Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА

В оккупированном Крыму российские военные провели учения по поиску и уничтожению воздушной цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны России.

Учения Черноморского флота России прошли с использованием расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1".

"По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" беспилотные летательные аппараты. В ходе учения расчеты комплекса "Панцирь-С1" обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии", - говорится в сообщении.

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