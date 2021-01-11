Военнослужащие РФ проводят стрельбы на полигонах оккупированного Крыма
Военнослужащие армии РФ проводят учения на территории оккупированного Крыма, в частности, отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортеров БТР-80 на разных расстояниях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны-агрессора.
"Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к продолжению отработки мероприятий боевой подготовки на полигонах, расположенных на территории Республики Крым. На общевойсковом стрельбище армейского корпуса ЧФ в соответствии с планом начались полевые занятия с молодым пополнением. Стрельбы проходят на танковом огневом городке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие армии РФ отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортеров БТР-80 на разных расстояниях, а также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.
В зимний период обучения военнослужащие также будут совершенствовать навыки метания боевых гранат и стрельб из штатного стрелкового оружия.
В учебных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих.
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