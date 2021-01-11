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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Военнослужащие РФ проводят стрельбы на полигонах оккупированного Крыма

Военнослужащие РФ проводят стрельбы на полигонах оккупированного Крыма

Военнослужащие армии РФ проводят учения на территории оккупированного Крыма, в частности, отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортеров БТР-80 на разных расстояниях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны-агрессора.

"Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к продолжению отработки мероприятий боевой подготовки на полигонах, расположенных на территории Республики Крым. На общевойсковом стрельбище армейского корпуса ЧФ в соответствии с планом начались полевые занятия с молодым пополнением. Стрельбы проходят на танковом огневом городке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие армии РФ отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортеров БТР-80 на разных расстояниях, а также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.

В зимний период обучения военнослужащие также будут совершенствовать навыки метания боевых гранат и стрельб из штатного стрелкового оружия.

В учебных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих.

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Крым (26427) военные учения (3462) Минобороны рф (939)


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Хорошие новости из Раски-*********!!!
В подмосковье грузовик въехал в колонну военных автобусов!!!
Сообщается о как минимум 4-х сдохших ихтамнетов!))))
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11.01.2021 15:40 Ответить
Конечно хорошо, когда они сами...
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11.01.2021 15:43 Ответить
А ведь это могли сделать солдаты НАТО!!!
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11.01.2021 15:44 Ответить
Військовослужбовці РФ проводять стрільби на полігонах окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8420
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11.01.2021 16:26 Ответить
Где партизанская война в Крыму ? Где все эти Чубаровы в землянках ? Где украинское подполье ? Где пущенные под откос поезда с оккупантами и где уничтоженные предатели ? Где взорванные коммуникации врага ? Вот потому что ничего этого нет они и делают там всё что хотят а если бы шла война ,как в Афгане то было бы совсем по другому ...
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11.01.2021 15:49 Ответить
"Подполье" Чубаровах в Крыму шавермой и чебуреками барыжит, сори
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11.01.2021 15:57 Ответить
нет такого ничего и не придвидится,у нас думают что ветер подует и кацапы сами смилуются и отдадут крым назад,такими темпами никто крым назад и не получит никогда
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11.01.2021 16:25 Ответить
Ясна-панятна, видимо отрабатывают модальности своего участия в Крымской платформе и особенности своего вывода из Крыма, по словам Кулебы...Интересно, наши там в Херсонской области отвечают тем же, чтобы потом "сюрпризов" не было, как в 2014?
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11.01.2021 15:56 Ответить
Що суки лаптеногі, води дніпрової захотіли ?
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11.01.2021 16:23 Ответить
 
 