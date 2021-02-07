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Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Венгрия одобрила использование российского препарата от коронавируса "Спутник V" для вакцинации населения.
Об этом 7 февраля заявил министр трудовых ресурсов страны Миклош Каслер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии завершил изучение документов от производителя и пришел к выводу, что российскую вакцину можно использовать для вакцинации людей, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства трудовых ресурсов Венгрии.
Отметим, что в Венгрии для вакцинации уже одобрены четыре препарата – американские Pfizer и Moderna, шведско-британский AstraZeneca и российский "Спутник V".
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+30 Вася Неважно dd008ec2
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+29 Игнатьев Фион
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+17 kicco caffe
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будет не до Закарпатья, что нам только вьігодно
Отже вибрали Угорщину?
а годовой товарооборот за 2020 между рф и Украиной это очень хорошо?