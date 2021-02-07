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Первые партии вакцины AstraZeneca доставлены в страны Балтии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Первые партии вакцины AstraZeneca доставлены в страны Балтии

Литва, Латвия и Эстония получили первые партии вакцины AstraZeneca от коронавируса. В ближайшие недели продолжатся поступления этого препарата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Латвия и Эстония получили по 7200 доз вакцины, а Литва - 12 тысяч. Ожидается, что к концу февраля Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.

Все страны Евросоюза в феврале-марте получат урезанное количество доз от AstraZeneca из-за трудностей в производстве препарата. Уже сообщалось, что компания согласовала поставку в рамках первой партии 40 миллионов доз в страны ЕС до конца марта.

Читайте также: AstraZeneca признала ограниченную эффективность своей вакцины при легких формах южноафриканского варианта COVID-19

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Топ комментарии
+5
Это не дразнят, а показывают какое дерьмо сейчас керует Украиной
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07.02.2021 18:16
+2
на хрен эта вакцина нужна ,уже все переболели Коронной
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07.02.2021 18:05
+2
Срыв вакцинации в Украине прежде всего и как это не странно, связан с тем , что Зеленский воспринимает глобальный механизм доступа в вакцинам COVAX, как систему распределения вакцин. Мол нужно подождать и нам дадут. Это вовсе не так - платить нужно. В стране денег на покупку вакцин нет. Здравоохранение недофинансировано по бюджету 2021 на 23-28 млрд. гривен только по общему содержанию. 700 млн. гривен прошлогоднего остатка с фона борьбы с COVID-19 выведены Степановым на покупку китайской вакцины и ни вакцины ни денег.(с)
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07.02.2021 18:08
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на хрен эта вакцина нужна ,уже все переболели Коронной
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07.02.2021 18:05 Ответить
В октябре переболел с пневмонией, как положено. ИФА на антитела медработникам делают каждые 2 недели. Пятый месяц титр иммуноглобулина G десятикратно превышает минимальный защитный. Половина украинцев уже переболели в разных формах, даже того не подозревая
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07.02.2021 19:16 Ответить
А что, коронавирус существует? Перші партії вакцини AstraZeneca доставлено в країни Балтії - Цензор.НЕТ 5419
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08.02.2021 01:01 Ответить
Это нас так дразнят, оповещая что все вокруг вакцинируются а мы со всеми ведем переговоры, и ждем поставку с дня на день.
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07.02.2021 18:08 Ответить
Это не дразнят, а показывают какое дерьмо сейчас керует Украиной
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07.02.2021 18:16 Ответить
Срыв вакцинации в Украине прежде всего и как это не странно, связан с тем , что Зеленский воспринимает глобальный механизм доступа в вакцинам COVAX, как систему распределения вакцин. Мол нужно подождать и нам дадут. Это вовсе не так - платить нужно. В стране денег на покупку вакцин нет. Здравоохранение недофинансировано по бюджету 2021 на 23-28 млрд. гривен только по общему содержанию. 700 млн. гривен прошлогоднего остатка с фона борьбы с COVID-19 выведены Степановым на покупку китайской вакцины и ни вакцины ни денег.(с)
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07.02.2021 18:08 Ответить
Компания Moderna (вакцина mRNA-127) и компания Pfizer-BioNTech (BNT162b2) предоставляют вакцины своего производства для других стран исключительно при наличии логистического паспорта транспортировки и хранения, предоставляемого страной-получателем в соответствии с требованиями Emergency Use uthorization (EUA) (разрешение на использования в чрезвычайных ситуациях) выданное U.S. Food and Drug Administration (FDA) . (с)
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07.02.2021 18:10 Ответить
Все вакцины до ж*пы! Пока одну разрабатывают, на выходе уже неэффективна по официальной информации разработчиков: боролись с китайской короной, а уже британская, африканская, ****ская...и эффективность упала до 10%. К этому времени около 50% украинцев в той или иной форме переболели ковид и имеют иммунитет не хуже чем от введения непонятной мачмалы фарм-мафии Лохотрон планетарного масштаба. В инфекционнной больнице выразили желание привиться от ковид менее 10% медработников
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07.02.2021 19:12 Ответить
просто летом надо было сделать предоплату как все нормальные люди. Но у бубоси тогда в приоритетах было "велике крадівництво". Ну и результат.
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07.02.2021 18:16 Ответить
Пока в Украину завезут так корона уже закончится .
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07.02.2021 18:17 Ответить
Гендиректор Pfizer Ukraine Зоряна Целик сообщила о том, что ведутся переговоры о поставке вакцины в Украину, хотя препарат еще не зарегистрирован в Украине.
По ее словам, Минздрав затянул с заключением договоров на поставки вакцин.
«Вакцинация - это сложный логистический процесс ... Но мы не можем начать подробную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно быстрее. Все правительства заключали договоры еще в июле, нужно было (Украине - ред.) это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас идут переговоры - надежда есть, шансы хорошие», - отметила Целик, передает "Интерфакс-Украина".
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07.02.2021 18:57 Ответить
Не кипишуй, не закончится. Она теперь будет постоянно, как и вирусы гриппа. И нужно каждый вакцинироваться, чтобы сохранять иммунитет.
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07.02.2021 19:57 Ответить
Или ишак сдохнет... или падишах...
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07.02.2021 21:22 Ответить
ti idiot ili prosto ruckij / strani Baltii uzhe provakcionirovali medikov no drugimi vakcinami. Kstati ruskij valenok/posol ili konsul v Estonije kak to v tihorja provakcionirovalsia i predstavj, ne sruskim sputnikom. pravda za takuju shutku vracha bolnici uvolili s pozorom, a vi sruskije vsiakimi putjami taki hotite vakcinirovatjsia no ne sputnikom/ ne patriotochno.
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07.02.2021 18:33 Ответить
а сколько вас кацапов поголовно осталось...?
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07.02.2021 18:50 Ответить
вы же брехливое отродье кацапы - вам верить...?
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07.02.2021 22:51 Ответить
i predstavj, u nas vashim dolboopam vkalivajet chipsi, oni teperj na nas rabotajet, a to shto vi tam tu zarazu sputnik ljudjam vtjuhivali, to eto vasha problema, da a chevo ********* ne vakcinirovalsia, boitsia skotina, shto lasti sklejat a vas rabov komu zhalj, sratj na vas vse hoteli.
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07.02.2021 18:52 Ответить
29.12.2020 15:40
Следующие 13 650 вакцин от Covid-19 будут доставлены в Латвию 4-5 января
Перші партії вакцини AstraZeneca доставлено в країни Балтії - Цензор.НЕТ 2930
ruskij idioto, kak na eto smotrish?
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07.02.2021 18:56 Ответить
Litve vse mediki prosli uze i vtoroj ukol.Pedagogi teper idut bolsinstve pfizer 150 tysiac i Moderna.Sputnik ona neefektyvna i imejet pobocnyje javlenije takije kak v usax streliajet,i ocen bolsaja bol pri dvizenyje
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07.02.2021 20:39 Ответить
Po suti ot sputnika mozet tam za 5 let necego neslisat celovek.Mozet i luce budet mense pretenziji u rosijan k drugim
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07.02.2021 20:42 Ответить
Procentnom otnosenije mi bolse vakcinirovali uze 3-4%,raska 1% naselenyja
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07.02.2021 21:09 Ответить
Астразенека это инновационная вакцина ДНК -генетично модифицированный вирус., как и Спутник. Так шо думай-те
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07.02.2021 18:18 Ответить
Зато минералка "Миргородская" "Без ГМО". Так шо думай-те

Перші партії вакцини AstraZeneca доставлено в країни Балтії - Цензор.НЕТ 9595
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07.02.2021 18:28 Ответить
Вдобавок, что не дают, так Джо и трубку не хочет брать, кому жаловаться?
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07.02.2021 18:25 Ответить
Перші партії вакцини AstraZeneca доставлено в країни Балтії - Цензор.НЕТ 3567

МОЗ України офіційно співпрацює з Crown Agents з 2015 року, коли міністерство очолила Уляна Супрун.
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07.02.2021 21:24 Ответить
Эта вакцина и до 10% не дает эффекта от мутировавшего вируса, это деньги на ветер.
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07.02.2021 22:54 Ответить
 
 