дешево 200 млн имеем 100 ракет чтобы обнспечить поражение двух городов Москвы и Питера. Из украины каждый год вывозится капиталла на 10 млро долларов примерно и еще столько-же разворовывается но остается внутри страны-это в 100 раз больше чем нужно для создания надежного ядерного щита Украины от России. Достаточно реальной угрозы Москве и Питеру и у российских фашистов полностью потеряется интерес к Украине и к чужой земле. Ведь Питерцы и Москвичи-они живут в 3 раза лучше россиян и им есть что терять)) В отличии от остального маргинально-собачьего населения этой больной страны.
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07.02.2021 18:33 Відповісти
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Красиво жить не запретишь! А чего им париться из-за какого то Навального, который дааже не их гражданин, тем более терять на этом кучу бабла, ведь если проект сорвется по вине Германии, то много компаний подадут иски в судебные инстанции и все неустойки придется выплачивать - оно им надо?
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07.02.2021 13:53 Відповісти
північний потік-2 - це не бутерброд: нічого його з ким попало зв'язувати!
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07.02.2021 13:46 Відповісти
Нужно предложить русне поменять Навального на американского шамана, который с рогами.
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07.02.2021 13:46 Відповісти
Нахєр потрібен той фєдєрастовий черносотенець, загорнутий у демократичний фантік борця з тиранією???
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07.02.2021 13:50 Відповісти
Поменяли хулигана на Луиса Корвалана
Где б найти такую *****, на Зеленского сменять?
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07.02.2021 13:56 Відповісти
А шо, мало порошков томятся в застенках за границей за свои взгляды?
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07.02.2021 15:19 Відповісти
І з війною в Україні не тре пов'язувати???
І з війною у Сирії???
І з біженцями сирійськими до Європи???
І з газпромівським запроданцем Шредерем не тре пов'язувати???
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07.02.2021 13:47 Відповісти
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил во время совместной видеоконференции с Меркель, передает Bloomberg.
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07.02.2021 14:23 Відповісти
не тре - не трёт что ли?
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07.02.2021 14:46 Відповісти
ne treba -ne tre
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07.02.2021 15:49 Відповісти
Чим відрізняється паляниця від полуниці??? І чи схоже воно на рушницю???
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07.02.2021 16:38 Відповісти
очень сложный вопрос для тебя если ты его задаёшь, для вас, мокш, вообще смертельный
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07.02.2021 20:22 Відповісти
Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 6375

Жгі ісчо...
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07.02.2021 20:38 Відповісти
Ганси і ваньки браття навєк.
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07.02.2021 13:47 Відповісти
У Германии не было своих колоний где зеркальца и бусы можно менять на уголь и древесину. В качестве компенсации Германия имеет свою полуколониальную Рашку где делает то-же самое но под видом свободной торговли:меняет свои наукоемкие товары на российское сырье. Это было и при Гитлере и при Бранде и Коле и при Меркель.
Самое поразительное когда Ееропа и в основном Германия экспортировала из СССР газ и Нефть таким образом снабжая миллиардами своего главного противника который словами Хрущева хотел закопать Запад и в том числе с помощью ядерных ракет. Жадность капиталистов такая что они с удовольствием купят сырье у Рашки заплатят ей миллиарды-даже зная что на эти миллиарды Рашка наклепает ядерных ракет направленных на ту-же Германию)) Такова селяви. И Украине давно пора жить в этой циничной реальности и надеятся на себя ,свои силы и оружие
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07.02.2021 14:07 Відповісти
там не тільки ганси там усі озабоченіі або глибоко озабочені коли аннексували Крим у нас казали ну все Европа так це не залишить будуть таки санкції що раша розвалиться йшли роки війна ще на донбассі триває сліпе обсе, проведення футбольного чемпіоната не відібрали, потім північний потік 2, потім війна на донбасі були сміхотворні санкції, отруення Скрипаля, росію знову повернули в пасе не дивлячись що вона ниічого не зробила европейскі чиновники їздять до )(уйла підписують різні документи включаючи спутнік v )(уйло вже давно рукопотжатий і не ізольований навіть більше підписали договір про ракети с сша, свіфт так і не відключенний, мордор принизливо і публічно при Боррелі висилають евродіпломатів, арешт Навального, сотні людей в тюрмах за мирний мітін,де санкціі?курс рубля не 100, 200 а навіть укрепився 74, тепер мордор буде творити що хоче, аннексувати, вести війну, і він чудово знає що за це йому нічого не буде а якщо приїде на поклон ще один Боррель то лавров вишле ще когось "чтоб не нарывались" ось така бесхребетна імпотентна Европа зараз і на цьому фоні вони ще Україні дають поради щодо говноканалів що не все так однозначно а оон взагалі сказала кацапський шаблон наступ на свободу слово тото інша справа с мордором де сидить головний опозіціонер сотні людей в тюрмах і россія повноправний член пасе ну звичайно північний "потік то другое"і вони не связують
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07.02.2021 14:17 Відповісти
"Котлєти і мухі подавать отдельно!!!"
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07.02.2021 13:50 Відповісти
конечно не надо - накуй тот небутерброд и ********** труба. Не ну если труба переходит во владение ЕС, то пусть руцкие достраивает за своии мани мани , будет нам труба по которой нам наш газ доставлять до Немечине.
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07.02.2021 13:55 Відповісти
слыш фриц приехать на донбас не хочь? посмотреть результат финансирования путинской войны
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07.02.2021 13:58 Відповісти
"Не надо связывать "Северный поток-2" с Навальным," а Вторую Мировую с Гитлером.
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07.02.2021 14:04 Відповісти
Вот на этом и заканчиваются "европейские ценности"
Они могут только глотки драть защищая всяких ЛГБТ, феминисток и прочих "ущербных", а когда доходит дело до денег, им становится пофигу на все права и свободы.
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07.02.2021 14:04 Відповісти
Кака они в Германии дружно в одну дудку дуют, как у нас всё правительство Украины в ζαςςραννγю зелёную.
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07.02.2021 14:07 Відповісти
но надо связывать в Минске рашистов и фашистов, как соучастников создания оккупации части украинского Донбасса ,создания ордло и семилетней войны в Украине,которая унесла более 14000 тысяч жизней украинского народа-(совместный проект)
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07.02.2021 14:08 Відповісти
В то же время Петер Альтмайер назвал вполне приемлемой "четкий ответ" Евросоюза на приговор Навальному.Источник: https://censor.net/ru/n3246474

===== Теперь фрицы топнут ногой на ***** не один а два раза === Не надо связывать "Северный поток-2" с Навальным, - министр экономики ФРГ Альтмайер - Цензор.НЕТ 7315
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07.02.2021 14:09 Відповісти
Введут санкции против кацапского космонавта пнувшего с ноги бабку наверное .Заблокируют его личный счет в швейцарском и немецком банке .Немцы знают толк в санкциях . Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 2916
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07.02.2021 14:40 Відповісти
Ще одному бабла дали. Нащадки чингизидів знають як справи "порушать".
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07.02.2021 14:11 Відповісти
Кто сказал не надо, наоборот надо!!!
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07.02.2021 14:14 Відповісти
А ты не путай свой карман с государственным!😁😁😁
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07.02.2021 14:16 Відповісти
Да. Деньги не пахнут. Чиста бизнес.
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07.02.2021 14:16 Відповісти
Їх не можна розділяти бо тої потік веде у тюрму народів де сидить навальний. Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 2009
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07.02.2021 14:19 Відповісти
Зараз на кривому каналі йде концерт великого ригопатріота поплавського. От чому з 2014р не був притягнутий жоден ригоанал.
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07.02.2021 14:23 Відповісти
німеччина спонсор хvйлостана.
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07.02.2021 14:27 Відповісти
Не треба пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним, - міністр економіки ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 8494
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07.02.2021 14:36 Відповісти
а прикинь сколь в Украине украдено и сейчас воруется на нефтедобыче? Сколько это можно было бы Украину раз отстроить?
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07.02.2021 14:48 Відповісти
За историей распределения народного достояния в Украине надо обращаться к Леониду Данилычу, его выкормыши всем этим владеют и пользуются, и будут дальше т.к. вся система годами выстраивалась под такое владение.
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07.02.2021 15:50 Відповісти
Из Украины за 30 лет думаю 600 млрод долларов,из них вывезли 300 млрд а на те что остались внутри страны-накупили бентлей и дворцов вместо того чтобы вложить в фондовый рынок(которого нет) в новые производства.Ну разве что саун насторили и салонов с ******* и кабаков. Причем все это сами граждане Украины сделали. Олигархия тупо через офшоры вывозит деньги в виде сырья и налоги не платит-Президента,Раду и нарид-все это устраивает
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07.02.2021 18:38 Відповісти
криво считаете в россие только пенсия 5 триллионов в год, на пенсии за 20 только сотка триллионов улетела,3 триллиона армия в год, вот и считай эти 180 триллионов это только пенсии и армия
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07.02.2021 17:16 Відповісти
Немчура продажная,зажрались суки.
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07.02.2021 14:48 Відповісти
Немцы, это такие наши друзья, такие, что мы с ними в Нормандском формате. Ну или мы просто дебилы с нашим дебильным МИДом и дебильными президентами.
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07.02.2021 14:49 Відповісти
Купленные на корню продажные дойч подпуйловники.
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07.02.2021 14:49 Відповісти
Але ж курва й скотиняко.,..
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07.02.2021 14:49 Відповісти
Все іде по сценарію другої половини 30-х років 20-го століття.
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07.02.2021 14:51 Відповісти
Німці, роблять кидалово Україні, українську трубу закрити, німецько-кацапську відкрити, хоча по великому рахунку, потрібно цю трубу давно переорієнтувати з кацапії на інші країни.
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07.02.2021 15:39 Відповісти
Ну вот они европейские ценности: мы за демократию и свободу, но деньги вперед.
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07.02.2021 15:12 Відповісти
Ще один подлітик, прикормлений Москвою.
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07.02.2021 15:30 Відповісти
pogano !
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07.02.2021 15:41 Відповісти
А что он не прав? Россия меньше газа продавать не будет. Просто если достроят то уменьшится количество посредников сидящих на трубе так как газ пойдет напрямую из России в Германию и Украина Словакия кто там еще потеряют доход. И мне лично плевать я все равно за газ плачу по европейской цене, а всякие там коболевы и витренки потеряют свои много милиардные премии.
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07.02.2021 15:56 Відповісти
хорошо...пусть свяжут с обязательствами России,как официальной наследнице СССР возврата Восточной Пруссии,которая по договору должна была быть вернутой ещё в 1996 году...))
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07.02.2021 16:07 Відповісти
Все Европа понимает что это никакая не гражданская война. Просто ей не выгодно подписыватся за Украину. И Швейцария и Англия прекрасно понимали что Германия уничтожает миллионы Евреев в концлагерях-но при этом не принимали еврейских беженцев и не давали им убежище просто потому что это было им не выгодно.
Украина не может признать АТО войной-ведь это развяжет руки России и она в полном соответствии с правилами ООН сможет вести военные действия на территории Украины открыто и не боясь санкций. Смысл Украине обьявлять войну России? Абсолютно никакого смысла и это только многократ ухудшит ситуацию для Украины
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07.02.2021 18:44 Відповісти
Деньги выше европейских ценностей...
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07.02.2021 16:30 Відповісти
Які можуть бути сталі європейські цінності у країні, де ще живі члени Гітлерюгенда, а співробітники й агенти Штазі ще цілком активні.
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07.02.2021 19:08 Відповісти
_Истинно говорю вам: кто завтракает с людоедами, того дети будут им на ужин. (20:08 Послание к язычникам. что ходят по граблям аки посуху)
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07.02.2021 17:12 Відповісти
А чого у альтмаєра рожа кацапська? Якийсь кацап трахнув фрау?
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07.02.2021 17:24 Відповісти
Мы ценим ваши деньги, а на остальное нам глубоко озабочено.

Разница с украинской коррупцией только в возрасте и ее уровне.
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07.02.2021 17:34 Відповісти
Російські, німецькі, а слідом за ними й інші інформагенції повідомили, що "Фортуна" відновила будівництво "Північного потоку-2" і "как ожидается, завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня. Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия".
Якщо виходити з того, що відтинок, який залишилось добудувати становить 165, 160 чи 147 км (є різні дані скільки залишилось), то із заявленою швидкістю будівництва в 400 м на добу "Фортуна" буде добудовувати (візьмемо менший варіант 147 км) 368 днів. І це без жодних перерв за ідеальних погодних умов. Тобто рік! А з урахуванням можливих технічних збоїв і перерв внаслідок негоди, завершення будівництва, ймовірно, можна очікувати в травні чи червні, але наступного 2022 року. Напевне недаремно у повідомленні вказується місяць завершення робіт, але не вказується рік.
Проте якщо взяти до уваги, що "Фортуна" на німецькому мілководді укладала 2600 м труби цілих два тижні, то її середня швидкість укладки не перевищує 200 м на добу, а не 400 м як про це заявлено! Та ще й на глибокій воді, до чого "Фортуна" не дуже пристосована. З такою швидкістю будівництво, як я вже підраховував раніше, має тривати 24,5 місяці аж до весни 2023 року!
Якщо ж повірити що до середини останнього тижня травня добудують, тобто до 26-го, то період будівництва складе 109 днів, починаючи від 7 лютого. Але тоді швидкість укладки має становити ~1,4 км на добу. "Фортуні" це не під силу. Хіба що "Академік Черський" потягне.
Отже, з Москви і Цуга або знову брешуть і окозамилюють, щоби Мутті себе впевнено почувала з Байденом, або щось хитруюють... Проте, якщо хитруюють, то шила в мішку не сховаєш. Тоді від вербальної дипломатії санкцій США мають право перейти до жорстких дій. Coming soon... - https://gazeta.ua/blog/54580/moskva-abo-breshe-pro-budivnictvo-pivnichnogo-potoku2-abo-schos-hitruye
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07.02.2021 22:27 Відповісти
 
 