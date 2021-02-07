AstraZeneca признала ограниченную эффективность своей вакцины при легких формах южноафриканского варианта COVID-19
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Компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина от коронавируса, разработанная совместно с Оксфордским университетом, обеспечивает лишь ограниченную защиту от заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19, протекающих в легкой форме.
По данным Financial Times, это показали исследования, проведенные южноафриканскими и британскими учеными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"При испытании фазы I/II первоначальные данные показали ограниченную эффективность против легкой формы заболевания, главным образом против южноафриканского варианта B. 1.351", - сказал представитель AstraZeneca изданию.
"Оксфордский университет и AstraZeneca начали адаптацию вакцины против этого варианта и будут быстро продвигаться через клинические разработки, чтобы она была готова к осенним поставкам, если это будет необходимо", - добавил он.
"Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализующая активность антител эквивалентна активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель", - говорится в заявлении пресс-секретаря.
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Ребята,давайте угадаем.😀
А кацапы тратят миллиарды на рекламу своей бурды и поливание помоями конкурентов. Даже здесь, на цензоре, одно время ходили толпы ботов, которые расхваливали, как они себя отлично чувствуют, когда вкололи свой "новичок".
Вернее даже не так.
Репутация кацапов - они производят любое дерьмо в промышленных масштабах и не умеют сделать ничего путного. Хочешь купить дерьмо - купи его у кацапов. Но жди того, что даже дерьмо может быть дерьмового качества.
вечером у него вторая доза "прививки"
Должна ,но уже прошла информация ,что от африканской мутации вируса
не вырабатывает.
модифицированный вирус .Астразера комбинирует свою вакцину с российской
и эта комбинированная вакцина изготавливается на мощностях Индии.
И снова вам напомню предисловие из книги Дж. Барнса, специалиста по электромагнитному экранированию: Если вы хотите убрать помеху - уберите сам источник помехи, а не занимайтесь ее экранированием.
ВоронежНовосибирск?
Горловину обломал ....Яяяяяя!!!....ваш покорный слуга. И сделал это без малейших раздумий и согласований. Я знал чем они там занимаются.
Во время пожара одного зеленого зажало под столом, но он ускользнул все таки от туда.
Вот така фигня малята.....
знает ,что будет в итоге.
Может ,чтобы это узнать понадобятся годы.
Їх витіснили бомбардування інформацією про такі ж чарівні вакцинки.
Так, щось було.
Не пишуть тільки, чи допомагає ...
А раз не пишуть, значить, ні.
Ну, то таке.
Головне ж - не це.