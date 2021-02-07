Украинка Данча выиграла золото на этапе Кубка Европы по сноубордингу
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Украинская сноубордистка Аннамари Данча стала победительницей этапа Кубка Европы по сноубордингу, который сейчас проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета Украины.
Среди мужчин серебром отметился Василий Кашелюк.
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