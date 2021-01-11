УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11402 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
1 494 9

Військовослужбовці РФ проводять стрільби на полігонах окупованого Криму

Військовослужбовці РФ проводять стрільби на полігонах окупованого Криму

Військовослужбовці армії РФ проводять навчання на території окупованого Криму, зокрема, відпрацьовують навики знищення цілей зі штатних знарядь бронетранспортерів БТР-80 на різних відстанях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони країни-агресора.

"Військовослужбовці армійського корпусу Чорноморського флоту (ЧФ) приступили до продовження відпрацювання заходів бойової підготовки на полігонах, розташованих на території Республіки Крим. На загальновійськовому стрільбищі армійського корпусу ЧФ відповідно до плану почалися польові заняття з молодим поповненням. Стрільби проходять на танковому вогневому містечку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму

Зазначається, що військовослужбовці армії РФ відпрацьовують навики знищення цілей зі штатних знарядь бронетранспортерів БТР-80 на різних відстанях, а також вчаться визначати відстань до мішеней за допомогою приладів спостереження й прицілювання.

У зимовий період навчання військовослужбовці також удосконалюватимуть навички метання бойових гранат і стрільб зі штатної стрілецької зброї.

У навчальних заходах беруть участь понад 200 військовослужбовців.

Автор: 

Крим (14192) військові навчання (2781) Міноборони рф (717)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошие новости из Раски-*********!!!
В подмосковье грузовик въехал в колонну военных автобусов!!!
Сообщается о как минимум 4-х сдохших ихтамнетов!))))
показати весь коментар
11.01.2021 15:40 Відповісти
Конечно хорошо, когда они сами...
показати весь коментар
11.01.2021 15:43 Відповісти
А ведь это могли сделать солдаты НАТО!!!
показати весь коментар
11.01.2021 15:44 Відповісти
Військовослужбовці РФ проводять стрільби на полігонах окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8420
показати весь коментар
11.01.2021 16:26 Відповісти
Где партизанская война в Крыму ? Где все эти Чубаровы в землянках ? Где украинское подполье ? Где пущенные под откос поезда с оккупантами и где уничтоженные предатели ? Где взорванные коммуникации врага ? Вот потому что ничего этого нет они и делают там всё что хотят а если бы шла война ,как в Афгане то было бы совсем по другому ...
показати весь коментар
11.01.2021 15:49 Відповісти
"Подполье" Чубаровах в Крыму шавермой и чебуреками барыжит, сори
показати весь коментар
11.01.2021 15:57 Відповісти
нет такого ничего и не придвидится,у нас думают что ветер подует и кацапы сами смилуются и отдадут крым назад,такими темпами никто крым назад и не получит никогда
показати весь коментар
11.01.2021 16:25 Відповісти
Ясна-панятна, видимо отрабатывают модальности своего участия в Крымской платформе и особенности своего вывода из Крыма, по словам Кулебы...Интересно, наши там в Херсонской области отвечают тем же, чтобы потом "сюрпризов" не было, как в 2014?
показати весь коментар
11.01.2021 15:56 Відповісти
Що суки лаптеногі, води дніпрової захотіли ?
показати весь коментар
11.01.2021 16:23 Відповісти
 
 