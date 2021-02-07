2389 33
Перші партії вакцини AstraZeneca доставлено в країни Балтії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Литва, Латвія і Естонія отримали перші партії вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. Найближчими тижнями продовжаться надходження цього препарату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Латвія та Естонія отримали 7200 доз вакцини кожна, а Литва - 12 тисяч. Очікується, що до кінця лютого Латвія та Естонія отримають загалом по 40,5 тис. доз препарату британсько-шведської розробки. У Литви загальний контракт на 1,86 млн доз.
Всі країни Євросоюзу в лютому-березні отримають урізану кількість доз від AstraZeneca через труднощі у виробництві препарату. Вже повідомлялося, що компанія погодила поставку в межах першої партії 40 мільйонів доз у країни ЄС до кінця березня.
Топ коментарі
+5 Frol Fedoroff
показати весь коментар07.02.2021 18:16
+2 Valet Valet
показати весь коментар07.02.2021 18:05
+2 Игорь Монахов
показати весь коментар07.02.2021 18:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
По ее словам, Минздрав затянул с заключением договоров на поставки вакцин.
«Вакцинация - это сложный логистический процесс ... Но мы не можем начать подробную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно быстрее. Все правительства заключали договоры еще в июле, нужно было (Украине - ред.) это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас идут переговоры - надежда есть, шансы хорошие», - отметила Целик, передает "Интерфакс-Украина".
Следующие 13 650 вакцин от Covid-19 будут доставлены в Латвию 4-5 января
ruskij idioto, kak na eto smotrish?
МОЗ України офіційно співпрацює з Crown Agents з 2015 року, коли міністерство очолила Уляна Супрун.