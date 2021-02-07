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Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"

Угорщина схвалила використання російського препарату проти коронавірусу "Супутник V" для вакцинації населення.

Про це 7 лютого заявив міністр трудових ресурсів країни Міклош Каслер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Національний центр громадської охорони здоров'я Угорщини завершив вивчення документів від виробника і дійшов висновку, що російську вакцину можна використовувати для вакцинації людей, йдеться в повідомленні, опублікованому пресслужбою Міністерства трудових ресурсів Угорщини.

Зазначимо, що в Угорщині для вакцинації вже схвалено чотири препарати - американські Pfizer і Moderna, шведсько-британський препарат AstraZeneca і російський "Супутник V".

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Топ коментарі
+30
Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3217
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07.02.2021 18:39
+29
Щасливого польоту в пекло.
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07.02.2021 18:29
+17
новичок угорам впридачу.
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07.02.2021 18:29
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Кто бы сомневался.
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07.02.2021 18:28 Відповісти
Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3217
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07.02.2021 18:39 Відповісти
*********.
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07.02.2021 18:45 Відповісти
Мутантоманы...
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07.02.2021 18:49 Відповісти
Одобрить, не значит применять! Нужно было лизнуть - они зилнули, а дальше засовывать язык не собираются
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07.02.2021 21:47 Відповісти
Чет они больше на белокожих китайцев смахивают Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 6430
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07.02.2021 18:48 Відповісти
я бы сказал больше смахивают на *****
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07.02.2021 20:36 Відповісти
Тока это будет посмертная маска.
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07.02.2021 18:58 Відповісти
Чет мужик на Кличко похожий... Ты это к чему..?
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07.02.2021 21:41 Відповісти
Щасливого польоту в пекло.
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07.02.2021 18:29 Відповісти
так им и надо.
будет не до Закарпатья, что нам только вьігодно
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07.02.2021 18:49 Відповісти
Все вакцины до ж*пы! Пока одну разрабатывают, на выходе уже неэффективна по официальной информации разработчиков: боролись с китайской короной, а уже британская, африканская, ****ская...и эффективность упала до 10%. К этому времени около 50% украинцев в той или иной форме переболели ковид и имеют иммунитет не хуже чем от введения непонятной мачмалы фарм-мафии
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07.02.2021 19:04 Відповісти
До осені перехворіє процентів 80%. Буде колективний імунітет. І Україна проскочить на шару.
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07.02.2021 19:10 Відповісти
Проскочить. В другий раунд. Імунітет не вічний - а на декілька місяців.
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07.02.2021 19:31 Відповісти
новичок угорам впридачу.
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07.02.2021 18:29 Відповісти
Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 3639
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07.02.2021 18:30 Відповісти
Кожен втрачає розум по своєму.
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07.02.2021 18:30 Відповісти
На здоровля Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9574
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07.02.2021 18:30 Відповісти
а чи колоть будуть?
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07.02.2021 18:44 Відповісти
Давайте нашим мадярам першим!!!
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07.02.2021 18:30 Відповісти
а кажуть, що там хабарів не беруть
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07.02.2021 18:31 Відповісти
Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 6000
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07.02.2021 18:50 Відповісти
отож таки да! интересно, сколько отката получил венгерский министр трудовых ресурсов страны Миклош Каслер?
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07.02.2021 20:38 Відповісти
Украинский не выучат, зато отпоют на русском.
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07.02.2021 18:31 Відповісти
1/ Орбан 2/ Сіярто Дальше всі ****** .Боронь Боже моїх друзів !
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07.02.2021 18:32 Відповісти
Начинаем ждать отзывов, если такие будут на просторах украинских СМИ
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07.02.2021 18:35 Відповісти
Шо так скоропостижно, что и отзывов про это дерьмо некому будет сказать..
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07.02.2021 18:56 Відповісти
После вакцинации очередным новичком мАдяры ещё больше будут крошить батон на наше Закарпатье. Но, слава Богу, недолго... Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2593
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07.02.2021 18:35 Відповісти
скоро и в Германии... Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3365
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07.02.2021 18:37 Відповісти
Слово Бобу что хоть Стебанов не такой й.. как эти *******))
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07.02.2021 18:37 Відповісти
осталось ЕС ввести паспортизацию вакцинирования, в которой вьезд в страны ЕС из паспортом прививики вакциной не сертифицированной в ЕС считается недействительным и запрещает вьез в ЕС . Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 4241
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07.02.2021 18:39 Відповісти
Ты думаешь в первую очередь о себе, а не украинцах. Китайская вакцина тоже пока не сертифицированная в ЕС.
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07.02.2021 18:44 Відповісти
где ты увидел мысли о себе и украинцах?- речь о венграх,а украинцы должны прививатся прививками ,теми же что и немцы,французы американцы,остальные прививаясь "спутниками" и "синовахсами" тоже пусть живут не подыхают,как некоторые "доброжелатели" имеют пожелания ,неведая о том,а вдруг мое,ко мне вернется Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 7692
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07.02.2021 19:32 Відповісти
Если введут, то лишатся дешовой рабской силы
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07.02.2021 23:10 Відповісти
что в мире дефицит дешевой рабской силы,или венгры есть дешевой рабской силой,будучи в ЕС? Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9035
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08.02.2021 14:05 Відповісти
Что то быстро венгры забыли зверства московитов в 1956-м.
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07.02.2021 18:44 Відповісти
"Спутнік V", з скотинячим мутагеном, мадярам не зашкодить
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07.02.2021 18:44 Відповісти
Да млядь, не попробовав рускага мира не поймёшь, что за дерьмо. А ведь и при эссере венгры жили не как совки.
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07.02.2021 18:47 Відповісти
Ну баба с возу коням легче. Мадьяры самоутилизируются и оставят в покое закарпатье
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07.02.2021 18:47 Відповісти
Мадьяры ждут когда Зе доделает великую распродажу Украинской земли, и готовится выкупить себе районы, по цене бус и зеркалец.
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07.02.2021 23:17 Відповісти
Странно что в этом европейском колхозе, где за все наказывают, вообще разрешили купить вакцину врага.
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07.02.2021 18:50 Відповісти
Угорщина для ЄС - це як ракова пухлина... Дивляться на дурненьких, що з ними буди після цієї вакцини Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9200
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07.02.2021 18:58 Відповісти
коментар відмічено як спам
Венгрия типа колхозного хулигана?
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07.02.2021 19:02 Відповісти
ну так... європейці на екскурсію можуть туди з"їздити на Будапешт подивитися... і все.... Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 7981
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07.02.2021 19:12 Відповісти
А кто тебе сказал, что Россия для них враг, это для нас враг, они с ней не воюют.
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07.02.2021 20:22 Відповісти
мадяря кацапские песики
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07.02.2021 18:54 Відповісти
Пива-усім і швабриків,а то цуйка задовбала"" Під Ужгородом,1993...
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07.02.2021 18:56 Відповісти
Досліди вакцини проводилися на свинях і собаках, а так як мадяри є близькі родичі кацапських свинособак, тому вакцина саме те шо їм підходить, як кажуть мал залатнік да дорог.
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07.02.2021 18:57 Відповісти
ну, не зря генетический код разных народов изучают...значит им подходит новичек, ой, Спутник.... Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 844
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07.02.2021 19:15 Відповісти
Яка в них курва коротка пам,ять.... Це Будапешт 1956 рiк Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1415
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07.02.2021 19:05 Відповісти
"Оберіть країну яку не шкода" Бісмарк.
Отже вибрали Угорщину?
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07.02.2021 19:13 Відповісти
угри, ханти, мансі аборигени Залєщанськіх боліт. В Європі опинились випадково
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07.02.2021 19:14 Відповісти
Не випадково. Вони вибрали де схотіли.
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07.02.2021 21:37 Відповісти
Не отнять конечно---вдало срачку лизнули мадьяры у барина что за стенами на червоной площади сидит. В чём тут лицемерие высшей пробы? А в том что вакцинироваться дело то добровольное, и ещё вроде три вакцины другие предлагают. Сто ампул закажут купят, по одной на все лаборатории---кто то может и найдётся! Как говориться---с гамна пуля!
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07.02.2021 19:16 Відповісти
Це добре! Це дуже добре!
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07.02.2021 19:17 Відповісти
для комуняк мадьярских - так
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07.02.2021 19:46 Відповісти
Бажаю їм успішно вакцинуватися мосСпутніком!
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07.02.2021 19:19 Відповісти
разве на животных уже прошла третию стадию проверки, интересно тогда узнать результат - сколько руцких склеило ласты и сколько заболело после вакцинации с спутником.
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07.02.2021 19:21 Відповісти
Венгерская консерва вскрылась.
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07.02.2021 19:29 Відповісти
Мадьяры одним словом.....
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07.02.2021 19:32 Відповісти
Ну і *******! Документи вивчили, а саму вакцину хоч протестували? Вакцинуйте сміливо документами.
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07.02.2021 19:38 Відповісти
так понял новичек бонусом пойдет
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07.02.2021 19:47 Відповісти
Погнались за дешёвкой. У неё эффективность всего 90% и побочные эффекты.
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07.02.2021 19:51 Відповісти
Тамагочи с современными ***********-лошариками нервно курят в сторонке...
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07.02.2021 19:54 Відповісти
Если взять венгерский бограч, украинскую водку и чешское пиво.... , а кацапскую вакцину выкинуть на помойку, то этому "спутнику" цены не будет... Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9967
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07.02.2021 19:57 Відповісти
Хорошо венграм, можно выбирать аж из 4-х вариантов вакцины.
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07.02.2021 20:01 Відповісти
Венгры Закарпатья,давайте подхватывайте. Языковой вопрос будет снят.
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07.02.2021 20:38 Відповісти
От і добре,швидше виздохнуть.
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07.02.2021 20:41 Відповісти
Перепис союзників хла
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07.02.2021 20:51 Відповісти
Мадьяри Гітлеру патрони підносили, і Путлеру, послідовнику фюрера, служать вірно.
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07.02.2021 20:56 Відповісти
Угорців не шкода, нехай помирають від цього шмурдяка.
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07.02.2021 21:05 Відповісти
Нам теж СПУТНИК треба. Свінолупих ширнути ватанов. Усіх.
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07.02.2021 22:07 Відповісти
если венгры не заставят своего премьера вместе со всей его роднёй от мала до велика "на камеру" привиться этой вакциной.в присутствии независимых экспертов под эгидой мировых лабораторий (для подтверждения того,что именно эта вакцина была уколота).то тогда могут вакцинироваться.Тогда ипи Венгрия получит дешёвую действенную вакцину,или Украина больше не получит никаких проблем от властей и населения Венгрии ))
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07.02.2021 22:33 Відповісти
Чудак ты...) В течении месяца спутник одобрят официально в ЕС... И кто будет выглядеть идиотом после этого...?)
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07.02.2021 23:06 Відповісти
КАК ВИДИШЬ-НЕ УТВЕРДИЛИ...)) Как видишь,отказались одобрять по причине непредсказуемых побочных явлений,низкого уровня защиты и сомнительного "пробного периода"...Так что,чудак, живи реальными фактами,а фантастику оставь киношникам и политиканам...)
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09.02.2021 18:47 Відповісти
*******, ну сами понимаете что с ними трапилось ........
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07.02.2021 22:49 Відповісти
Орбан - красава ... Забил на еэсовских бюрократов, потому что заботится о народе своей страны...
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07.02.2021 23:03 Відповісти
орбан - немытый русишвайн, потому и паРаша заботится о нём
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08.02.2021 00:06 Відповісти
єто венгерский минздрав вместе с населением забило на Орбана и НЕ УТВЕРДИЛО покупку руской вакцині,предпочтя проверенніе европейские ))
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09.02.2021 19:25 Відповісти
Это измена принципам всего цивилизованного мира!
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07.02.2021 23:27 Відповісти
это личная измена Орбана...население его не поддержало и потребовало отказа...и отказ министерством здравохранения Венгрии состоялся..скоро Европа полностью освободится от насаждённых Москвой "додонов" .
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09.02.2021 19:27 Відповісти
Дешевий піар за гроші *****. "25 янв. 2021 г. - В ходе визита в Москву Сийярто обсудил с представителями России заключение нового контракта на поставку газа, ..". Пообіцяли дешевше газ, а на різницю заставили рекламувати вакцину і закуповувати. Здогадуюсь, якщо знижки на газ суттєво перекриють затрати на закупку вакцини, то її просто зіллють в каналізацію.
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08.02.2021 00:04 Відповісти
Так им и надо !
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08.02.2021 00:14 Відповісти
Потрібно посилювати кордон з Угощиною, скоро звідти орки полізуть.
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08.02.2021 02:06 Відповісти
Осталось только найти желающих ширнуться
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08.02.2021 07:18 Відповісти
Ну от якби не дурнуваті маріонеточні політикани - на Україні вже б повним ходом йшла вакцинація.
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08.02.2021 07:48 Відповісти
Ага, значит, спутник - это плохо. А "словацкий" газ из рф и нефтепробкты это хорошо?
а годовой товарооборот за 2020 между рф и Украиной это очень хорошо?
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08.02.2021 09:43 Відповісти
То таке. И то что результаты третьей стадии испытаний спутника опубликованы в "Ланцете" тоже не стоит принимать во внимание. Злобный Путин и Ланцет купил с потрохами. И Египет, и Эмираты ( там тоже спутник зарегали)
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08.02.2021 10:58 Відповісти
не все поняли сарказма.
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08.02.2021 11:13 Відповісти
 
 