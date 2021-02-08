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Россия оказывает яростное сопротивление подготовке саммита "Крымская платформа", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия оказывает яростное сопротивление подготовке саммита

Министерство иностранных дел Украины заявляет о "яростном сопротивлении" России проведению саммита "Крымская платформа", который должен состояться накануне 30-летнего юбилея Независимости с привлечением международных партнеров Украины.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, саммит перенесли с мая на август, потому что "сошлись несколько факторов", сообщает Цензор.НЕТ.

"Решили просто больше времени получить на качественную подготовку. Потому что инициатива новая, а все новое требует очень тщательной проработки. И COVID тоже. Понимаете, сейчас все в таком состоянии, что никто никуда не летает. Вы же видите, что происходит даже в Европе с ограничениями, которые вводятся. Поэтому по совокупности факторов перенесли на август. Я могу вам сказать, что чем больше мы работаем со странами, объясняем им, что это такое и как это будет работать, тем большую поддержку мы находим. Положительная у нас очень динамика", - сказал министр.

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"Также, честно вам могу сказать, что чем более положительной является реакция партнеров, тем больше мы фиксируем усилий Российской Федерации по дискредитации "Крымской платформы" и по предотвращению участия в саммите тех или иных государств. Они уже опускаются до того, что прямо передают сигналы главам определенных государств и правительств, что если вы поедете на саммит "Крымской платформы", то вам будет вот это, вот это и вот это в ответ от нас. Яростное сопротивление России уже наблюдается! Две цели - дискредитация самой идеи и предотвращение участия лидеров в саммите", - добавил он.

О том, кто из иностранных лидеров примет участие в саммите, министр сообщить отказался. "Когда будет окончательный список, то мы его с удовольствием анонсируем. Но сейчас это было бы вопреки и логике, и дипломатической практике", - сказал Кулеба.

Ранее первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявляла, что по итогам саммита "Крымской платформы" по деоккупации полуострова будет принята соответствующая декларация.

Как сообщалось, Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы растущим вызовам в вопросах безопасности, усиление международного давления на Россию, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиту жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Предполагается, что Платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети. Официально деятельность Крымской платформы будет учреждена на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.
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Топ комментарии
+4
Крым брал, Сухуми брал, Тирасполь брал, Дамаск брал - воду не брал!
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль не собирается строить опреснители и готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины, из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
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08.02.2021 09:23
+2
А яка користь буде від вашого самміту?
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08.02.2021 09:23
+2
Расея яростно скачет на бутылках. Там сопротивления нет.
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08.02.2021 09:48
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Крым брал, Сухуми брал, Тирасполь брал, Дамаск брал - воду не брал!
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль не собирается строить опреснители и готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины, из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
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08.02.2021 09:23 Ответить
А яка користь буде від вашого самміту?
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08.02.2021 09:23 Ответить
Знову "виразять абєспакоєнность"
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08.02.2021 09:31 Ответить
Та то чисто попiстеть...Ну i паРашу позлити )
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08.02.2021 09:33 Ответить
Кароче, плановий ППР.
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08.02.2021 09:37 Ответить
А чего Раше злиться?
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08.02.2021 11:21 Ответить
Тому що паРаша істерікує коли йдеться про Крим як тимчасово окуповану територію України )
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08.02.2021 12:13 Ответить
не "великекрадівництво" звісно... але ...
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08.02.2021 10:20 Ответить
Россия оказывает яростное сопротивление подготовке саммита "Крымская платформа", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2556
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08.02.2021 09:24 Ответить
Глупый тупой пиар от зедебилов.Вы бы занимались ,тем ,что бы с кацапов санкции не сняли. При вашей не далекой и глупой политике,когда мидом руководят дермаки и компания,все к этому идет.
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08.02.2021 09:37 Ответить
Расея яростно скачет на бутылках. Там сопротивления нет.
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08.02.2021 09:48 Ответить
Это как?
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08.02.2021 11:22 Ответить
Сядь да покак.
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08.02.2021 11:39 Ответить
Покажи.
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08.02.2021 12:01 Ответить
Не занимайся хернёй. Накручивайся молча.
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08.02.2021 12:22 Ответить
Не понимаю о чем ты.
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08.02.2021 13:21 Ответить
да пошли они на хрен !
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08.02.2021 09:52 Ответить
Кримська платформа вже запізнілий формат. Гадаю, треба обєднувати країни на іншій платформі. Наприклад платформа анексованих Росією територій. Тоді до неї із задоволенням приєдналися не тільки Україна а й Грузія, Молдова, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Японія .....
У кожного був би свій інтерес і тоді координувати дії проти злого карлика було б набагато простіше.
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08.02.2021 09:54 Ответить
Коломойская Кулеба верит : крымская платформа Путина усовестит. Путин вдруг застынет в изумлении, упадет на колени, вознесет руки к небу и возопит: вяжите меня , православные! Каюсь я в…….., и в …….., и в…… каюсь тоже! Вывожу свои войска с Донбасса я ! Закрывайте границу с РФ немедленно! И Крым назад принимайте!
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08.02.2021 10:02 Ответить
а ну свой предложи...
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08.02.2021 10:08 Ответить
а ну свой предложи.../ не виден флажок мигранта. Раньше он у путинской курвы Меркель подъедался. Может, сейчас Путин его кормит. А Ивану Петровичу Сидорову с путинцами базарить западло.
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08.02.2021 10:48 Ответить
Россія навіть не в курсях, що за "Кримська пратхворма".
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08.02.2021 10:14 Ответить
"Решили просто больше времени получить на качественную подготовку. Потому что инициатива новая, а все новое требует очень тщательной проработки. И COVID тоже, конечно 7 лет было мало, пару дней не хватило на подготовку.
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08.02.2021 10:31 Ответить
 
 