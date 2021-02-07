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Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА

В оккупированном Крыму российские военные провели учения по поиску и уничтожению воздушной цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны России.

Учения Черноморского флота России прошли с использованием расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1".

"По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" беспилотные летательные аппараты. В ходе учения расчеты комплекса "Панцирь-С1" обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие РФ проводят стрельбы на полигонах оккупированного Крыма

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Топ комментарии
+22
Не смешите наши Байрактары.
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07.02.2021 18:36
+17
Да-да. Помним:

Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 8119
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07.02.2021 18:39
+14
Бакланы пообсырались со страху.
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07.02.2021 18:35
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Бакланы пообсырались со страху.
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07.02.2021 18:35 Ответить
весь прикол в том, что беспилотники очень малозаметные цели для всяких с-400 и панцырей.
они может наводить ракеты, находясь вне зоны видимости или досягаемости традиционных ПВО
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07.02.2021 18:45 Ответить
Не пали разработки, за поребриком об этом еще не знают.
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07.02.2021 18:47 Ответить
краще кацапам тренуватися швидко біля мосту збиратися
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07.02.2021 20:05 Ответить
Це не військові, це бандити з мокшанських боліт, в пеклі будуть тренуватися.
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07.02.2021 20:40 Ответить
Та їм тренування в пеклі турки зробили, жарили їх і в прямому і переносному, тому нехай на "кошках" тренуються

Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 4202
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08.02.2021 08:03 Ответить
Турков пригласили?
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07.02.2021 18:35 Ответить
неа.. кацапам просто выдали рогатки !!! Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 8122
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07.02.2021 20:56 Ответить
Не смешите наши Байрактары.
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07.02.2021 18:36 Ответить
Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 4182 Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 4182
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07.02.2021 18:42 Ответить
..бугага Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 6951
Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 8007
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07.02.2021 18:36 Ответить
Да-да. Помним:

Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 8119
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07.02.2021 18:39 Ответить
Они так же их "уничтожили", как и в Карабахе. Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 9189
Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 1742
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07.02.2021 18:39 Ответить
Дебилы ***
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07.02.2021 18:39 Ответить
Цікаво...і проти яких БПЛА вони тренувалися...на "квадрокоптерах" куплених на "алі-експрес")
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07.02.2021 18:41 Ответить
Я в облака запускаю бумажного змея
Думает змей, будто сам он умеет летать
Кажется змею, он в небо умчаться сумеет
Если удастся ему свою нить оборвать.
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07.02.2021 18:43 Ответить
ЗМЕЙ он бумажный в облаке влажном,,
Думает ЗМЕЙ...и умеет летать но однажды...
Сумеет он в небо умчаться....и оказаться.....
Ему оторваться и оборвать свою нить!!!

Если ЗМЕЙ---значит сможет.
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07.02.2021 20:06 Ответить
Беспилотный летательный аппарат Ту-141

Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 5116
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07.02.2021 18:45 Ответить
Вроде как посрать присел.
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07.02.2021 18:49 Ответить
А шо ты хотел? Это ж кацапский беспилотник.
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07.02.2021 18:52 Ответить
Там ручки от носилок, чтобы срочники разворачивали, система управления ****.
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07.02.2021 19:07 Ответить
Тема для размышления для умных голов из пво нашей страны . И вопрос а чем они там стреляли не праздный . Но ( скорее всего) не таким музейным экспонатом
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07.02.2021 19:22 Ответить
У этого музейного экспоната скорость 1000 км в час)
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07.02.2021 20:34 Ответить
да а аппаратура уровня 2й мировой Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 2522
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07.02.2021 21:07 Ответить
Что есть, то есть)
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07.02.2021 21:23 Ответить
Откуда они у них?) Они почти все у нас остались)
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07.02.2021 20:29 Ответить
ну мы такие юзали в начале войны в 2014 Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 8506 Панталонию прувет Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 1568
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07.02.2021 21:02 Ответить
Кто такой панталоний?
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07.02.2021 21:24 Ответить
Анатолий Гриценко -ещё в 2004м ему заявляли об отсутствии современных БЛА Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 2443Ответ был прост - нам они на надо Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 2443
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07.02.2021 22:37 Ответить
Я как то о нем не подумал, сразу начал вспоминать всех периода 14-го года...
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08.02.2021 03:14 Ответить
Это вам кровопийцы не гражданские самолёты сбивать.
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07.02.2021 18:41 Ответить
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а Польша за 5 дней проиграла войну на учениях. Просто рабочая неделя закончилась. На выходные домой, к семьям. Поляки...
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07.02.2021 18:45 Ответить
Шо, научились антирадарные болванки сбивать?
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07.02.2021 18:48 Ответить
Эрдогана ждут Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 4281Мавзолейные хъмыри...
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07.02.2021 18:48 Ответить
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тень отца Ленина, перезарегестрируйся
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07.02.2021 18:51 Ответить
Оо,быдлос вылез,сторонник Шариковых Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 2163
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07.02.2021 18:52 Ответить
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ты шариковых не трожь, это интеллигенты, а ты из гуйвы или з прилук
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07.02.2021 18:55 Ответить
Путлер злой такой,потому что в Питерской подворотне его части избивали Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 3225даже ногами...Погремушка МОЛЬ была... Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 2411
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07.02.2021 18:50 Ответить
Смех смехом а нужно признать что кацапоиды готовятся серьезно к войне беспилотников в отличии от нас. Чтобы небыло опять мучительно больно как в 2014 когда наша армия копьями и луками вышла против росийских танков, РЭБ и беспилотников.
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07.02.2021 18:52 Ответить
Рашка готовится только к локальной войне, к глобальной ей готовится всё равно шо геям дитё делать
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07.02.2021 19:03 Ответить
Для них мы и есть локальная война , типо .А глобальная это -на Лондон , через Берлин. Согласен что глобальная для них это катастрофа .Поэтому нужно готовить свои войска к противодействию , а не шапками закидывать
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07.02.2021 19:17 Ответить
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а для кого глобальная война не катастрофа и почему...и да, при оборонном бюджете в 4.5 млрд баксов особо к войне не приготовишься, только чиста партизанить...
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07.02.2021 19:44 Ответить
Чиста партизанить мы тоже НЕ готовы .Готовы Эстония и Швейцария
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07.02.2021 20:30 Ответить
Швейцарська армія має одне з ************* озброєнь у світі. Хз як там на сьогодні з бойовим духом і бажанням битися до останнього, але ганси у свій час не наважились лізти. + Гори та замасковані укрепрайони.
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07.02.2021 20:42 Ответить
Кацапы уже один раз попробовали штурмовать горы .В Чечне . В Швейцарии будет 1:1 только у швейцарца з.п минималка в 5000 евро как у небольшого кацапского города и там деньги лежат со всего Мира Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 2345 И оборонный бюджет как у самих кацапов .
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07.02.2021 22:23 Ответить
Крысы Мавзолейные..какое же вы быдло ТУПОЕ..мать моя мама... Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 4870 Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 4870
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07.02.2021 18:53 Ответить
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жри галоперидол, тут килограмма два
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07.02.2021 18:58 Ответить
ccут кацапо-фашисткие мрази!и правильно
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07.02.2021 18:55 Ответить
Ці довбнi ще б міжконтинентальними ракетами повчилися збивати безпілотники
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07.02.2021 18:56 Ответить
https://twitter.com/R1313131313/status/1358101231978360834

Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 9625
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07.02.2021 18:56 Ответить
Потому и нет у вас ни СССР,ни СНГ,Ни Варшавского Договора,ни даже уже и Тайожного союза....за РАБссиянскую Вампирию Романовых скромно...промолчу...Лапотники блин... Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 5689 Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 5689
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07.02.2021 18:57 Ответить
Ердоган і Алієв пацсталом от путенскіх воэнов!😂
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07.02.2021 19:01 Ответить
Сто пудов лаптями сбить пытались. Представляю эту ржаку.
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07.02.2021 19:01 Ответить
Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 6336
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07.02.2021 19:02 Ответить
Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 1612
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07.02.2021 19:41 Ответить
А шо кацапы нема денег на броневики для шасси, этот ваш панцирь без панциря можно будет и вогом брать с москитного беспилотника.
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07.02.2021 19:04 Ответить
Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 7858 Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 2005Мавзоленые вам трындец...
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07.02.2021 19:06 Ответить
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утенком у него работаешь? Подноси ему уточки, медбрат Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 8517
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07.02.2021 19:09 Ответить
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что больше нечего сказать кроме спамов? А своего байдена засунь себе в гланды, мавзолейная моль, это твое погоняло
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07.02.2021 19:20 Ответить
Историк предрёк крах экономики России при отмене запуска "Северного потока - 2".
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07.02.2021 19:20 Ответить
а Джо - парашникам предрёк -
что к ним бежит пушной зверёк,
несёт в зубах, на долгий срок -
гулаг, парашу и паёк !
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07.02.2021 20:41 Ответить
В каком только сортире эти "панцири" не мочили Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 5337. В Сирии, Ливии и в Нагорном Карабахе. То израильтяне, то турки их в металлолом превращали. А ватаны лишнехросомные только квадратными челюстями щелкали
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07.02.2021 19:39 Ответить
Із пушкі па вараб`ям )))
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07.02.2021 20:11 Ответить
Это оборона от камней с неба.
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07.02.2021 20:21 Ответить
Доведет вас *****, что будете опять кричать, але вже КРИМНАШ - тепер є вода з Дніпра.
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07.02.2021 21:55 Ответить
"Панцирь-С1" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Он имеет хорошее вооружение, быстрый поиск и захват целей, большую дальность обнаружения целей.

Но у этого комплекса есть и недостатки:

- Это довольно "дорогая игрушка" его цена примерно 14 миллионов долларов.

- Он эффективен против одиночный дронов или небольшой группы дронов.
Когда дронов в небе будет одновременно десятки или сотни штук, он будет бессилен, так как просто не успеет сбить всех, и есть шанс что какой то пропущенный дрон долетит и уничтожит "Панцирь".
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07.02.2021 22:03 Ответить
- Когда у комплекса закончится боезапас 12 ракет и 1400 снарядов, он превращается в отличную мишень для дронов.

- В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА.

- При этом комплекс регулярно фиксировал ложные цели - летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов.

- эффективность «Панциря» низка и составляет всего 19% - то есть цели достигает лишь каждый пятый боеприпас.

- Уже были случаи уничтожения комплексов дронами, например:

Сирийский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» был уничтожен израильским беспилотным летательным аппаратом «SkyStriker».
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07.02.2021 22:04 Ответить
Барражирующий боеприпас SkyStriker
Беспилотник-камикадзе предназначен для разведки и доразведки целей с целью последующего нанесения по ним удара.

Аппарат был представлен компанией AEL - совместным предприятием израильской компании Elbit Systems и бразильской Embraer.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная взлетная масса, кг 35

- Вес боевой части, кг 5 или 10
- Система управления автономная навигационная система + управление с земли
- Тип двигателя электрический
- Максимальная скорость, км/ч 185
- Скорость в момент пикирования на цель, км/ч до 500
- Продолжительность полета, ч 2 или 1 (в зависимости от веса БЧ)
- Запуск специальная ПУ буксируемая автомобилем
- Способ приземления парашют и надувной мешок
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07.02.2021 22:06 Ответить
Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА - Цензор.НЕТ 3623
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07.02.2021 22:09 Ответить
хорошая штучка !
нам нужно делать что-то такое
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08.02.2021 01:31 Ответить
По ходу вчились швидко промовляти молитву)))
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07.02.2021 22:56 Ответить
Точно вчились швидко промовляти якусь коротку молитву.
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07.02.2021 23:04 Ответить
Что интересно - эти сраные панцири не видят британских штурмовиков ''Тайфун''
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08.02.2021 01:50 Ответить
 
 