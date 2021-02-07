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Первые партии вакцины AstraZeneca доставлены в страны Балтии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Литва, Латвия и Эстония получили первые партии вакцины AstraZeneca от коронавируса. В ближайшие недели продолжатся поступления этого препарата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Латвия и Эстония получили по 7200 доз вакцины, а Литва - 12 тысяч. Ожидается, что к концу февраля Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.
Все страны Евросоюза в феврале-марте получат урезанное количество доз от AstraZeneca из-за трудностей в производстве препарата. Уже сообщалось, что компания согласовала поставку в рамках первой партии 40 миллионов доз в страны ЕС до конца марта.
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По ее словам, Минздрав затянул с заключением договоров на поставки вакцин.
«Вакцинация - это сложный логистический процесс ... Но мы не можем начать подробную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно быстрее. Все правительства заключали договоры еще в июле, нужно было (Украине - ред.) это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас идут переговоры - надежда есть, шансы хорошие», - отметила Целик, передает "Интерфакс-Украина".
Следующие 13 650 вакцин от Covid-19 будут доставлены в Латвию 4-5 января
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