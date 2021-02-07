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Украинка Данча выиграла золото на этапе Кубка Европы по сноубордингу

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинка Данча выиграла золото на этапе Кубка Европы по сноубордингу

Украинская сноубордистка Аннамари Данча стала победительницей этапа Кубка Европы по сноубордингу, который сейчас проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета Украины.

Среди мужчин серебром отметился Василий Кашелюк.

Украинка Данча выиграла золото на этапе Кубка Европы по сноубордингу 01

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Топ комментарии
+17
ВІТАЄМО !!!
Украинка Данча выиграла золото на этапе Кубка Европы по сноубордингу - Цензор.НЕТ 4759

.
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07.02.2021 19:36
+13
Ім'я сноубордистки чую вперше, але радію за неї і пишаюсь, що вона прославила нашу Україну. Молодець! І подальших перемог!
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07.02.2021 19:45
+11
красава
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07.02.2021 19:33
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красава
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07.02.2021 19:33 Ответить
неужели новость о спорте? падаю ниц
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07.02.2021 19:36 Ответить
А что, всё время должно быть про твоего *****?
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07.02.2021 20:33 Ответить
Ну,молодца...
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07.02.2021 19:36 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Украинка Данча выиграла золото на этапе Кубка Европы по сноубордингу - Цензор.НЕТ 4759

.
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07.02.2021 19:36 Ответить
Ога-да...
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07.02.2021 19:37 Ответить
Ну лисичка, що витворяє, український талант.
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07.02.2021 20:20 Ответить
кстати на предстоящей олимпиаде навскидку несколько подиумов. Магучих, Верняев, может быть, академка, плавание, дзюдо Билодид
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07.02.2021 19:40 Ответить
Ім'я сноубордистки чую вперше, але радію за неї і пишаюсь, що вона прославила нашу Україну. Молодець! І подальших перемог!
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07.02.2021 19:45 Ответить
Тут один "слуга" недавно, типа, в лотерею два ляма выиграл - вот это выигрыш... Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу - Цензор.НЕТ 8829
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07.02.2021 20:09 Ответить
Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу - Цензор.НЕТ 9250
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07.02.2021 20:44 Ответить
це завдяки президенту нашому Володимиру. при галапагоському марадьорі не вигравала
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07.02.2021 20:39 Ответить
Вітаю нашу чемпіонку! Аннамарі - українка, таке комплексне ім'я отримала на честь бабусь - маминої матері Анни та татової - Марії
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07.02.2021 21:09 Ответить
Вітання! Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу - Цензор.НЕТ 5945 Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу - Цензор.НЕТ 4381
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07.02.2021 21:39 Ответить
Так держать, молодчинка!!!
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07.02.2021 22:46 Ответить
Чудово. Вітаємо !!!!!
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08.02.2021 07:09 Ответить
 
 