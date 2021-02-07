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Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Угорщина схвалила використання російського препарату проти коронавірусу "Супутник V" для вакцинації населення.
Про це 7 лютого заявив міністр трудових ресурсів країни Міклош Каслер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Національний центр громадської охорони здоров'я Угорщини завершив вивчення документів від виробника і дійшов висновку, що російську вакцину можна використовувати для вакцинації людей, йдеться в повідомленні, опублікованому пресслужбою Міністерства трудових ресурсів Угорщини.
Зазначимо, що в Угорщині для вакцинації вже схвалено чотири препарати - американські Pfizer і Moderna, шведсько-британський препарат AstraZeneca і російський "Супутник V".
Топ коментарі
+30 Вася Неважно dd008ec2
показати весь коментар07.02.2021 18:39
+29 Игнатьев Фион
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+17 kicco caffe
показати весь коментар07.02.2021 18:29
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будет не до Закарпатья, что нам только вьігодно
Отже вибрали Угорщину?
а годовой товарооборот за 2020 между рф и Украиной это очень хорошо?