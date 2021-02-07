Російські військовослужбовці в окупованому Криму вчилися відбивати атаку БПЛА

В окупованому Криму російські військовослужбовці провели навчання з пошуку і знищення повітряної цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Росії.

Навчання Чорноморського флоту Росії відбулись із використанням розрахунків зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК "Панцир-С1".

"За задумом планового тренування умовний противник застосував для атаки позицій зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" безпілотні літальні апарати. Під час навчання розрахунки комплексу "Панцир-С1" виявили, ідентифікували і знищили повітряні цілі на безпечній відстані", - йдеться в повідомленні.

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