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Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Венгрия одобрила использование российского препарата от коронавируса "Спутник V" для вакцинации населения.

Об этом 7 февраля заявил министр трудовых ресурсов страны Миклош Каслер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии завершил изучение документов от производителя и пришел к выводу, что российскую вакцину можно использовать для вакцинации людей, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства трудовых ресурсов Венгрии.

Отметим, что в Венгрии для вакцинации уже одобрены четыре препарата – американские Pfizer и Moderna, шведско-британский AstraZeneca и российский "Спутник V".

Читайте также: Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина

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Топ комментарии
+30
Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3217
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07.02.2021 18:39
+29
Щасливого польоту в пекло.
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07.02.2021 18:29
+17
новичок угорам впридачу.
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07.02.2021 18:29
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Кто бы сомневался.
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07.02.2021 18:28 Ответить
Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3217
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07.02.2021 18:39 Ответить
*********.
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07.02.2021 18:45 Ответить
Мутантоманы...
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07.02.2021 18:49 Ответить
Одобрить, не значит применять! Нужно было лизнуть - они зилнули, а дальше засовывать язык не собираются
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07.02.2021 21:47 Ответить
Чет они больше на белокожих китайцев смахивают Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 6430
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07.02.2021 18:48 Ответить
я бы сказал больше смахивают на *****
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07.02.2021 20:36 Ответить
Тока это будет посмертная маска.
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07.02.2021 18:58 Ответить
Чет мужик на Кличко похожий... Ты это к чему..?
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07.02.2021 21:41 Ответить
Щасливого польоту в пекло.
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07.02.2021 18:29 Ответить
так им и надо.
будет не до Закарпатья, что нам только вьігодно
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07.02.2021 18:49 Ответить
Все вакцины до ж*пы! Пока одну разрабатывают, на выходе уже неэффективна по официальной информации разработчиков: боролись с китайской короной, а уже британская, африканская, ****ская...и эффективность упала до 10%. К этому времени около 50% украинцев в той или иной форме переболели ковид и имеют иммунитет не хуже чем от введения непонятной мачмалы фарм-мафии
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07.02.2021 19:04 Ответить
До осені перехворіє процентів 80%. Буде колективний імунітет. І Україна проскочить на шару.
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07.02.2021 19:10 Ответить
Проскочить. В другий раунд. Імунітет не вічний - а на декілька місяців.
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07.02.2021 19:31 Ответить
новичок угорам впридачу.
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07.02.2021 18:29 Ответить
Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 3639
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07.02.2021 18:30 Ответить
Кожен втрачає розум по своєму.
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07.02.2021 18:30 Ответить
На здоровля Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9574
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07.02.2021 18:30 Ответить
а чи колоть будуть?
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07.02.2021 18:44 Ответить
Давайте нашим мадярам першим!!!
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07.02.2021 18:30 Ответить
а кажуть, що там хабарів не беруть
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07.02.2021 18:31 Ответить
Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 6000
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07.02.2021 18:50 Ответить
отож таки да! интересно, сколько отката получил венгерский министр трудовых ресурсов страны Миклош Каслер?
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07.02.2021 20:38 Ответить
Украинский не выучат, зато отпоют на русском.
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07.02.2021 18:31 Ответить
1/ Орбан 2/ Сіярто Дальше всі ****** .Боронь Боже моїх друзів !
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07.02.2021 18:32 Ответить
Начинаем ждать отзывов, если такие будут на просторах украинских СМИ
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07.02.2021 18:35 Ответить
Шо так скоропостижно, что и отзывов про это дерьмо некому будет сказать..
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07.02.2021 18:56 Ответить
После вакцинации очередным новичком мАдяры ещё больше будут крошить батон на наше Закарпатье. Но, слава Богу, недолго... Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2593
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07.02.2021 18:35 Ответить
скоро и в Германии... Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3365
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07.02.2021 18:37 Ответить
Слово Бобу что хоть Стебанов не такой й.. как эти *******))
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07.02.2021 18:37 Ответить
осталось ЕС ввести паспортизацию вакцинирования, в которой вьезд в страны ЕС из паспортом прививики вакциной не сертифицированной в ЕС считается недействительным и запрещает вьез в ЕС . Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 4241
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07.02.2021 18:39 Ответить
Ты думаешь в первую очередь о себе, а не украинцах. Китайская вакцина тоже пока не сертифицированная в ЕС.
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07.02.2021 18:44 Ответить
где ты увидел мысли о себе и украинцах?- речь о венграх,а украинцы должны прививатся прививками ,теми же что и немцы,французы американцы,остальные прививаясь "спутниками" и "синовахсами" тоже пусть живут не подыхают,как некоторые "доброжелатели" имеют пожелания ,неведая о том,а вдруг мое,ко мне вернется Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 7692
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07.02.2021 19:32 Ответить
Если введут, то лишатся дешовой рабской силы
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07.02.2021 23:10 Ответить
что в мире дефицит дешевой рабской силы,или венгры есть дешевой рабской силой,будучи в ЕС? Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9035
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08.02.2021 14:05 Ответить
Что то быстро венгры забыли зверства московитов в 1956-м.
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07.02.2021 18:44 Ответить
"Спутнік V", з скотинячим мутагеном, мадярам не зашкодить
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07.02.2021 18:44 Ответить
Да млядь, не попробовав рускага мира не поймёшь, что за дерьмо. А ведь и при эссере венгры жили не как совки.
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07.02.2021 18:47 Ответить
Ну баба с возу коням легче. Мадьяры самоутилизируются и оставят в покое закарпатье
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07.02.2021 18:47 Ответить
Мадьяры ждут когда Зе доделает великую распродажу Украинской земли, и готовится выкупить себе районы, по цене бус и зеркалец.
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07.02.2021 23:17 Ответить
Странно что в этом европейском колхозе, где за все наказывают, вообще разрешили купить вакцину врага.
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07.02.2021 18:50 Ответить
Угорщина для ЄС - це як ракова пухлина... Дивляться на дурненьких, що з ними буди після цієї вакцини Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9200
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07.02.2021 18:58 Ответить
комментарий отмечен как спам
Венгрия типа колхозного хулигана?
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07.02.2021 19:02 Ответить
ну так... європейці на екскурсію можуть туди з"їздити на Будапешт подивитися... і все.... Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 7981
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07.02.2021 19:12 Ответить
А кто тебе сказал, что Россия для них враг, это для нас враг, они с ней не воюют.
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07.02.2021 20:22 Ответить
мадяря кацапские песики
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07.02.2021 18:54 Ответить
Пива-усім і швабриків,а то цуйка задовбала"" Під Ужгородом,1993...
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07.02.2021 18:56 Ответить
Досліди вакцини проводилися на свинях і собаках, а так як мадяри є близькі родичі кацапських свинособак, тому вакцина саме те шо їм підходить, як кажуть мал залатнік да дорог.
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07.02.2021 18:57 Ответить
ну, не зря генетический код разных народов изучают...значит им подходит новичек, ой, Спутник.... Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 844
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07.02.2021 19:15 Ответить
Яка в них курва коротка пам,ять.... Це Будапешт 1956 рiк Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1415
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07.02.2021 19:05 Ответить
"Оберіть країну яку не шкода" Бісмарк.
Отже вибрали Угорщину?
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07.02.2021 19:13 Ответить
угри, ханти, мансі аборигени Залєщанськіх боліт. В Європі опинились випадково
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07.02.2021 19:14 Ответить
Не випадково. Вони вибрали де схотіли.
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07.02.2021 21:37 Ответить
Не отнять конечно---вдало срачку лизнули мадьяры у барина что за стенами на червоной площади сидит. В чём тут лицемерие высшей пробы? А в том что вакцинироваться дело то добровольное, и ещё вроде три вакцины другие предлагают. Сто ампул закажут купят, по одной на все лаборатории---кто то может и найдётся! Как говориться---с гамна пуля!
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07.02.2021 19:16 Ответить
Це добре! Це дуже добре!
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07.02.2021 19:17 Ответить
для комуняк мадьярских - так
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07.02.2021 19:46 Ответить
Бажаю їм успішно вакцинуватися мосСпутніком!
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07.02.2021 19:19 Ответить
разве на животных уже прошла третию стадию проверки, интересно тогда узнать результат - сколько руцких склеило ласты и сколько заболело после вакцинации с спутником.
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07.02.2021 19:21 Ответить
Венгерская консерва вскрылась.
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07.02.2021 19:29 Ответить
Мадьяры одним словом.....
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07.02.2021 19:32 Ответить
Ну і *******! Документи вивчили, а саму вакцину хоч протестували? Вакцинуйте сміливо документами.
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07.02.2021 19:38 Ответить
так понял новичек бонусом пойдет
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07.02.2021 19:47 Ответить
Погнались за дешёвкой. У неё эффективность всего 90% и побочные эффекты.
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07.02.2021 19:51 Ответить
Тамагочи с современными ***********-лошариками нервно курят в сторонке...
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07.02.2021 19:54 Ответить
Если взять венгерский бограч, украинскую водку и чешское пиво.... , а кацапскую вакцину выкинуть на помойку, то этому "спутнику" цены не будет... Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9967
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07.02.2021 19:57 Ответить
Хорошо венграм, можно выбирать аж из 4-х вариантов вакцины.
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07.02.2021 20:01 Ответить
Венгры Закарпатья,давайте подхватывайте. Языковой вопрос будет снят.
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07.02.2021 20:38 Ответить
От і добре,швидше виздохнуть.
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07.02.2021 20:41 Ответить
Перепис союзників хла
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07.02.2021 20:51 Ответить
Мадьяри Гітлеру патрони підносили, і Путлеру, послідовнику фюрера, служать вірно.
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07.02.2021 20:56 Ответить
Угорців не шкода, нехай помирають від цього шмурдяка.
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07.02.2021 21:05 Ответить
Нам теж СПУТНИК треба. Свінолупих ширнути ватанов. Усіх.
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07.02.2021 22:07 Ответить
если венгры не заставят своего премьера вместе со всей его роднёй от мала до велика "на камеру" привиться этой вакциной.в присутствии независимых экспертов под эгидой мировых лабораторий (для подтверждения того,что именно эта вакцина была уколота).то тогда могут вакцинироваться.Тогда ипи Венгрия получит дешёвую действенную вакцину,или Украина больше не получит никаких проблем от властей и населения Венгрии ))
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07.02.2021 22:33 Ответить
Чудак ты...) В течении месяца спутник одобрят официально в ЕС... И кто будет выглядеть идиотом после этого...?)
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07.02.2021 23:06 Ответить
КАК ВИДИШЬ-НЕ УТВЕРДИЛИ...)) Как видишь,отказались одобрять по причине непредсказуемых побочных явлений,низкого уровня защиты и сомнительного "пробного периода"...Так что,чудак, живи реальными фактами,а фантастику оставь киношникам и политиканам...)
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09.02.2021 18:47 Ответить
*******, ну сами понимаете что с ними трапилось ........
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07.02.2021 22:49 Ответить
Орбан - красава ... Забил на еэсовских бюрократов, потому что заботится о народе своей страны...
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07.02.2021 23:03 Ответить
орбан - немытый русишвайн, потому и паРаша заботится о нём
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08.02.2021 00:06 Ответить
єто венгерский минздрав вместе с населением забило на Орбана и НЕ УТВЕРДИЛО покупку руской вакцині,предпочтя проверенніе европейские ))
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09.02.2021 19:25 Ответить
Это измена принципам всего цивилизованного мира!
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07.02.2021 23:27 Ответить
это личная измена Орбана...население его не поддержало и потребовало отказа...и отказ министерством здравохранения Венгрии состоялся..скоро Европа полностью освободится от насаждённых Москвой "додонов" .
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09.02.2021 19:27 Ответить
Дешевий піар за гроші *****. "25 янв. 2021 г. - В ходе визита в Москву Сийярто обсудил с представителями России заключение нового контракта на поставку газа, ..". Пообіцяли дешевше газ, а на різницю заставили рекламувати вакцину і закуповувати. Здогадуюсь, якщо знижки на газ суттєво перекриють затрати на закупку вакцини, то її просто зіллють в каналізацію.
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08.02.2021 00:04 Ответить
Так им и надо !
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08.02.2021 00:14 Ответить
Потрібно посилювати кордон з Угощиною, скоро звідти орки полізуть.
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08.02.2021 02:06 Ответить
Осталось только найти желающих ширнуться
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08.02.2021 07:18 Ответить
Ну от якби не дурнуваті маріонеточні політикани - на Україні вже б повним ходом йшла вакцинація.
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08.02.2021 07:48 Ответить
Ага, значит, спутник - это плохо. А "словацкий" газ из рф и нефтепробкты это хорошо?
а годовой товарооборот за 2020 между рф и Украиной это очень хорошо?
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08.02.2021 09:43 Ответить
То таке. И то что результаты третьей стадии испытаний спутника опубликованы в "Ланцете" тоже не стоит принимать во внимание. Злобный Путин и Ланцет купил с потрохами. И Египет, и Эмираты ( там тоже спутник зарегали)
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08.02.2021 10:58 Ответить
не все поняли сарказма.
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08.02.2021 11:13 Ответить
 
 