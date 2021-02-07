4866 76
Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В окупованому Криму російські військовослужбовці провели навчання з пошуку і знищення повітряної цілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Росії.
Навчання Чорноморського флоту Росії відбулись із використанням розрахунків зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК "Панцир-С1".
"За задумом планового тренування умовний противник застосував для атаки позицій зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" безпілотні літальні апарати. Під час навчання розрахунки комплексу "Панцир-С1" виявили, ідентифікували і знищили повітряні цілі на безпечній відстані", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Petrov Viktor
показати весь коментар07.02.2021 18:36
+17 Valery Greff
показати весь коментар07.02.2021 18:39
+14 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар07.02.2021 18:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
они может наводить ракеты, находясь вне зоны видимости или досягаемости традиционных ПВО
Думает змей, будто сам он умеет летать
Кажется змею, он в небо умчаться сумеет
Если удастся ему свою нить оборвать.
Думает ЗМЕЙ...и умеет летать но однажды...
Сумеет он в небо умчаться....и оказаться.....
Ему оторваться и оборвать свою нить!!!
Если ЗМЕЙ---значит сможет.
что к ним бежит пушной зверёк,
несёт в зубах, на долгий срок -
гулаг, парашу и паёк !
Но у этого комплекса есть и недостатки:
- Это довольно "дорогая игрушка" его цена примерно 14 миллионов долларов.
- Он эффективен против одиночный дронов или небольшой группы дронов.
Когда дронов в небе будет одновременно десятки или сотни штук, он будет бессилен, так как просто не успеет сбить всех, и есть шанс что какой то пропущенный дрон долетит и уничтожит "Панцирь".
- В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА.
- При этом комплекс регулярно фиксировал ложные цели - летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов.
- эффективность «Панциря» низка и составляет всего 19% - то есть цели достигает лишь каждый пятый боеприпас.
- Уже были случаи уничтожения комплексов дронами, например:
Сирийский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» был уничтожен израильским беспилотным летательным аппаратом «SkyStriker».
Беспилотник-камикадзе предназначен для разведки и доразведки целей с целью последующего нанесения по ним удара.
Аппарат был представлен компанией AEL - совместным предприятием израильской компании Elbit Systems и бразильской Embraer.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Максимальная взлетная масса, кг 35
- Вес боевой части, кг 5 или 10
- Система управления автономная навигационная система + управление с земли
- Тип двигателя электрический
- Максимальная скорость, км/ч 185
- Скорость в момент пикирования на цель, км/ч до 500
- Продолжительность полета, ч 2 или 1 (в зависимости от веса БЧ)
- Запуск специальная ПУ буксируемая автомобилем
- Способ приземления парашют и надувной мешок
нам нужно делать что-то такое