Військовослужбовці РФ проводять стрільби на полігонах окупованого Криму

Військовослужбовці армії РФ проводять навчання на території окупованого Криму, зокрема, відпрацьовують навики знищення цілей зі штатних знарядь бронетранспортерів БТР-80 на різних відстанях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони країни-агресора.

"Військовослужбовці армійського корпусу Чорноморського флоту (ЧФ) приступили до продовження відпрацювання заходів бойової підготовки на полігонах, розташованих на території Республіки Крим. На загальновійськовому стрільбищі армійського корпусу ЧФ відповідно до плану почалися польові заняття з молодим поповненням. Стрільби проходять на танковому вогневому містечку", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що військовослужбовці армії РФ відпрацьовують навики знищення цілей зі штатних знарядь бронетранспортерів БТР-80 на різних відстанях, а також вчаться визначати відстань до мішеней за допомогою приладів спостереження й прицілювання.

У зимовий період навчання військовослужбовці також удосконалюватимуть навички метання бойових гранат і стрільб зі штатної стрілецької зброї.

У навчальних заходах беруть участь понад 200 військовослужбовців.