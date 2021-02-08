Россия оказывает яростное сопротивление подготовке саммита "Крымская платформа", - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины заявляет о "яростном сопротивлении" России проведению саммита "Крымская платформа", который должен состояться накануне 30-летнего юбилея Независимости с привлечением международных партнеров Украины.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, саммит перенесли с мая на август, потому что "сошлись несколько факторов", сообщает Цензор.НЕТ.

"Решили просто больше времени получить на качественную подготовку. Потому что инициатива новая, а все новое требует очень тщательной проработки. И COVID тоже. Понимаете, сейчас все в таком состоянии, что никто никуда не летает. Вы же видите, что происходит даже в Европе с ограничениями, которые вводятся. Поэтому по совокупности факторов перенесли на август. Я могу вам сказать, что чем больше мы работаем со странами, объясняем им, что это такое и как это будет работать, тем большую поддержку мы находим. Положительная у нас очень динамика", - сказал министр.

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"Также, честно вам могу сказать, что чем более положительной является реакция партнеров, тем больше мы фиксируем усилий Российской Федерации по дискредитации "Крымской платформы" и по предотвращению участия в саммите тех или иных государств. Они уже опускаются до того, что прямо передают сигналы главам определенных государств и правительств, что если вы поедете на саммит "Крымской платформы", то вам будет вот это, вот это и вот это в ответ от нас. Яростное сопротивление России уже наблюдается! Две цели - дискредитация самой идеи и предотвращение участия лидеров в саммите", - добавил он.

О том, кто из иностранных лидеров примет участие в саммите, министр сообщить отказался. "Когда будет окончательный список, то мы его с удовольствием анонсируем. Но сейчас это было бы вопреки и логике, и дипломатической практике", - сказал Кулеба.

Ранее первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявляла, что по итогам саммита "Крымской платформы" по деоккупации полуострова будет принята соответствующая декларация.

Как сообщалось, Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы растущим вызовам в вопросах безопасности, усиление международного давления на Россию, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиту жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Предполагается, что Платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети. Официально деятельность Крымской платформы будет учреждена на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.